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Иван Демерджиев: Предоставихме на САЩ данни за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“

Иван Демерджиев: Предоставихме на САЩ данни за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“

17 Юли, 2026 08:04 835 19

  • иван демерджиев-
  • сащ-
  • магнитски

По повод сигнал, подаден срещу него от представители на ДПС, министърът коментира, че не вижда основания за притеснение

Иван Демерджиев: Предоставихме на САЩ данни за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и структури в България. Изявлението беше направено след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

По думите му подробности за разговорите не могат да бъдат оповестени заради правилата и практиката на американската институция. „Дадохме информация, която преценихме, че е релевантна и представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от санкционирани по „Магнитски“ лица в България. Разбрахме се този обмен на информация да продължи и занапред в рамките на данните, с които разполагаме“, заяви Демерджиев.

Министърът уточни, че предоставените материали ще бъдат представени и пред Министерството на правосъдието на САЩ. „Ще запознаем с тази информация и Департамента по правосъдие. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. Те също ще получат данните, с които разполагаме, а оттам нататък ще преценят дали има основания за действия в рамките на техните компетентности“, каза той.

Според Демерджиев не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. „Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора. Проверяваме откъде идват средствата, как се придобива това имущество и дали прикриването на реалния собственик или ползвател не представлява престъпление“, обясни вътрешният министър.

Той посочи, че част от събраните данни биха могли да представляват интерес и за американските правоохранителни органи. „Разполагаме с информация, която според нас може да бъде разглеждана и като данни за федерални престъпления. Това обаче е изцяло преценка на американските власти. Ние предоставяме информацията и доказателствата, с които разполагаме, а те ще решат дали има основания за разследване“, подчерта Демерджиев.

По повод сигнал, подаден срещу него от представители на ДПС, министърът коментира, че не вижда основания за притеснение.

„Тези сигнали са по-скоро проява на безсилие. Трудно е да има състоятелен сигнал от хора, които самите са обект на санкции, проверки и интерес. Разбирам дискомфорта им от това да бъдат поставени под закона, но точно там им е мястото“, заяви той.

Демерджиев потвърди, че разследванията не се ограничават до едно конкретно лице, въпреки че общественото внимание често е насочено към санкционирания по „Магнитски“ Делян Пеевски.

„Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него. Има и други лица, които не само са санкционирани, но и подпомагат заобикалянето на санкциите. Всеки от тях ще бъде обект на внимание и събиране на доказателства“, каза министърът.

По думите му в хода на проверките постоянно се установяват нови физически лица и компании, свързани със схеми за прикриване на собственост и управление на активи. „Колкото повече проверяваме, толкова повече лица и дружества излизат наяве. Става дума за внушителен брой хора и компании, които по един или друг начин подпомагат санкционирани лица да избегнат ограниченията, като плащат техни разходи, придобиват имущество от тяхно име или прикриват реалната собственост върху активи“, заяви Демерджиев.

Министърът отправи и критики към българската прокуратура, като изрази надежда, че тя ще се включи по-активно в разследванията. „Надявам се, че когато се натрупа достатъчно доказателствен материал, прокуратурата ще се включи активно в този процес. Българските граждани отдавна очакват законът да се прилага еднакво за всички и институциите не могат да останат безучастни“, каза той.

В рамките на посещението си в САЩ Демерджиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество. „Светът все повече осъзнава, че заплахи като тероризма и организираната престъпност не могат да бъдат преодолени от една държава сама. Необходими са обмен на информация, координация и съвместни действия между институциите на различните държави. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи“, заяви Иван Демерджиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    13 4 Отговор
    Предоставяме на САЩ данни за каквото ни поискат. Слушкаме ги.

    08:08 17.07.2026

  • 2 Талаш !

    6 5 Отговор
    Експерти !

    Но Какво Друго Да Намериш ?

    Под Фуражката ?

    08:09 17.07.2026

  • 3 име

    12 1 Отговор
    Шиши е голем, у нас пpocтoтo киpo и компания не можаха да го заобиколят и му приседнаха в скута, за по-лесно!

    08:12 17.07.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    14 5 Отговор
    Това , че Турския агент Пеевски е връх на пирамида и продължава дейността си чрез подставени лица не учудва никого . Но това , че министъра чака на чужди закони и служби да решат проблемите , до които ни докара за 37 години , точно турско - англосаксонската власт е унизително за държавата ни !

    08:13 17.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Без име

    10 4 Отговор
    А някога имахме държава. Сега сме жалка колония.

    Коментиран от #18

    08:18 17.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майора

    5 3 Отговор
    А когаДемерджиев щ каже на кой, кога и колко е дал парите и за какво? И да спр да говори и отговори на въпроса имали право да е министър след като е подсъдим за 81 млн лв?

    08:21 17.07.2026

  • 10 колориметър

    3 0 Отговор
    Освен закон „Магнитски“ трябва да има и закон "Железнитски",за да се привличат и прегръщат и допълват двата закона.Мъ-хъ!

    08:22 17.07.2026

  • 11 ибанкостоф циганина

    6 2 Отговор
    нарязах една камара фабрики по хамериканска заповед

    Коментиран от #15

    08:26 17.07.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    СЪЩОТО КОЕТО "ПРАВЕХА" ШАРЛАТАНИТЕ СЪС ...................... СЪДЕЙСТВИЕТО НА ПОСЛАНИК "МУСТАФАТА" - (ИНТРИГИ и ДОНОСИ ....................... СЕГА ПРАВИ, "АДВОКАТА - ШАРЛАТАНИН" ДЕМЕРДЖИЕВ В САЩ ...................... ФАКТ !

    08:28 17.07.2026

  • 13 Дзак

    1 0 Отговор
    На бяха забранили преводите към офшорни зони!

    08:29 17.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха Ха

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "ибанкостоф циганина":

    Отишъл да порти, смота.яка, вместо отдавна България да беше декларирала, че чуждестранни санкции извън ЕС към българи, се обезсилват на територията на страната. Какви национални предатели създадоха държава=мащеха

    08:39 17.07.2026

  • 16 Механик

    1 2 Отговор
    Абе, някой може ли да ми каже защо ние спазваме чужди санкции ? Какви са тия магнитски? Имат ли тежестта на закон за България и ако да, защо е така? Какво им се мазним на тия пирати? Защо сме все на стойка "Г" пред тях? Ми то време на СССР не бяхме така бе? Един "йес сър"-овци сме ние.
    п.п.
    А дебелака и подобните му са си за претопяване в доменна пещ. Тука спор няма. Ама да си го направим по български ,а не заради някакви магнити?! какво ще кажете?

    08:40 17.07.2026

  • 17 До къде

    1 2 Отговор
    се докарахме!? Нашето МВР да се оплаква пред чужда държава от наш гражданин, намиращ се на наша територия. Ако е извършил престъпление по нашите закони за какво ни е чужда помощ? Ако не е нарушил нашите закони трябва да го защитаваме пред другите а не ходим да го клепаме пред чужденците. Пеевски не е цвете за мирисане, но Демерджиев демонстрира раболепие и слугинаж пред американците и безсилието на държавата ни в борбата с престъпността.

    08:43 17.07.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    НЯКОГА НЯМАХМЕ ДЪРЖАВА ZAЩОТО ..................., ЗАЩОТО БЯХМЕ КОЛОНИЯ НА Се Се Ре ...................... БЛАГОДАРЕНИЕ НА "ПРОГРЕСИВНИЯ" СВИНАР БАЙ ТОШО .................,.... ФАКТ !

    08:47 17.07.2026

  • 19 Дрън-дрън

    0 0 Отговор
    И тоя като Орбан ходи по екскурзии с държавни пари под измислени предтексти.

    08:49 17.07.2026

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