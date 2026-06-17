Д-р Влатко Глигоров: Реализацията на детска болница е повече политически въпрос

Крайно време е да се остойности лекарският труд, необходим е нов подход в определянето на заплатите в контекста на финансовата криза и свръхдефицита, в който влиза България. Това коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS д-р Влатко Глигоров, изпълнителен директор на Здравната инвестиционна компания за детска болница. По думите му трябва да има ясни параметри и „ножицата” между заплатите на директорите на болници и на младите лекари, да бъде контролирана. Единственият контрол, който може да бъде упражнен, е чрез законови и нормативни актове, издадени от Министерство на здравеопазването, под форма на наредби, обясни той.
„Трябва да има ясни правила и санкции, когато една болница изпадне в задължения и финансови проблеми, дали бордът и изпълнителният директор следва да взимат същите заплати, които взимат или биха взимали, ако тази болница върви по добър начин с нормална печалба”, подчерта д-р Глигоров. Според него прави впечатление, че няма частни болници, които изпадат в затруднено финансово състояние.
Той каза още, че „Прогресивна България” има достатъчно лекари в редиците си, които са активни в парламента, и могат да бъдат избрани да заемат позиции в НЗОК. „Това е единственият начин да контролираме чрез финансите, вкарвайки финансова дисциплина, и променяйки системата на публично финансиране, да гарантираме някакъв тип предвидимост и успеваемост”, заяви д-р Глигоров. Според него предстои обемна работа в здравеопазването, защото там има много проблеми, наслагвани във времето.
По думите му България е единственото държава в ЕС, която няма национална детска болница. „Темата стои, първоначално се говореше, че има проблем с финансите, но ние проведохме предварителни разговори с Европейската инвестиционна банка, която участваше в подготовката на предварителната документация по идеен план с определяне на репери, така че да не излезем извън рамките на европейска модерна болница. Така че пари има и те не могат да бъдат причина за отказ за строителството на тази болница. Друг е въпросът за самата реализация, който е повече политически, отколкото експертен или финансов”, категоричен бе д-р Влатко Глигоров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Политически въпрос - Въпрос за крадене на пари !!!
То на сто километра около София педиатри няма, кретените детска болница ще строят!? А ако я построят, ще трябва да издърпат педиатрите на цяла България в София, и хората в провинцията какво ще правят?!
12:02 17.06.2026
2 хм хм
Коментиран от #7
12:10 17.06.2026
3 Хаха
Коментиран от #5, #8
12:13 17.06.2026
4 Уникум сме
12:14 17.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Яяяяяяя
До коментар #2 от "хм хм":Не знам, правописни грешки ли да допуснати или този човек не е българин?
Ако е второто, то няма право на мнение
12:20 17.06.2026
8 604
До коментар #3 от "Хаха":2000 болници и само в държавнатъ те закърпват по спешност в другите ти играят 5 пътеки и ти бия дузпътъ
Коментиран от #10
12:21 17.06.2026
9 цар Соломон
Какъв е този хаптал? Вчера станал българин.
12:39 17.06.2026
10 Смърфиета
До коментар #8 от "604":Дуспътъ, доспата или дюзата?
12:42 17.06.2026