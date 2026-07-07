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Земеделският министър: Фалшивото масло е иззето от пазара още през януари миналата година

Земеделският министър: Фалшивото масло е иззето от пазара още през януари миналата година

7 Юли, 2026 09:49 658 17

  • пламен абровски-
  • фалшиво масло-
  • пазар-
  • изземване-
  • сигнал-
  • миналата година

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е реагирала незабавно, като е иззела цялото налично количество от продукта, запечатала е обекта и е образувана прокурорска преписка. Министър Абровски обясни, че случаят става публично известен едва сега, след като Комисията за защита на конкуренцията е наложила санкции на замесените фирми.

Земеделският министър: Фалшивото масло е иззето от пазара още през януари миналата година - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Фалшивото масло, за което през последните дни се появиха информации, е било иззето от пазара още през януари миналата година след подаден сигнал. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в интервю за bTV.

По думите му Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е реагирала незабавно, като е иззела цялото налично количество от продукта, запечатала е обекта и е образувана прокурорска преписка. Министърът обясни, че случаят става публично известен едва сега, след като Комисията за защита на конкуренцията е наложила санкции на замесените фирми.

Абровски подчерта, че проблемът не е в реакцията по конкретния сигнал, а в липсата на последващ контрол. По думите му при последна проверка на двете фирми инспекторите са открили над пет тона хранителни продукти с изтекъл срок на годност, които са били иззети и унищожени, а на дружествата са наложени санкции.

Министърът посочи, че проверките са показали слабости в системата за регулярния контрол и липса на механизъм за проследяване на фирми, извършили нарушения. Според него именно това е позволило те да продължат да работят след първоначалния случай.

Затова Министерството на земеделието и храните подготвя промени в Закона за храните и в стандартните оперативни процедури на БАБХ. Целта е да бъде въведен засилен мониторинг на фирми с повторни нарушения и по-ефективен контрол по цялата агрохранителна верига.

Предвижда се и изграждането на национална електронна система за проследимост на храните. В нея ще се регистрират всички продукти, произведени или внесени в страната, още при първото им пускане на пазара. По този начин институциите ще могат да проследяват произхода, движението и срока на годност на храните, както и по-бързо да откриват нарушения.

Според министъра системата трябва да бъде разработена в рамките на шест месеца и ще даде възможност за значително по-ефективен контрол върху качеството и безопасността на храните, които достигат до потребителите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 0 Отговор
    В България всичко е менте и фалшификат на фалщификата.

    Коментиран от #3

    09:53 07.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Че то има ли истинско?

    09:53 07.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Затова сме първи по смъртност и ни заменят с индийци.

    09:54 07.07.2026

  • 4 Овчар

    6 0 Отговор
    Следваща стъпка..! На етикета пише изворна вода демек излиза от земята и е природен ресурс на всички българи , демек безплатна..! Плащаш бутилката и доставката ето това е справедливо което е около 20.30 цента..Ето това е справедливо..!

    09:54 07.07.2026

  • 5 честен ционист

    7 0 Отговор
    Ако фалшивото масло е било иззето още миналата година, БАБХ може ли да гарантира, че такова не е останало налично в магазинната мрежа и защо е нямало кампания, или сте чакали Ганчо да изяде на примоция и немския фалшификат, който ви пробутват за оригинал?

    09:58 07.07.2026

  • 6 Цвете

    9 0 Отговор
    А КОЯ Е ФИРМАТА? ПАК ЛИ Е " СЕКРЕТНА ИСТОРИЯ "? КАК Е ПОПАДНАЛА ТАЗИ МАС В МАСЛОТО? УВЕДОМЕНА ЛИ Е ГЕРМАНИЯ? ТОВА Е УРОНВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ЕДНО ОТ ХУБАВОТО МАСЛО ТУК. КАК Е ДОПУСНАТО 5 ТОНА ХРАНИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК И НИКОЙ ДА НЕ ВИДИ ОТ АГЕНЦИЯТА БАБХ? ЗА КАКВО ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ? ОТРОВИХТЕ БЪЛГАРИТЕ НЕ САМО С ХРАНИТЕ, А И С ОГРОМНАТА НЕПРЕСТАННА КОРУПЦИЯ.

    09:59 07.07.2026

  • 7 АБЕ

    6 0 Отговор
    ЗАЩО ИЗОБЩО СЕ Е ДОПУСНАЛО ДА ЗАЛЕЕ ПАЗАРА?
    КОЙ ДЕПУТАТ СТОИ ЗАД ТАЗИ СХЕМА?

    10:00 07.07.2026

  • 8 много добре . често фалшивите неща

    8 0 Отговор
    се изкупуват и се изяждат . замразено агнешко от нидерландия , македония , трици зърно фуражно от украйна , картонени домати и безфкусни ягоди от гърция и турска , безвкусен полски картоф и лоша кайма . откакто се говори за качество само се вдигат цените а храната не е променяна от 15 години . за спортисти, деца , болни все еднакво се предлага . скъпо , а и нямало друго . на кой му трябва 80 вида кисело мляко . даже в страната видовете са около 900 . в буркан, в кофа, в кутиика . или 670 вида бегейски обикновен кашкавал . странно развитие на бранша .

    10:00 07.07.2026

  • 9 Цвете

    5 0 Отговор
    А КОЯ Е ФИРМАТА? ПАК ЛИ Е " СЕКРЕТНА ИСТОРИЯ "? КАК Е ПОПАДНАЛА ТАЗИ МАС В МАСЛОТО? УВЕДОМЕНА ЛИ Е ГЕРМАНИЯ? ТОВА Е УРОНВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ЕДНО ОТ ХУБАВОТО МАСЛО ТУК. КАК Е ДОПУСНАТО 5 ТОНА ХРАНИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК И НИКОЙ ДА НЕ ВИДИ ОТ АГЕНЦИЯТА БАБХ? ЗА КАКВО ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ? ОТРОВИХТЕ БЪЛГАРИТЕ НЕ САМО С ХРАНИТЕ, А И С ОГРОМНАТА НЕПРЕСТАННА КОРУПЦИЯ. БЪДЕТЕ ОТКРОВЕН ВИЕ ИЛИ ПОДЧИНЕНИТЕ ВИ МИНИСТРИ ДА СЪОБЩИТЕ ИМЕТО НА ФИРМАТА? ! ИМАМ ВЪПРОС, ОПАКОВКАТА ОРИГИНАЛНАТА ОТ ГЕРМАНИЯ ЛИ Е БИЛА? 👀

    10:02 07.07.2026

  • 10 Цвете

    5 0 Отговор
    А КОЯ Е ФИРМАТА? ПАК ЛИ Е " СЕКРЕТНА ИСТОРИЯ "? КАК Е ПОПАДНАЛА ТАЗИ МАС В МАСЛОТО? УВЕДОМЕНА ЛИ Е ГЕРМАНИЯ? ТОВА Е УРОНВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ЕДНО ОТ ХУБАВОТО МАСЛО ТУК. КАК Е ДОПУСНАТО 5 ТОНА ХРАНИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК И НИКОЙ ДА НЕ ВИДИ ОТ АГЕНЦИЯТА БАБХ? ЗА КАКВО ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ? ОТРОВИХТЕ БЪЛГАРИТЕ НЕ САМО С ХРАНИТЕ, А И С ОГРОМНАТА НЕПРЕСТАННА КОРУПЦИЯ. БЪДЕТЕ ОТКРОВЕН ВИЕ ИЛИ ПОДЧИНЕНИТЕ ВИ МИНИСТРИ ДА СЪОБЩИТЕ ИМЕТО НА ФИРМАТА? ! ИМАМ ВЪПРОС, ОПАКОВКАТА ОРИГИНАЛНАТА ОТ ГЕРМАНИЯ ЛИ Е БИЛА? 👀

    10:03 07.07.2026

  • 11 миме

    3 0 Отговор
    поредния тлъс, мазен ,плешив лапач

    10:05 07.07.2026

  • 12 Наката

    3 2 Отговор
    С тази умряла лисица,като министър,какво да се очаква,парад на коня през централния вход,а
    президента на Рундьо ,наесен ще пие една студена вода от народния кайнак!

    10:12 07.07.2026

  • 13 А защо няма осъдени в затвора

    4 0 Отговор
    с конфискувано имущество и отнети активи. Или здравето на нацията няма значение? Представете си хронично болни, които строго трябва да спазват хранителен режим. Това е предумишлено убийство на стотици хиляди потребители. И те минават с една "глобичка".

    10:20 07.07.2026

  • 14 Фирми

    2 0 Отговор
    омисия за защита на конкуренцията: „По преписката се установи, че продукт, представян като „масло“ - „Deutsche Markenbutter“, съдържа над 95% немлечни мазнини. КЗК наложи на „Клас фуд“ ЕООД санкция в размер на 186 319,87 евро, а на „Алфа СД“ ООД – 123 369,62 евро. В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Ростар БГ“ ООД, се установи, че двете дружества са разпространявали на пазара продукт с наименование „Deutsche Markenbutter“, представян като масло, въпреки че лабораторни изследвания показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово масло, както и свинска мас.“
    Става въпрос за "дойчето" без кравичката.

    10:23 07.07.2026

  • 15 Като

    3 0 Отговор
    ни управляват мутрите и олигарсите им така е

    10:23 07.07.2026

  • 16 Този Съмнителен министър Абровски...

    4 0 Отговор
    може ли да ни даде информация, къде е складирано това масло ,фирма и адресс и
    сигурен ли е, че то е унищожено, а не претопено , хидрогенизирано ,(преработено)
    пакетирано в други опаковки на ново и вече продадено???
    Министъра е неадкватен и трябва да си ходи, много е мистериозна и съмнителна неговата репутация
    лице" натресено " от мафията ни, която контролира ( границите и вноса) в страната ни
    !!!
    С три думи , Пламен Абровски не СТАВА ЗА ТАЗИ РАБОТА!!!!!!

    Колкото по- бързо го сменят , толкова повече държавни пари ще се спестят от далавери и
    машинаций!!!"Капитан Андреево" говори с друг език за истината която е факт!!!
    "Бачо Румен" да ме извени , и да вземе да си свърши работата до край!!!

    Коментиран от #17

    10:24 07.07.2026

  • 17 Ти по-скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Този Съмнителен министър Абровски...":

    Го питай тоя мошеник, защо маслото марка "Deutsche Markenbutter" и в момента е на пазара? С днешна дата се продава в Лидл, защо? Нали казаха, че е фалшименто.

    10:42 07.07.2026

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