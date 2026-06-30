Румен Радев, АИКБ: Бихме могли да търсим край на тази година с дефицит от порядъка на около 4%

Председателят на УС на АИКБ Румен Радев коментира в ефира на bTV проекта на държавния бюджет и необходимостта от структурни реформи, като подчерта, че към момента става дума за проект, който тепърва предстои да бъде разгледан и променян.

„Разбира се, това е все още проект на бюджет. То е някаква форма на обещание“, заяви Радев.

Той обърна внимание на факта, че бюджетът се приема в края на юни за текущата година и реалното му действие ще бъде ограничено във времето.

„Говорим за приемане на бюджет, забележете, в края на юни месец за текущата година. Той, докато се съгласува и т.н., това означава, че неговото действие ще бъде от август до края на годината. Това може да изиграе и добра роля като преходен бюджет, на какъвто, може би, и управляващите се опитват да заложат като философия. И съответно същинският, 2027 година, пълноценен бюджет да се заложат политики“, посочи той.

По думите му обаче съществува риск обещаните политики и реформи да останат за по-късен етап.

Той припомни, че АИКБ е изготвила становища както за бюджета на НЗОК и държавното обществено осигуряване, така и за държавния бюджет.

„Ние разполагаме в момента с кабинет, който, от своя страна, разполага с изключително мнозинство в Народното събрание. Всякакви оправдания от типа „това не е наш бюджет“ – за нас това е неприемливо“, заяви председателят на УС на АИКБ.

Радев припомни и дебатите от края на миналата година, свързани с промени в данъчно-осигурителния модел.

„Имаше планирано сериозно преоформяне на целия данъчно-осигурителен модел не само в рамките на бюджета за 2026 година, но и в рамките на тригодишната прогноза“, отбеляза той.

Според него позитивен елемент е отказът от счетоводни решения за прикриване на дефицита.

„Със сигурност имаме проблем във финансите в държавата. Със сигурност имахме натрупани дисбаланси. Това го знаем всички много добре. Опит за решение на такива дисбаланси през силно увеличаване и дофинансиране на дефицита с външен дълг е очевидно неприемливо“, каза Радев.

Той посочи, че съществуват два подхода.

„Или се опитвате счетоводно да направите някакви гимнастики в рамките на този къс период от време. Това го виждахме не в едно правителство“, заяви той.

Като пример даде практики от предишни управления.

„Имаше, разбира се, неща с вземане ударно на дивиденти от страна на държавните компании, точно от сектор „Енергетика“. Но това е един подход. Съвсем не е подход, който ние одобряваме“, посочи Радев.

По думите му признаването на проблема е правилна стъпка, но не е достатъчна.

„Ние считаме, че не е достатъчно само да кажеш: има проблем, хайде да видим как да го решим. И то да го решим структурно, да го решим с реформи, а не само с наченки на такива“, каза той.

Радев отбеляза, че засега се говори основно за замразяване на доходи и намаляване на разходите за персонал в публичния сектор.

„Това, което ние казваме, е, че очевидно трябва да сте доста по-проактивни във всички сфери в публичния сектор, а там, където се правят изключения, да се обяснят тези изключения“, подчерта той.

Председателят на УС на АИКБ постави акцент и върху необходимостта от дигитализация.

„Говорим тук за огромни центрове за данни, изкуствен интелект и прочее, а все още преписки се движат на ръка, бавно, губят се по един непрозрачен начин. Ние дори елементарното провеждане на документи в рамките на деловодство не го провеждаме по електронен път“, заяви той.

По отношение на предложенията за ограничаване на капиталовите разходи Радев посочи, че АИКБ има конкретни разчети.

„Бихме могли да търсим в рамките на настоящата 2026 година край на годината с дефицит от порядъка на около 4%, максимум до към 4,5%, но по-скоро в долната част – около 4%. И съответно още в 2027 година съвсем проактивно да се търси дефицит, който да не достига 3%, да е под 3%“, каза той.

Според него усилията трябва да бъдат насочени основно към разходната част.

„Изключително усилията са насочени именно в разходната структура. Да, в това число и капиталовата програма, която наистина в момента е, може би, не по най-добре аргументиран начин наценена“, посочи Радев.

Той припомни, че средствата по Плана за възстановяване и устойчивост следва да останат бюджетно неутрални.

„Ние ангажираме към момента национално финансиране, за да покрием разходи, които впоследствие ще бъдат покрити през съответното плащане от Брюксел по ПВУ“, заяви той.