Множество сигнали за бомби в съдилища, администрации и болници в страната

Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната в понеделник сутринта, съобщават от Нова телевизия. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност - сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институциите работят по установяване на източника на заплахите.

Бургас

Сигнал за поставено взривно устройство беше подаден в Съдебната палата в Бургас минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев - мъжа, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг миналото лято. Въпреки напрежението около сигнала, съдебният процес трябва да започне с разпити на ключови свидетели. Сред първите призовани са полицейски служители и част от пострадалите по делото.

Съдебната палата е била евакуирана до уточняване на наличието на взривно устройство в сградата. Впоследствие стана ясно, че сигнали са изпратени и на имейли на Районните прокуратури в областта. Те гласят, че във всички съдебни палати в района има поставени взривни устройства.

Разград

Серия заплахи за поставени взривни устройства, изпратени по електронна поща, предизвика проверки в редица институции в страната. Сред засегнатите е и Съдебната палата в Разград, където тази сутрин са получени съобщения за предполагаемо миниране на сградата.

По информация на полицията сигналите са постъпили около 9:30 часа на електронните адреси на Окръжния и Районния съд в града. Незабавно са предприети мерки за сигурност, районът е бил обезопасен, а компетентните служби са започнали проверки по установения ред.

По първоначални данни заплашителни имейли са изпратени и до други съдебни институции, прокуратури и лечебни заведения в различни части на страната. Това не е първият подобен случай през последните месеци. В началото на юни десетки училища в Разград, Русе и други градове получиха анонимни съобщения със сходно съдържание, което наложи проверки и временно прекъсване на учебния процес. Няма данни за реална опасност, а работата по установяване на подателите продължава.

Плевен

Съдебната палата в Плевен беше затворена до 13:00 часа днес след получен сигнал за поставено взривно устройство. Заплахата е изпратена по електронната поща на Окръжната прокуратура и Окръжния съд.

Незабавно са били евакуирани всички магистрати, съдебни служители и граждани, намиращи се в сградата. На място са предприети проверки от компетентните органи.

Ловеч

Сигнали за поставени бомби са получени в три институции в Ловеч - Съдебната палата, офис на Националната агенция за приходите, който се помещава в сградата на Областната администрация, както и в Общината.

По информация на Областната дирекция на МВР сигналите за съда и НАП са постъпили по електронна поща малко преди 10:00 часа. Служителите са евакуирани, а полицейски екипи извършват проверки на сградите.

От полицията уточняват, че след приключване на огледите ръководствата на институциите ще преценят дали работата им може да бъде възстановена.

Костинброд

Сигнал за поставено взривно устройство е постъпил и в Районната прокуратура в Костинброд.

Извършват се проверки по случая, като няма информация за открити опасни предмети. Властите работят по установяване на подателя на заплахите. В Костинброд прокуратурата и общината се помещават в една и съща сграда. Всички служители са евакуирани, съобщиха за NOVA от администрацията.

Хасково

Сигнали за взривни устройства са получени и в няколко институции в Хасково.

Полиция влезе в сградите на Съдебната палата и Общината, където по протокол трябва да бъде извършена проверка, а през това време служителите да спрат работа. Сигналите са получени на имейлите на институциите.