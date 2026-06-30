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Считано от утре: Край на COVID-добавките към пенсиите

Считано от утре: Край на COVID-добавките към пенсиите

30 Юни, 2026 16:25 2 018 37

  • 1 юли-
  • край-
  • ковид добавки-
  • пенсии

Осъвременяването със 7,8% на пенсиите по т.нар. швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

Считано от утре: Край на COVID-добавките към пенсиите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изплащането на осъвременените пенсии през юли 2026 г. чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли (вторник) до 20 юли (понеделник) включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт, цитирани от БНТ. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли.

Осъвременяването със 7,8% на пенсиите по т.нар. швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга или т.нар. вдовишка добавка. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322,37 евро ще нарасне на 347,51 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии - пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и др., информираха още от НОИ.

На увеличение със 7,8% от 1 юли 2026 г. подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183,81 евро. Нейното повишение ще се отрази положително на редица други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост, посочиха от осигурителния институт.

НОИ напомнят, че от 1 юли 2026 г. при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или т.нар. COVID добавка.

Преди дни управителят на НОИ Весела Караиванова увери, че вече е създадена необходимата за организация за изплащането на новия размер на пенсиите.

На 2 юли на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец юни. Датата за изплащане на паричните обезщетения за безработица през този месец е 15 юли (сряда), съобщи НОИ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    22 10 Отговор
    Радевистите ще ви натресат Зеления сертификат ама на гладно, без субсидии и добавки.

    Коментиран от #36

    16:32 30.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Краварска медия

    20 2 Отговор
    А поне ковид ще има ли, че едни ваксини имам

    16:33 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Време беше

    14 25 Отговор
    то никога не е имало Ковид, че да се плаща добавка

    Коментиран от #10

    16:34 30.06.2026

  • 6 Тома

    30 0 Отговор
    Тези които умряха отковид кой им взе пенсията

    Коментиран от #11

    16:35 30.06.2026

  • 7 Без име

    37 0 Отговор
    800 хиляди вземат минимална пенсия. И не, не умират от жега, умират от системен глад и невъзможност да получат адекватни медицински грижи и лекарства.

    Коментиран от #33

    16:35 30.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    25 7 Отговор
    Грабят от пенсионерите и майки с деца за да има 23 млрд повече за олигарсите на Бойко и Шиши.

    16:36 30.06.2026

  • 9 вече сички са доволни

    20 10 Отговор
    че летеца е на власт.
    Спирането на таз добавка е началото
    кошницата е с 20 % олекнала

    Нема ли да излизате пред фонтана

    Коментиран от #13

    16:37 30.06.2026

  • 10 др Гей Билтс

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Време беше":

    Нямало, нямало, ама с 40000 пенсионера олекна НОИ за 2 години.

    16:37 30.06.2026

  • 11 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    Укропам

    16:38 30.06.2026

  • 12 Мале

    21 4 Отговор
    Какъв "растеж"много ще се ояден пенсионерите.Дамо сме за завист.А това правителство е най-фашисткото .Само е затвор,безродници.Ще убиват народа си,с ще защитават чужди агенти и човешки иьроди

    16:39 30.06.2026

  • 13 другият Румен

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "вече сички са доволни":

    Пред шадравана се излиза само късно вечерта, или рано сутринта.

    16:39 30.06.2026

  • 14 Все по-прогресиращ пенционер

    21 9 Отговор
    Никога повече глас за Муньо Крадвв и гълъбарника му!

    Коментиран от #20

    16:42 30.06.2026

  • 15 спирайте всичко

    6 6 Отговор
    който си пази членската карта от бкп ще има бъдеще в българия!

    Коментиран от #21

    16:45 30.06.2026

  • 16 Тцтц

    11 3 Отговор
    Считано от утре: Край на COVID-добавките към пенсиите

    Това по швейцарското правило нали 😁

    Коментиран от #34

    16:46 30.06.2026

  • 17 БайДън

    11 8 Отговор
    Спирането на кови добавките се прави с цел, тези пари да бъдат дадени на Украина като помощ за закупуване на оръжия от САЩ, с което Радев да внесе данък към Сащ, както го направи и Борисов със закупуване на самолетите ф16 втора ръка направо от там където са складирани за скрап.

    16:46 30.06.2026

  • 18 Абсолютно

    23 2 Отговор
    Справедливо!
    Не стига, че ни делят за Коледни и Великденски, ами ни раделиха болни и по- болни.
    ОБАЧЕ, от утре трябва да се спрат и всякакви ДМС; СБКО; пари за дрехи; участие в комисии; безотчетни и всичко извън заплатата - основна+ прослужено време и научни степани!
    Това ще е справедливо!

    Коментиран от #27

    16:46 30.06.2026

  • 19 Колко беше добавката

    8 1 Отговор
    За ковида, че не си спомням?

    16:51 30.06.2026

  • 20 до това - никога повече

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Все по-прогресиращ пенционер":

    има още 4 години

    Даваш ли си сметка.

    Без шадраван - ще обеднеете яко

    16:51 30.06.2026

  • 21 Бялджип

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "спирайте всичко":

    Боко Тулупа си я пази. Но не вярвам да го опази от Бай Ставри.

    16:55 30.06.2026

  • 22 Баба ви Алина

    6 7 Отговор
    Баба вече е в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "
    и от утре ши станИ още по- богата, за да има какво да мята през терасата на "Ало измамницитИ"

    16:56 30.06.2026

  • 23 Простият

    15 2 Отговор
    Нещата явно са много трагични, щом се разчита че тази ковид добавка като се спре и ще се оправи бюджета. Язе съм си прозд, ама знае ли някой колко милярда евро ще се спестят от това?

    Коментиран от #28

    16:57 30.06.2026

  • 24 Аз цял живот ще работя на сульо и пульо

    11 0 Отговор
    От червената аристокрация
    За да ми се подиграват на стари години с пенсия която трябва да харча за лекарства
    Това е Болен здрав носи

    16:58 30.06.2026

  • 25 Цървул

    12 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    16:59 30.06.2026

  • 26 ЧОЧО

    9 0 Отговор
    Работил си 40 години в БКС , като чистач и накрая ще ти дадат 350 евро пенсия. Много са намалете ги безсрамници.

    17:00 30.06.2026

  • 27 В съдебната системата

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Абсолютно":

    Годишно взимат по 2 средни заплати за дрехи.
    Защо? При тия високи заплати, нямат пари да си купят дрехи ли? Ходят облечени като фолк певици и певци, да не ги сравня с герои от древните професии.
    2025 бях на разпит по едно дело в Нац следствие . Боже мили, какви екземпляри видях…. Срам ме хвана. Не ги снимай, защото можех да си хвана белята, ама ако някой иска, нека сутрин към 8 ч да отиде на портала. Дано имате здрави нерви!

    17:02 30.06.2026

  • 28 Е чак пък

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Простият":

    Милиарди...

    17:04 30.06.2026

  • 29 Мафията краде и не стига за пенсии

    8 0 Отговор
    Ненормалници

    17:13 30.06.2026

  • 30 322,37 евро ще нарасне на 347,51 евро

    4 1 Отговор
    и кво излиза в клуба на богатите
    кат приспаднем 30,68 евро или т.нар. COVID добавка
    излиза че тез хорица на минимална пенцийка
    ще получават под 317 с увеличението вместо 322,37 евро досега при крадливите тикви

    17:15 30.06.2026

  • 31 Не разбирам

    2 3 Отговор
    Изобщо тази ковид добавка за какво точно беше? Не, че 30 евро са нещо, но идеята не разбирам, защо е ковид добавката на пенсионерите? Ясно е, че пенсиите са ниски, но това е добавка по ковид, която....???Защо е давана години след като няма вече ковид???

    17:18 30.06.2026

  • 32 Винкело

    0 0 Отговор
    Аз друго не можем за си обясним: тези 7.8% увеличение за тази година ги обявиха като годишни увеличения още преди три години - половината от инфлацията и половината от нещо друго. Значи те преди три години са знаели колко ще бъдат половината на инфлацията и половината на другото нещо за 2026 година? Айде бе!

    17:23 30.06.2026

  • 33 От Каспичан,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    Голяма си Грешка,дори и сега при тази фалшива демокрация никой от пенсионерите с малки пенсии не е умрял от глад..
    А и колко му трябва на един възрастен пенсионер на ден като порцион..
    Защото като гледам по улиците освен по младите колко възрастни мъже и жени са дебели,с наднормено тегло за годините си...
    Така че от глад не се напълнява..

    17:24 30.06.2026

  • 34 Боже, боже!

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тцтц":

    Доколкото разбрах, премахването на тези близо 31 евро важи за новите пенсии, които ще се отпускат от следващия месец натам. За старите пенсии няма да махат ковид добавката. Има някакъв резон, защото старите пенсии са изчислявани при по-малки доходи, а за новите ще ги изчисляват на основата на по-големи доходи. А в същото време увеличението на пенсиите по швейцарското правило веднага ще го лапнат та и повече новите увеличени цени от 1 юли на природния газ, на електроенергията..., а от там на стоки и услуги.

    17:24 30.06.2026

  • 35 Мутафчийски съм

    0 0 Отговор
    Ква пара направих от увсе като вас.Дреме ми на пагона..малко ви беше,малко ми беше.

    17:25 30.06.2026

  • 36 Виждащ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нека всички заедно да оплачем участта на заспал Ганьо-Лапнишарански, който за пореден път излъгаха с поредния "Спасител"

    Номера е стар. Всички марионетки ги беше страх от Възраждане, защото влизаха веднага в затвора за национално предателство.
    Румен Радев обещаваше щедро всичко от програмата на Възраждане и хората се подведоха (за кой ли път).

    Не търсете виновния. Той стои пред огледалото.

    17:27 30.06.2026

  • 37 Цвете

    1 0 Отговор
    В ШВЕЙЦАРИЯ ЗНАЯТ ЛИ ЗА ТЯХНОТО ПРАВИЛО? В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ИМА ТАКОВА " ПРАВИЛО "? КАКВО ОЗНАЧАВА БЕЗ " ДОБАВКАТА " НА КОВИД? ОЗНАЧАВА ЛИ, ЧЕ ПЕНСИИТЕ ЩЕ ОТИДАТ НАДОЛУ? ЩОТО СЕГА СА " ДОСТА " ВИСОКИ ЛИ? ПАРИТЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИЯТ ФОНД БЯХА В КТБ?! КЪДЕ СА НИ ПАРИТЕ ДНЕС, В ЧИИ ДЖОБОВЕ, ЗА ДА СЕ ГАВРЯТ С ЧЕСТНО РАБОТЕЩИТЕ .МАГНИТСКИ ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ НИ С ЛИХВИТЕ.

    17:28 30.06.2026

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