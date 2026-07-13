Ключова експертиза по делото за загиналата Сияна

В Плевен е насрочено делото за тежката катастрофа на 31 март 2025-а година край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова.

По делото се очаква изготвяне на заключение по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.

Това е 11-ото заседание по делото. Преди всяко заседание близки и много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен.

В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила - нейния дядо.

Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента той е с мярка за неотклонение ”задържане под стража".

Досега са се провели 10 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещи лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия в по-лека, но и трите пъти искането е отхвърлено от съда.

По неофициална информация има вероятност да бъде отложено заседанието заради назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Експерти са поискали удължаване на срока за изготвянето ѝ.