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Д-р Влатко Глигоров: Реализацията на детска болница е повече политически въпрос

Д-р Влатко Глигоров: Реализацията на детска болница е повече политически въпрос

17 Юни, 2026 11:58 555 10

  • д-р влатко глигоров-
  • детска болница-
  • заплати-
  • болници

Според него „ножицата” между заплатите на директорите на болници и на младите лекари трябва да бъде контролирана с ясни параметри

Д-р Влатко Глигоров: Реализацията на детска болница е повече политически въпрос - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Крайно време е да се остойности лекарският труд, необходим е нов подход в определянето на заплатите в контекста на финансовата криза и свръхдефицита, в който влиза България. Това коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS д-р Влатко Глигоров, изпълнителен директор на Здравната инвестиционна компания за детска болница. По думите му трябва да има ясни параметри и „ножицата” между заплатите на директорите на болници и на младите лекари, да бъде контролирана. Единственият контрол, който може да бъде упражнен, е чрез законови и нормативни актове, издадени от Министерство на здравеопазването, под форма на наредби, обясни той.

„Трябва да има ясни правила и санкции, когато една болница изпадне в задължения и финансови проблеми, дали бордът и изпълнителният директор следва да взимат същите заплати, които взимат или биха взимали, ако тази болница върви по добър начин с нормална печалба”, подчерта д-р Глигоров. Според него прави впечатление, че няма частни болници, които изпадат в затруднено финансово състояние.

Той каза още, че „Прогресивна България” има достатъчно лекари в редиците си, които са активни в парламента, и могат да бъдат избрани да заемат позиции в НЗОК. „Това е единственият начин да контролираме чрез финансите, вкарвайки финансова дисциплина, и променяйки системата на публично финансиране, да гарантираме някакъв тип предвидимост и успеваемост”, заяви д-р Глигоров. Според него предстои обемна работа в здравеопазването, защото там има много проблеми, наслагвани във времето.

По думите му България е единственото държава в ЕС, която няма национална детска болница. „Темата стои, първоначално се говореше, че има проблем с финансите, но ние проведохме предварителни разговори с Европейската инвестиционна банка, която участваше в подготовката на предварителната документация по идеен план с определяне на репери, така че да не излезем извън рамките на европейска модерна болница. Така че пари има и те не могат да бъдат причина за отказ за строителството на тази болница. Друг е въпросът за самата реализация, който е повече политически, отколкото експертен или финансов”, категоричен бе д-р Влатко Глигоров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Превод:
    Политически въпрос - Въпрос за крадене на пари !!!
    То на сто километра около София педиатри няма, кретените детска болница ще строят!? А ако я построят, ще трябва да издърпат педиатрите на цяла България в София, и хората в провинцията какво ще правят?!

    12:02 17.06.2026

  • 2 хм хм

    2 0 Отговор
    Съдейки по името, този не е ли северомакедон?

    Коментиран от #7

    12:10 17.06.2026

  • 3 Хаха

    1 1 Отговор
    В България има 2,5 пъти повече болници, отколкото са нужни.Населението намалява от 9 милиона на 5 милиона,а децата родени за една година от 120 хиляди, намаляват на 50 хиляди.За какво ви е нова болница,това е популизъм.

    Коментиран от #5, #8

    12:13 17.06.2026

  • 4 Уникум сме

    2 0 Отговор
    Вчера прочетох ,че само в София имало точно сто болници . Няма такава държава в света която да е докарана до това положение от тикви и свине ,а народа мре

    12:14 17.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Яяяяяяя

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хм хм":

    Не знам, правописни грешки ли да допуснати или този човек не е българин?
    Ако е второто, то няма право на мнение

    12:20 17.06.2026

  • 8 604

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    2000 болници и само в държавнатъ те закърпват по спешност в другите ти играят 5 пътеки и ти бия дузпътъ

    Коментиран от #10

    12:21 17.06.2026

  • 9 цар Соломон

    1 0 Отговор
    Ясно сонце децка болнице и тебе ли ке делиме?
    Какъв е този хаптал? Вчера станал българин.

    12:39 17.06.2026

  • 10 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "604":

    Дуспътъ, доспата или дюзата?

    12:42 17.06.2026

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