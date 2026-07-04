Илия Лазаров е новият председател на СДС

На Национална Отчетно-изборна конференция на СДС днес за председател беше избран Илия Лазаров, евродепутат и досегашен главен секретар на партията. За зам.- председатели конференцията избра досегашния председател Румен Христов, председателя на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кмета на Карлово Емил Кабаиванов и председателя на СДС-Варна Янко Станев. За главен секретар беше избрана Миглена Горанова.
В началото на форума Румен Христов връчи членски книжки на млади хора, пожелали да станат част от синята партия.
Националната конференция прие политическа декларация, свързана с предстоящите президентски избори:
Съюзът на демократичните сили, първата демократична общност в България след края на комунизма, поставила страната на пътя към пълноправното членство в НАТО и Европейския съюз, извършила смяната на системата от комунизъм към пазарна икономика, приела като ценностна основа на обществото свободата във всичките ѝ измерения, определя като най-важна политическа задача спечелването на президентските избори от демократичната общност.
Няма демократична общност, в която СДС не участва.
Няма шанс за спечелването на президентските избори без съвместните усилия на всички политически сили в тази общност, включително ГЕРБ и СДС.
Другото би било просто участие заради самото участие и победа за левицата. И това ще бъде поредното предателство към хората, които неотменно подкрепт и гласуват за ценностите на демокрацията.
Президентските избори са исторически шанс пред българската демократична общност да се обединим и да отвърнем на доверието на избирателите си със зрели политически действия, които да доведат до победа.
СДС призоваваме и ще работим всички демократични партии да издигнем обща кандидатура за президент и вицепрезидент на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ибанкостоф циганина
Коментиран от #24
14:55 04.07.2026
2 съюз на ДС
14:56 04.07.2026
3 Боруна Лом
14:58 04.07.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА
И ГДБОП МОГАТ
ДА ПРЕРЕДЯТ ЛИСТИТЕ НА ОПГ ГЕРБ - СДС ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ЦЯЛАТА СТРАНА :)
14:59 04.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Име
15:05 04.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
15:08 04.07.2026
9 фен на сидеров
Коментиран от #14, #15
15:08 04.07.2026
10 Немаора
15:10 04.07.2026
11 Ааа
Коментиран от #27
15:10 04.07.2026
12 Ванчо Циганчето !
Къде Без Емблемата !
Олицетворяваща !
Този Съюз ?
15:11 04.07.2026
13 Възраждане
СДС емблемата СИН ЛЪВ
СИНИЯ ЛЪВ е ЕВРЕЙски ционистки символ на племето ЮДА (JUDA) изввстен лато ЛЪВа на ЮДА.
СДС явно иска да ни покаже че са СЛУГИ на ЮДАИЗМА
Коментиран от #19
15:11 04.07.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #9 от "фен на сидеров":ВОЛЕН СИДЕРОВ БЕШЕ ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК ДЕМОКРАЦИЯ:)
15:12 04.07.2026
15 ккк
До коментар #9 от "фен на сидеров":и той ми изглежда току що измъкнат от кръчмата
15:12 04.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Е то има ли я
15:13 04.07.2026
18 Лост
15:14 04.07.2026
19 Културен Антрополог
До коментар #13 от "Възраждане":Списък на видни СДСари от ЕВРЕЙски произход:
СДС премиера Филип Димитров
СДС премиера Стефан СУфиянски
МВнР министър Николай Младенов
МВнР министър Надежда Нейнски
ЕС депутат Радан Кънев
15:14 04.07.2026
20 Е нали щял да дава път
15:15 04.07.2026
21 скачал за банани на жълтите павета
ами нямам ама нали вдигахме двете пръсчета а?
15:15 04.07.2026
22 Тома
15:15 04.07.2026
23 Оракула от Делфи
партията се състои от един автобус хора и
ХАРАКТЕРНОТО Е , че всички са верни на
корупцията до гроб!!!
Младежите които били там получили "партийни книжки" , явно ще чакат дълго до
като някой ги избере в" изпълкома" , дълго.... дъртаците фандък не пускат !!!
!
15:16 04.07.2026
24 разпродадена държава сме
До коментар #1 от "ибанкостоф циганина":ибанКОСТОВ НАРЯЗА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА И ПРОДАДЕ САМОЛЕТИТЕ НА ЗЕЕЕВИ ГРУП
А ЗЛАТОТО ГО ДАДЕ НА КАНАДА
но един ден ще има пак национализация!
15:17 04.07.2026
25 Ха ха
15:18 04.07.2026
26 ДСБ
15:19 04.07.2026
27 оня с коня
До коментар #11 от "Ааа":щото са едни големиБОКЛУЦИ
15:20 04.07.2026
28 Сатана Z
15:20 04.07.2026
29 БеГемот
15:21 04.07.2026
30 Бок--лу-ци
15:22 04.07.2026
31 Белене е било е за такива продсжници
15:25 04.07.2026
32 Кат Си Знам Лекетата !
Какво ?
Да Кажа !
15:30 04.07.2026