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Иван Хиновски: Има условия за предоговаряне на договора с „Боташ”

Иван Хиновски: Има условия за предоговаряне на договора с „Боташ”

7 Юли, 2026 18:11 1 015 33

  • иван хиновски-
  • договор-
  • боташ

Въпросът е какво ще коства това на България, коментира енергийният експерт

Иван Хиновски: Има условия за предоговаряне на договора с „Боташ” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Замразяването на договора с „Боташ” е радостен факт. Всички плащания, които се трупаха като дълг, се замразяват. Не става ясно обаче дали ще останат дължими в бъдеще, или изобщо няма да се плащат. Това коментира в предаването „Пресечна точка” Иван Хиновски, председател на УС на Българския енергиен и минен форум.

„По онова време имаше външнополитически причини договорът да бъде сключен. Условията бяха форсмажорни – имаше явни сигнали от чужди разузнавания, че се готвят атентати на „Турски поток”. Това е водещият елемент. Очакваше се и спиране на транзита по „Турски поток”, дори и да е в експлоатация. Тоест единствената връзка за Централна Европа и Украйна оставаше през турската газопреносна система”, каза Хиновски.

Той обаче смята, че срокът и транзитните такси не са били изгодни за нас.

„В момента има условия за предоговаряне. Въпросът е какво ще коства това на България”, каза Хиновски.

„Какво залага България срещу това? Дали изграждането на нови високоволтови линии, за които се съмнявам, че ще са изгодни за България”, коментира още той.Това означава проникване на евтина електроенергия у нас и може да застраши нашата вътрешна конкурентоспособност.

Със замразяването на договора България плаща само за капацитет, ако ни се налага да ползваме. А при предоговарянето трябва да се обърне внимание на алтернативите, от какво има нужда Турция и даде пример с водата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едва ли ще е нещо свястно,

    14 3 Отговор
    щом е забулено в тайна

    18:12 07.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 4 Отговор
    дълга се замразява , после си плащаш и с лихвата и пропуснатия период/ шапкаря го мислите за по-хитър от султана ли?

    18:13 07.07.2026

  • 3 нннн

    16 3 Отговор
    Турция няма да изтърве келепира, освен за по- голям келепир.

    18:22 07.07.2026

  • 4 Без име

    7 3 Отговор
    Службите са го измислили и съгласували. Сега завъртяха колелото. Нищо не става без договорка между цру и фсб.

    18:23 07.07.2026

  • 5 Що бе Румката каза че еТоп

    18 2 Отговор
    Само 8 милиарда евро сме Вътре

    18:24 07.07.2026

  • 6 Овчар

    15 5 Отговор
    Има ли за преговаряне на златото в Челопеч ..? Източиха тонове ...? Кой даде концесията и кой я подновява през годините...?

    18:27 07.07.2026

  • 7 Хахахаха

    13 1 Отговор
    Тюююю, най-добрия договор, ся ще го разваляме. Ужас.

    18:29 07.07.2026

  • 8 МУНЧО ДА КАЖЕ

    14 3 Отговор
    Колко милиона ЕВРАЦИ сме платили до днес по договора.....народна пара.

    18:32 07.07.2026

  • 9 Оставка Фатмак

    14 3 Отговор
    А честито ново безводие.То фатмака друго не може да измисли.

    18:32 07.07.2026

  • 10 Що да го замразяват

    13 1 Отговор
    тоя читав договор?!

    Нали Радко обясни колко е полезен?

    18:33 07.07.2026

  • 11 Премиерът Радев, който набута България

    13 2 Отговор
    с милиони?!

    Тоя е за Гинес!

    18:34 07.07.2026

  • 12 Лазар

    11 4 Отговор
    Хиновски говори,като ученик на зрелостна матура.Нека да е по математика.За да получиш замразяване,трябва да дадеш,това което дори и не се предвидил изобщо!
    Нима изпитващия Ердоган не знае,че Боташ е корупционен договор?

    18:35 07.07.2026

  • 13 Аха

    13 3 Отговор
    Ей,един перфектен договор да имаме и да вземат да го замразят. Какви недалновидни хора.

    18:36 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 На тези многобройни въпроси,

    12 1 Отговор
    Мунчо трябва да отговаря,не да се гадае!

    18:38 07.07.2026

  • 16 Пламен

    13 1 Отговор
    Сега стана ясно, че се замразява при условие че си платим дължимото - над 300 000 000 $.
    Това е колкото една Детска Болница, но могат да се вземат и от училищата..

    Браво на Рундю и на целия му гълъбарник!

    Коментиран от #18

    18:38 07.07.2026

  • 17 нещо не се връзва

    11 1 Отговор
    Защо не публикуват условията?
    Радев трябва да бъде държан под око за да не забърка нещо друго по-заробващо.

    18:43 07.07.2026

  • 18 Регресивните

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    са новото БКП-фатмаци,милиционери,дс и комундели!

    18:44 07.07.2026

  • 19 Цвете

    8 1 Отговор
    КОЗИНАТА НЕ СЕ МЕНИ. " ФОРСМАЖОРНИ " ОБСТОЯТЕЛСТВА ? ТИЯ ГИ РАЗПРАВЯЙ НА ВНУЧКАТА СИ. 😉И КАТО Е БИЛО ТАКА, КОЯ ДРУГА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА И ТЯ НАПРАВИ ТАКЪВ ФОРСМАЖОРЕН ДОГОВОР? И КАТО СЕ " ОТМРАЗИ " ТОВА ЧУДО, ПАК ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАЩА, АМА МАЙ С ЛИХВИТЕ ЗА ЦЕЛИЯТ ПЕРИОД НА КУП, НАЛИ? ХИТРАТА СВРАКА С ДВАТА КРАКА ЦОПНАЛА.✈️🎭🤔😉✈️

    18:51 07.07.2026

  • 20 Този се орезили

    8 1 Отговор
    На стати години!

    18:51 07.07.2026

  • 21 Цвете

    7 2 Отговор
    КОЗИНАТА НЕ СЕ МЕНИ. " ФОРСМАЖОРНИ " ОБСТОЯТЕЛСТВА ? ТИЯ ГИ РАЗПРАВЯЙ НА ВНУЧКАТА СИ. 😉И КАТО Е БИЛО ТАКА, КОЯ ДРУГА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА И ТЯ НАПРАВИ ТАКЪВ ФОРСМАЖОРЕН ДОГОВОР? И КАТО СЕ " ОТМРАЗИ " ТОВА ЧУДО, ПАК ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАЩА, АМА МАЙ С ЛИХВИТЕ ЗА ЦЕЛИЯТ ПЕРИОД НА КУП, НАЛИ? ХИТРАТА СВРАКА С ДВАТА КРАКА ЦОПНАЛА.✈️🎭🤔😉✈️

    18:52 07.07.2026

  • 22 Ганчев

    6 1 Отговор
    Само ако пратите оная с голото рамо и баджаци.

    Коментиран от #29

    18:55 07.07.2026

  • 23 Васил

    6 2 Отговор
    Условията са 500 к евра на ден благодарете на Радев

    Коментиран от #31

    18:58 07.07.2026

  • 24 Румен Йотова

    6 0 Отговор
    След тези Галактически постижения
    следващите 5(пет) мандата
    са ни в кърпа вързани
    Ура

    19:05 07.07.2026

  • 25 Гражданин България

    5 0 Отговор
    Постоянно ни уведомяват че сме преее бани и че ще плащаме ние обикновенните хора ....каскети,мутри, фатмаци,80годишно управление

    19:07 07.07.2026

  • 26 Като знам как

    6 0 Отговор
    нашите сключват договори бих могъл да предположа следното: По високоволтовата мрежа ще тече ток с мощност (примерно) 500МВт. Ако мощността е по-малка - неустойки за България на принципа Боташ. Водите на Марица - минимум по (примерно) 10 000 кубика дневно - ако е по-малко пак санкции за България. По крайморската магистрала - минимум по 30 000 (примерно) автомобила дневно - ако са по-малко отново неустойки за нас.

    19:14 07.07.2026

  • 27 Бай Иван

    3 0 Отговор
    Какъв е тоз кълвун

    19:14 07.07.2026

  • 28 И кво ?!

    1 2 Отговор
    Няма да коментирам . Защото Хиновски е щатско-турско мекере . Натовски лизач !

    19:25 07.07.2026

  • 29 Стара чанта

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ганчев":

    Този път - ,, монокини ". Трябва да има растеж и развитие/ в името и ЗА Народа/!

    19:31 07.07.2026

  • 30 "ХИНОВСКИ"

    1 0 Отговор
    ТИ КАТО "ЕКСПЕРТ" КАТО "БАЙ ЕЛЕНКО (ТЕРОРИСТА В МЕТРОТО) .................... ДАЙ "СЪВЕТ" НА "ПРОГРЕСИРАЩИЯ" ГЛУПАК МИСТЪР КЕШ .................... ДА ИZЛЕZE "ЧИСТ" ОТ ДАЛАВЕРАТА "БОТАШ" ...................... КОЯТО "СГОТВИХА" НЕГОВИТЕ ШАРЛАТАНИ И ОЛИГАРСИ ...................

    19:35 07.07.2026

  • 31 любопитко

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Васил":

    И вярвашли, че същия ще договори нещо по изгодно за народа? За по изгодно за себе си няма съмнение.
    "По онова време имаше външнополитически причини договорът да бъде сключен. Условията бяха форсмажорни..."

    Добре де, кое налагаше да се сключи видимо и за едно дете неизгоден договор за невероятно дълъг период от 13 години?

    19:35 07.07.2026

  • 32 Горски

    1 0 Отговор
    Сглобкаджии сър! Едното крило на сглобката ПП, ДБ, после другото крило на сглобката ГЕРБ- ДПС плюе... Прехвърлят си горещия картоф, кой по- виновен за разсипията, която пфичиниха! Сега вече имаме стабилно правителство, което се опитва да изправи България! Дай Боже, да успеем, защото друга алтернатива няма!

    19:49 07.07.2026

  • 33 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    А бе, комуняги,
    Като беше толкова "добър", защо смра дливя чорат го предоговаря, биейки се в гърдите колко щяла да "спечели" от това България.
    Той ни дави в морето на 10 метра дълбочина и сега трябвало да сме му благодарни, че е предоговорил давенето да е на 6 метра..
    НЕ Щ А С Т Н И К !!!

    19:54 07.07.2026

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