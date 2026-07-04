Илия Лазаров е новият председател на СДС

На Национална Отчетно-изборна конференция на СДС днес за председател беше избран Илия Лазаров, евродепутат и досегашен главен секретар на партията. За зам.- председатели конференцията избра досегашния председател Румен Христов, председателя на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кмета на Карлово Емил Кабаиванов и председателя на СДС-Варна Янко Станев. За главен секретар беше избрана Миглена Горанова.

В началото на форума Румен Христов връчи членски книжки на млади хора, пожелали да станат част от синята партия.

Националната конференция прие политическа декларация, свързана с предстоящите президентски избори:

Съюзът на демократичните сили, първата демократична общност в България след края на комунизма, поставила страната на пътя към пълноправното членство в НАТО и Европейския съюз, извършила смяната на системата от комунизъм към пазарна икономика, приела като ценностна основа на обществото свободата във всичките ѝ измерения, определя като най-важна политическа задача спечелването на президентските избори от демократичната общност.



Няма демократична общност, в която СДС не участва.



Няма шанс за спечелването на президентските избори без съвместните усилия на всички политически сили в тази общност, включително ГЕРБ и СДС.



Другото би било просто участие заради самото участие и победа за левицата. И това ще бъде поредното предателство към хората, които неотменно подкрепт и гласуват за ценностите на демокрацията.



Президентските избори са исторически шанс пред българската демократична общност да се обединим и да отвърнем на доверието на избирателите си със зрели политически действия, които да доведат до победа.



СДС призоваваме и ще работим всички демократични партии да издигнем обща кандидатура за президент и вицепрезидент на България.