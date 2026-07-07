Земеделският министър: Фалшивото масло е иззето от пазара още през януари миналата година

Фалшивото масло, за което през последните дни се появиха информации, е било иззето от пазара още през януари миналата година след подаден сигнал. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в интервю за bTV.
По думите му Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е реагирала незабавно, като е иззела цялото налично количество от продукта, запечатала е обекта и е образувана прокурорска преписка. Министърът обясни, че случаят става публично известен едва сега, след като Комисията за защита на конкуренцията е наложила санкции на замесените фирми.
Абровски подчерта, че проблемът не е в реакцията по конкретния сигнал, а в липсата на последващ контрол. По думите му при последна проверка на двете фирми инспекторите са открили над пет тона хранителни продукти с изтекъл срок на годност, които са били иззети и унищожени, а на дружествата са наложени санкции.
Министърът посочи, че проверките са показали слабости в системата за регулярния контрол и липса на механизъм за проследяване на фирми, извършили нарушения. Според него именно това е позволило те да продължат да работят след първоначалния случай.
Затова Министерството на земеделието и храните подготвя промени в Закона за храните и в стандартните оперативни процедури на БАБХ. Целта е да бъде въведен засилен мониторинг на фирми с повторни нарушения и по-ефективен контрол по цялата агрохранителна верига.
Предвижда се и изграждането на национална електронна система за проследимост на храните. В нея ще се регистрират всички продукти, произведени или внесени в страната, още при първото им пускане на пазара. По този начин институциите ще могат да проследяват произхода, движението и срока на годност на храните, както и по-бързо да откриват нарушения.
Според министъра системата трябва да бъде разработена в рамките на шест месеца и ще даде възможност за значително по-ефективен контрол върху качеството и безопасността на храните, които достигат до потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
09:53 07.07.2026
2 Последния Софиянец
09:53 07.07.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "честен ционист":Затова сме първи по смъртност и ни заменят с индийци.
09:54 07.07.2026
4 Овчар
09:54 07.07.2026
5 честен ционист
09:58 07.07.2026
6 Цвете
09:59 07.07.2026
7 АБЕ
КОЙ ДЕПУТАТ СТОИ ЗАД ТАЗИ СХЕМА?
10:00 07.07.2026
8 много добре . често фалшивите неща
10:00 07.07.2026
9 Цвете
10:02 07.07.2026
10 Цвете
10:03 07.07.2026
11 миме
10:05 07.07.2026
12 Наката
президента на Рундьо ,наесен ще пие една студена вода от народния кайнак!
10:12 07.07.2026
13 А защо няма осъдени в затвора
10:20 07.07.2026
14 Фирми
Става въпрос за "дойчето" без кравичката.
10:23 07.07.2026
15 Като
10:23 07.07.2026
16 Този Съмнителен министър Абровски...
сигурен ли е, че то е унищожено, а не претопено , хидрогенизирано ,(преработено)
пакетирано в други опаковки на ново и вече продадено???
Министъра е неадкватен и трябва да си ходи, много е мистериозна и съмнителна неговата репутация
лице" натресено " от мафията ни, която контролира ( границите и вноса) в страната ни
!!!
С три думи , Пламен Абровски не СТАВА ЗА ТАЗИ РАБОТА!!!!!!
Колкото по- бързо го сменят , толкова повече държавни пари ще се спестят от далавери и
машинаций!!!"Капитан Андреево" говори с друг език за истината която е факт!!!
"Бачо Румен" да ме извени , и да вземе да си свърши работата до край!!!
Коментиран от #17
10:24 07.07.2026
17 Ти по-скоро
До коментар #16 от "Този Съмнителен министър Абровски...":Го питай тоя мошеник, защо маслото марка "Deutsche Markenbutter" и в момента е на пазара? С днешна дата се продава в Лидл, защо? Нали казаха, че е фалшименто.
10:42 07.07.2026