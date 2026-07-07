Иван Хиновски: Има условия за предоговаряне на договора с „Боташ”

Замразяването на договора с „Боташ” е радостен факт. Всички плащания, които се трупаха като дълг, се замразяват. Не става ясно обаче дали ще останат дължими в бъдеще, или изобщо няма да се плащат. Това коментира в предаването „Пресечна точка” Иван Хиновски, председател на УС на Българския енергиен и минен форум.

„По онова време имаше външнополитически причини договорът да бъде сключен. Условията бяха форсмажорни – имаше явни сигнали от чужди разузнавания, че се готвят атентати на „Турски поток”. Това е водещият елемент. Очакваше се и спиране на транзита по „Турски поток”, дори и да е в експлоатация. Тоест единствената връзка за Централна Европа и Украйна оставаше през турската газопреносна система”, каза Хиновски.

Той обаче смята, че срокът и транзитните такси не са били изгодни за нас.

„В момента има условия за предоговаряне. Въпросът е какво ще коства това на България”, каза Хиновски.

„Какво залага България срещу това? Дали изграждането на нови високоволтови линии, за които се съмнявам, че ще са изгодни за България”, коментира още той.Това означава проникване на евтина електроенергия у нас и може да застраши нашата вътрешна конкурентоспособност.

Със замразяването на договора България плаща само за капацитет, ако ни се налага да ползваме. А при предоговарянето трябва да се обърне внимание на алтернативите, от какво има нужда Турция и даде пример с водата.