Времето днес, прогноза за сряда, 8 юли: Студен фронт носи дъждове, гръмотевици и градушки

Времето в България ще претърпи рязка промяна под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт. Сутринта и преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставайки под средното за месеца.

Около и след обяд облачността бързо ще се увеличи. Ще се развие мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще паднат краткотрайни, но временно интензивни валежи от дъжд, придружени от силни гръмотевични бури. Синоптиците предупреждават за повишен риск от локални градушки. С преминаването на фронта вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще започне да прониква по-хладен въздух. Максималните температури за деня ще достигнат между 27° и 32°, като в столицата София термометрите ще се спрат около 27°.

Времето по Черноморието

Преди обяд по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от южната четвърт. През втората половина на деня облачността ще се увеличи и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Максималните температури на въздуха ще варират между 29° и 31°. Морската вода остава топла с температури около 24°–25°, а вълнението на морето ще бъде умерено – между 2 и 3 бала.

Времето в планините

В планинските масиви сутринта ще започне с предимно слънчево време, но следобед условията рязко ще се влошат. Очакват се значителни купесто-дъждовни структури, интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, а на 2000 метра – около 15°.

Източник: НИМХ