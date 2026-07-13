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Ключова експертиза по делото за загиналата Сияна

Ключова експертиза по делото за загиналата Сияна

13 Юли, 2026 07:32 1 429 22

  • сияна-
  • експертиза-
  • телиш

Досега са се провели 10 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещи лица

Ключова експертиза по делото за загиналата Сияна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Плевен е насрочено делото за тежката катастрофа на 31 март 2025-а година край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова.

По делото се очаква изготвяне на заключение по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.

Това е 11-ото заседание по делото. Преди всяко заседание близки и много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен.

В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила - нейния дядо.

Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента той е с мярка за неотклонение ”задържане под стража".

Досега са се провели 10 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещи лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия в по-лека, но и трите пъти искането е отхвърлено от съда.

По неофициална информация има вероятност да бъде отложено заседанието заради назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Експерти са поискали удължаване на срока за изготвянето ѝ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бащата

    9 2 Отговор
    на детето , мир на душата му , пръв приятел с бащата на момата , която след гонка с полицията в София беше задържана (за кратко) от полицията пияна !

    Коментиран от #13, #14

    07:36 13.07.2026

  • 2 без да съм експерт

    9 3 Отговор
    видях как поднасят 40 тонни машини на сух асфалт...... търсете двамата дебелаци които държат асфалтополагането на територията

    Коментиран от #18

    07:39 13.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тц тц

    12 4 Отговор
    Още ли умуват по тоя случай?
    Виновни са дядото, който сложил синия буркан и си помислил, че е хванал господ за шлифера и бащата, който не е научил дъщеря си, че в автомобил дете не стои на предната седалка без колан и с вирнати крака на таблото!

    07:42 13.07.2026

  • 5 Партията

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    му , въпреки рамо и усилия на бащата на Дарина , шофиращата след огромно количество алкохол , няма шанс !

    07:44 13.07.2026

  • 6 ИИ симулация

    3 2 Отговор
    Очевидно, че отсечката не отговаря на условията за безопасно преминаване. А който и от двамата водачи да е изтървал завоя, резултатите при удар на ремарке и жипка, са едни и същи.

    07:46 13.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Механик

    0 0 Отговор
    Гледам, че тук се спазва основния принцип на демокрацията - свобода на словото.
    И все пак ми се иска да прочета коментарите които по някаква (моя) причина не виждам.
    И все пак, браво!

    09:04 13.07.2026

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