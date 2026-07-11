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Божанов за „Боташ“: Няма как Турция да се откаже ей така от €500 хил. на ден

Божанов за „Боташ“: Няма как Турция да се откаже ей така от €500 хил. на ден

11 Юли, 2026 21:31 622 13

  • божидар божанов-
  • договор-
  • боташ-
  • кандидат президент

Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има. Това е процес, който започна преди една година и ние сме изцяло инвестирани в него

Божанов за „Боташ“: Няма как Турция да се откаже ей така от €500 хил. на ден - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поздравления за Радан Кънев и избора му за председател на „Демократи за силна България“. За нас от „Да, България” е изключително важно „Демократична България“ да продължи да работи добре и да бъде надградена. Нямам съмнения, че това ще се случи. Очакваме в най-скоро време да се проведе среща между ръководствата на „Да, България“ и ДСБ, защото оперативните задачи не чакат. Това заяви съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов в интервю за предаването „Говори сега“ по БНТ.

„Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има. Това е процес, който започна преди една година и ние сме изцяло инвестирани в него. Решението дали Андрей Гюров ще се кандидатира е изцяло негово. Многократно сме заявявали нашата позитивна оценка за работата му на служебен премиер, особено във връзка с осигуряването на честни избори, но далеч не само”, каза още депутатът.

„Няма как СДС, една присъдружна организация на ГЕРБ, да бъде част от този процес. СДС продължава да извършва тактически действия в полза на ГЕРБ. Свободни са да номинират и издигнат когото поискат в президентската надпревара”, допълни Божанов.

„Следващата седмица ще предложим комплексен пакет за промени, които да затворят корупционните кранчета в здравеопазването. В здравеопазването виждаме как се прегрупират интересите, няма реформи, а бюджетът расте. В резултат на това за пореден път ще видим как милиарди ще изтичат към лобитата. Години наред ГЕРБ блокираха всеки опит за реформи в сектора. Предложението ни частните болници да провеждат търгове, за да няма десетократни разлики в цените на едно и също лекарство, е само един пример за това”, обясни Божидар Божанов.

По думите му ГЕРБ са готови да подкрепят всяко предложение на ПБ за Висшия съдебен съвет.

„Тук идва учудването защо поставят на тепсия този толкова важен орган и дали по този начин Борисов и Пеевски не правят опит да кажат: ,,Даваме ви всичко, само не ни пипайте”, допусна той.

„Разследването на Делян Пеевски е информация с високо обществен интерес. Това, което МВР разследва, е дали той е извършвал престъпления - пренасяне на пари, пране на пари. Изключително притеснително е разминаването в информацията между летищните данни и тези на „Гранична полиция“. Такова разминаване не засяга просто дали Десислава Атанасова е летяла с Пеевски, а допуснат ли е пробив в сигурността”, коментира темата с полетите на лидера на ДПС Божанов.

„Договорът с „Боташ“ уж беше прекрасен, а после се оказа, че трябва да бъде предоговорен, за да не губи България 500 хил. евро на ден. Турция няма да се откаже просто ей така от тези средства. Големият въпрос е как Турция ще си вземе тези пари – през „Лукойл“, магистрали или нещо друго? Такива стратегически планове не трябва да бъдат правени на тъмно”, подчерта още Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    6 6 Отговор
    За генерал боташ Или хубаво или нищо ..така ми разпоредиха тук

    21:35 11.07.2026

  • 2 Тома

    7 3 Отговор
    Щом и през турско робство сме плащали данък на турците за зъбите че им се изхабяват когато ти ядат храната сега ще плащаме данък за боташ.Тези разписали договора защо още са на свобода.

    Коментиран от #5

    21:43 11.07.2026

  • 3 Конспиратор

    3 4 Отговор
    Най-малката придобивка срещу замразяването на Боташ за година е възможността натовски турски самолети да пребивават на ремонтираното летище Враждебна в сърцето на столицата, което става натовска база според прогресивния военен министър.

    21:45 11.07.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    3 5 Отговор
    То е ясно, щом Радев Боташов 🇮🇱🇺🇲 крие детайлите по новия договор.

    21:46 11.07.2026

  • 5 съвременно роб...владичество

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Сега плащаме васален данък за нищо според прогресивния договор с Боташ.

    21:48 11.07.2026

  • 6 Без име

    1 2 Отговор
    Има как. Тръмп ги натисна срещу летищата. Коя злина е по-малката, тепърва ще стане ясно.

    21:49 11.07.2026

  • 7 здухан палицай

    1 1 Отговор
    верно ли няма да вземам вече 3000 ойро ?

    21:51 11.07.2026

  • 8 ЦК на БКП

    2 2 Отговор
    Комунистите казваме - "МОЖЕ" -
    Нас Господ Ленин ни напътства и неговият наместник - гошо мастиката, подпрял тараба !!!

    22:06 11.07.2026

  • 9 Дедо

    1 2 Отговор
    Значи 3 милиона българи бачкат за да изкарат тези 3 милиарда,а един зелен чорап каун ги похарчва за един ден през подставени министри с неизгоден договор. Това е държавна измяна която трябва да се накаже с директен разстрел .

    22:10 11.07.2026

  • 10 Тервел

    1 2 Отговор
    Едно време хан Тервел е помогнал на Византия и е спечелил земи и злато за България, а сега един Льотчик бивш президент разхищава паричния ресурс на България в полза на приемника на Византия Турция. Евала евала .

    22:13 11.07.2026

  • 11 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Тоя калъф си няма идея що е то международна политика! Колко са 500к на ден за държава като Турция бе, мишок? Така се градят добросъседство и дългосрочен бизнес!!

    22:21 11.07.2026

  • 12 муньо

    0 0 Отговор
    аз нали си зех комисионната боташ моташ дреме ми!!

    22:23 11.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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