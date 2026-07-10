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Летният трафик се засилва: Интензивно движение по границите и усложнени условия в планините

Летният трафик се засилва: Интензивно движение по границите и усложнени условия в планините

10 Юли, 2026 06:32, обновена 10 Юли, 2026 06:41 706 5

  • трафик-
  • граници-
  • туризъм-
  • планини-
  • катастрофи-
  • пожари

Пътната обстановка е динамична, планинските спасители съветват за повишено внимание на над 1800 метра височина заради гъста мъгла и силен вятър

Летният трафик се засилва: Интензивно движение по границите и усложнени условия в планините - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Към 6:30 сутринта на 10 юли пътната обстановка в страната, трафикът по граничните пунктове и ситуацията с бедствията и авариите остават динамични, но под контрол. Натовареността по основните пътни артерии се засилва заради активния летен сезон.

Ето най-важното, което трябва да знаете преди да тръгнете на път или към планината:

Пътна обстановка и ремонти

  • АМ „Струма“: Движението в района между км 155 и км 157 е напълно нормализирано. Вчерашното задимяване от мащабния пожар край селата Генерал Тодоров и Левуново е ликвидирано, огънят е загасен и видимостта е отлична.
  • АМ „Тракия“: Движението от 132-ри до 135-ти км в платното в посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. При км 52 в посока София трафикът също е пренасочен само в изпреварващата лента заради ремонтни дейности.
  • Ограничения за уикенда: Още от днес (петък, 10 юли) между 16:00 и 23:00 часа се въвеждат ограничения за движение на определени превозни средства в посока ГКПП „Кулата“ с цел облекчаване на трафика.

Трафик по границите

Според данните на Главна дирекция „Гранична полиция“:

  • Границата със Сърбия: На ГКПП „Калотина“ се отчита интензивен трафик на вход за леки автомобили и автобуси.
  • Границата с Турция: Изключително натоварено е движението на ГКПП „Капитан Андреево“, предимно на изход за леки и товарни автомобили, поради засиления летен поток.
  • Границата с Румъния: Движението по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна след приключилия наскоро ремонт. Фериботната платформа Оряхово - Бекет обаче не работи заради критично ниското ниво на река Дунав.
  • Границата с Гърция: Към момента трафикът през ГКПП „Кулата“ и „Маказа“ е нормален, но се очаква сериозно засилване в следобедните часове.

Условия за туризъм

Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК предупреждава, че условията за туризъм във високите части (над 1800 метра) на Рила, Пирин, Витоша и Стара планина са лоши.

  • Във високите зони има гъста мъгла и духа умерен до силен северен вятър.
  • Спасителите напомнят за повишено внимание след инцидент под връх Вихрен (в местността „Казана“), където турист пострада тежко след подхлъзване и бе транспортиран с медицински хеликоптер.
  • В ниските части на планините времето е по-благоприятно, но остава ветровито.

Сводка от пожарите и катастрофите

  • Пожари: През изминалото денонощие в страната са потушени над 120 пожара. Най-критичната ситуация бе край АМ „Струма“, където при гасене на пламъците тежко пострада 60-годишен мъж, транспортиран с въздушна линейка. Ситуацията в момента напълно овладяна.
  • Катастрофи: За денонощието: 1 загинал и 38 ранени при общо 31 тежки катастрофи в страната.
  • От началото на месеца: Жертвите на пътя от 1 юли насам вече са 10 души.
  • Обща статистика за 2026 г.: Черната статистика набъбва до 227 загинали от началото на годината. Това представлява увеличение с 27 изгубени живота в сравнение със същия период на миналата година.

  • Пътна полиция апелира за абсолютна концентрация, особено по време на нощно шофиране, и категорично забранява извършването на необезопасени маневри на скоростни пътни артерии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига сте плашили

    1 0 Отговор
    Движението си е нормално

    06:45 10.07.2026

  • 2 Тити

    1 0 Отговор
    Когато пътищата са лиши и тесни трафика винаги ще е лош.

    07:05 10.07.2026

  • 3 Да питам само

    1 0 Отговор
    А наркотрафика как върви?

    07:07 10.07.2026

  • 4 нищо му няма на трафика

    2 0 Отговор
    В България е неадекватна пътната инфраструктура. Разбира се за това виновни в държавата няма.

    07:08 10.07.2026

  • 5 СЗО

    0 0 Отговор
    Абе не беше ли скъп бензина?

    07:52 10.07.2026

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