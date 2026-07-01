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Агенция "Пътна инфраструктура": Обществената поръчка за мантинелите е прекратена

Агенция "Пътна инфраструктура": Обществената поръчка за мантинелите е прекратена

1 Юли, 2026 12:38 1 121 16

  • апи-
  • обществена поръчка-
  • мантинели-
  • прекратена

Инж. Александър Тодоров посочи, че доставката на съоръженията ще бъде част от бъдещите договори за текущо поддържане на републиканските пътища

Агенция "Пътна инфраструктура": Обществената поръчка за мантинелите е прекратена - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обществената поръчка за избор на изпълнители за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа, обявена през миналата година от Агенция „Пътна инфраструктура“ и по която има жалби пред Комисията за защита на конкуренцията, е прекратена на 30 юни, съобщи в сутрешния блок на БНТ председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров. Той посочи, че стратегията за работа на настоящото ръководство е дейността по доставката и монтирането на ограничителните системи да бъде част от бъдещите договори за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища с цел ефективно изпълнение на всички необходими дейности. Инж. Тодоров обясни, че липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи в момента не позволява на агенцията да възлага изпълнението на тази важна за безопасността дейност. Поради това до провеждането на обществените поръчки и сключването на нови договори поддържането, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи ще бъде възложено за изпълнение на държавното дружеството „Автомагистрали“ въз основа на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Относно дискусията в момента за монтирането на бетонни или стоманени ограничителни системи инж. Тодоров каза, че няма еднозначно решение по темата и е необходим обществен и професионален дебат. Според него стоманените ограничителни системи имат своите предимства при ПТП, тъй като те имат способността да се деформират и да отнемат част от енергията, което води до по-малко травматизъм върху пътниците, а при бетонните ударът е като удар в стена.

Инж. Тодоров подчерта, че през юли и август няма да се извършват ремонти по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция като целта е да се повиши безопасността и удобството при пътуване по основните направления. Той съобщи, че снощи е пуснато движението в ремонтирания 11-километров участък на АМ „Тракия“ в област Стара Загора, а до петък ще приключи и обновяването на останалите 10 км по магистралата в същата област. До края на седмицата завършва и ремонтът на път I-1 в областите Видин, Монтана и Враца. В момента в отсечката се полага пътната маркировка. Относно затрудненията и по-бавното придвижване по път I-1 в Кресненското дефиле инж. Тодоров обясни, че основната причина е огромният трафик към Гърция, като за облекчаване на преминаването през гр. Кресна се разчита на съдействие от пътна полиция, която да подпомага организацията на движение в населеното място.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 8 Отговор
    В новия бюджет 23 млрд повече за олигарсите на Бойко и Шиши.

    Коментиран от #3, #11

    12:39 01.07.2026

  • 2 Мантинелите като ТРЪМПЛИН

    7 0 Отговор
    Прехвърлят празни тирове които са загубили управление по някаква причина направо в отсрещното платно на магистралите. Това е ужасно.

    Коментиран от #10

    12:42 01.07.2026

  • 3 Любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Луд умора няма. Давай давай брате.

    Коментиран от #6

    12:43 01.07.2026

  • 4 иновация

    0 1 Отговор
    Монтирани бетонни мантинели между съществуващите метални еластични мантинели.
    Леките коли с пътници ще си отнемат от кинетичната енергия в металните мантинели, а тежкотоварните няма да прескачат в насрещното платно и пак ще си отнемат от кинетичната енергия смачвайки първо металните мантинели.
    Ако не се допуска отклоняване на средства, поскъпването би било около 60%.

    12:44 01.07.2026

  • 5 смях в залата

    5 4 Отговор
    Създава се модела Радев. Старите олигарси + новите без да си пречат.

    Коментиран от #8

    12:44 01.07.2026

  • 6 Ми подавай сигнал

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    Той не спира да цвъка. Дето не го сеят там никне.

    Коментиран от #7

    12:45 01.07.2026

  • 7 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ми подавай сигнал":

    Не ме бърка че пише. Бърка ме че съдружника му и жена му опъват каиша, а тоя цял живот търтей.

    12:47 01.07.2026

  • 8 освен старите

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "смях в залата":

    ще се разширява прослойката на концесионерните олигарси по пътната инфраструктура.

    12:47 01.07.2026

  • 9 Цигани !

    3 4 Отговор
    Това Ли Измисли ?

    Радев ?

    12:50 01.07.2026

  • 10 за спокойствие

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мантинелите като ТРЪМПЛИН":

    мантинелите биват прехвърляни също и от претоварени самосвали и тирове, не само от празните.

    12:50 01.07.2026

  • 11 Кръга !

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Се Разширява !

    12:52 01.07.2026

  • 12 Не ми пука !

    1 3 Отговор
    Държавата Ще ме Издържа !

    До Гроб !

    Да Му Мислят !

    Младите !

    13:02 01.07.2026

  • 13 Имаше си Всичко !

    1 2 Отговор
    И Технологии !

    И Планове !

    Сега Върви Да Лижеш !

    Задника !

    На този !

    Който Ще те Мародерства !

    13:06 01.07.2026

  • 14 Ще кажа само на г-н Инженера , че

    6 2 Отговор
    Според НЕГО МАНТИНЕЛИТЕ имат способността да се деформират и да отнемат част от енергията, което води до по-малко травматизъм върху пътниците, а при бетонните ударът е като удар в стена . А според мен като Инж. това е така , когато се врязваш в тях ЧЕЛНО ( под ъгъл 90 градуса). НО когато се удряш в тях под остър ъгъл бетонните блокове те отблъскват !!!
    Чети книгите Инж. !

    13:09 01.07.2026

  • 15 Каква стена

    4 0 Отговор
    Бетонните прегради се монтират от страни и ъгълът на удара в тях е страничен .Получава се приплъзване ,а не удар челно

    13:30 01.07.2026

  • 16 Глупак

    1 0 Отговор
    Какъв измислен инженер е тоя. Толко си разбира момчето. Но го бива за далавери. Той и за това е назначен.

    13:36 01.07.2026

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