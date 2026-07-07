Земеделският министър: Фалшивото масло е иззето от пазара още през януари миналата година

Фалшивото масло, за което през последните дни се появиха информации, е било иззето от пазара още през януари миналата година след подаден сигнал. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в интервю за bTV.

По думите му Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е реагирала незабавно, като е иззела цялото налично количество от продукта, запечатала е обекта и е образувана прокурорска преписка. Министърът обясни, че случаят става публично известен едва сега, след като Комисията за защита на конкуренцията е наложила санкции на замесените фирми.

Абровски подчерта, че проблемът не е в реакцията по конкретния сигнал, а в липсата на последващ контрол. По думите му при последна проверка на двете фирми инспекторите са открили над пет тона хранителни продукти с изтекъл срок на годност, които са били иззети и унищожени, а на дружествата са наложени санкции.

Министърът посочи, че проверките са показали слабости в системата за регулярния контрол и липса на механизъм за проследяване на фирми, извършили нарушения. Според него именно това е позволило те да продължат да работят след първоначалния случай.

Затова Министерството на земеделието и храните подготвя промени в Закона за храните и в стандартните оперативни процедури на БАБХ. Целта е да бъде въведен засилен мониторинг на фирми с повторни нарушения и по-ефективен контрол по цялата агрохранителна верига.

Предвижда се и изграждането на национална електронна система за проследимост на храните. В нея ще се регистрират всички продукти, произведени или внесени в страната, още при първото им пускане на пазара. По този начин институциите ще могат да проследяват произхода, движението и срока на годност на храните, както и по-бързо да откриват нарушения.

Според министъра системата трябва да бъде разработена в рамките на шест месеца и ще даде възможност за значително по-ефективен контрол върху качеството и безопасността на храните, които достигат до потребителите.