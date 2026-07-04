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Илия Лазаров е новият председател на СДС

Илия Лазаров е новият председател на СДС

4 Юли, 2026 14:53 868 32

  • илия лазаров-
  • сдс

В началото на форума Румен Христов връчи членски книжки на млади хора, пожелали да станат част от синята партия

Илия Лазаров е новият председател на СДС - 1
Снимка: СДС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На Национална Отчетно-изборна конференция на СДС днес за председател беше избран Илия Лазаров, евродепутат и досегашен главен секретар на партията. За зам.- председатели конференцията избра досегашния председател Румен Христов, председателя на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кмета на Карлово Емил Кабаиванов и председателя на СДС-Варна Янко Станев. За главен секретар беше избрана Миглена Горанова.

В началото на форума Румен Христов връчи членски книжки на млади хора, пожелали да станат част от синята партия.
Националната конференция прие политическа декларация, свързана с предстоящите президентски избори:

Съюзът на демократичните сили, първата демократична общност в България след края на комунизма, поставила страната на пътя към пълноправното членство в НАТО и Европейския съюз, извършила смяната на системата от комунизъм към пазарна икономика, приела като ценностна основа на обществото свободата във всичките ѝ измерения, определя като най-важна политическа задача спечелването на президентските избори от демократичната общност.

Няма демократична общност, в която СДС не участва.

Няма шанс за спечелването на президентските избори без съвместните усилия на всички политически сили в тази общност, включително ГЕРБ и СДС.

Другото би било просто участие заради самото участие и победа за левицата. И това ще бъде поредното предателство към хората, които неотменно подкрепт и гласуват за ценностите на демокрацията.

Президентските избори са исторически шанс пред българската демократична общност да се обединим и да отвърнем на доверието на избирателите си със зрели политически действия, които да доведат до победа.

СДС призоваваме и ще работим всички демократични партии да издигнем обща кандидатура за президент и вицепрезидент на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ибанкостоф циганина

    18 0 Отговор
    нарязах всичко, тея не знам кво ще режат

    Коментиран от #24

    14:55 04.07.2026

  • 2 съюз на ДС

    25 0 Отговор
    Последните двама С(ДС)ари са на снимката.

    14:56 04.07.2026

  • 3 Боруна Лом

    24 0 Отговор
    ОТПАДЪЦИ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ!ПУУУ

    14:58 04.07.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ОТ ОКТОМВРИ 2025 ГОДИНА ИМАМ УСЕЩАНЕТО
    ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА
    И ГДБОП МОГАТ
    ДА ПРЕРЕДЯТ ЛИСТИТЕ НА ОПГ ГЕРБ - СДС ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ЦЯЛАТА СТРАНА :)

    14:59 04.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Име

    16 0 Отговор
    Платени безсрамници..

    15:05 04.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    6 0 Отговор
    Интересно ми е как цветущо се е изказал бацо тулупа по повод на тези одавници, които 15-20г вегетират благодарение на него.

    15:08 04.07.2026

  • 9 фен на сидеров

    11 0 Отговор
    я, сдс имал още един "член" !

    Коментиран от #14, #15

    15:08 04.07.2026

  • 10 Немаора

    7 0 Отговор
    Каква е минималната бройка, за да се направи "национален конгрес"?

    15:10 04.07.2026

  • 11 Ааа

    3 1 Отговор
    Фитки не дават да кажеме добра дума за тези люде. Яко трият.

    Коментиран от #27

    15:10 04.07.2026

  • 12 Ванчо Циганчето !

    6 0 Отговор
    Няма Ли Го ?

    Къде Без Емблемата !

    Олицетворяваща !

    Този Съюз ?

    15:11 04.07.2026

  • 13 Възраждане

    6 0 Отговор
    Обърнете внимание на
    СДС емблемата СИН ЛЪВ
    СИНИЯ ЛЪВ е ЕВРЕЙски ционистки символ на племето ЮДА (JUDA) изввстен лато ЛЪВа на ЮДА.
    СДС явно иска да ни покаже че са СЛУГИ на ЮДАИЗМА

    Коментиран от #19

    15:11 04.07.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "фен на сидеров":

    ВОЛЕН СИДЕРОВ БЕШЕ ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК ДЕМОКРАЦИЯ:)

    15:12 04.07.2026

  • 15 ккк

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "фен на сидеров":

    и той ми изглежда току що измъкнат от кръчмата

    15:12 04.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Е то има ли я

    7 0 Отговор
    тази партия?Тия ако се явят самостоятелно ще вземат по малко от ИТН

    15:13 04.07.2026

  • 18 Лост

    4 0 Отговор
    И СДС си мисли,че някой като каже -"Лазаров стани!" и СДС ще възкръсне.

    15:14 04.07.2026

  • 19 Културен Антрополог

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Възраждане":

    Списък на видни СДСари от ЕВРЕЙски произход:
    СДС премиера Филип Димитров
    СДС премиера Стефан СУфиянски
    МВнР министър Николай Младенов
    МВнР министър Надежда Нейнски
    ЕС депутат Радан Кънев

    15:14 04.07.2026

  • 20 Е нали щял да дава път

    2 0 Отговор
    на младите?Тоя е по дърт и от него.

    15:15 04.07.2026

  • 21 скачал за банани на жълтите павета

    6 0 Отговор
    ей стия двата пръста скачахме по площадите за банани сега ревем че по хубаво от комунизъма нямало

    ами нямам ама нали вдигахме двете пръсчета а?

    15:15 04.07.2026

  • 22 Тома

    2 0 Отговор
    То седесето умря ма

    15:15 04.07.2026

  • 23 Оракула от Делфи

    5 0 Отговор
    Румен Христов- хрантутина на "ГЕРБ" е смене с Илия Лазаров- лапача,
    партията се състои от един автобус хора и
    ХАРАКТЕРНОТО Е , че всички са верни на
    корупцията до гроб!!!
    Младежите които били там получили "партийни книжки" , явно ще чакат дълго до
    като някой ги избере в" изпълкома" , дълго.... дъртаците фандък не пускат !!!
    !

    15:16 04.07.2026

  • 24 разпродадена държава сме

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ибанкостоф циганина":

    ибанКОСТОВ НАРЯЗА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА И ПРОДАДЕ САМОЛЕТИТЕ НА ЗЕЕЕВИ ГРУП
    А ЗЛАТОТО ГО ДАДЕ НА КАНАДА


    но един ден ще има пак национализация!

    15:17 04.07.2026

  • 25 Ха ха

    2 0 Отговор
    С Тея два пръста тези пенсии, какво показват. Ние ще си лапкаме, а вие правете, както вятъра...

    15:18 04.07.2026

  • 26 ДСБ

    3 0 Отговор
    Руменчо раздавал членски карти ама нямало на кого . Голяма конференция била всичко на всичко 20 седесари . Закривай полза от вас никаква

    15:19 04.07.2026

  • 27 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ааа":

    щото са едни големиБОКЛУЦИ

    15:20 04.07.2026

  • 28 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Няма такава смрад и воня като СДС.

    15:20 04.07.2026

  • 29 БеГемот

    0 0 Отговор
    СДС (казионни)

    15:21 04.07.2026

  • 30 Бок--лу-ци

    2 0 Отговор
    Тру--пове тор за земята са вече , дъ--рти пре--стъпници, които и срам от Бога нямат, те си мислят, че като пукнат след една- две години и на оня свят ще крадат, щото са много велики пр--ос--таци

    15:22 04.07.2026

  • 31 Белене е било е за такива продсжници

    0 0 Отговор
    Врагове на България и българския народ.. ран- ътовските екзекутори на България....дърти продажби п-ер--асти ш--иб--ани...гробовете им трябва да ги направим кенефи

    15:25 04.07.2026

  • 32 Кат Си Знам Лекетата !

    1 0 Отговор
    Не Знам !

    Какво ?

    Да Кажа !

    15:30 04.07.2026

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