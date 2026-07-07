Проф. Георги Рачев: Тропичните нощи се завръщат

След кратък период на по-приятно и сравнително прохладно за сезона време, през втората половина на юли България постепенно ще навлезе в по-горещ летен режим. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

До края на седмицата времето ще остане сравнително спокойно, с максимални температури между 30 и 33 градуса в повечето райони на страната. Очаква се преминаването на студен атмосферен фронт, който временно ще понижи температурите с 3–5 градуса и ще създаде условия за краткотрайни следобедни превалявания и гръмотевични бури, главно в Западна България и планинските райони.

Според прогнозата по-съществената промяна ще настъпи след 20 юли, когато над Балканите се очаква да се установи по-устойчив антициклон. Това ще доведе до по-продължителен период на слънчево и горещо време с дневни температури от 35 до 38 градуса в най-топлите райони на страната.

Тропичните нощи се завръщат

Един от основните акценти в прогнозата са предстоящите тропични нощи. В Южна България, особено в районите на Петрич, Пловдив и на места по Черноморието, минималните температури ще останат над 20 градуса, а на места ще достигат 23–24 градуса.

Това означава, че през нощта въздухът няма да се охлажда достатъчно, което затруднява възстановяването на организма и създава дискомфорт, особено за възрастни хора, малки деца и хора със сърдечно-съдови заболявания.

По думите на проф. Рачев именно високите нощни температури са сред най-неприятните прояви на летните горещини, тъй като не позволяват на организма да си почине след горещия ден.

Валежите остават локални, на морето е подходящо за почивка

До края на настоящата седмица атмосферата ще остане динамична. Очакват се краткотрайни следобедни превалявания, но те ще бъдат с локален характер и няма да обхванат цялата страна. По-сериозни количества дъжд са възможни главно в планинските райони и на отделни места в Северното Черноморие.

В Горнотракийската низина и Югоизточна България валежите ще бъдат малко или напълно ще липсват, което ще запази тенденцията към засушаване.

По Черноморието времето ще бъде типично лятно. Температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса, а максималните температури на въздуха ще достигат около 30 градуса. Възможни са временни заоблачавания и кратки следобедни превалявания, най-вече по Северното Черноморие, без съществено да нарушават условията за плаж.

Без екстремни жеги засега

Макар горещините постепенно да се засилват, към момента прогнозите не сочат екстремни температури от 40 градуса. Според проф. Рачев през втората половина на юли е възможно стойностите да достигнат 38–39 градуса в най-топлите райони, което е характерно за периода на т.нар. горещници. Основната особеност на предстоящото време обаче няма да бъдат рекордните дневни температури, а продължителните горещи дни, съчетани с все по-чести тропични нощи.