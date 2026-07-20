Времето днес, прогноза за понеделник, 20 юли: Бури, градушки и жега до 36°C

Седмицата в България започва с динамично и силно неустойчиво време. Според официалната информация от Националния институт по метеорология и хидрология, в понеделник, 20 юли, страната ще бъде разделена между типичните летни горещини и мощни гръмотевични бури.

Сутрешно слънце и следобедни локални порои

Денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната половина, а в следобедните часове и над източните райони ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. Синоптиците от НИМХ предупреждават за краткотрайни, на места интензивни валежи от дъжд, придружени от силни гръмотевични бури. Съществува сериозна опасност от локални градушки. Особено силно изразени ще бъдат метеорологичните явления в следните райони:

Североизточна България

Централния Балкан

Рило-Родопската област

Температурни стойности и вятър

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен. Въпреки преваляванията, времето ще остане горещо с максимални температури между 31°C и 36°C. В големите градски центрове стойностите ще варират, като в София се очакват около 32°C, а в Пловдив термометрите ще достигнат до 35°C, според обобщените данни в новинарския поток на Българската телеграфна агенция ( bta.bg/bg/news ).

Времето по Черноморието и в планините

По крайбрежието: Понеделник ще предложи слънчеви часове сутринта. Около и след обяд над северното Черноморие ще се развие облачност с краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните температури ще са приятни – между 28°C и 30°C . Морската вода остава топла с температура от 25°C до 26°C, а вълнението ще бъде около 2-3 бала.

Понеделник ще предложи слънчеви часове сутринта. Около и след обяд над северното Черноморие ще се развие облачност с краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните температури ще са приятни – между . Морската вода остава топла с температура от 25°C до 26°C, а вълнението ще бъде около 2-3 бала. В планинските масиви: Облачността бързо ще премине в купесто-дъждовна. Очакват се интензивни валежи и гръмотевична дейност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°C, а на 2000 метра – около 20°C.

През следващите дни въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива, като се очаква нахлуването на по-прохладен въздух и допълнително понижение на температурите в средата на седмицата.