Летният трафик се засилва: Интензивно движение по границите и усложнени условия в планините

Към 6:30 сутринта на 10 юли пътната обстановка в страната, трафикът по граничните пунктове и ситуацията с бедствията и авариите остават динамични, но под контрол. Натовареността по основните пътни артерии се засилва заради активния летен сезон.

Ето най-важното, което трябва да знаете преди да тръгнете на път или към планината:

Пътна обстановка и ремонти

АМ „Струма“ : Движението в района между км 155 и км 157 е напълно нормализирано. Вчерашното задимяване от мащабния пожар край селата Генерал Тодоров и Левуново е ликвидирано, огънят е загасен и видимостта е отлична.

: Движението в района между км 155 и км 157 е напълно нормализирано. Вчерашното задимяване от мащабния пожар край селата Генерал Тодоров и Левуново е ликвидирано, огънят е загасен и видимостта е отлична. АМ „Тракия“ : Движението от 132-ри до 135-ти км в платното в посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. При км 52 в посока София трафикът също е пренасочен само в изпреварващата лента заради ремонтни дейности.

: Движението от 132-ри до 135-ти км в платното в посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. При км 52 в посока София трафикът също е пренасочен само в изпреварващата лента заради ремонтни дейности. Ограничения за уикенда: Още от днес (петък, 10 юли) между 16:00 и 23:00 часа се въвеждат ограничения за движение на определени превозни средства в посока ГКПП „Кулата“ с цел облекчаване на трафика.

Трафик по границите

Според данните на Главна дирекция „Гранична полиция“:

Границата със Сърбия : На ГКПП „Калотина“ се отчита интензивен трафик на вход за леки автомобили и автобуси.

: На ГКПП „Калотина“ се отчита интензивен трафик на вход за леки автомобили и автобуси. Границата с Турция : Изключително натоварено е движението на ГКПП „Капитан Андреево“, предимно на изход за леки и товарни автомобили, поради засиления летен поток.

: Изключително натоварено е движението на ГКПП „Капитан Андреево“, предимно на изход за леки и товарни автомобили, поради засиления летен поток. Границата с Румъния : Движението по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна след приключилия наскоро ремонт. Фериботната платформа Оряхово - Бекет обаче не работи заради критично ниското ниво на река Дунав.

: Движението по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна след приключилия наскоро ремонт. Фериботната платформа Оряхово - Бекет обаче не работи заради критично ниското ниво на река Дунав. Границата с Гърция: Към момента трафикът през ГКПП „Кулата“ и „Маказа“ е нормален, но се очаква сериозно засилване в следобедните часове.

Условия за туризъм

Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК предупреждава, че условията за туризъм във високите части (над 1800 метра) на Рила, Пирин, Витоша и Стара планина са лоши.

Във високите зони има гъста мъгла и духа умерен до силен северен вятър.

Спасителите напомнят за повишено внимание след инцидент под връх Вихрен (в местността „Казана“), където турист пострада тежко след подхлъзване и бе транспортиран с медицински хеликоптер.

В ниските части на планините времето е по-благоприятно, но остава ветровито.

Сводка от пожарите и катастрофите

Пожари : През изминалото денонощие в страната са потушени над 120 пожара. Най-критичната ситуация бе край АМ „Струма“, където при гасене на пламъците тежко пострада 60-годишен мъж, транспортиран с въздушна линейка. Ситуацията в момента напълно овладяна.

: През изминалото денонощие в страната са потушени над 120 пожара. Най-критичната ситуация бе край АМ „Струма“, където при гасене на пламъците тежко пострада 60-годишен мъж, транспортиран с въздушна линейка. Ситуацията в момента напълно овладяна. Катастрофи : За денонощието : 1 загинал и 38 ранени при общо 31 тежки катастрофи в страната.

: : и при общо в страната. От началото на месеца : Жертвите на пътя от 1 юли насам вече са 10 души .

: Жертвите на пътя от 1 юли насам вече са . Обща статистика за 2026 г. : Черната статистика набъбва до 227 загинали от началото на годината. Това представлява увеличение с 27 изгубени живота в сравнение със същия период на миналата година.

: Черната статистика набъбва до от началото на годината. Това представлява увеличение с в сравнение със същия период на миналата година. Пътна полиция апелира за абсолютна концентрация, особено по време на нощно шофиране, и категорично забранява извършването на необезопасени маневри на скоростни пътни артерии.