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Богдан Милчев: Едно празнодумие на министър застрашава магистрала "Хемус" изобщо някога да бъде построена

Богдан Милчев: Едно празнодумие на министър застрашава магистрала "Хемус" изобщо някога да бъде построена

30 Юни, 2026 22:14 1 310 27

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  • празнодумие-
  • магистрала хемус-
  • построяване

Много преди този скандал ние алармирахме, че първата ин хаус поръчка на министър Иван Шишков, в първия си работен ден, е да се даде за 90 млн. евро да се слагат мантинели, а то такава възможност няма, коментира председателят на Института за пътна безопасност

Богдан Милчев: Едно празнодумие на министър застрашава магистрала "Хемус" изобщо някога да бъде построена - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Едно празнодумие на министър застрашава АМ "Хемус" изобщо някога да бъде построена. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева - председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев.

"Много е важно публичното говорене да бъде основано на факти. Ние от ИПБ винаги се придържаме към тях и за огромно съжаление това, което виждаме в момента от няколко седмици, което се случва в правителството - изключително много ни тревожи. От една страна премиерът Румен Радев се изказва изключително некоректно, че правителството в България е спряло поръчка за мантинели за 1 млрд. Ние веднага разобличихме тази лъжа. Много преди този скандал ние алармирахме, че първата ин хаус поръчка на министър Иван Шишков, в първия си работен ден, е да се даде за 90 млн. евро да се слагат мантинели, а то такава възможност няма. Това са изключително некоректни неща, които се случват, и най-фрапиращото, с което никой не иска да се захване е, че откакто министър Шишков е на този пост - той не е качил нито едно задание за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Това означава, че или той не прави ремонти по пътищата, което не е вярно, защото се правят и ние го виждаме, или той крие тези задания, защото това са основни ремонти, които са прикрити като текущи", коментира Милчев.

Според него това ще стане поредният голям скандал в България.

"Не можем на тъмно да управляваме парите под предлог, че сме загрижени за пътната безопасност. Няма как, ние влизаме в един омагьосан кръг от който, за да излезем - трябва наистина много ярки прожектори, но в момента медиите са склопени. Малцина са медиите, които дават възможност и гласност на всичко това, което аз казвам. Ние от ИПБ успяхме да предизвикаме първия публичен скандал в държавата между опозиция и управляващи с упреци срещу министър Иван Демерджиев, че се държи като махленска клюкарка. Той първоначално съобщи, че злите езици говорили, че някакъв бивш премиер стоял зад фирмите с мантинелите - така може да говори само НПО, което няма данни. Министър на вътрешните работи не може да говори така, аз мога да говоря така, ако нямам никакви данни. След като ние (бел. ред. от ИПБ) излязохме с остра позиция по този въпрос - днес той вече назова премиера (бел. ред. Бойко Борисов / Иван Демерджиев: Зад фирмите за мантинели прозира фигурата на Бойко Борисов), но каза, че "прозирал" - пак с някакви прилагателни - да се съдят, да се занимават, без факти, без доказателства!", категоричен бе Богдан Милчев.

Експертът припомни, че той и Институтът за пътна безопасност са били едни от най-големите критици на правителството на Росен Желязков също.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    30 5 Отговор
    Имали сме цял институт за пътна безопасност с говореща глава!???
    Явно затова българските пътища са най-безумните и най-опасните!

    Хубаво го вижте тоя хубавец!!!..... защото вероятно той е в основата на много почернени български семейства!!!

    Коментиран от #14

    22:19 30.06.2026

  • 2 маке

    25 5 Отговор
    Тоя е герберска..прос...мадама

    22:21 30.06.2026

  • 3 Мхм

    16 5 Отговор
    Тези от ИПБ са гербави. Получават ли кинти от бюджета като НПО?

    22:23 30.06.2026

  • 4 За съжаление е истина

    16 11 Отговор
    Шишков е едно самовлюбено леке което иска на всяка цена да докаже че е бил прав за Хемус а всъщност е основният виновник за нейния застой. Има скрита договорка от няколко дедерастки партии в това число е шишко в тази магистрала да бъде унищожена като проект и недовършена. Още преди две години е един приближен до тези кръгове направо ми заяви...... Тази магистрала никога няма да бъде довършена

    Коментиран от #10

    22:23 30.06.2026

  • 5 Оня под Коня

    6 8 Отговор
    Кажи за Хемусгейт бре Милчев. Иван Костов построи над 400 км пътна инфраструктура без цент европомощ, без цент от винетни такси. Тогава имаше СиК и ВиС при които можеше хората да си застраховат колите на символични цени.

    Коментиран от #23

    22:25 30.06.2026

  • 6 оня с коня

    12 8 Отговор
    И е казано:"Не назовавай името Божие без нужда",и Демерджиев пак го прави,визирайки Борисов.Затова и бат Бойко Пак ще скочи и ще ги издуха всичките без Остатък.

    22:25 30.06.2026

  • 7 "Злите езици"

    4 1 Отговор
    говорят, че един муртавел ще отнесе кьостерицата

    22:27 30.06.2026

  • 8 МПС

    20 3 Отговор
    Корумпето от КАТ акъл ще дава

    22:27 30.06.2026

  • 9 Оня с меча

    14 4 Отговор
    Този, жената-мъж и още шепа абсолютно НЕкомпетентни по тези теми, са само пред камерите ден и нощ. Здраво крадене с маската на НПО!

    22:29 30.06.2026

  • 10 Има определени кръгове

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "За съжаление е истина":

    Икономически олигархични свързани с тези партии които са инвестирали милиони в Югоизточна България в градовете покрай магистрала Тракия и построяването на Хемус ще навреди на техните интереси. Шишк оф е машата която унищожава проекта в полза на тези олигархични структури.

    22:32 30.06.2026

  • 11 Министри

    9 7 Отговор
    на Прогресивна България в едно с премиера Радев все повече се оплитат в собствените си измислици.

    22:36 30.06.2026

  • 12 Ха ха ха ха ха ха ха

    11 1 Отговор
    Поредния лапач на хранилката, който се страхува , че ще изпадне. И с право

    22:38 30.06.2026

  • 13 Пази боже

    13 2 Отговор
    И какво прави тоя "институт". Взимат заплати и трупат стаж за пенсия?

    22:39 30.06.2026

  • 14 Хипотетично

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Институт за пътна безопасност (ИПБ) е водещата българска неправителствена организация, не е държавна бюджетна институция и само разобличава и дава препоръки.

    22:43 30.06.2026

  • 15 Цък

    13 2 Отговор
    Герберски боклук. Гледайте го и не се чудете защо на Радев не му дават 100 дни. Всичко е забатачено, всичко е корупция . Който усети че почват да му ровят далаверите и протектира.

    Коментиран от #18

    22:45 30.06.2026

  • 16 ГОСТ

    9 1 Отговор
    Видно е че не вършите никаква работи пътищата ни са опасни. първо от къде е финансирането ви ако е от държавата значи не сте си свършили работата защото гинат тези който пълнят хазната. второ ако финансите ви са като НПО е важно кой ги дава дори за не свършена работа явно заради друго. на всеки нормален е ясно че тоя ипб не върши нищо а усвоява някакви средства.

    22:46 30.06.2026

  • 17 ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ

    5 0 Отговор
    ...архитeктитe нямaт НИКАКВО ПОНЯТИЕ т. е. пoдгoтoвкa, пo cпeциaлнocттa "Пътнo и жeлeзoпътнo cтрoитeлcтвo"...a пък тoзи тулуп нe и e нaяcнo c бaзoви пoлoжeния в cтрoитeлcтвoтo нa мaгиcтрaли...Явно екипът му от специалисти в министерството са пълни некадърници или може би нарочно го топят и подвеждат.

    22:46 30.06.2026

  • 18 първия от стоте

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Цък":

    първата ин хаус поръчка на министър Иван Шишков, в първия си работен ден, е да се даде за 90 млн. евро да се слагат мантинели.

    22:48 30.06.2026

  • 19 Удри

    8 9 Отговор
    Ако ГЕРБ управляваха вече щяхме да сме завършили Хемус. Но след 2020 година един зелен цървул пое управлението и всичко тръгна надолу. Само цените тръгнаха рязко нагоре

    22:50 30.06.2026

  • 20 Смърф

    9 0 Отговор
    Богдан Милчев служител на КАТ София ,стигнал до началник .
    Прякор в КАТ :Боби гъ..за
    Позорно изритан за некадърност .
    Гербераст.

    23:04 30.06.2026

  • 21 Мхм

    3 0 Отговор
    Не знаете кой е Богдан Милчев от герб/нн? Само потърсете в нета следното: "Пеевски може да даде ново начало на българските пътища". Лелей...

    23:15 30.06.2026

  • 22 Българин

    3 3 Отговор
    Бойко, изкарвай бързо белия кон и се връщай на власт, че тия шмекери-измамници, горди мунчовци, съсипаха България

    Коментиран от #27

    23:16 30.06.2026

  • 23 големдебил

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Оня под Коня":

    такава велика глупост не се чува всеки ден.Дане би алчния до небето Костов да е построил магистралата с пари от джоба си?Това шега ли е?Пък и СИК и незнам си още кой били едва ли не благодетели и защитници.

    23:16 30.06.2026

  • 24 Хуни

    2 0 Отговор
    Добре си живурка толкова време при старото управление, че и главен катаджия те бяха спуснали!

    23:20 30.06.2026

  • 25 Хайде

    0 0 Отговор
    Стига гербаджийчета,кранчето ви спря и квичите сега.Не се ли срамувате?Нека сега и другите да се облагодетелстват

    23:27 30.06.2026

  • 26 Боже, тоя има лице да говори

    1 1 Отговор
    Богдане, явнио не ти е неудобно да ръсиш, мисли породени от собствения си интелект! Махай се от копанята, защото си некадърен!

    23:33 30.06.2026

  • 27 Офофоф

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Ти пи ли си хапчетата?

    23:35 30.06.2026

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