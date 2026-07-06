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Ниски изкупни цени, скъпи продукти в магазина: Браншът иска по-къса верига между производител и потребител

Ниски изкупни цени, скъпи продукти в магазина: Браншът иска по-къса верига между производител и потребител

6 Юли, 2026 10:01 802 15

  • продукти-
  • изкупни цени-
  • магазини-
  • производители

Фрапантният пример за мен беше малини от полето на 5–7 евро, а в една от веригите вчера видях цена от 16 евро за килограм

Ниски изкупни цени, скъпи продукти в магазина: Браншът иска по-къса верига между производител и потребител - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ниските изкупни цени на суровините и високите цени на млечните продукти, плодовете и зеленчуците в магазините са резултат от натрупан с години пазарен дефект. Около тази позиция се обединиха Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна асоциация, и Светлана Орманова, бивш заместник-министър на земеделието и храните и съветник в браншова камара „Плодове и зеленчуци“, които коментираха проблемите в сектора.

По думите на Караколев основната причина е липсата на къси вериги на доставка.

„Това е един пазарен дефект, натрупан с години. Ние нямаме никакви къси вериги на доставка. Нямаме кооперативи, които да имат свои точки за продажба, в които качествената продукция на членовете им да стига до потребителя на приемливи цени“, заяви той пред БТВ.

По думите му кооперативът вече е направил експеримент, при който е продавал краве сирене за 6 евро, а овче сирене за 8 евро директно на крайния потребител.

„Ако ние имахме магазинна мрежа, щяхме да продаваме на тези цени на крайния потребител“, каза Караколев.

Той обясни, че вече се работи по изграждането на магазинна мрежа, включително с възможност за обекти на паркингите на търговските вериги и в по-малки населени места.

„Идеята е да стигнем до всеки един потребител с фермерски продукти“, допълни той.

Според Светлана Орманова проблемът при плодовете и зеленчуците е аналогичен и е резултат от липсата на последователна държавна политика през последните две десетилетия.

„Реално погледнато, това е въпрос, натрупван през последните 20 години. За нас отговорът се крие в липсата на много ясна последователна държавна политика за подкрепа на сектора, каквато между другото има по целия свят“, заяви тя.

Орманова изброи и останалите фактори, които влияят върху крайната цена – проблемите с напояването, липсата на работна ръка, климатичните промени, болестите по растенията, по-ниското ДДС в други държави, вносът от трети страни на занижени цени и високите търговски надценки по веригата.

Като пример тя посочи разликата между цената на малините при производителя и в магазина.

„Фрапантният пример за мен беше малини от полето на 5–7 евро, а в една от веригите вчера видях цена от 16 евро за килограм. Виждате, че няма как да има обяснение за такава голяма надценка, на такъв голям марж“, каза тя.

По думите ѝ предстои регистър, който да изсветли веригата на доставки, както и разширяване на секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията и върху плодовете и зеленчуците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    15 0 Отговор
    Прекупвачите определят цената ..! На практика те изкупуват определена продукция и държат монопола..! И там ако се разрови ще излязат доста кирливи ризи..!

    10:04 06.07.2026

  • 2 Трол

    7 1 Отговор
    Прекупвачите искат дълга и дебела верига и за производители, и за потребители.

    10:04 06.07.2026

  • 3 демек

    4 1 Отговор
    Браншът иска по-дебела печалба между производител и потребител

    10:08 06.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    Не търсете теле под вола❗
    в НАДЦЕНКАТА е проблемът❗
    Там е заровено кучето❗
    Производител продава директно на верига магазини домати за 0.80лв кг, а веригата магазини ги продава на цена .....
    5.00 лв за кг❗
    За какви прекупвачи бляботите❗
    Какви

    10:10 06.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Черешите останаха по дърветата.Няма кой да ги обере а в магазина са по 5 евро за килограм.

    Коментиран от #10

    10:12 06.07.2026

  • 6 да затварят магазини

    3 1 Отговор
    които имат подобни навръзвания на добавки в цените . 5 евро и до 16 . 9 евро добавки . магазина има 5 пъти по скъп ток . ама е със соларни панели . нищо не харчи за ток . данъци плаща някакви . има и лобисти . хвалят веригите . да ги забранят . много има дето произвеждат или с пестициди или с изкуствени торове . после рекламират - на баба ти , на дядо ти , естествено от планината , пчелички и зеленина и други лъжи . а производитела е хитър капиталис . изхвърлиха 3 тона зеле че не им давали по 5 евро на кило .

    Коментиран от #9

    10:13 06.07.2026

  • 7 Робот

    6 0 Отговор
    На етикета пише изворна вода , демек излиза от земята и е природен ресурс на всички българи като въздуха който дишаме но измамници я пълнят в шишета и я продават, същото е и с дъждовната вода в язовирите....! Все едно да плащаш въздуха който дишаш..

    10:14 06.07.2026

  • 8 Бай Коста

    10 0 Отговор
    Проблемът е, че в България търговецът е най-нагъл. Не само надценката надминава цената на производителя - разходите на търговеца са по-ниски от неговите.
    Често край пътя има продавачи на уж собствена стока. Те пък продават по-скъпо от Кауфланд и никога не купувам от тях.

    10:17 06.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "да затварят магазини":

    Да те върнат във Фтори клас:
    "..в цените . 5 евро и до 16 . 9 евро добавки . "
    🤔🤔🤔

    10:20 06.07.2026

  • 10 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Има различни хора - Някои като мене си обраха Черешите от Вилите точно когато узряха и ги изконсумирахме че даже и на Приятели раздадохме,други ги е домързяло и са ги оставили по дърветата - Шарен свят...

    10:22 06.07.2026

  • 11 Сами го Казахте !

    2 0 Отговор
    Къса верига за Доставки и Разпространение !

    Нека Бизнеса !

    Да се Конкурира С Тях !

    Дори и конкуретни компании В САЩ Се кооперират !

    За Доставки По Цени На ЕДРО !

    Иначе Вносните продукти !

    Ще ги Стопят !

    10:25 06.07.2026

  • 12 Браншът искал

    5 1 Отговор
    Именно браншът е създал веригата прекупвачи. Производителят сам щеше да зарежда магазините, структурата "бранш" не им дава.

    10:37 06.07.2026

  • 13 Фараона

    2 1 Отговор
    Караколев е пирамидаджия и гешефтар, трябва да лежи в кауша

    11:09 06.07.2026

  • 14 Как е, гласувачи муньовски?

    1 0 Отговор
    Добре ли "кошницата с грижа" от "добрата олигархия" на Муньо? Добре ли са ви новите цени на ток, вода, горива, а скоро и данък второ жилище?

    Най-скъпо се заплаща масовота простотия! Пак си избирайте "нови" стари "спасители"!

    11:40 06.07.2026

  • 15 Некой

    0 0 Отговор
    И при къси, и при дълги вериги цената за крайния потребител ще бъде една и съща. Просто повече пари ще остават в производителя.

    11:49 06.07.2026

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