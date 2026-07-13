Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинал

Тежка катастрофа блокира движението през Прохода на Републиката.
По първоначална информация сигналът за катастрофата е подаден в 21.50 часа, предаде БНТ
При инцидента в близост до село Пчелиново има един загинал, потвърдиха от ОДМВР - Стара Загора.
Поради извършването на процесуално-следствени действия трафикът в района е напълно спрян, а екипи на Пътна полиция регулират движението.
Причините за катастрофата все още се изясняват. Повече официална информация от МВР се очаква днес.
Снимка: БНТ
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