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За един ден са санкционирани 32 шофьори на камиони в София

За един ден са санкционирани 32 шофьори на камиони в София

12 Юли, 2026 15:40 1 364 15

  • санкции-
  • камиони

От тях един е бил без покрит товар, четирима са установени да използват телефон, докато шофират, трима са направили неправилни маневри или изпреварения, двама не са минали годишен технически преглед, а четирима са били с нередовни пътни документи

За един ден са санкционирани 32 шофьори на камиони в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За ден, откакто започна засиления контрол над тежкотоварните автомобили, са санкционирани 32-ма шофьори на камиони в София.

От тях един е бил без покрит товар, четирима са установени да използват телефон, докато шофират, трима са направили неправилни маневри или изпреварения, двама не са минали годишен технически преглед, а четирима са били с нередовни пътни документи. Има и други нарушения, каза на брифинг пред медиите Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Той апелира транспортните фирми да не настояват на шофьорите да гонят график, защото всеки един бързащ е потенциално опасен.

Биков посочи, че масово камионите се движат със счупени предени прозорци, без крепежни елементи или със стари гуми.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    16 3 Отговор
    След дъжд качулка в случая търсят под вола теле. Оособено за ония двамата дето не са минали ГТП, ако камионите не са техни за ГТП-то МВР трябва да търси собствениците на фирмите.

    Коментиран от #6

    15:45 12.07.2026

  • 2 Боби

    14 5 Отговор
    32ма шофьори и НИТО ЕДИН свързан в схемата с мантинелите наказан. Шофьорите, че най-лесно, нали?!

    Коментиран от #11

    15:55 12.07.2026

  • 3 БАРС

    6 5 Отговор
    НАРУШИТЕЛИТЕ С КАМИОНИТЕ ,СТОЙНОСТТА НА ГЛОБИТЕ ЛА Е ТРИПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ ЧАСТНИТЕ ШОФЬОРИ С ЛЕКИ КОЛИ.СЪЩО И ТАКСИМЕТРОВИТЕ ШОФЬОРИ.ШОФЬОР КОЙТО УПРАВЛЯВА МПС ЗА БИЗНЕС ТРИПЪТЕ ПО СКЪПИ ГЛОБИ.ДРУГО ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ ИЛИ НАРКОТИЦИ КНИЖКАТА ДА СЕ ОТНЕМА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ,ДА НЯМА ПОВЕЧЕ ПРАВО ДАДЕ И ОТНОВО КУРС ДА ИЗКАРА.ГАРАНЦИЯ НЕЩАТА ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ.

    16:05 12.07.2026

  • 4 Миризлив пор

    4 8 Отговор
    Поне то "стара гума" и къде е дефинирано? Закон или наредба? Кога гумата е "стара" и трябва да се подмени?

    16:09 12.07.2026

  • 5 🍌🦥🍇🦦

    7 4 Отговор
    Браво, едно смислено нещо дето тези аматьори направиха.

    16:14 12.07.2026

  • 6 Пешо

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Е това е от години.... за сттатистиката 14 нередовни общо от 32ма .... може ли да смятате %?!
    Къде е контрола... пътищата са пълни с дай май мвр и всякаква измет.....

    Всичи те демонстрират завидни социално икономически статус дори за ИТ специалист с години опит.... къде е държавата и кпконпи и аналозите.... айде стига вече

    16:20 12.07.2026

  • 7 ГОНДОЛИ ЮРКАТ СЪС 100 КМ

    12 1 Отговор
    По околовръстното и Цариградско в лява лента Карат ненормално

    16:26 12.07.2026

  • 8 Цвете

    7 1 Отговор
    И КОИ СА ФИРМИТЕ? ИЛИ Е ТАЙНА, ЗА ДА НЕ СЕ " ЗАСЕГНЕ " НЯКОЙ СИ ЛИ? 🤔🚔🤔

    Коментиран от #15

    16:29 12.07.2026

  • 9 Цвете

    4 1 Отговор
    И КОИ СА ФИРМИТЕ? ИЛИ Е ТАЙНА, ЗА ДА НЕ СЕ " ЗАСЕГНЕ " НЯКОЙ СИ ЛИ? 🤔🚔🤔

    16:30 12.07.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Апелирал бил фирмите да не карат шофьорските да гонят график. Капиталистът търси печалба и затова експлоатира работниците. Шофьорът кво може да направи. Да каже, "Шефе, ама това е много. Не мога да го направя, щото има трафик" Оня ще му посочи вратата.

    16:46 12.07.2026

  • 11 Пловдивчанин

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боби":

    Мантинелите не са виновни за износени гуми и технически неизправни камиони.

    16:53 12.07.2026

  • 12 Частна Република България

    1 1 Отговор
    Айде пак шофьорите виновни и глобени. Ми глобете поне един за лошо строителство на път . Или за некачествени мантинели. Страх вие нали. Само обикновените хора глобявате.

    16:55 12.07.2026

  • 13 Българин

    1 0 Отговор
    И колко от тях са от чуждестранни фирми или гърбим само българския превозвач,че по лесно..

    Коментиран от #14

    17:03 12.07.2026

  • 14 Оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Не е полит коректно!

    Екшън на "Тракия": Украински ТИР с потресаващи гуми спрян при спешна акция

    17:06 12.07.2026

  • 15 Оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Екшън на "Тракия": Украински ТИР с потресаващи гуми спрян при спешна акция

    17:07 12.07.2026

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