Заради „незаконна намеса на борда”: Изтребител ескортира пътнически самолет, прелетял над България

Български изтребител МиГ-29 прехвана и ескортира пътнически самолет Airbus A320 при прелитането над страната ни. Причината - екипажът на машината подал специален код (7500) на транспондера си, обозначаващ „незаконна намеса на борда”. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.
Пътническият самолет е навлязъл във въздушното ни пространство в 13:57 ч. от района на границата по река Дунав, където веднага е пресрещнат от нашия изтребител, излетял от Трета авиационна база минути по-рано. Самата акция е задействана в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство, след подадена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон.
Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“ като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда машината през българското въздушно пространство.
Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Турция, които също привели в готовност и вдигнали във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през общата ни граница. В 14:14 ч. машината напуска въздушното пространство на България.
Успешно изпълнената задача е доказателство за високата готовност, професионализма и бързата реакция на дежурните сили на Военновъздушните сили на България, както и за ефективното взаимодействие със съюзниците в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, пишат още от военното ведомство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #11, #13
18:28 30.06.2026
2 ъхъ
Нещо пак скриха и покриха?
18:29 30.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
18:29 30.06.2026
4 Чакай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ги в шкембеджийницата.
18:32 30.06.2026
5 хехе
До коментар #3 от "Последния Софиянец":не бе някой пътник незаконно е ощипал стюардесата по задните части.
18:32 30.06.2026
6 Имало
18:35 30.06.2026
7 Пълна безмислица харчене на пари залудо
18:37 30.06.2026
8 Сталин
18:40 30.06.2026
9 миг 29
18:41 30.06.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #12
18:45 30.06.2026
11 МИГ 29 излетя и кацна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":на покрива на БЛОК 70.
18:48 30.06.2026
12 456
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Е нали са го ескортирали до турската граница. Как е презареждал в Бургас?
18:50 30.06.2026
13 Мнение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПО-ВАЖНИЯТ ВЪПРОС Е:
КАКВО СТАНА С Ф16, ЗА КОЙТО НАРОДЪТ НИ ПЛАТИ МНОГО МИЛИАРДИ НА КУП?!
ЗАЩО ПОЛЗВАТ СЪВЕТСКИТЕ САМОЛЕТИ МИГ 29?!
ОТ ТОВА НЕ СЕ ЛИ СРАМУВАТ НАТОВСКИТЕ ПОДМЕТКИ???
АМИ ЖЪЛТОПАВЕТНАТА ОБЩНОСТ, ТЯ НА КВО МНЕНИЕ Е?
НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ БЕ ПРОДАЖНИЦИ???
ТЕХНИКАТА ОТ БРАТСКА РУСИЯ ВСЕ ОЩЕ ПАТРУЛИРА ИЗ НЕБЕТО НИ???!!!
А ВАШИТЕ ДЕФЕКТИ 16 СА ПАРКИРАНИ ЗА ПОСТОЯННО!
ЩЕ ИМА ХОРА ДЕТО ДА ГИ СЪБИРАТ ПО ДОМОВЕТЕ ИМ ЗАРАДИ ТИЯ ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ КРАДЕНА ПАРА!
НЯМА ДА НАМЕРЯТ ВРЕМЕ ДА СИ ГИ ХАРЧАТ ПО ОСТРОВИТЕ (КАКТО КАЗВАХА ОТ ПАРТИЯТА НА ДРУГИТЕ АНТИБЪЛГАРИ- ППДБ)!!!
18:51 30.06.2026
14 Демократ
19:05 30.06.2026
15 Тия
19:06 30.06.2026