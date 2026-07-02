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Калин Стоянов: Ивайло Мирчев разгласява класифицирана информация, има теч от службите

Калин Стоянов: Ивайло Мирчев разгласява класифицирана информация, има теч от службите

2 Юли, 2026 11:17 1 706 28

  • калин стоянов-
  • ивайло мирчев-
  • информация

Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС

Калин Стоянов: Ивайло Мирчев разгласява класифицирана информация, има теч от службите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов каза пред журналисти пред кулоарите на парламента, че по време на дебата за избор на подуправител на НЗОК депутатът Ивайло Мирчев е разгласил класифицирана информация, от която, по думите му, не става ясно как е придобита.

"Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС", каза Стоянов.

"Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс", заяви още той.

По думите на Стоянов Мирчев трябва да обясни как е придобита тази информация и защо си е позволил да я разгласи.

По-късно съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че истината "трябва да се знае от всички".

"Ние знаем доста неща. Моделът не се сменя, сменя се фасадата, въртят се старите хора. Усвояването на милиарди евро от кражбите от здравеопазването продължава, вместо те да отидат за здравето на българските граждани", каза Мирчев. "Ние днес не сме излизали да обявяваме дали има теч, а да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро. Изискали сме от ДАНС тези данни, това трябва да бъде показано", каза още той.

"Това са информации, които са достъпни до широк кръг хора. Тази информация е проверима. По-важното е, че действително и контраразузнаването и прокуратурата са прикривали тези неща. Кой носи отговорност - този, който вдигне похлупака или този, който ги е прикривал дълги години", каза Божидар Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    18 0 Отговор
    Е, той сигурно разгласява само тази, която е класифицирана като несекретна.

    11:19 02.07.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    17 2 Отговор
    От неандерталеца с умствени дефицити, друго не се и очаква!

    11:20 02.07.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    25 0 Отговор
    Телешки поглед зареян в нищото, с ясното съзнарие, че до финала остават сантиметри, а не метри

    11:20 02.07.2026

  • 4 Странно

    33 0 Отговор
    Пак глупости изречени от пудела на Шиши. Той пък откъде знае, че това е класифицирана информация, много странно. Всъщност, защо публично известни факти, които са свързани с някакви нередности у нас са класифицирана информация

    11:21 02.07.2026

  • 5 Трол

    16 5 Отговор
    Няма съмнение, че г-н Мирчев винаги е издавал съучениците си в училище, когато ги хване в нарушение.

    11:21 02.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Краун ейджънтс

    25 0 Отговор
    И коя информация е толкова "класифицирана", че я били разгласявали? Калитко е дълбоко в шпионските филми.

    11:23 02.07.2026

  • 8 Кривчо

    17 0 Отговор
    Нещо все нефелни главни секретари имаме! Не си гледат работата а все на политика ги избива! И не е хубаво да плюеш в кладенеца от който си пил вода!

    11:23 02.07.2026

  • 9 Никой не я е Обявил !

    9 0 Отговор
    За Класифицирана !

    Това си Знаят !

    Само Те !

    11:23 02.07.2026

  • 10 Защо Да Засекретяваш Нещо ?

    13 0 Отговор
    Което Цял Народ Вижда ?

    Прозрачни Сте !

    11:26 02.07.2026

  • 11 земеделец

    14 2 Отговор
    крушарското селяндурче отдавна трябваше да търка наровете при бай ставри!

    11:27 02.07.2026

  • 12 ма ДУРО

    4 0 Отговор
    К. Стоянов - картата на която заложих се оказа ЖОКЕР - не онзи веселяка с усмивката, а другия - със събраните вежди и зад железата...
    Все пак и аз семейство храня....
    Дано боташарите ме разберат и приберат, не заради друго, заради жената и децата 😭😭😭
    /мога да им подшушна НЕЩО/....

    11:29 02.07.2026

  • 13 Анонимен

    6 0 Отговор
    Поредния цирк, всичките ги правеха тия врътки, а сега се правят на невинни. Децентрализация трябва, и случаен контрол, къде автоматичен, къде от човек от друга дирекция, а не тази, която по принцип отговаря.

    11:30 02.07.2026

  • 14 Стефко

    11 1 Отговор
    Внимателното изслушване на това изказване, показва отново, че Калинката си е калинка. Не познава закона и на средно ниво. В изреченото от Мирчев, няма данни, които могат да се определят като класифицирана информация.

    11:33 02.07.2026

  • 15 коко

    5 0 Отговор
    Твоя търновски подчинен е шпионина

    11:34 02.07.2026

  • 16 гост

    7 0 Отговор
    a тоя защо изнасщ квал.инфо на шиши?

    11:45 02.07.2026

  • 17 чихуахуа-та на шиши

    7 0 Отговор
    Чиба....чиба....

    11:46 02.07.2026

  • 18 Доротея

    5 0 Отговор
    При комунизма най важната задача на милиционерите бе да пазят тайната! Сега нали вече не е комунизъм! Защо още я пазят! Какво работиш!? - Тайна! Изберат някаква хралупа в градската градина за пощенска кутия и там си разменят кодирани писма, написани с числа! Никой не го интересува, спокойно могат да пият една лимонада и да си кажат всичко в сладкарницата, но така е по загадъчно и героизъм на тихия фронт...

    Коментиран от #19

    11:56 02.07.2026

  • 19 Кривчо

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Доротея":

    За тогава да ти кажа, че само тези които се вживяваха (а те бяха доста и на доста ниско ниво) правеха такива неща. И голяма част от "пострадалите" са пострадали на лична основа. Малка част са пострадали заради политически възгледи. Ама сега всички са общо репресирани.

    12:02 02.07.2026

  • 20 Фют

    1 0 Отговор
    Ми тя държавата е "Агенция Клю-клю".
    Кво се шашка. Проверяват ни.
    Време е за хонорари...
    Each and every day, true players way :)

    12:12 02.07.2026

  • 21 Толбухин

    3 0 Отговор
    Мухъл кви тайни какви 5 лева превърнахте държавата в територия.

    12:17 02.07.2026

  • 22 Дориана

    3 0 Отговор
    Калин Стоянов е пълен провал съюзил се с Пеевски и създал условия за купуване и фалшифициране на изборите, предал доверието на Народа в системата тръгнал да се жалва срещу друг провален политик. А, нямаше ли изтичане на информация по времето когато той беше Министър на Вътрешните работи и скрита патерица на Борисов ?

    12:30 02.07.2026

  • 23 Реалист

    2 0 Отговор
    Срамния косъм на дилянчо:))

    12:31 02.07.2026

  • 24 Е тия служби нали са ваши?

    0 0 Отговор
    На Шопара

    12:52 02.07.2026

  • 25 Анонимен

    1 0 Отговор
    Този е бил вътрешен министър на България

    13:12 02.07.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор
    Като е постъпва в мвр явно проучването е било слабо

    13:15 02.07.2026

  • 27 ха ха

    0 0 Отговор
    тоя да каже събират ли ДНК от българските граждани за лаболаториите на " партньорските им служби" ?

    13:24 02.07.2026

  • 28 Перо

    1 0 Отговор
    Ама то има ли служби в БГ, освен за обществени поръчки?

    13:26 02.07.2026

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