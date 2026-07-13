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Икономисти за процедурата по свръхдефицит срещу България: Причината не е еврото

Икономисти за процедурата по свръхдефицит срещу България: Причината не е еврото

13 Юли, 2026 09:42 1 314 37

  • никола филипов-
  • михаил кръстев-
  • свръдефицит

Икономистите са категорични, че настоящото правителство не може да бъде обвинявано за натрупания дефицит, тъй като управлява едва от два месеца

Икономисти за процедурата по свръхдефицит срещу България: Причината не е еврото - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Точно година след окончателното решение България да стане част от еврозоната и малко повече от седем месеца след въвеждането на еврото, страната вече е в процедура за свръхдефицит. Според икономистите Никола Филипов и Михаил Кръстев причините за това не са свързани с приемането на единната европейска валута, а с натрупаните през последните години структурни проблеми в публичните финанси, съобщава бТВ.

По думите на Михаил Кръстев финансовата дисциплина в България започва да се разколебава още през 2020 г. Оттогава насам дефицитите се задълбочават, без да бъдат предприети достатъчно структурни реформи. Според него бюджетите, изготвяни преди въвеждането на еврото, са довели страната до процедурата за свръхдефицит, а не самото членство в еврозоната.

Икономистите са категорични, че настоящото правителство не може да бъде обвинявано за натрупания дефицит, тъй като управлява едва от два месеца. Те определят ситуацията като тежко наследство, натрупвано в продължение на няколко години. По думите им държавата системно финансира големи дефицити чрез нов държавен дълг, което допълнително влошава финансовото състояние.

Според Никола Филипов еврозоната не е основният фактор за повишаването на инфлацията. Той подчерта, че еврото има ограничено влияние върху ценовите процеси, докато основните причини се крият в разходната политика и липсата на фискална дисциплина.

Двамата икономисти припомниха, че правилото за максимален бюджетен дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт е било валидно за България още преди присъединяването към еврозоната. Освен европейските критерии, същото ограничение е записано и в Закона за публичните финанси. Проблемът, според тях, е, че липсват реални санкции при неспазването му, което позволява на политиците да надхвърлят заложените ограничения.

По отношение на бюджета за 2026 г. експертите го определят като преходен и насочен към установяване на реалното състояние на държавните финанси. Според тях много по-важен ще бъде бюджетът за 2027 г., когато управляващите ще имат възможност да реализират собствената си визия за финансова политика и необходимите структурни реформи.

Икономистите обърнаха внимание и на факта, че България е допуснала да се превърне дефицитното финансиране в нормална практика. По думите им държавата се намира в период на икономически растеж, когато би следвало да натрупва бюджетни излишъци, а не дефицити. Именно натрупаните резерви биха могли да бъдат използвани при бъдещи икономически кризи.

Данните на Министерството на финансите към края на юни показват дефицит от около 2,4 млрд. евро, или приблизително 2% от БВП. Според Михаил Кръстев това е особено тревожно, тъй като първата половина на годината традиционно е периодът с най-високи бюджетни приходи, докато значителна част от разходите се извършват през втората половина на годината.

По тази причина двамата икономисти не очакват България да приключи годината с дефицит под 5% от БВП, въпреки заложените в бюджета прогнози. Според тях това означава, че страната няма да изпълни препоръките на Европейската комисия.

Брюксел изисква до 15 октомври българското правителство да представи конкретни мерки за ограничаване на дефицита. Освен това новите европейски фискални правила поставят ограничение нетните публични разходи да нарастват с не повече от 4,2% годишно. Според икономистите обаче изпълнението на тези изисквания ще бъде трудно без сериозни структурни промени.

Експертите отбелязват, че непосредствените финансови санкции по процедурата за свръхдефицит не са най-големият риск. Възможната глоба, която може да достигне 0,05% от БВП, се налага едва след продължително неизпълнение на препоръките.

По-сериозният проблем, според тях, е отражението върху доверието на финансовите пазари. Макар членството в еврозоната да подобрява кредитния имидж на България и да създава предпоставки за по-ниски лихви при емитиране на държавен дълг, процедурата за свръхдефицит отслабва този положителен ефект. Така страната рискува да плаща по-висока цена при финансирането на бъдещите си разходи, което би се отразило както на държавния бюджет, така и на икономиката като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп съм

    56 4 Отговор
    Със въвеждането на Леврото отново окрадоха спестяванията на Българите!

    09:44 13.07.2026

  • 2 Зевс

    62 3 Отговор
    Причината е, че заради еврото манипулираха много показатели, забавиха плащания и сега всичко се връща

    09:44 13.07.2026

  • 3 Аман от

    43 4 Отговор
    набедени "икономисти" ,остана ли някой да не се е изказал по въпроса?

    09:45 13.07.2026

  • 4 Пич

    58 5 Отговор
    Група говеда мучи и блее правоверно!!! Как причината да не е еврото бе, говеда, като всички фалшификации бяха извършени, за да ни набутат в еврозоната!!! И то - и "проверяващите" от ЕС фалшифицираха!!! А сега санкциинират!!! Лицемерно, по Урсулиански!!!

    09:46 13.07.2026

  • 5 САНДОКАН

    34 2 Отговор
    Не е еврото , китайските донги ще са причината

    09:46 13.07.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    21 2 Отговор
    Гръмнете се! 🤣

    09:47 13.07.2026

  • 7 име

    37 1 Отговор
    Според ОПГ ГРОБ-ДПС и държанките им от ПП-ДБ, които управляват заедно от 2023г и ни набутаха в еврозоната с фалшиви данни за инфлация и дефицит, без да приемат бюджет за 2026 и да приложат мерки срещу спекулата и инфлацията, РАДЕВ е виновен за всичко!

    09:48 13.07.2026

  • 8 Абе тъпаци

    40 1 Отговор
    Вие хептен за бъламурници ни вземате ,бе наглеци недни! Кой фалшифицира данните миналата година ,бе лешпери.Всички сте за панделата заедно с крадливата герберастка шайка .Ония лъжат вие мажете след тях

    09:51 13.07.2026

  • 9 млад еврас

    31 1 Отговор
    По принцип в ЕС режима е забранено еврото да е виновно, като и еврастите винаги са прави а другите са виновни, основни евраски ценности.

    09:52 13.07.2026

  • 10 Д-р Марин Белчев

    28 2 Отговор
    А сега идтинските факти!
    1. Заедно с България, в същата процедура за свъхдефицит в момента се намират още 9 държави: Франция, Италия, Белгия, Австрия, Финланзия, Полша, Словакия, Унгария и Румъния.
    2. Проблемът е структурен. През последните години парите в бюджета се разходваха „на парче“ за вдигане на заплати и пенсии на военни, МВР и съдебна система, купуване на ненужни и скъпи самолети Ф-16, лошо сключени и неизгодни договир, с цел политически дивидент, без това да е обвързано с растеж на икономиката, по-добра събираемост на данъците от бизнеса, особено средния и едрия бизнес или реформи в полицията и съдебната власт. В резултат на това хазната се изпразни, дефицитът скочи, а хората реално не станаха много по-богати, тъй като инфлацията бързо изяде увеличенията.

    09:53 13.07.2026

  • 11 Дебелите заплати на 🧑‍✈️

    23 1 Отговор
    Струват 2 000 000 000 евро повече на данъкоплатците, демек нас народа. Защо им ги увеличиха с 60% няКОЙ знае ли

    Коментиран от #13, #24

    09:53 13.07.2026

  • 12 Изясни се,че без орязване на разходите

    25 1 Отговор
    няма да стане!Намаляне за заплатите в сектор сигурност с 25%,и намаляне на заплатите в парламента с 50%!Може да не ви харесва,но така е правилно!

    09:53 13.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мишел

    18 2 Отговор
    За да преминем към евро, стъкмихме статистиката. ЕС поощрява преминаване към Европа и ни разрешиха, макар че бяха наясно, че лъжем.. Сега ни наказват за нашата лъжа, а ние обичаме негативните от нея.

    Коментиран от #27

    09:57 13.07.2026

  • 15 А кое е

    14 2 Отговор
    Жалки смешници

    09:57 13.07.2026

  • 16 Механик

    11 2 Отговор
    Ама не бе! Не е еврото.
    То и поскъпването на всичко не е от еврото.
    Просто така се е случило и е случайност.
    Пък може и да е закономерност, защото същото се случи и в Италия, и в Гърция, и в .... в ЕС.

    10:03 13.07.2026

  • 17 сноу

    12 2 Отговор
    Дрън ,дрън ..че пляс от стъкмисти...то видиш ли затъването не било от еврото ами щото филанкишията си пълнил гушката, а робите зяпали по небето още от 2020...и видиш ли припомнили за важното изискване от 3 %...Ами то това изискване и патките от общинската бара го грачат от сутрин до здрач..ама вие си плямпате врели и некипели от сутрин до здрач а не сръчкахте нушка и гою че сега не е време за евро...Още 2020 виждаха че нещата отиват на зле и организираха референдум, но рундьо пак се писа тарикат и го отхвърли ..После пак протести , нушкини уйдурми , гоюви кандърми и бесепарски стъкми...Всички във власта дружно вееха байрака на еврото, но скришом си движеха айдутлука и си гледаха пюсюрлъка ..е отвреме навреме някой за политически курназлък, изпяваше по някоя приспивна песен като фръцко ,плювлан и кикопр100то, как богатите ни чакат на трапезата ама никой не се сети ,че ни чакат ама в менюто..

    10:06 13.07.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    18 3 Отговор
    Ама не бе... как ще е еврото?! Сакън да не вземем да счупим пропагандата колко хубаво е в ивропата и къв благодат тече от там!

    Истината е проста - без еврото нямаше кой вече да ни дава заеми и те щяха да спрат и да вкарат финансиите в ред. Сега таван няма! Почваме да живеем на кердит като всички "успели" икономики в еврозоната!

    Коментиран от #20

    10:08 13.07.2026

  • 19 000

    12 4 Отговор
    Еврото унищожи леттия сезон в хърватска, сега унищожава и нашия летен сезон. На север от бургас е буквално празно. Много обекти те отвориха. Още по-хубавко ще ви става, еврогейци прости.

    10:12 13.07.2026

  • 20 000

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Да, докато дойдат кредиторите и обявят официално робството по тукашните земи. Еврозоната умира, но преди това нърни последния грабеж.

    10:14 13.07.2026

  • 21 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Откраднаха ни 80 млрд валутен фонд който събирахме 30 години точно за такива случаи и сега ни се подиграват.

    10:15 13.07.2026

  • 22 Дойче зеле

    9 2 Отговор
    Икономисти ??? Хахаха

    10:17 13.07.2026

  • 23 Гертруд

    12 2 Отговор
    Причините са Сенката харвардския парашутист и Табуретка Петкова счетоводителката.

    10:17 13.07.2026

  • 24 Народа

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "Дебелите заплати на 🧑‍✈️":

    Въпроса е, защо мун-чо с юмр-учето не поправи грешката и не намали заплатите им, май играе с 🐷

    10:18 13.07.2026

  • 25 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    5 2 Отговор
    Такъв е изборът на множеството . Здравият разум отдавна е напуснал територията

    10:18 13.07.2026

  • 26 Бойко Българоубиец

    10 1 Отговор
    Причината съм аз 😏 ошушках всичко и сега Радев да ми сърба попарата 😉😘

    10:23 13.07.2026

  • 27 И още мисирки ООД

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    А уж има европейска прокуратура. Защо лицето Бойко Методиев Борисов не бъде подведен под отговорност за изопачаване на данни и съзнателно заблуждаване на Европейската комисия?! Ако двамата с Урсула не бяха в сговор нима еврото щеше да бъде въведено?! Излиза, че никой не може съден впоследствие за антинародни и антидържавни действия. Парламентарната демокрация означава колективна безотговорност.

    10:25 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хохохо

    4 1 Отговор
    А как съвпадна вдигането на всичко в пъти с влизането в еврото нз.говорещи глави само казват че не е от еврото,не е от еврото но джоба друго показва

    10:34 13.07.2026

  • 30 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    2 1 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    10:39 13.07.2026

  • 31 Село Драгоманско

    4 1 Отговор
    Ние на село спряхме да превалутираме , ама нали требеше по-богати да станем. Що стана ? Частника дава същите заплати, а вдигна цените по две, май Он стана по-богат.

    10:44 13.07.2026

  • 32 Румен Първанов

    4 2 Отговор
    Причината в никакъв случай не е в еврото . Най-вероятно причината е виетнамската донга !

    10:44 13.07.2026

  • 33 не, бе, рублата е виновна

    5 1 Отговор
    ПЛАТЕНИ ИДИОТИ!!!

    10:45 13.07.2026

  • 34 Исторически парк

    2 1 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН!

    10:47 13.07.2026

  • 35 селяк

    2 0 Отговор
    така е. причината са кражните и измамите през последните 20 години

    10:58 13.07.2026

  • 36 Ахахахахаха…

    1 1 Отговор
    …тея са толкова жалки в опитите си да защитят тази мъртва валута, че нямам думи… а защо мъртва, защото тези, които са начело на ЕК нямат нито злато, нито производство, нито евтини производствени мощности, нищо! Нула, а и много скоро ще си загуби и обучените инжинери и работници с навици!!! Тук ще останат само неуки, мързеливи и изобщо непригодни, с две думи икономически непригодни тъмни субекти…. от които ЕК управниците няма да могат да вземат нищо!!! Абе накратко безполезно , но и опасно гето!!!

    11:00 13.07.2026

  • 37 мъртви

    0 0 Отговор
    Мъртви сте вие долупишещите. Вие сте просто една руска опаковка пълна със злоба и омраза към всеки, всичко дори и към себе си. Мъртви души.

    11:05 13.07.2026

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