Ключова експертиза по делото за загиналата Сияна

В Плевен е насрочено делото за тежката катастрофа на 31 март 2025-а година край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова.
По делото се очаква изготвяне на заключение по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.
Това е 11-ото заседание по делото. Преди всяко заседание близки и много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен.
В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила - нейния дядо.
Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента той е с мярка за неотклонение ”задържане под стража".
Досега са се провели 10 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещи лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия в по-лека, но и трите пъти искането е отхвърлено от съда.
По неофициална информация има вероятност да бъде отложено заседанието заради назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Експерти са поискали удължаване на срока за изготвянето ѝ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бащата
Коментиран от #13, #14
07:36 13.07.2026
2 без да съм експерт
Коментиран от #18
07:39 13.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 тц тц
Виновни са дядото, който сложил синия буркан и си помислил, че е хванал господ за шлифера и бащата, който не е научил дъщеря си, че в автомобил дете не стои на предната седалка без колан и с вирнати крака на таблото!
07:42 13.07.2026
5 Партията
До коментар #3 от "Механик":му , въпреки рамо и усилия на бащата на Дарина , шофиращата след огромно количество алкохол , няма шанс !
07:44 13.07.2026
6 ИИ симулация
07:46 13.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Механик
И все пак ми се иска да прочета коментарите които по някаква (моя) причина не виждам.
И все пак, браво!
09:04 13.07.2026