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Румен Христов няма да се бори за трети мандат като лидер на СДС

Румен Христов няма да се бори за трети мандат като лидер на СДС

1 Юли, 2026 07:43 747 31

  • румен христов-
  • трети мандат-
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Реших, че е време да дам път на нов председател, който да поеме отговорност за развитието на СДС. Кандидат за този пост е г-н Илия Лазаров, главен секретар на СДС и евродепутат. Приех неговото предложение да бъда заместник-председател в новото ръководство, за да бъда връзката на партията с парламента, където съм неин представител, написа в социалната мрежа Христов

Румен Христов няма да се бори за трети мандат като лидер на СДС - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на СДС Румен Христов съобщи с публикация в социалната мрежа фейсбук, че няма да се бори за трети председателски мандат по време на Националната отчетно-изборна конференция на партията, насрочена за тази събота.

След като оглавяваше СДС в продължение на два мандата, Христов посочи, че е настъпил моментът ръководството да бъде поето от нов председател, който да носи отговорност за бъдещото развитие на формацията, информират от novini.bg.

Той отбеляза, че през последните години, с подкрепата на членовете и симпатизантите на СДС, партията е успяла да се запази, за разлика от редица други политически сили, възникнали през периода на прехода.

За председател на СДС е издигната кандидатурата на главния секретар на партията и евродепутат Илия Лазаров. Румен Христов е приел предложението да бъде заместник-председател в новото ръководство, като ще отговаря за връзката между партията и парламента, където представлява СДС, и ще продължи да работи за каузите на партията.

Ето какво гласи поста на Христов във Фейсбук:

"Скъпи седесари, приятели!

В събота предстои Национална отчетно-изборна конференция на СДС. След два мандата начело на партията, през които, заедно с Вас, успях да я съхраня, за разлика от редица други партии на прехода, които вече ги няма, реших, че е време да дам път на нов председател, който да поеме отговорност за развитието на СДС. Кандидат за този пост е г-н Илия Лазаров, главен секретар на СДС и евродепутат. Приех неговото предложение да бъда заместник-председател в новото ръководство, за да бъда връзката на партията с парламента, където съм неин представител и да продължа да работя за СДС в най-висшата национална институция.

Приятели, за мен беше чест да съм председател на най-старата дясна партия в новата ни история, партията, която промени България! За мен СДС винаги ще бъде кауза, символ на свободата и антикомунизма, на европейската принадлежност и демокрацията.

Благодаря на всички седесари, с които сме заедно толкова години! Продължаваме заедно и занапред!"

Ваш Румен Христов


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сетил се да поживее

    19 0 Отговор
    Натовари ли колата бе солтакова...?

    07:46 01.07.2026

  • 2 ЧЕ ТО СДС ОТДАВНА УМРЯ

    45 0 Отговор
    СДС беше създадено за да разруши и ограби българия и след грабежа се разпадна.

    Коментиран от #11

    07:48 01.07.2026

  • 3 Избирателите

    13 1 Отговор
    Язък !

    07:49 01.07.2026

  • 4 ББС

    31 0 Отговор
    На този явно партията му е в дълбока нелегалност , щом никой не може да открие други членове !

    07:49 01.07.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    20 4 Отговор
    Ще се намери ли някое младо комунистче, че то СДС си е чист клон от дървото БКП ?

    07:50 01.07.2026

  • 6 Коментар

    19 0 Отговор
    Той има сериозни проблеми с НАП и данъчните, защото дължи над 2 милиона евро

    07:57 01.07.2026

  • 7 Слава богу

    19 0 Отговор
    И без това се ояде

    07:57 01.07.2026

  • 8 Да бе!

    6 8 Отговор
    Дълбоко внедрените в СДС руски шпиони показаха на практика своята безполезност. България се нуждае от истински демократи, а не от руски лакеи като Румен Христов!

    08:02 01.07.2026

  • 9 само прическата немой ти имам

    17 0 Отговор
    тиквен отпадъко

    08:02 01.07.2026

  • 10 Ха ха ха

    24 0 Отговор
    И с кого се е борил досега този мазен паразит? Че тя партията се състои само от родата му на този мошеник.

    08:04 01.07.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "ЧЕ ТО СДС ОТДАВНА УМРЯ":

    Поясни от кого беше създадено СДС, защото комунягите плюейки по СДС - плюят по СЕБЕ СИ !

    Коментиран от #14

    08:04 01.07.2026

  • 12 Гост

    14 0 Отговор
    Е няма та! Далаверата с герп приключи и дядката бяга, че няма време да харчи

    08:05 01.07.2026

  • 13 Благодарение

    11 0 Отговор
    на него СДС-то отдавна го няма?Някой чувал ли е нещо за СДС?

    08:09 01.07.2026

  • 14 Политбюро

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "АГАТ а Кристи":

    Седесето беше създадено от един отдел в ДС, по поръчка на БКП, за да се демонстрират недостатъците на загниващия капитализъм и либералната демокрация. Една от малкото успешни кампании на ДС, защото с възродителния процес не се справиха особено добре.

    Коментиран от #22

    08:09 01.07.2026

  • 15 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    11 0 Отговор
    Та то ,,СДС",вече има ли...?!
    Комай само Румчо е единственият член...?!
    Даже и един файтон хора не може да събере...!

    08:14 01.07.2026

  • 16 Цеко Сифоня

    8 0 Отговор
    Христов, навремето кръстих СДС, Съюз на Другарските Софри, дори и факта че ви няма, софрите си ги има.
    Привличат ви, като магнит, но кой да знае, може магнита да е в главите!
    Дали си свършил в живота си досега, работа за 2/две/ стотинки? Е, не си!

    08:14 01.07.2026

  • 17 Как

    8 0 Отговор
    Христов смях е залата.Нямал да се бори за лидерско място в СДС.СДС няма той говори,членове са само семейството други няма.Стана 70 год.пенсионер натрупа милиони и той като Данчо Ментата несменяем с над 30 год.в парламента Да си гледа внуците и да не говори глупости

    08:15 01.07.2026

  • 18 Честна постъпка

    5 0 Отговор
    Ами те ще си отидат и от тук и нагоре...

    08:18 01.07.2026

  • 19 Румчо,не е глупав!

    5 0 Отговор
    Така си изкара доста годинки в парламента...на богата държавна софра,като от време на време напомняше за вече забравеното СДС,с някое и друго патетично изказване...,я от трибуната,я от платено тв-студио...!
    Пък и здраво се залепи за ,,Ракетата-носител-ГЕРБ" и Бочко бая годинки го тънтурка,като свое бебенце...
    Но в живота,всички хубави неща,един ден свършват...

    08:19 01.07.2026

  • 20 Хаха

    9 0 Отговор
    Тоя паразит е поредния кърлеж който няма да бъде запомнен с нищо добро

    08:21 01.07.2026

  • 21 След

    8 0 Отговор
    резилите му , че пристана на Буда в съюза шайката , най - добре е и да се покрие !

    08:21 01.07.2026

  • 22 Хе,хе...!

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Политбюро":

    Намали фантастичните и конспиративни филми...!
    Действат ти зле на психиката...
    Направо си се зомбирал...!

    08:22 01.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Герб СДС

    4 0 Отговор
    На кой му е притрябвала крадлива, безлична, патерица на мафията. Тоя всички са за затвора, за подкрепата на ГЕРБ! Така трябва да се гледа на измениците

    08:26 01.07.2026

  • 25 С ДРУГИ ДУМИ

    4 0 Отговор
    Още един отпа дък ,.....отпадна.....!!!

    Коментиран от #27

    08:29 01.07.2026

  • 26 Анонимен

    2 0 Отговор
    Бяга бяга като знае какви злини е вършил на хората

    08:34 01.07.2026

  • 27 ИСТИНАТА!

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "С ДРУГИ ДУМИ":

    Мишките напускат потъващият кораб...

    08:35 01.07.2026

  • 28 Румен Христов е позор за СДС!

    1 0 Отговор
    Румен Христов е позор за СДС!
    Да се коалираш с Бойко Борисов е позор и подмазвачество!!!

    08:42 01.07.2026

  • 29 Румен Христов е подлизурко

    1 0 Отговор
    И тази мазна пиявица от фалшивото СДС се оттегля, когато видя, че вече няма милиони и изгода. Мръсссни крадци и мошеници!

    08:45 01.07.2026

  • 30 Какъв мандат бе?

    0 0 Отговор
    Е гати мошениците !

    08:50 01.07.2026

  • 31 Име

    0 0 Отговор
    Какво СДС, какви пет члена!

    08:57 01.07.2026

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