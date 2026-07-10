Бюджет 2026 влиза в пленарната зала: Депутатите започват ключовите дебати по финансовата рамка

Проектите за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. влизат за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание.
Това се случва, след като финансовите документи получиха одобрението на ресорната Комисия по бюджет и финанси след маратонско 10-часово заседание, а впоследствие бяха разгледани и от останалите парламентарни комисии.
Амбицията на управляващото мнозинство е трите закона да бъдат окончателно гласувани и приети на две четения до края на месец юли.
Основни макроикономически параметри
Внесеният от Министерския съвет проект за Бюджет 2026 стъпва върху прогноза за икономически растеж от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто. Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) на страната да надхвърли 120 милиарда евро.
Най-много дебати и критики обаче предизвиква заложеният рекорден дефицит от 5,7% от БВП, който значително надхвърля традиционния таван от 3% за еврозоната. Финансовата рамка предвижда общият размер на държавния дълг да достигне над 37 милиарда евро, като е заложен лимит за поемане на нов дълг до 10,5 милиарда евро.
Социални мерки и доходи
В макрорамката са заложени промени в ключови социални и осигурителни параметри:
- Минимална работна заплата: Проектът предвижда увеличение до 620,20 евро.
- Максимален осигурителен доход: Прагът се вдига до 2300 евро.
- Минимален осигурителен доход: Нивата му се изравняват с тези на минималната заплата.
Социалният министър Наталия Ефремова поясни, че този бюджет до голяма степен „санира“ и узаконява завареното положение в публичните финанси, тъй като се приема по средата на текущата година. Според управителя на НОИ Весела Караиванова-Начева, лъвският дял от разходите в осигурителния фонд отива за пенсии – близо 1,79 милиарда евро. Същевременно от Министерството на правосъдието побързаха да опровергаят спекулациите, като увериха, че в държавния сектор не се предвижда намаляване на възнагражденията на магистратите и съдебните служители.
Критики от опозицията и бизнеса
Синдикатите и работодателските организации приеха финансовите планове на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) с сериозни резерви. Бизнесът остро разкритикува вдигането на осигурителните прагове, аргументирайки се, че това ще натовари висококвалифицираните кадри и ще стимулира сивата икономика.
В парламентарните комисии опозицията се обяви против финансовата рамка заради липсата на структурни реформи, замразяването на част от плащанията за майчинство и безработица в средносрочната прогноза, както и заради сериозния ръст на държавния дълг. Експерти от Фискалния съвет също напомниха, че огромна част от разходите за пенсии продължават да се покриват директно от държавния бюджет, вместо от осигурителни вноски, което изисква дългосрочна стратегия за реформа.
Предстои да се види какви корекции ще бъдат направени в текстовете между първо и второ четене в пленарната зала, където се очакват бурни политически дебати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нещо ,
06:04 10.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ПБ на власт означава
06:27 10.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Народ
Коментиран от #26
06:32 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Регресивна България
Коментиран от #11
06:35 10.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Асен Василев - този бюджет закрива
Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).
Коментиран от #14, #15
06:39 10.07.2026
13 евалата чалгопитеци
06:42 10.07.2026
14 е нали
До коментар #12 от "Асен Василев - този бюджет закрива":Нали Асен Василев води протестите против бюджета на Желязков. Сега какво риве?
06:43 10.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да опершим гълъба
06:54 10.07.2026
19 в кратце
07:00 10.07.2026
20 Тири
07:10 10.07.2026
21 анонимен
07:10 10.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Предлагам
07:12 10.07.2026
24 истината
Коментиран от #25
07:13 10.07.2026
25 блажени са верующите
До коментар #24 от "истината":които се заблуждават, че този диктатор ще си тръгне сам.
07:15 10.07.2026
26 гълаб крадонев
До коментар #7 от "Народ":ще ви окрадем!
07:16 10.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Никакви реформи
Коментиран от #30
07:26 10.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Миризлив ЗКПЧ боташки чорап
07:27 10.07.2026
32 Нека да е в левове
07:29 10.07.2026
33 ако бяхте гласували с 10
Коментиран от #34
07:33 10.07.2026
34 бгполитик
До коментар #33 от "ако бяхте гласували с 10":не можете да ни вкарате в затвора защото ние сме комунисти!
07:51 10.07.2026