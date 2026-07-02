Калин Стоянов: Ивайло Мирчев разгласява класифицирана информация, има теч от службите

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов каза пред журналисти пред кулоарите на парламента, че по време на дебата за избор на подуправител на НЗОК депутатът Ивайло Мирчев е разгласил класифицирана информация, от която, по думите му, не става ясно как е придобита.

"Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС", каза Стоянов.

"Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс", заяви още той.

По думите на Стоянов Мирчев трябва да обясни как е придобита тази информация и защо си е позволил да я разгласи.

По-късно съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че истината "трябва да се знае от всички".

"Ние знаем доста неща. Моделът не се сменя, сменя се фасадата, въртят се старите хора. Усвояването на милиарди евро от кражбите от здравеопазването продължава, вместо те да отидат за здравето на българските граждани", каза Мирчев. "Ние днес не сме излизали да обявяваме дали има теч, а да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро. Изискали сме от ДАНС тези данни, това трябва да бъде показано", каза още той.

"Това са информации, които са достъпни до широк кръг хора. Тази информация е проверима. По-важното е, че действително и контраразузнаването и прокуратурата са прикривали тези неща. Кой носи отговорност - този, който вдигне похлупака или този, който ги е прикривал дълги години", каза Божидар Божанов.