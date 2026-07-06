Ниски изкупни цени, скъпи продукти в магазина: Браншът иска по-къса верига между производител и потребител

Ниските изкупни цени на суровините и високите цени на млечните продукти, плодовете и зеленчуците в магазините са резултат от натрупан с години пазарен дефект. Около тази позиция се обединиха Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна асоциация, и Светлана Орманова, бивш заместник-министър на земеделието и храните и съветник в браншова камара „Плодове и зеленчуци“, които коментираха проблемите в сектора.

По думите на Караколев основната причина е липсата на къси вериги на доставка.

„Това е един пазарен дефект, натрупан с години. Ние нямаме никакви къси вериги на доставка. Нямаме кооперативи, които да имат свои точки за продажба, в които качествената продукция на членовете им да стига до потребителя на приемливи цени“, заяви той пред БТВ.

По думите му кооперативът вече е направил експеримент, при който е продавал краве сирене за 6 евро, а овче сирене за 8 евро директно на крайния потребител.

„Ако ние имахме магазинна мрежа, щяхме да продаваме на тези цени на крайния потребител“, каза Караколев.

Той обясни, че вече се работи по изграждането на магазинна мрежа, включително с възможност за обекти на паркингите на търговските вериги и в по-малки населени места.

„Идеята е да стигнем до всеки един потребител с фермерски продукти“, допълни той.

Според Светлана Орманова проблемът при плодовете и зеленчуците е аналогичен и е резултат от липсата на последователна държавна политика през последните две десетилетия.

„Реално погледнато, това е въпрос, натрупван през последните 20 години. За нас отговорът се крие в липсата на много ясна последователна държавна политика за подкрепа на сектора, каквато между другото има по целия свят“, заяви тя.

Орманова изброи и останалите фактори, които влияят върху крайната цена – проблемите с напояването, липсата на работна ръка, климатичните промени, болестите по растенията, по-ниското ДДС в други държави, вносът от трети страни на занижени цени и високите търговски надценки по веригата.

Като пример тя посочи разликата между цената на малините при производителя и в магазина.

„Фрапантният пример за мен беше малини от полето на 5–7 евро, а в една от веригите вчера видях цена от 16 евро за килограм. Виждате, че няма как да има обяснение за такава голяма надценка, на такъв голям марж“, каза тя.

По думите ѝ предстои регистър, който да изсветли веригата на доставки, както и разширяване на секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията и върху плодовете и зеленчуците.