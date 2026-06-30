Богдан Милчев: Едно празнодумие на министър застрашава магистрала "Хемус" изобщо някога да бъде построена

Едно празнодумие на министър застрашава АМ "Хемус" изобщо някога да бъде построена. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева - председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев.

"Много е важно публичното говорене да бъде основано на факти. Ние от ИПБ винаги се придържаме към тях и за огромно съжаление това, което виждаме в момента от няколко седмици, което се случва в правителството - изключително много ни тревожи. От една страна премиерът Румен Радев се изказва изключително некоректно, че правителството в България е спряло поръчка за мантинели за 1 млрд. Ние веднага разобличихме тази лъжа. Много преди този скандал ние алармирахме, че първата ин хаус поръчка на министър Иван Шишков, в първия си работен ден, е да се даде за 90 млн. евро да се слагат мантинели, а то такава възможност няма. Това са изключително некоректни неща, които се случват, и най-фрапиращото, с което никой не иска да се захване е, че откакто министър Шишков е на този пост - той не е качил нито едно задание за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Това означава, че или той не прави ремонти по пътищата, което не е вярно, защото се правят и ние го виждаме, или той крие тези задания, защото това са основни ремонти, които са прикрити като текущи", коментира Милчев.

Според него това ще стане поредният голям скандал в България.

"Не можем на тъмно да управляваме парите под предлог, че сме загрижени за пътната безопасност. Няма как, ние влизаме в един омагьосан кръг от който, за да излезем - трябва наистина много ярки прожектори, но в момента медиите са склопени. Малцина са медиите, които дават възможност и гласност на всичко това, което аз казвам. Ние от ИПБ успяхме да предизвикаме първия публичен скандал в държавата между опозиция и управляващи с упреци срещу министър Иван Демерджиев, че се държи като махленска клюкарка. Той първоначално съобщи, че злите езици говорили, че някакъв бивш премиер стоял зад фирмите с мантинелите - така може да говори само НПО, което няма данни. Министър на вътрешните работи не може да говори така, аз мога да говоря така, ако нямам никакви данни. След като ние (бел. ред. от ИПБ) излязохме с остра позиция по този въпрос - днес той вече назова премиера (бел. ред. Бойко Борисов / Иван Демерджиев: Зад фирмите за мантинели прозира фигурата на Бойко Борисов), но каза, че "прозирал" - пак с някакви прилагателни - да се съдят, да се занимават, без факти, без доказателства!", категоричен бе Богдан Милчев.

Експертът припомни, че той и Институтът за пътна безопасност са били едни от най-големите критици на правителството на Росен Желязков също.