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Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинал
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинал

13 Юли, 2026 03:38, обновена 13 Юли, 2026 03:43 694 4

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Сигналът за инцидента край село Пчелиново е подаден малко преди 22:00 часа

Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинал - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежка катастрофа блокира движението през Прохода на Републиката.

По първоначална информация сигналът за катастрофата е подаден в 21.50 часа, предаде БНТ

При инцидента в близост до село Пчелиново има един загинал, потвърдиха от ОДМВР - Стара Загора.

Поради извършването на процесуално-следствени действия трафикът в района е напълно спрян, а екипи на Пътна полиция регулират движението.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Повече официална информация от МВР се очаква днес.

Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинал
Снимка: БНТ


Стара Загора / България
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