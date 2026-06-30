Заради „незаконна намеса на борда”: Изтребител ескортира пътнически самолет, прелетял над България

Български изтребител МиГ-29 прехвана и ескортира пътнически самолет Airbus A320 при прелитането над страната ни. Причината - екипажът на машината подал специален код (7500) на транспондера си, обозначаващ „незаконна намеса на борда”. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.

Пътническият самолет е навлязъл във въздушното ни пространство в 13:57 ч. от района на границата по река Дунав, където веднага е пресрещнат от нашия изтребител, излетял от Трета авиационна база минути по-рано. Самата акция е задействана в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство, след подадена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон.

Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“ като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда машината през българското въздушно пространство.

Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Турция, които също привели в готовност и вдигнали във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през общата ни граница. В 14:14 ч. машината напуска въздушното пространство на България.

Успешно изпълнената задача е доказателство за високата готовност, професионализма и бързата реакция на дежурните сили на Военновъздушните сили на България, както и за ефективното взаимодействие със съюзниците в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, пишат още от военното ведомство.