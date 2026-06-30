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Заради „незаконна намеса на борда”: Изтребител ескортира пътнически самолет, прелетял над България

Заради „незаконна намеса на борда”: Изтребител ескортира пътнически самолет, прелетял над България

30 Юни, 2026 18:22 990 15

  • изтребител-
  • пътнически самолет-
  • прелитане-
  • ескортиране

Български МиГ-29 прехвана машината над Дунав и я съпроводи до турската граница

Заради „незаконна намеса на борда”: Изтребител ескортира пътнически самолет, прелетял над България - 1
Снимка: БГНЕС
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Български изтребител МиГ-29 прехвана и ескортира пътнически самолет Airbus A320 при прелитането над страната ни. Причината - екипажът на машината подал специален код (7500) на транспондера си, обозначаващ „незаконна намеса на борда”. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.

Пътническият самолет е навлязъл във въздушното ни пространство в 13:57 ч. от района на границата по река Дунав, където веднага е пресрещнат от нашия изтребител, излетял от Трета авиационна база минути по-рано. Самата акция е задействана в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство, след подадена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон.
Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“ като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда машината през българското въздушно пространство.

Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Турция, които също привели в готовност и вдигнали във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през общата ни граница. В 14:14 ч. машината напуска въздушното пространство на България.

Успешно изпълнената задача е доказателство за високата готовност, професионализма и бързата реакция на дежурните сили на Военновъздушните сили на България, както и за ефективното взаимодействие със съюзниците в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, пишат още от военното ведомство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    И какво стана с пътниците?

    Коментиран от #4, #11, #13

    18:28 30.06.2026

  • 2 ъхъ

    10 1 Отговор
    Бля, бля, а по тв-то с недомлъвки казаха, че се бил върнал от средиземното море, кацнал в Бургас да зарежда и после, кой знае???
    Нещо пак скриха и покриха?

    18:29 30.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Ама това истина ли е или учение?

    Коментиран от #5

    18:29 30.06.2026

  • 4 Чакай

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ги в шкембеджийницата.

    18:32 30.06.2026

  • 5 хехе

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    не бе някой пътник незаконно е ощипал стюардесата по задните части.

    18:32 30.06.2026

  • 6 Имало

    2 14 Отговор
    Пак пияни руски туристи,с голяма нужда

    18:35 30.06.2026

  • 7 Пълна безмислица харчене на пари залудо

    9 1 Отговор
    Като се замисли човек това всичко е безумие със самолетите и истребителите

    18:37 30.06.2026

  • 8 Сталин

    8 1 Отговор
    То голямо геройство ,литнал самолет и после кацнал

    18:40 30.06.2026

  • 9 миг 29

    7 1 Отговор
    това звучи добре!

    18:41 30.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Самолет с евреи от Варшава за Тел авив е отвлечен и кацнал на летище Бургас.

    Коментиран от #12

    18:45 30.06.2026

  • 11 МИГ 29 излетя и кацна

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    на покрива на БЛОК 70.

    18:48 30.06.2026

  • 12 456

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Е нали са го ескортирали до турската граница. Как е презареждал в Бургас?

    18:50 30.06.2026

  • 13 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПО-ВАЖНИЯТ ВЪПРОС Е:

    КАКВО СТАНА С Ф16, ЗА КОЙТО НАРОДЪТ НИ ПЛАТИ МНОГО МИЛИАРДИ НА КУП?!

    ЗАЩО ПОЛЗВАТ СЪВЕТСКИТЕ САМОЛЕТИ МИГ 29?!
    ОТ ТОВА НЕ СЕ ЛИ СРАМУВАТ НАТОВСКИТЕ ПОДМЕТКИ???
    АМИ ЖЪЛТОПАВЕТНАТА ОБЩНОСТ, ТЯ НА КВО МНЕНИЕ Е?
    НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ БЕ ПРОДАЖНИЦИ???
    ТЕХНИКАТА ОТ БРАТСКА РУСИЯ ВСЕ ОЩЕ ПАТРУЛИРА ИЗ НЕБЕТО НИ???!!!
    А ВАШИТЕ ДЕФЕКТИ 16 СА ПАРКИРАНИ ЗА ПОСТОЯННО!

    ЩЕ ИМА ХОРА ДЕТО ДА ГИ СЪБИРАТ ПО ДОМОВЕТЕ ИМ ЗАРАДИ ТИЯ ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ КРАДЕНА ПАРА!
    НЯМА ДА НАМЕРЯТ ВРЕМЕ ДА СИ ГИ ХАРЧАТ ПО ОСТРОВИТЕ (КАКТО КАЗВАХА ОТ ПАРТИЯТА НА ДРУГИТЕ АНТИБЪЛГАРИ- ППДБ)!!!

    18:51 30.06.2026

  • 14 Демократ

    1 0 Отговор
    И защо летите на миг-29 боклуците да харчитр сумати гориво в тоя руски дарак вместо икономичните ф.

    19:05 30.06.2026

  • 15 Тия

    0 0 Отговор
    си играят на стражари и апаши на стари години ! Плащат данъкоплатците , а те са в някакъв филм !

    19:06 30.06.2026

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