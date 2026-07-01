Агенция "Пътна инфраструктура": Обществената поръчка за мантинелите е прекратена

Обществената поръчка за избор на изпълнители за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа, обявена през миналата година от Агенция „Пътна инфраструктура“ и по която има жалби пред Комисията за защита на конкуренцията, е прекратена на 30 юни, съобщи в сутрешния блок на БНТ председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров. Той посочи, че стратегията за работа на настоящото ръководство е дейността по доставката и монтирането на ограничителните системи да бъде част от бъдещите договори за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища с цел ефективно изпълнение на всички необходими дейности. Инж. Тодоров обясни, че липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи в момента не позволява на агенцията да възлага изпълнението на тази важна за безопасността дейност. Поради това до провеждането на обществените поръчки и сключването на нови договори поддържането, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи ще бъде възложено за изпълнение на държавното дружеството „Автомагистрали“ въз основа на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
Относно дискусията в момента за монтирането на бетонни или стоманени ограничителни системи инж. Тодоров каза, че няма еднозначно решение по темата и е необходим обществен и професионален дебат. Според него стоманените ограничителни системи имат своите предимства при ПТП, тъй като те имат способността да се деформират и да отнемат част от енергията, което води до по-малко травматизъм върху пътниците, а при бетонните ударът е като удар в стена.
Инж. Тодоров подчерта, че през юли и август няма да се извършват ремонти по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция като целта е да се повиши безопасността и удобството при пътуване по основните направления. Той съобщи, че снощи е пуснато движението в ремонтирания 11-километров участък на АМ „Тракия“ в област Стара Загора, а до петък ще приключи и обновяването на останалите 10 км по магистралата в същата област. До края на седмицата завършва и ремонтът на път I-1 в областите Видин, Монтана и Враца. В момента в отсечката се полага пътната маркировка. Относно затрудненията и по-бавното придвижване по път I-1 в Кресненското дефиле инж. Тодоров обясни, че основната причина е огромният трафик към Гърция, като за облекчаване на преминаването през гр. Кресна се разчита на съдействие от пътна полиция, която да подпомага организацията на движение в населеното място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #11
12:39 01.07.2026
2 Мантинелите като ТРЪМПЛИН
Коментиран от #10
12:42 01.07.2026
3 Любопитен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Луд умора няма. Давай давай брате.
Коментиран от #6
12:43 01.07.2026
4 иновация
Леките коли с пътници ще си отнемат от кинетичната енергия в металните мантинели, а тежкотоварните няма да прескачат в насрещното платно и пак ще си отнемат от кинетичната енергия смачвайки първо металните мантинели.
Ако не се допуска отклоняване на средства, поскъпването би било около 60%.
12:44 01.07.2026
5 смях в залата
Коментиран от #8
12:44 01.07.2026
6 Ми подавай сигнал
До коментар #3 от "Любопитен":Той не спира да цвъка. Дето не го сеят там никне.
Коментиран от #7
12:45 01.07.2026
7 Любопитен
До коментар #6 от "Ми подавай сигнал":Не ме бърка че пише. Бърка ме че съдружника му и жена му опъват каиша, а тоя цял живот търтей.
12:47 01.07.2026
8 освен старите
До коментар #5 от "смях в залата":ще се разширява прослойката на концесионерните олигарси по пътната инфраструктура.
12:47 01.07.2026
9 Цигани !
Радев ?
12:50 01.07.2026
10 за спокойствие
До коментар #2 от "Мантинелите като ТРЪМПЛИН":мантинелите биват прехвърляни също и от претоварени самосвали и тирове, не само от празните.
12:50 01.07.2026
11 Кръга !
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Се Разширява !
12:52 01.07.2026
12 Не ми пука !
До Гроб !
Да Му Мислят !
Младите !
13:02 01.07.2026
13 Имаше си Всичко !
И Планове !
Сега Върви Да Лижеш !
Задника !
На този !
Който Ще те Мародерства !
13:06 01.07.2026
14 Ще кажа само на г-н Инженера , че
Чети книгите Инж. !
13:09 01.07.2026
15 Каква стена
13:30 01.07.2026
16 Глупак
13:36 01.07.2026