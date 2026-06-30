Богдан Милчев: Едно празнодумие на министър застрашава магистрала "Хемус" изобщо някога да бъде построена

Едно празнодумие на министър застрашава АМ "Хемус" изобщо някога да бъде построена. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева - председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев.
"Много е важно публичното говорене да бъде основано на факти. Ние от ИПБ винаги се придържаме към тях и за огромно съжаление това, което виждаме в момента от няколко седмици, което се случва в правителството - изключително много ни тревожи. От една страна премиерът Румен Радев се изказва изключително некоректно, че правителството в България е спряло поръчка за мантинели за 1 млрд. Ние веднага разобличихме тази лъжа. Много преди този скандал ние алармирахме, че първата ин хаус поръчка на министър Иван Шишков, в първия си работен ден, е да се даде за 90 млн. евро да се слагат мантинели, а то такава възможност няма. Това са изключително некоректни неща, които се случват, и най-фрапиращото, с което никой не иска да се захване е, че откакто министър Шишков е на този пост - той не е качил нито едно задание за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Това означава, че или той не прави ремонти по пътищата, което не е вярно, защото се правят и ние го виждаме, или той крие тези задания, защото това са основни ремонти, които са прикрити като текущи", коментира Милчев.
Според него това ще стане поредният голям скандал в България.
"Не можем на тъмно да управляваме парите под предлог, че сме загрижени за пътната безопасност. Няма как, ние влизаме в един омагьосан кръг от който, за да излезем - трябва наистина много ярки прожектори, но в момента медиите са склопени. Малцина са медиите, които дават възможност и гласност на всичко това, което аз казвам. Ние от ИПБ успяхме да предизвикаме първия публичен скандал в държавата между опозиция и управляващи с упреци срещу министър Иван Демерджиев, че се държи като махленска клюкарка. Той първоначално съобщи, че злите езици говорили, че някакъв бивш премиер стоял зад фирмите с мантинелите - така може да говори само НПО, което няма данни. Министър на вътрешните работи не може да говори така, аз мога да говоря така, ако нямам никакви данни. След като ние (бел. ред. от ИПБ) излязохме с остра позиция по този въпрос - днес той вече назова премиера (бел. ред. Бойко Борисов / Иван Демерджиев: Зад фирмите за мантинели прозира фигурата на Бойко Борисов), но каза, че "прозирал" - пак с някакви прилагателни - да се съдят, да се занимават, без факти, без доказателства!", категоричен бе Богдан Милчев.
Експертът припомни, че той и Институтът за пътна безопасност са били едни от най-големите критици на правителството на Росен Желязков също.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти да видиш
Явно затова българските пътища са най-безумните и най-опасните!
Хубаво го вижте тоя хубавец!!!..... защото вероятно той е в основата на много почернени български семейства!!!
Коментиран от #14
22:19 30.06.2026
2 маке
22:21 30.06.2026
3 Мхм
22:23 30.06.2026
4 За съжаление е истина
Коментиран от #10
22:23 30.06.2026
5 Оня под Коня
Коментиран от #23
22:25 30.06.2026
6 оня с коня
22:25 30.06.2026
7 "Злите езици"
22:27 30.06.2026
8 МПС
22:27 30.06.2026
9 Оня с меча
22:29 30.06.2026
10 Има определени кръгове
До коментар #4 от "За съжаление е истина":Икономически олигархични свързани с тези партии които са инвестирали милиони в Югоизточна България в градовете покрай магистрала Тракия и построяването на Хемус ще навреди на техните интереси. Шишк оф е машата която унищожава проекта в полза на тези олигархични структури.
22:32 30.06.2026
11 Министри
22:36 30.06.2026
12 Ха ха ха ха ха ха ха
22:38 30.06.2026
13 Пази боже
22:39 30.06.2026
14 Хипотетично
До коментар #1 от "Ти да видиш":Институт за пътна безопасност (ИПБ) е водещата българска неправителствена организация, не е държавна бюджетна институция и само разобличава и дава препоръки.
22:43 30.06.2026
15 Цък
Коментиран от #18
22:45 30.06.2026
16 ГОСТ
22:46 30.06.2026
17 ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ
22:46 30.06.2026
18 първия от стоте
До коментар #15 от "Цък":първата ин хаус поръчка на министър Иван Шишков, в първия си работен ден, е да се даде за 90 млн. евро да се слагат мантинели.
22:48 30.06.2026
19 Удри
22:50 30.06.2026
20 Смърф
Прякор в КАТ :Боби гъ..за
Позорно изритан за некадърност .
Гербераст.
23:04 30.06.2026
21 Мхм
23:15 30.06.2026
22 Българин
Коментиран от #27
23:16 30.06.2026
23 големдебил
До коментар #5 от "Оня под Коня":такава велика глупост не се чува всеки ден.Дане би алчния до небето Костов да е построил магистралата с пари от джоба си?Това шега ли е?Пък и СИК и незнам си още кой били едва ли не благодетели и защитници.
23:16 30.06.2026
24 Хуни
23:20 30.06.2026
25 Хайде
23:27 30.06.2026
26 Боже, тоя има лице да говори
23:33 30.06.2026
27 Офофоф
До коментар #22 от "Българин":Ти пи ли си хапчетата?
23:35 30.06.2026