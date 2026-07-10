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Бюджет 2026 влиза в пленарната зала: Депутатите започват ключовите дебати по финансовата рамка

Бюджет 2026 влиза в пленарната зала: Депутатите започват ключовите дебати по финансовата рамка

10 Юли, 2026 05:56, обновена 10 Юли, 2026 05:59 833 34

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  • пленарна зала-
  • депутати

Народното събрание бърза да приеме трите план-сметки до края на юли на фона на критики за рекорден дефицит

Бюджет 2026 влиза в пленарната зала: Депутатите започват ключовите дебати по финансовата рамка - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проектите за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. влизат за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание.

Това се случва, след като финансовите документи получиха одобрението на ресорната Комисия по бюджет и финанси след маратонско 10-часово заседание, а впоследствие бяха разгледани и от останалите парламентарни комисии.

Амбицията на управляващото мнозинство е трите закона да бъдат окончателно гласувани и приети на две четения до края на месец юли.

Основни макроикономически параметри

Внесеният от Министерския съвет проект за Бюджет 2026 стъпва върху прогноза за икономически растеж от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто. Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) на страната да надхвърли 120 милиарда евро.

Най-много дебати и критики обаче предизвиква заложеният рекорден дефицит от 5,7% от БВП, който значително надхвърля традиционния таван от 3% за еврозоната. Финансовата рамка предвижда общият размер на държавния дълг да достигне над 37 милиарда евро, като е заложен лимит за поемане на нов дълг до 10,5 милиарда евро.

Социални мерки и доходи

В макрорамката са заложени промени в ключови социални и осигурителни параметри:

  • Минимална работна заплата: Проектът предвижда увеличение до 620,20 евро.
  • Максимален осигурителен доход: Прагът се вдига до 2300 евро.
  • Минимален осигурителен доход: Нивата му се изравняват с тези на минималната заплата.

Социалният министър Наталия Ефремова поясни, че този бюджет до голяма степен „санира“ и узаконява завареното положение в публичните финанси, тъй като се приема по средата на текущата година. Според управителя на НОИ Весела Караиванова-Начева, лъвският дял от разходите в осигурителния фонд отива за пенсии – близо 1,79 милиарда евро. Същевременно от Министерството на правосъдието побързаха да опровергаят спекулациите, като увериха, че в държавния сектор не се предвижда намаляване на възнагражденията на магистратите и съдебните служители.

Критики от опозицията и бизнеса

Синдикатите и работодателските организации приеха финансовите планове на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) с сериозни резерви. Бизнесът остро разкритикува вдигането на осигурителните прагове, аргументирайки се, че това ще натовари висококвалифицираните кадри и ще стимулира сивата икономика.

В парламентарните комисии опозицията се обяви против финансовата рамка заради липсата на структурни реформи, замразяването на част от плащанията за майчинство и безработица в средносрочната прогноза, както и заради сериозния ръст на държавния дълг. Експерти от Фискалния съвет също напомниха, че огромна част от разходите за пенсии продължават да се покриват директно от държавния бюджет, вместо от осигурителни вноски, което изисква дългосрочна стратегия за реформа.

Предстои да се види какви корекции ще бъдат направени в текстовете между първо и второ четене в пленарната зала, където се очакват бурни политически дебати.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо ,

    12 0 Отговор
    Спряхте да ни информирате колко се добре

    06:04 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПБ на власт означава

    13 2 Отговор
    сигурна смъpт за българите.

    06:27 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Народ

    9 2 Отговор
    Господа депутати, тази сутрин ж.к.Люлин отново е обгазен. Пак ли отровният дим идва от завода за боклуци край Банкя? На кого е този завод, докога ще ни трови? Избрани сте, за да защитавате народа си! Защитете ни!

    Коментиран от #26

    06:32 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Регресивна България

    13 2 Отговор
    са наглеци, крадци и позорници. Много по- зле от ГЕРБ. Такава некадърност се шири сред тях. Занимават ни със странични , отклоняващи вниманието неща. Вместо да ги арестуват за Боташ , те ни залъгват с любовната афера на Пеевски и Атанасова.

    Коментиран от #11

    06:35 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Асен Василев - този бюджет закрива

    11 4 Отговор
    България. 14 пъти по зловещ от предишния.
    Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
    Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).

    Коментиран от #14, #15

    06:39 10.07.2026

  • 13 евалата чалгопитеци

    11 0 Отговор
    Едноличните владетели ще си приемат какъвто искат бюджет. Нали затова го избрахте?

    06:42 10.07.2026

  • 14 е нали

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Асен Василев - този бюджет закрива":

    Нали Асен Василев води протестите против бюджета на Желязков. Сега какво риве?

    06:43 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да опершим гълъба

    13 0 Отговор
    Този бюджет си е отговорност на Радев, така че той да си го подкрепя, има си пълно мнозинство, отговорността е изцяло негова.

    06:54 10.07.2026

  • 19 в кратце

    2 4 Отговор
    Бюджетът за 2026-та година влиза в пленарната зала,почуквайки на вратата:-Чук,чук,има ли някой тук?!

    07:00 10.07.2026

  • 20 Тири

    9 3 Отговор
    Бюджет наречен луксозен живот на държавният служител.

    07:10 10.07.2026

  • 21 анонимен

    10 2 Отговор
    Тоя ЗКПЧ да си взема нереалния, измислен, заробващ влизаме в спирала за поколения работещи българи (освен за олигархията на Радев и 50% вдигна заплати военни, ДАНС,МВР ) бюджет само за черната каса на Радев и ОСТАВКА

    07:10 10.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Предлагам

    11 2 Отговор
    да ощавим Гълъба и Льотчика, преди те да са ни ощавили напълно!

    07:12 10.07.2026

  • 24 истината

    12 2 Отговор
    ОСТАВКА преди да сте опропастили, фалирали още бъдещето на България.

    Коментиран от #25

    07:13 10.07.2026

  • 25 блажени са верующите

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "истината":

    които се заблуждават, че този диктатор ще си тръгне сам.

    07:15 10.07.2026

  • 26 гълаб крадонев

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Народ":

    ще ви окрадем!

    07:16 10.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Никакви реформи

    7 2 Отговор
    и заеми около 13 милиарда лева с 4%, 4.6% лихви.. Сектори от 40 000 до 120 000 лв държани заплатите им не се намалиха с 70%. Депутатски заплати реално увеличени от 20 000 лв. започват и увеличения на 3 месеца. Хора в Министерство Здравеопазване с над 8000 лв. заплати, та те чисто не трябва да взимат повече от 2000 лв. Ток увеличение 3%, студена вода 5%, парно 5.50%, топла вода 5.5%, скандалната СИ 30%. При храните е АД, в курорти и ресторанти цени преди юро седмица планина за 2--ма 360 лв. сега 2000 лв. Чудовищни нотариални такси и административвни за дарения. Чудовищен имотен балон, нереални цени, на базата на които се определят таксите. Запазване бюджет НЗОК, като 50% от парите се усвояват. Чудовищен договор Боташ и още заробване. Чудовищни договори 2 вода Гърция, по 50 стотинки кубик Още ВЕИ-та. ТЕЦ ове ще ги дели с батерии. Увеличена осигуровка, спрямо МРЗ в кацата НЗОК. Безумни милиарди за превъоръжаване и 7 и 8 блок. Увеличава парична маса и оттам инфлация и още повишаване цени. Не говори за ГМО продукти без етикиране. Мълчи за цифрово юро. 50% от екипа му кадри на ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #30

    07:26 10.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Миризлив ЗКПЧ боташки чорап

    6 1 Отговор
    Оставка, бе крадци нагли!!!

    07:27 10.07.2026

  • 32 Нека да е в левове

    4 2 Отговор
    за да се вида как ни заробват от 2021 с милиарди.

    07:29 10.07.2026

  • 33 ако бяхте гласували с 10

    2 2 Отговор
    досега всички вече отдавна да гниеха натикани по затворите!!!

    Коментиран от #34

    07:33 10.07.2026

  • 34 бгполитик

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ако бяхте гласували с 10":

    не можете да ни вкарате в затвора защото ние сме комунисти!

    07:51 10.07.2026

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