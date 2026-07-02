Калин Стоянов: Ивайло Мирчев разгласява класифицирана информация, има теч от службите

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов каза пред журналисти пред кулоарите на парламента, че по време на дебата за избор на подуправител на НЗОК депутатът Ивайло Мирчев е разгласил класифицирана информация, от която, по думите му, не става ясно как е придобита.
"Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС", каза Стоянов.
"Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс", заяви още той.
По думите на Стоянов Мирчев трябва да обясни как е придобита тази информация и защо си е позволил да я разгласи.
По-късно съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че истината "трябва да се знае от всички".
"Ние знаем доста неща. Моделът не се сменя, сменя се фасадата, въртят се старите хора. Усвояването на милиарди евро от кражбите от здравеопазването продължава, вместо те да отидат за здравето на българските граждани", каза Мирчев. "Ние днес не сме излизали да обявяваме дали има теч, а да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро. Изискали сме от ДАНС тези данни, това трябва да бъде показано", каза още той.
"Това са информации, които са достъпни до широк кръг хора. Тази информация е проверима. По-важното е, че действително и контраразузнаването и прокуратурата са прикривали тези неща. Кой носи отговорност - този, който вдигне похлупака или този, който ги е прикривал дълги години", каза Божидар Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
11:19 02.07.2026
2 Мдаа!🤔
11:20 02.07.2026
3 АГАТ а Кристи
11:20 02.07.2026
4 Странно
11:21 02.07.2026
5 Трол
11:21 02.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Краун ейджънтс
11:23 02.07.2026
8 Кривчо
11:23 02.07.2026
9 Никой не я е Обявил !
Това си Знаят !
Само Те !
11:23 02.07.2026
10 Защо Да Засекретяваш Нещо ?
Прозрачни Сте !
11:26 02.07.2026
11 земеделец
11:27 02.07.2026
12 ма ДУРО
Все пак и аз семейство храня....
Дано боташарите ме разберат и приберат, не заради друго, заради жената и децата 😭😭😭
/мога да им подшушна НЕЩО/....
11:29 02.07.2026
13 Анонимен
11:30 02.07.2026
14 Стефко
11:33 02.07.2026
15 коко
11:34 02.07.2026
16 гост
11:45 02.07.2026
17 чихуахуа-та на шиши
11:46 02.07.2026
18 Доротея
Коментиран от #19
11:56 02.07.2026
19 Кривчо
До коментар #18 от "Доротея":За тогава да ти кажа, че само тези които се вживяваха (а те бяха доста и на доста ниско ниво) правеха такива неща. И голяма част от "пострадалите" са пострадали на лична основа. Малка част са пострадали заради политически възгледи. Ама сега всички са общо репресирани.
12:02 02.07.2026
20 Фют
Кво се шашка. Проверяват ни.
Време е за хонорари...
Each and every day, true players way :)
12:12 02.07.2026
21 Толбухин
12:17 02.07.2026
22 Дориана
12:30 02.07.2026
23 Реалист
12:31 02.07.2026
24 Е тия служби нали са ваши?
12:52 02.07.2026
25 Анонимен
13:12 02.07.2026
26 Анонимен
13:15 02.07.2026
27 ха ха
13:24 02.07.2026
28 Перо
13:26 02.07.2026