Д-р Влатко Глигоров: Реализацията на детска болница е повече политически въпрос

Крайно време е да се остойности лекарският труд, необходим е нов подход в определянето на заплатите в контекста на финансовата криза и свръхдефицита, в който влиза България. Това коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS д-р Влатко Глигоров, изпълнителен директор на Здравната инвестиционна компания за детска болница. По думите му трябва да има ясни параметри и „ножицата” между заплатите на директорите на болници и на младите лекари, да бъде контролирана. Единственият контрол, който може да бъде упражнен, е чрез законови и нормативни актове, издадени от Министерство на здравеопазването, под форма на наредби, обясни той.

„Трябва да има ясни правила и санкции, когато една болница изпадне в задължения и финансови проблеми, дали бордът и изпълнителният директор следва да взимат същите заплати, които взимат или биха взимали, ако тази болница върви по добър начин с нормална печалба”, подчерта д-р Глигоров. Според него прави впечатление, че няма частни болници, които изпадат в затруднено финансово състояние.

Той каза още, че „Прогресивна България” има достатъчно лекари в редиците си, които са активни в парламента, и могат да бъдат избрани да заемат позиции в НЗОК. „Това е единственият начин да контролираме чрез финансите, вкарвайки финансова дисциплина, и променяйки системата на публично финансиране, да гарантираме някакъв тип предвидимост и успеваемост”, заяви д-р Глигоров. Според него предстои обемна работа в здравеопазването, защото там има много проблеми, наслагвани във времето.

По думите му България е единственото държава в ЕС, която няма национална детска болница. „Темата стои, първоначално се говореше, че има проблем с финансите, но ние проведохме предварителни разговори с Европейската инвестиционна банка, която участваше в подготовката на предварителната документация по идеен план с определяне на репери, така че да не излезем извън рамките на европейска модерна болница. Така че пари има и те не могат да бъдат причина за отказ за строителството на тази болница. Друг е въпросът за самата реализация, който е повече политически, отколкото експертен или финансов”, категоричен бе д-р Влатко Глигоров.