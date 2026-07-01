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Кабинетът обяви мерките за борба с пожарите през лятото

Кабинетът обяви мерките за борба с пожарите през лятото

1 Юли, 2026 14:12 734 12

  • правителство-
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  • борба с пожарите-
  • лятото

"По изрични указания на премиера Румен Радев всички отговорни ресорни министерства са обединили усилията си, за да създадат план за действие”, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев

Кабинетът обяви мерките за борба с пожарите през лятото - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството предприема мерки за борба с пожарите във връзка с предстоящия летен сезон. Те бяха представени на брифинг след днешното заседание на Министерския съвет, съобщават от Нова телевизия.
„Предходните две години имаше много такива случаи, бяха засегнати населени места, изгоряха значителни площи гори, бяха засегнати и много имоти на хора. В тази връзка по изрични указания на премиера Румен Радев всички отговорни ресорни министерства са обединили усилията си, за да създадат план за действие”, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
Той благодари на министъра на отбраната и земеделския министър за създадената координация. „Заедно с тях и с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” набелязахме тези мерки, създадохме координация, така че да сме по-подготвени”, посочи Демерджиев.

Демерджиев представи мерките, касаещи вътрешното министерство. „Това, което ще направим тази година, е при нарастване на индекса, който оказва заплаха от възникване на пожари, нашите автомобили и екипите на пожарна безопасност ще бъдат разположени максимално близо до тези места, за да не се налага да се губи време”, посочи той.

Вътрешният министър обяви още, че е създадена организация по използване на наличните дронове в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, за да може бързо да се установяват и локализират точните, на които са възникнали пожари.
От думите му стана ясно още, че има готовност от страна на армията да съдейства с наличните хеликоптери за гасене при възникнали пожари. Главна дирекция „Гранична полиция” също има такива средства, които ще бъдат използвани най-вече за превозване на сили, на техника и за наблюдение на възникналите пожари.

Българската армия е в пълна готовност да се включи в гасенето на пожари и да подпомага институциите при възникване на бедствени ситуации. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му подпомагането на населението при бедствия и аварии е една от основните функции на армията и въоръжените сили са подготвени да изпълняват тези задачи и през настоящия летен сезон.

Министърът посочи, че за участие в противопожарни операции са осигурени четири хеликоптера „Кугър”, два хеликоптера Ми-17 и един самолет „Спартан”, оборудван с нова система за гасене на пожари. Стоянов отбеляза, че системата за самолета все още не е изпитвана в реални условия, но изрази надежда тя да покаже своята ефективност още през тази година.

По думите му авиационната техника е осигурена с необходимите екипажи и към момента има достатъчен ресурс за изпълнение на поставените задачи.

Военният министър съобщи още, че Българската армия разполага с 22 специализирани формирования за реакция при бедствия и пожари. От тях седем са разположени в Северна България, а 15 - в Южна България. Общият им състав е между 100 и 400 военнослужещи.

„Ние сме в пълна готовност да окажем съдействие и да работим, както винаги досега, в отлично взаимодействие с Министерството на вътрешните работи, за да можем заедно да се справяме с възникналите ситуации“, заяви Димитър Стоянов.

По отношение на сектор земеделие и гори земеделският министър Пламен Абровски обяви, че се работи в две насоки. Едната от тях се отнася до опазването на земеделските земи. В тази връзка днес е издадена заповед, с която се забранява косенето, обяви министър Абровски. То ще бъде ограничено само в тъмната част на денонощието и рано сутрин до 8 часа. Заповедта влиза в сила от 10 юли.

В допълнение към това земеделският министър заяви още, че всички горски са на терен и изрази надежда пожарите да бъдат много по-малко от миналата година. Абровски отправи апел към всички граждани да бъдат отговорни, защото в голямата си част пожарите започват от неумишлена човешка дейност.
Ръководството на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ предупреждава за повишен риск от пожари през летния сезон заради високите температури и обилната растителност. Това заяви главен комисар Александър Джартов.

По думите му пожарите в земеделските земи в повечето случаи не са резултат от умишлено палене на стърнища, а са свързани с дейности, извършвани по време на земеделската кампания. Именно поради високия риск от възникване на инциденти службите осъществяват постоянен контрол в този период.

Джартов съобщи, че към момента са съставени 13 акта за установяване на административни нарушения, свързани с предизвикани запалвания на сухи треви и растителни отпадъци.

Той отчете тревожна тенденция през последните две седмици, през които броят на пожарите в сухи треви и природни територии почти се е удвоил. Според него основната причина са високите температури и създадените от тях предпоставки за бързо разпространение на огъня.

„Тази година имахме обилни снеговалежи и валежи, което доведе до изключително буйна растителност. Всяка непредпазлива дейност може да стане причина за тежък пожар“, предупреди директорът на ГДПБЗН.

Главен комисар Джартов отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни при използването на открит огън, както в населените места, така и сред природата. Той напомни да не се изхвърлят незагасени фасове и да не се извършват рискови дейности, които могат да доведат до запалвания.

По думите му екипите на пожарната са в готовност за реакция, но прогнозите сочат, че настоящият пожароопасен сезон ще бъде тежък, независимо от очакваното краткотрайно захлаждане и валежи през следващите дни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 4 Отговор
    Трябва да се пести вода, за да има за борба с пожарите. Така на режим ще се окажат редица областни центрове, като плевенчани вече добре си знает, че ще се къпят по-рядко през летните месеци.

    14:16 01.07.2026

  • 2 оня с коня

    3 2 Отговор
    2007 година, Русия праща безвъзмездно на България самолета цистерна ИЛ-76.
    Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
    За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
    но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
    По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
    Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава

    14:17 01.07.2026

  • 3 ОСТАВКА, БЕ

    9 5 Отговор
    МОШЕНИЦИ КРАДЛИВИ!!!

    14:17 01.07.2026

  • 4 чувахте ли че имало просеки в гората?

    1 1 Отговор
    комунистите правиха просеки във гората , небеше случайно това

    14:17 01.07.2026

  • 5 иначе дарихме техника на киев

    3 1 Отговор
    кога ще събираме капачки за един самолет поне да имаме за пожари

    само един поне да има

    14:18 01.07.2026

  • 6 летец космонафт

    1 0 Отговор
    само да кажа че голяма част от въртолетите не летят във жегите

    просто не могат да се вдигнат от топлия въздух

    14:19 01.07.2026

  • 7 Бай Георги

    2 0 Отговор
    Гълъбе,предвиди ли и тези пари в бюджета?

    14:20 01.07.2026

  • 8 малко истински факти

    1 0 Отговор
    Тия некадърни зелени правителствени чорапчета, освен да словоблудстват и лъжат бзеогледно , вече са започнали и опити за ялова саморекламка ...

    14:20 01.07.2026

  • 9 ха ха

    1 0 Отговор
    Поредните жалки опити за отвличане на вниманието на гражданите ,от въпиющата некадърност на шайката прогресивно-регресивна .

    14:24 01.07.2026

  • 10 мамник

    0 0 Отговор
    Призовавам всички шофьори които минават по пътища до които има ниви да хвърлят фасовете си през прозореца на колите си към нивите,докато земеделците не престанат да палят стрърнищата есенно вереме и да тровят децата ни и нас самите!!!!👿👿👿

    14:29 01.07.2026

  • 11 Деций

    0 0 Отговор
    С този голям дефицит купете 4 бомбардиета за да гасите бързо палежите.не са чак толкова скъпи и ще са сто пъти по полезни от тази авиационна скраб Еф 16.С един дрон и ще изгорят на земята.

    15:00 01.07.2026

  • 12 Хайван ! Пе ! Низ !

    1 0 Отговор
    Не Ме Интересува !

    16:17 01.07.2026

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