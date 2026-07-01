Румен Христов няма да се бори за трети мандат като лидер на СДС

Лидерът на СДС Румен Христов съобщи с публикация в социалната мрежа фейсбук, че няма да се бори за трети председателски мандат по време на Националната отчетно-изборна конференция на партията, насрочена за тази събота.
След като оглавяваше СДС в продължение на два мандата, Христов посочи, че е настъпил моментът ръководството да бъде поето от нов председател, който да носи отговорност за бъдещото развитие на формацията, информират от novini.bg.
Той отбеляза, че през последните години, с подкрепата на членовете и симпатизантите на СДС, партията е успяла да се запази, за разлика от редица други политически сили, възникнали през периода на прехода.
За председател на СДС е издигната кандидатурата на главния секретар на партията и евродепутат Илия Лазаров. Румен Христов е приел предложението да бъде заместник-председател в новото ръководство, като ще отговаря за връзката между партията и парламента, където представлява СДС, и ще продължи да работи за каузите на партията.
Ето какво гласи поста на Христов във Фейсбук:
"Скъпи седесари, приятели!
В събота предстои Национална отчетно-изборна конференция на СДС. След два мандата начело на партията, през които, заедно с Вас, успях да я съхраня, за разлика от редица други партии на прехода, които вече ги няма, реших, че е време да дам път на нов председател, който да поеме отговорност за развитието на СДС. Кандидат за този пост е г-н Илия Лазаров, главен секретар на СДС и евродепутат. Приех неговото предложение да бъда заместник-председател в новото ръководство, за да бъда връзката на партията с парламента, където съм неин представител и да продължа да работя за СДС в най-висшата национална институция.
Приятели, за мен беше чест да съм председател на най-старата дясна партия в новата ни история, партията, която промени България! За мен СДС винаги ще бъде кауза, символ на свободата и антикомунизма, на европейската принадлежност и демокрацията.
Благодаря на всички седесари, с които сме заедно толкова години! Продължаваме заедно и занапред!"
Ваш Румен Христов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сетил се да поживее
07:46 01.07.2026
2 ЧЕ ТО СДС ОТДАВНА УМРЯ
Коментиран от #11
07:48 01.07.2026
3 Избирателите
07:49 01.07.2026
4 ББС
07:49 01.07.2026
5 АГАТ а Кристи
07:50 01.07.2026
6 Коментар
07:57 01.07.2026
7 Слава богу
07:57 01.07.2026
8 Да бе!
08:02 01.07.2026
9 само прическата немой ти имам
08:02 01.07.2026
10 Ха ха ха
08:04 01.07.2026
11 АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "ЧЕ ТО СДС ОТДАВНА УМРЯ":Поясни от кого беше създадено СДС, защото комунягите плюейки по СДС - плюят по СЕБЕ СИ !
Коментиран от #14
08:04 01.07.2026
12 Гост
08:05 01.07.2026
13 Благодарение
08:09 01.07.2026
14 Политбюро
До коментар #11 от "АГАТ а Кристи":Седесето беше създадено от един отдел в ДС, по поръчка на БКП, за да се демонстрират недостатъците на загниващия капитализъм и либералната демокрация. Една от малкото успешни кампании на ДС, защото с възродителния процес не се справиха особено добре.
Коментиран от #22
08:09 01.07.2026
15 ГОЛЯМ МАЙТАП...!
Комай само Румчо е единственият член...?!
Даже и един файтон хора не може да събере...!
08:14 01.07.2026
16 Цеко Сифоня
Привличат ви, като магнит, но кой да знае, може магнита да е в главите!
Дали си свършил в живота си досега, работа за 2/две/ стотинки? Е, не си!
08:14 01.07.2026
17 Как
08:15 01.07.2026
18 Честна постъпка
08:18 01.07.2026
19 Румчо,не е глупав!
Пък и здраво се залепи за ,,Ракетата-носител-ГЕРБ" и Бочко бая годинки го тънтурка,като свое бебенце...
Но в живота,всички хубави неща,един ден свършват...
08:19 01.07.2026
20 Хаха
08:21 01.07.2026
21 След
08:21 01.07.2026
22 Хе,хе...!
До коментар #14 от "Политбюро":Намали фантастичните и конспиративни филми...!
Действат ти зле на психиката...
Направо си се зомбирал...!
08:22 01.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Герб СДС
08:26 01.07.2026
25 С ДРУГИ ДУМИ
Коментиран от #27
08:29 01.07.2026
26 Анонимен
08:34 01.07.2026
27 ИСТИНАТА!
До коментар #25 от "С ДРУГИ ДУМИ":Мишките напускат потъващият кораб...
08:35 01.07.2026
28 Румен Христов е позор за СДС!
Да се коалираш с Бойко Борисов е позор и подмазвачество!!!
08:42 01.07.2026
29 Румен Христов е подлизурко
08:45 01.07.2026
30 Какъв мандат бе?
08:50 01.07.2026
31 Име
08:57 01.07.2026