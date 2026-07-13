Икономисти за процедурата по свръхдефицит срещу България: Причината не е еврото

Точно година след окончателното решение България да стане част от еврозоната и малко повече от седем месеца след въвеждането на еврото, страната вече е в процедура за свръхдефицит. Според икономистите Никола Филипов и Михаил Кръстев причините за това не са свързани с приемането на единната европейска валута, а с натрупаните през последните години структурни проблеми в публичните финанси, съобщава бТВ.
По думите на Михаил Кръстев финансовата дисциплина в България започва да се разколебава още през 2020 г. Оттогава насам дефицитите се задълбочават, без да бъдат предприети достатъчно структурни реформи. Според него бюджетите, изготвяни преди въвеждането на еврото, са довели страната до процедурата за свръхдефицит, а не самото членство в еврозоната.
Икономистите са категорични, че настоящото правителство не може да бъде обвинявано за натрупания дефицит, тъй като управлява едва от два месеца. Те определят ситуацията като тежко наследство, натрупвано в продължение на няколко години. По думите им държавата системно финансира големи дефицити чрез нов държавен дълг, което допълнително влошава финансовото състояние.
Според Никола Филипов еврозоната не е основният фактор за повишаването на инфлацията. Той подчерта, че еврото има ограничено влияние върху ценовите процеси, докато основните причини се крият в разходната политика и липсата на фискална дисциплина.
Двамата икономисти припомниха, че правилото за максимален бюджетен дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт е било валидно за България още преди присъединяването към еврозоната. Освен европейските критерии, същото ограничение е записано и в Закона за публичните финанси. Проблемът, според тях, е, че липсват реални санкции при неспазването му, което позволява на политиците да надхвърлят заложените ограничения.
По отношение на бюджета за 2026 г. експертите го определят като преходен и насочен към установяване на реалното състояние на държавните финанси. Според тях много по-важен ще бъде бюджетът за 2027 г., когато управляващите ще имат възможност да реализират собствената си визия за финансова политика и необходимите структурни реформи.
Икономистите обърнаха внимание и на факта, че България е допуснала да се превърне дефицитното финансиране в нормална практика. По думите им държавата се намира в период на икономически растеж, когато би следвало да натрупва бюджетни излишъци, а не дефицити. Именно натрупаните резерви биха могли да бъдат използвани при бъдещи икономически кризи.
Данните на Министерството на финансите към края на юни показват дефицит от около 2,4 млрд. евро, или приблизително 2% от БВП. Според Михаил Кръстев това е особено тревожно, тъй като първата половина на годината традиционно е периодът с най-високи бюджетни приходи, докато значителна част от разходите се извършват през втората половина на годината.
По тази причина двамата икономисти не очакват България да приключи годината с дефицит под 5% от БВП, въпреки заложените в бюджета прогнози. Според тях това означава, че страната няма да изпълни препоръките на Европейската комисия.
Брюксел изисква до 15 октомври българското правителство да представи конкретни мерки за ограничаване на дефицита. Освен това новите европейски фискални правила поставят ограничение нетните публични разходи да нарастват с не повече от 4,2% годишно. Според икономистите обаче изпълнението на тези изисквания ще бъде трудно без сериозни структурни промени.
Експертите отбелязват, че непосредствените финансови санкции по процедурата за свръхдефицит не са най-големият риск. Възможната глоба, която може да достигне 0,05% от БВП, се налага едва след продължително неизпълнение на препоръките.
По-сериозният проблем, според тях, е отражението върху доверието на финансовите пазари. Макар членството в еврозоната да подобрява кредитния имидж на България и да създава предпоставки за по-ниски лихви при емитиране на държавен дълг, процедурата за свръхдефицит отслабва този положителен ефект. Така страната рискува да плаща по-висока цена при финансирането на бъдещите си разходи, което би се отразило както на държавния бюджет, така и на икономиката като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп съм
09:44 13.07.2026
2 Зевс
09:44 13.07.2026
3 Аман от
09:45 13.07.2026
4 Пич
09:46 13.07.2026
5 САНДОКАН
09:46 13.07.2026
6 az СВО Победа 81
09:47 13.07.2026
7 име
09:48 13.07.2026
8 Абе тъпаци
09:51 13.07.2026
9 млад еврас
09:52 13.07.2026
10 Д-р Марин Белчев
1. Заедно с България, в същата процедура за свъхдефицит в момента се намират още 9 държави: Франция, Италия, Белгия, Австрия, Финланзия, Полша, Словакия, Унгария и Румъния.
2. Проблемът е структурен. През последните години парите в бюджета се разходваха „на парче“ за вдигане на заплати и пенсии на военни, МВР и съдебна система, купуване на ненужни и скъпи самолети Ф-16, лошо сключени и неизгодни договир, с цел политически дивидент, без това да е обвързано с растеж на икономиката, по-добра събираемост на данъците от бизнеса, особено средния и едрия бизнес или реформи в полицията и съдебната власт. В резултат на това хазната се изпразни, дефицитът скочи, а хората реално не станаха много по-богати, тъй като инфлацията бързо изяде увеличенията.
09:53 13.07.2026
11 Дебелите заплати на 🧑✈️
Коментиран от #13, #24
09:53 13.07.2026
12 Изясни се,че без орязване на разходите
09:53 13.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мишел
Коментиран от #27
09:57 13.07.2026
15 А кое е
09:57 13.07.2026
16 Механик
То и поскъпването на всичко не е от еврото.
Просто така се е случило и е случайност.
Пък може и да е закономерност, защото същото се случи и в Италия, и в Гърция, и в .... в ЕС.
10:03 13.07.2026
17 сноу
10:06 13.07.2026
18 ДрайвингПлежър
Истината е проста - без еврото нямаше кой вече да ни дава заеми и те щяха да спрат и да вкарат финансиите в ред. Сега таван няма! Почваме да живеем на кердит като всички "успели" икономики в еврозоната!
Коментиран от #20
10:08 13.07.2026
19 000
10:12 13.07.2026
20 000
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Да, докато дойдат кредиторите и обявят официално робството по тукашните земи. Еврозоната умира, но преди това нърни последния грабеж.
10:14 13.07.2026
21 Последния Софиянец
10:15 13.07.2026
22 Дойче зеле
10:17 13.07.2026
23 Гертруд
10:17 13.07.2026
24 Народа
До коментар #11 от "Дебелите заплати на 🧑✈️":Въпроса е, защо мун-чо с юмр-учето не поправи грешката и не намали заплатите им, май играе с 🐷
10:18 13.07.2026
25 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
10:18 13.07.2026
26 Бойко Българоубиец
10:23 13.07.2026
27 И още мисирки ООД
До коментар #14 от "Мишел":А уж има европейска прокуратура. Защо лицето Бойко Методиев Борисов не бъде подведен под отговорност за изопачаване на данни и съзнателно заблуждаване на Европейската комисия?! Ако двамата с Урсула не бяха в сговор нима еврото щеше да бъде въведено?! Излиза, че никой не може съден впоследствие за антинародни и антидържавни действия. Парламентарната демокрация означава колективна безотговорност.
10:25 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хохохо
10:34 13.07.2026
30 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴
10:39 13.07.2026
31 Село Драгоманско
10:44 13.07.2026
32 Румен Първанов
10:44 13.07.2026
33 не, бе, рублата е виновна
10:45 13.07.2026
34 Исторически парк
10:47 13.07.2026
35 селяк
10:58 13.07.2026
36 Ахахахахаха…
11:00 13.07.2026
37 мъртви
11:05 13.07.2026