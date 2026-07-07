Иван Хиновски: Има условия за предоговаряне на договора с „Боташ”

Замразяването на договора с „Боташ” е радостен факт. Всички плащания, които се трупаха като дълг, се замразяват. Не става ясно обаче дали ще останат дължими в бъдеще, или изобщо няма да се плащат. Това коментира в предаването „Пресечна точка” Иван Хиновски, председател на УС на Българския енергиен и минен форум.
„По онова време имаше външнополитически причини договорът да бъде сключен. Условията бяха форсмажорни – имаше явни сигнали от чужди разузнавания, че се готвят атентати на „Турски поток”. Това е водещият елемент. Очакваше се и спиране на транзита по „Турски поток”, дори и да е в експлоатация. Тоест единствената връзка за Централна Европа и Украйна оставаше през турската газопреносна система”, каза Хиновски.
Той обаче смята, че срокът и транзитните такси не са били изгодни за нас.
„В момента има условия за предоговаряне. Въпросът е какво ще коства това на България”, каза Хиновски.
„Какво залага България срещу това? Дали изграждането на нови високоволтови линии, за които се съмнявам, че ще са изгодни за България”, коментира още той.Това означава проникване на евтина електроенергия у нас и може да застраши нашата вътрешна конкурентоспособност.
Със замразяването на договора България плаща само за капацитет, ако ни се налага да ползваме. А при предоговарянето трябва да се обърне внимание на алтернативите, от какво има нужда Турция и даде пример с водата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Едва ли ще е нещо свястно,
18:12 07.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:13 07.07.2026
3 нннн
18:22 07.07.2026
4 Без име
18:23 07.07.2026
5 Що бе Румката каза че еТоп
18:24 07.07.2026
6 Овчар
18:27 07.07.2026
7 Хахахаха
18:29 07.07.2026
8 МУНЧО ДА КАЖЕ
18:32 07.07.2026
9 Оставка Фатмак
18:32 07.07.2026
10 Що да го замразяват
Нали Радко обясни колко е полезен?
18:33 07.07.2026
11 Премиерът Радев, който набута България
Тоя е за Гинес!
18:34 07.07.2026
12 Лазар
Нима изпитващия Ердоган не знае,че Боташ е корупционен договор?
18:35 07.07.2026
13 Аха
18:36 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 На тези многобройни въпроси,
18:38 07.07.2026
16 Пламен
Това е колкото една Детска Болница, но могат да се вземат и от училищата..
Браво на Рундю и на целия му гълъбарник!
Коментиран от #18
18:38 07.07.2026
17 нещо не се връзва
Радев трябва да бъде държан под око за да не забърка нещо друго по-заробващо.
18:43 07.07.2026
18 Регресивните
До коментар #16 от "Пламен":са новото БКП-фатмаци,милиционери,дс и комундели!
18:44 07.07.2026
19 Цвете
18:51 07.07.2026
20 Този се орезили
18:51 07.07.2026
21 Цвете
18:52 07.07.2026
22 Ганчев
Коментиран от #29
18:55 07.07.2026
23 Васил
Коментиран от #31
18:58 07.07.2026
24 Румен Йотова
следващите 5(пет) мандата
са ни в кърпа вързани
Ура
19:05 07.07.2026
25 Гражданин България
19:07 07.07.2026
26 Като знам как
19:14 07.07.2026
27 Бай Иван
19:14 07.07.2026
28 И кво ?!
19:25 07.07.2026
29 Стара чанта
До коментар #22 от "Ганчев":Този път - ,, монокини ". Трябва да има растеж и развитие/ в името и ЗА Народа/!
19:31 07.07.2026
30 "ХИНОВСКИ"
19:35 07.07.2026
31 любопитко
До коментар #23 от "Васил":И вярвашли, че същия ще договори нещо по изгодно за народа? За по изгодно за себе си няма съмнение.
"По онова време имаше външнополитически причини договорът да бъде сключен. Условията бяха форсмажорни..."
Добре де, кое налагаше да се сключи видимо и за едно дете неизгоден договор за невероятно дълъг период от 13 години?
19:35 07.07.2026
32 Горски
19:49 07.07.2026
33 АГАТ а Кристи
Като беше толкова "добър", защо смра дливя чорат го предоговаря, биейки се в гърдите колко щяла да "спечели" от това България.
Той ни дави в морето на 10 метра дълбочина и сега трябвало да сме му благодарни, че е предоговорил давенето да е на 6 метра..
НЕ Щ А С Т Н И К !!!
19:54 07.07.2026