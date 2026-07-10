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България без вето, но с „червени линии“ за новите санкции на ЕС срещу Русия ОБОБЩЕНИЕ

България без вето, но с „червени линии“ за новите санкции на ЕС срещу Русия ОБОБЩЕНИЕ

10 Юли, 2026 04:29, обновена 10 Юли, 2026 04:33 593 12

  • правителство-
  • санкции-
  • русия

Кабинетът одобри позицията за 21-вия санкционен пакет, като официално внесе три ключови възражения в защита на националния интерес

България без вето, но с „червени линии“ за новите санкции на ЕС срещу Русия ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: Министерски съвет
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет официално прие позицията на Република България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Страната ни няма да налага пълно вето върху европейските ограничителни мерки, но внася сериозни „резерви“ по отношение на конкретни лица и икономически обекти. Позицията, защитавана от премиера Румен Радев и гласувана от кабинета, цели да предпази българската икономика от негативни странични ефекти. Официалното одобрение на новия пакет от страна на държавите членки в ЕС се очаква на 14 юли.

Изразените от София резерви се концентрират върху три основни направления:

  • Руският патриарх Кирил: Правителството възразява срещу включването му в черния списък, тъй като мярката няма да има реален икономически ефект, но може да бъде използвана за антиевропейска пропаганда.
  • Вагит Алекперов („Лукойл“): Кабинетът се обяви против санкционирането на най-големия акционер и бивш председател на петролния гигант. Според официалния анализ, подобна стъпка би застрашила стабилността и функционирането на структуроопределящите за България дружества от групата на „Лукойл“.
  • Резервни части за софийското метро: София настоява за изключения, засягащи руския милиардер Искандар Махмудов (активен в жп сектора), които да гарантират сигурността на столичния транспорт. Опасенията са, че рестрикциите ще блокират поддръжката и доставките за подземната железница.

От Министерството на отбраната потвърдиха, че дипломатическата терминология на „резервите“ цели изваждането на тези специфични казуси от санкционния режим, без да се блокира цялостното приемане на пакета от ЕС.

Крачка към извънсъдебно споразумение и арбитражният иск на „Лукойл“

Паралелно с решението за санкциите, правителството обяви мащабен напредък по споровете си с руския петролен гигант. Кабинетът сключи временно споразумение с компанията „Литаско“ (собственик на активите на „Лукойл“ в България) за алтернативни доставки на суров петрол чрез швейцарски дружества.

Този ход се определя като първа и най-важна стъпка към извънсъдебно уреждане на многомилионния арбитражен иск, който компанията заведе срещу страната ни след прекратяването на дерогацията за руски петрол. Целта на София е да обезпечи работата на рафинерията в Бургас и да избегне тежки финансови компенсации при евентуална загуба на делото.

Политическите реакции в Народното събрание: От „двойна игра“ до защита на суверенитета

Решението на кабинета „Радев“ предизвика незабавни и полярни реакции сред политическите сили в парламента:

  • ГЕРБ и евроатлантическото крило: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иронично „поздрави“ премиера за неговата „двойна игра“ с Русия. Според опозицията, опитите за спасяване на руския патриарх и петролни магнати подкопават авторитета на България като надежден партньор в ЕС и НАТО.
  • Продължаваме промяната – Демократична България (ПП-ДБ): Изразиха остро несъгласие с позицията на правителството. Те определиха действията като „проруски“ и обвиниха кабинета, че се превръща в проводник на чужди интереси в Европа, наподобявайки политиката на Унгария.
  • Проруските и лявоцентристките сили: Подкрепиха решението, аргументирайки се, че налагането на санкции без оглед на вътрешните нужди означава „да се простреляме в крака“ по отношение на енергийната сигурност, градския транспорт и наличността на торове в земеделието.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    2 6 Отговор
    Малко половинчата работа но все пак правилна

    05:12 10.07.2026

  • 2 Госあ

    5 5 Отговор
    Какво означава “резерви” ?!? След като брюкселските колонизатори приемат целия пакет без никакви изключения, подкрепен от бай Румен ??? А ?!?

    Коментиран от #5

    05:13 10.07.2026

  • 3 Каква е разликата между преди и сега?

    4 0 Отговор
    Боко не лъжаше само когато спи, а Крадев лъже дори когато спи.

    05:27 10.07.2026

  • 4 Накратко

    5 0 Отговор
    Румбата брутално извъртя копейките.😂

    05:27 10.07.2026

  • 5 Си Просあ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Любимият ти Муньо играе пошли циркове. А колкото пвоече циркове се играят, толкова по-крадкосрочно е управлението на циркаджиите - справка Киро многоПро100то. Затуй и Боташарите бързат да завземат и да се окопаят с цялата власт.

    Коментиран от #6

    05:30 10.07.2026

  • 6 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Си Просあ":

    Виж са, боли ме фара. Имам си професия и най добрите възможности да я упражнявам. Освен това, не съм закотвен. Имам пари и за хобитата си. Имам и бащина и майчина къщи в София в полите на Витоша. Проблема ми е, че се надявах на нещо по-различно в България, ама нема явно. Здраве да е. Ше продължа да си хейтя за занимавката.

    05:44 10.07.2026

  • 7 От КОГА КГБ АГЕНТИ

    1 1 Отговор
    Са Толкова Важни за
    Нашето Правителство
    Че да се говори
    За сваляне на Санкции?

    Дори и да се казва ГУНДЯЕВ.

    05:46 10.07.2026

  • 8 Украински Дронове

    2 0 Отговор
    За Разлика на Генерал Боташов

    Не свалят санкциите.

    Доста Лукойл Рафинерии

    Лумнаха в Пламъците

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Наладат Вето ....
    Никакво Производство на Бензин
    За Руските Мизерници.

    05:50 10.07.2026

  • 9 Сандо

    2 1 Отговор
    И смешно,и тъжно.За такива случаи мъдрият /някога/ български народ е казал:"От два стола - на земята".И в същото време всякакви европейски структури по всякакъв повод и по всякакъв начин издевателстват над нещастната ни Родина.А нашият отвратителен и безатговорен елит продължава да им се кълне във вечна вярност и пълно покорство.

    05:57 10.07.2026

  • 10 всички

    2 1 Отговор
    русофили и путлероиди трябва да бъдат прокудени в руското блато БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ за да пребъде БЪЛГАРИЯ!!!!!!

    Коментиран от #11

    05:57 10.07.2026

  • 11 прокудени

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "всички":

    иебани

    06:00 10.07.2026

  • 12 Многоликия А-нyc

    1 0 Отговор
    На приказки едно, на дела обратното.

    06:05 10.07.2026

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