За един ден са санкционирани 32 шофьори на камиони в София

За ден, откакто започна засиления контрол над тежкотоварните автомобили, са санкционирани 32-ма шофьори на камиони в София.
От тях един е бил без покрит товар, четирима са установени да използват телефон, докато шофират, трима са направили неправилни маневри или изпреварения, двама не са минали годишен технически преглед, а четирима са били с нередовни пътни документи. Има и други нарушения, каза на брифинг пред медиите Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Той апелира транспортните фирми да не настояват на шофьорите да гонят график, защото всеки един бързащ е потенциално опасен.
Биков посочи, че масово камионите се движат със счупени предени прозорци, без крепежни елементи или със стари гуми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #6
15:45 12.07.2026
2 Боби
Коментиран от #11
15:55 12.07.2026
3 БАРС
16:05 12.07.2026
4 Миризлив пор
16:09 12.07.2026
5 🍌🦥🍇🦦
16:14 12.07.2026
6 Пешо
До коментар #1 от "хехе":Е това е от години.... за сттатистиката 14 нередовни общо от 32ма .... може ли да смятате %?!
Къде е контрола... пътищата са пълни с дай май мвр и всякаква измет.....
Всичи те демонстрират завидни социално икономически статус дори за ИТ специалист с години опит.... къде е държавата и кпконпи и аналозите.... айде стига вече
16:20 12.07.2026
7 ГОНДОЛИ ЮРКАТ СЪС 100 КМ
16:26 12.07.2026
8 Цвете
Коментиран от #15
16:29 12.07.2026
9 Цвете
16:30 12.07.2026
10 РЕАЛИСТ
16:46 12.07.2026
11 Пловдивчанин
До коментар #2 от "Боби":Мантинелите не са виновни за износени гуми и технически неизправни камиони.
16:53 12.07.2026
12 Частна Република България
16:55 12.07.2026
13 Българин
Коментиран от #14
17:03 12.07.2026
14 Оня с коня
До коментар #13 от "Българин":Не е полит коректно!
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