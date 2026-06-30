Считано от утре: Край на COVID-добавките към пенсиите

Изплащането на осъвременените пенсии през юли 2026 г. чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли (вторник) до 20 юли (понеделник) включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт, цитирани от БНТ. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли.
Осъвременяването със 7,8% на пенсиите по т.нар. швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.
От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга или т.нар. вдовишка добавка. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322,37 евро ще нарасне на 347,51 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии - пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и др., информираха още от НОИ.
На увеличение със 7,8% от 1 юли 2026 г. подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183,81 евро. Нейното повишение ще се отрази положително на редица други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост, посочиха от осигурителния институт.
НОИ напомнят, че от 1 юли 2026 г. при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или т.нар. COVID добавка.
Преди дни управителят на НОИ Весела Караиванова увери, че вече е създадена необходимата за организация за изплащането на новия размер на пенсиите.
На 2 юли на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец юни. Датата за изплащане на паричните обезщетения за безработица през този месец е 15 юли (сряда), съобщи НОИ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #36
16:32 30.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Краварска медия
16:33 30.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Време беше
Коментиран от #10
16:34 30.06.2026
6 Тома
Коментиран от #11
16:35 30.06.2026
7 Без име
Коментиран от #33
16:35 30.06.2026
8 Последния Софиянец
16:36 30.06.2026
9 вече сички са доволни
Спирането на таз добавка е началото
кошницата е с 20 % олекнала
Нема ли да излизате пред фонтана
Коментиран от #13
16:37 30.06.2026
10 др Гей Билтс
До коментар #5 от "Време беше":Нямало, нямало, ама с 40000 пенсионера олекна НОИ за 2 години.
16:37 30.06.2026
11 честен ционист
До коментар #6 от "Тома":Укропам
16:38 30.06.2026
12 Мале
16:39 30.06.2026
13 другият Румен
До коментар #9 от "вече сички са доволни":Пред шадравана се излиза само късно вечерта, или рано сутринта.
16:39 30.06.2026
14 Все по-прогресиращ пенционер
Коментиран от #20
16:42 30.06.2026
15 спирайте всичко
Коментиран от #21
16:45 30.06.2026
16 Тцтц
Това по швейцарското правило нали 😁
Коментиран от #34
16:46 30.06.2026
17 БайДън
16:46 30.06.2026
18 Абсолютно
Не стига, че ни делят за Коледни и Великденски, ами ни раделиха болни и по- болни.
ОБАЧЕ, от утре трябва да се спрат и всякакви ДМС; СБКО; пари за дрехи; участие в комисии; безотчетни и всичко извън заплатата - основна+ прослужено време и научни степани!
Това ще е справедливо!
Коментиран от #27
16:46 30.06.2026
19 Колко беше добавката
16:51 30.06.2026
20 до това - никога повече
До коментар #14 от "Все по-прогресиращ пенционер":има още 4 години
Даваш ли си сметка.
Без шадраван - ще обеднеете яко
16:51 30.06.2026
21 Бялджип
До коментар #15 от "спирайте всичко":Боко Тулупа си я пази. Но не вярвам да го опази от Бай Ставри.
16:55 30.06.2026
22 Баба ви Алина
и от утре ши станИ още по- богата, за да има какво да мята през терасата на "Ало измамницитИ"
16:56 30.06.2026
23 Простият
Коментиран от #28
16:57 30.06.2026
24 Аз цял живот ще работя на сульо и пульо
За да ми се подиграват на стари години с пенсия която трябва да харча за лекарства
Това е Болен здрав носи
16:58 30.06.2026
25 Цървул
16:59 30.06.2026
26 ЧОЧО
17:00 30.06.2026
27 В съдебната системата
До коментар #18 от "Абсолютно":Годишно взимат по 2 средни заплати за дрехи.
Защо? При тия високи заплати, нямат пари да си купят дрехи ли? Ходят облечени като фолк певици и певци, да не ги сравня с герои от древните професии.
2025 бях на разпит по едно дело в Нац следствие . Боже мили, какви екземпляри видях…. Срам ме хвана. Не ги снимай, защото можех да си хвана белята, ама ако някой иска, нека сутрин към 8 ч да отиде на портала. Дано имате здрави нерви!
17:02 30.06.2026
28 Е чак пък
До коментар #23 от "Простият":Милиарди...
17:04 30.06.2026
29 Мафията краде и не стига за пенсии
17:13 30.06.2026
30 322,37 евро ще нарасне на 347,51 евро
кат приспаднем 30,68 евро или т.нар. COVID добавка
излиза че тез хорица на минимална пенцийка
ще получават под 317 с увеличението вместо 322,37 евро досега при крадливите тикви
17:15 30.06.2026
31 Не разбирам
17:18 30.06.2026
32 Винкело
17:23 30.06.2026
33 От Каспичан,
До коментар #7 от "Без име":Голяма си Грешка,дори и сега при тази фалшива демокрация никой от пенсионерите с малки пенсии не е умрял от глад..
А и колко му трябва на един възрастен пенсионер на ден като порцион..
Защото като гледам по улиците освен по младите колко възрастни мъже и жени са дебели,с наднормено тегло за годините си...
Така че от глад не се напълнява..
17:24 30.06.2026
34 Боже, боже!
До коментар #16 от "Тцтц":Доколкото разбрах, премахването на тези близо 31 евро важи за новите пенсии, които ще се отпускат от следващия месец натам. За старите пенсии няма да махат ковид добавката. Има някакъв резон, защото старите пенсии са изчислявани при по-малки доходи, а за новите ще ги изчисляват на основата на по-големи доходи. А в същото време увеличението на пенсиите по швейцарското правило веднага ще го лапнат та и повече новите увеличени цени от 1 юли на природния газ, на електроенергията..., а от там на стоки и услуги.
17:24 30.06.2026
35 Мутафчийски съм
17:25 30.06.2026
36 Виждащ
До коментар #1 от "честен ционист":Нека всички заедно да оплачем участта на заспал Ганьо-Лапнишарански, който за пореден път излъгаха с поредния "Спасител"
Номера е стар. Всички марионетки ги беше страх от Възраждане, защото влизаха веднага в затвора за национално предателство.
Румен Радев обещаваше щедро всичко от програмата на Възраждане и хората се подведоха (за кой ли път).
Не търсете виновния. Той стои пред огледалото.
17:27 30.06.2026
37 Цвете
17:28 30.06.2026