Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Проф. Георги Рачев: Тропичните нощи се завръщат

Проф. Георги Рачев: Тропичните нощи се завръщат

7 Юли, 2026 09:04 1 049 4

  • проф. георги рачев-
  • жега

Макар горещините постепенно да се засилват, към момента прогнозите не сочат екстремни температури от 40 градуса

Проф. Георги Рачев: Тропичните нощи се завръщат - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След кратък период на по-приятно и сравнително прохладно за сезона време, през втората половина на юли България постепенно ще навлезе в по-горещ летен режим. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

До края на седмицата времето ще остане сравнително спокойно, с максимални температури между 30 и 33 градуса в повечето райони на страната. Очаква се преминаването на студен атмосферен фронт, който временно ще понижи температурите с 3–5 градуса и ще създаде условия за краткотрайни следобедни превалявания и гръмотевични бури, главно в Западна България и планинските райони.

Според прогнозата по-съществената промяна ще настъпи след 20 юли, когато над Балканите се очаква да се установи по-устойчив антициклон. Това ще доведе до по-продължителен период на слънчево и горещо време с дневни температури от 35 до 38 градуса в най-топлите райони на страната.

Тропичните нощи се завръщат

Един от основните акценти в прогнозата са предстоящите тропични нощи. В Южна България, особено в районите на Петрич, Пловдив и на места по Черноморието, минималните температури ще останат над 20 градуса, а на места ще достигат 23–24 градуса.

Това означава, че през нощта въздухът няма да се охлажда достатъчно, което затруднява възстановяването на организма и създава дискомфорт, особено за възрастни хора, малки деца и хора със сърдечно-съдови заболявания.

По думите на проф. Рачев именно високите нощни температури са сред най-неприятните прояви на летните горещини, тъй като не позволяват на организма да си почине след горещия ден.

Валежите остават локални, на морето е подходящо за почивка

До края на настоящата седмица атмосферата ще остане динамична. Очакват се краткотрайни следобедни превалявания, но те ще бъдат с локален характер и няма да обхванат цялата страна. По-сериозни количества дъжд са възможни главно в планинските райони и на отделни места в Северното Черноморие.

В Горнотракийската низина и Югоизточна България валежите ще бъдат малко или напълно ще липсват, което ще запази тенденцията към засушаване.

По Черноморието времето ще бъде типично лятно. Температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса, а максималните температури на въздуха ще достигат около 30 градуса. Възможни са временни заоблачавания и кратки следобедни превалявания, най-вече по Северното Черноморие, без съществено да нарушават условията за плаж.

Без екстремни жеги засега

Макар горещините постепенно да се засилват, към момента прогнозите не сочат екстремни температури от 40 градуса. Според проф. Рачев през втората половина на юли е възможно стойностите да достигнат 38–39 градуса в най-топлите райони, което е характерно за периода на т.нар. горещници. Основната особеност на предстоящото време обаче няма да бъдат рекордните дневни температури, а продължителните горещи дни, съчетани с все по-чести тропични нощи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Алоо, професоре тропични нощи има там, където има палми. В България има тропични нощи, щото боклуците се горят по ТЕЦ-овете предимно нощно време, за да не се види пушекът.

    Коментиран от #3

    09:07 07.07.2026

  • 2 ужас

    2 0 Отговор
    генерали профита с лопата да ги ринеш - Народни хрантутници

    09:19 07.07.2026

  • 3 И Вместо Дървета !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Имаме кутийки !

    Като Тези от Рекламата По - Горе !

    09:19 07.07.2026

  • 4 Тия професори се въдят като хлебарки

    1 0 Отговор
    Тоя какво правш?
    Държавна службичка и чете от интернет времето?
    И доработва в часни тв.
    Нищоправци уволнение веднага

    09:29 07.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове