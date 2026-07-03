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Адвокат за полета на Пеевски и Атанасова: Няма личен живот, когато са замесени хора на високи държавни позиции

Адвокат за полета на Пеевски и Атанасова: Няма личен живот, когато са замесени хора на високи държавни позиции

3 Юли, 2026 09:41 1 199 18

  • емил георгиев-
  • делян пеевски-
  • десислава атанасова

Ако самата тя не си подаде оставката, няма механизъм или правила, по които да бъде отстранена, каза Емил Георгиев

Адвокат за полета на Пеевски и Атанасова: Няма личен живот, когато са замесени хора на високи държавни позиции - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За какъв личен живот говорим, когато става въпрос за политик от парламентарно представена партия и вече встъпил в длъжност конституционен съдия, комуто са възложени дела, по които да е докладчик? Това коментира в сутрешния блок на NOVA „Здравей, България” Емил Георгиев, адвокат от „Правосъдие за всеки”, по скандала със съвместните полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.

Категорично казусът с Десислава Атанасова е аморален. Човек, който заема толкова висока позиция, трябва по по-различен начин да третира правата и свободите си, включително и личното си пространство. Това заяви Бойко Станкушев, журналист и директор на Антикорупционния фонд. „Човек като заема такава позиция, било в съдебната система или в изпълнителната власт или президент, вицепрезидент, той има други отговорности и трябва да спазва друг кодекс. Това в България не е разписано перфектно, но като цяло те вече трябва да се съобразяват с друга рамка, в която се намират”, посочи той.

Според Станкушев има договорка в кулоарите на парламента Атанасова да бъде махната, за да бъде сложен на нейно място човек на парламентарното мнозинство, „който е чистичък, неопетнен, но пак ще слуша и ще служи”.

Ако самата Десислава Атанасова не си подаде оставката, няма механизъм или правила, по които да бъде отстранена, каза Емил Георгиев. Относно използваните средства за въпросните полети, той коментира, че има органи за противодействие на корупцията, информацията е налице и тя следва да бъде разгледана. „Дали може адвокатското дружество да плаща – не е толкова просто, защото това са плащания в полза на действащ политик. Има закон за политическите партии, който много тясно и рестриктивно третира даренията към политически партии, те следва да се обявяват пред Сметната палата, в годишните доклади и т.н. Въпросната адвокатска кантора също трябва да го декларира и тук Сметната палата, ако не си е свършила достатъчно добре работата, смятам че има основания да се самосезира и да провери”, категоричен беше Георгиев.

По казуса с отстраняването на градския прокурор Емилия Русинова, което правосъдният министър поиска, Бойко Станкушев коментира, че още преди 6 години тази личност излиза от свидетелствата на бившата съпруга на Петьо Еврото в разследването на Антикорупционен фонд наречено „Осемте джуджета отвътре”, а по-късно излиза и в друго разследване „СГП-Лийкс”. „Това е публикувано, превеждано е на всякакви езици, давано е на всички български и чуждестранни медии, международни организации, това се знае в Европрокуратурата. Тя отговаря на удара всеки път, когато има възможност”, заяви журналистът.

„Софийска градска прокуратура е най-важната прокуратура, тъй като тя наблюдава и делата срещу политиците, корупционните дела, така че ново лице там, може да доведе до качествена промяна, защото ще дойде със собствен екип”, коментира Емил Георгиев. Според адвоката обаче, нещата няма да се променят качествено, докато не бъде избран нов Висш съдебен съвет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 11 Отговор
    Разиграват пак циркове с Пеевски за да отклонят вниманието от големия грабеж.

    09:44 03.07.2026

  • 2 Пич

    5 7 Отговор
    Айде айде........ съвсем лично си е, Атанасова да надуе големия шкембак!!! Тези воайори порноклипове ли са правили?!
    Е, да видите с какво се занимават разните служби!!!
    Щото видяхте, че с квото им е работата (Баба Алино), не се занимават!!!

    09:46 03.07.2026

  • 3 Анонимен

    5 17 Отговор
    И защо да бъде отстранена защото диктатурата червена вече действа тук в Европейска България

    Коментиран от #8, #9

    09:49 03.07.2026

  • 4 смях в залата

    5 3 Отговор
    Защо за едни има а за други няма.Давайте данни за Николай Малинов,Костадинов, за всички политици които са посещавали Петроханската секта,за Ивелин Михайлов и д-р.

    09:50 03.07.2026

  • 5 булгарче

    13 2 Отговор
    Бареков я дава тази информация за полетите на Шиши от две години. Негови хора на летището са документирали големите куфари, които се пренасят. Службите с широко затворени очи нищо не виждат, все пак сме в България.

    09:51 03.07.2026

  • 6 нещата няма да се променят качествено, д

    7 1 Отговор
    нещата няма да се променят качествено, докато не бъде избран нов Висш съдебен съвет.

    --------------------

    Не знаех Че правосъдието може да бъде Качествено !

    Мислех !

    Че може да бъде !

    Само Законосъобразно !

    09:52 03.07.2026

  • 7 име

    10 2 Отговор
    Гяуро михайлов колко пари опука да ходи до Бнадеристан с делегация, и да подписва десет годишен договор с не просто нелигитимни управляваки, а направо военна хунта. За тея пари що никой жълтопаветник не мрънка?

    09:53 03.07.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Когато се разбра. че съдия Емилия Русенова пътувала с Пепи Еврото, що ревяхте да я махат, а сега било лично , щом Десислава Атанасова пътува с Шиши и четири дни след това става Конституционен съдия. Много кадърна била тази селска пача.

    09:54 03.07.2026

  • 9 име

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Копейка, ще ходиш ли на протеста среще Радив и стабилното влизане на България в Еврозоната и Шенген?

    09:56 03.07.2026

  • 10 оня с коня

    1 7 Отговор
    НЕДОПУСТИМО Е Адвокат койно претендира че изповядва "Правосъдие за всички" ДА ВНУШАВА Инсинуации че Пеевски и Атантасова щом са пътували в един и същи самолет непременно да били "Заедно".Би следвало да му се повдигне Обвинение за Умишлено Уронване на Престижа на Висш Юрист,както и на Лидер на партия.А че говори за евентуална Оставка на Атанасова като закономерен "резултат" от Съжденията си говори само за едно:Че този Адвокат дълбоко в себе си изповядва Принципа на отминалия 45-гоз "Милиционеро-Социализъм ,при който "Всеки е виновен,докато не докаже противното".

    10:07 03.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 майтап

    2 2 Отговор
    Това че са спали в едно легло ,не ги прави любовници...

    Коментиран от #18

    10:22 03.07.2026

  • 13 Байрактар"70

    2 3 Отговор
    Адвокате, г-жа Атанасова все още не е била на този пост! И, всеки, който и да е от нас простосмъртните, има право да пътува с който или която и да е! Въпросът е --- само да не е по принуда! Адвокат!

    10:23 03.07.2026

  • 14 коректен

    1 1 Отговор
    По кой закон,по коя етична норма един човек не може да пътува с друг? След като е санкциониран по закона Магнитски / закон на чужда държава,без съд и присъда без никоква правна стойност в България/ с какво ПЕЕВСКИ е по лош от всеки един български гражданин? Питам : Защо не е осъден като престъпник,нито е следствен по някакво обвинение т.е. чист пред закона, а не може да пътува с когото си иска и се държи отговорност на лицето което го придружава?КАТО Е ВИНОВЕН ОСЪДЕТЕ ГО И ТОГАВА ТЪРСЕТЕ СМЕТКА НА ПРИДУЖАВАЩИТЕ ГО ХОРА И НА НЕГО,АКО НЕ Е ВИНОВЕН ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГО ПЛЮЕТЕ НА БАЗА "ЕДНА БАБА КАЗА"

    10:44 03.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 дядото

    1 0 Отговор
    към.ком 15 и 16
    даже са недосегаеми и за становища и критики.факти трият и опазват поведението им

    10:54 03.07.2026

  • 18 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "майтап":

    И аз така мисля.Голям шум за някой друг ми.....ет.Хората обраха цяла КТБ,даже и Булгартабак и пак нищо.

    10:56 03.07.2026

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