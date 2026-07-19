Новини
България »
Ивайло Мирчев: Герберските калинки се заменят с прогресивни копринки ВИДЕО

Ивайло Мирчев: Герберските калинки се заменят с прогресивни копринки ВИДЕО

19 Юли, 2026 18:11 1 381 90

  • ивайло мирчев-
  • президентски избори-
  • румен радев-
  • бойко борисов

Най-малко на 3 месеца трябва да има КСНС, а това не се случва

Ивайло Мирчев: Герберските калинки се заменят с прогресивни копринки ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Това, което се случва е, че идват президентски избори и целта на Румен Радев е сложната политика от хора, които гласуваха за него, да се опита да ги задържи. Не може да има подобни послания, че с единия крак отива при Владимир Путин, защото западните партньори виждат България като един ненадежден съюзник".

Това заяви пред Нова телевизия съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Според него десни са в много активна кампания България да има проевропейски президент, без предварителни уговорки, уточни news.bg.

"Румен Радев и Бойко Борисов не са готови за президентските избори, защото не са обявили кандидатите си", смята Мирчев.

Според съпредседателя на "Да, България" "герберските калинки" се заменят с "прогресивни копринки", визирайки съветника на министър-председателя Румен Радев - Николай Копринков.

Впоследствие той обясни и защо "Демократична България" иска спешно свикване на КСНС заради тактическите ядрени удари, обявени от премиера Румен Радев в Народното събрание.

Мирчев отбеляза, че най-малко на 3 месеца трябва да има КСНС, а това не се случва. "Радев направи около 9 КСНС по време на първия си мандат, а през втория му мандат - само два. Сега сме в сходна ситуация - Радев обикаля и говори за сделки и явно България прави завой на изток. Винаги, когато има геополитическа промяна, е нормално да има КСНС при президента Илияна Йотова", настоя той.

News.bg припомня, че парламентарната група на "Демократична България" призова президента Илияна Йотова за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), за да стане ясна пълната информация и геополитическите рискове за тактическия ядрен удар, обявен от премиера Румен Радев в Народното събрание.

На брифинг в Народното събрание съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че премиерът Румен Радев е коментирал редица неверни политики в Народното събрание, които не отговарят на истината. Той открои първо договора с "Боташ", който е неизгоден за България. "Същите тези хора, които ни говориха, че България няма газ и че ще остане на тъмно, чухме днес, че ще има тактически ядрен удар. Факт е, че България е изкарана от "Коалицията на желаещите" и влезе в "Коалицията на нежелаещите", коментира Мирчев.

Вторият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че задължение на президента Илияна Йотова е да свиква КСНС сравнително често. "Още една причина, която може да се обсъди на КСНС е решението на "Прогресивна България" да се спре на Пламен Тончев за председател на ДАНС".


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Мирчев, регулировчик

    72 8 Отговор
    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    Коментиран от #13, #27, #65, #67, #68, #74

    18:12 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лопата Орешник

    67 4 Отговор
    Мирчев, веднага да пуснеш сигнал за неправомерно паркирани руски танкове в Донбас!! Кво ми се правиш на остроумен!! Ти беше в коалиция с гербавите калинки, а сега ги хулиш! Недей плю където си ял, липса на елементарно възпитание!!! Човешки субпродукт!;

    Коментиран от #69, #75

    18:15 19.07.2026

  • 4 П рос т въпрос

    47 6 Отговор
    Към простполитик и простипаветници:
    - Какво е правилното действие на правителството, да ви мобилизират и да ви изпратят в Украйна ли?

    Коментиран от #39, #49, #50, #72, #77

    18:16 19.07.2026

  • 5 Окооо

    38 7 Отговор
    Сглобкаджии сър! Хайде всички на протест срещу Радев! Само така ще спасим Шиши и Боко! Единствено така може да си седнем в скута!!!

    18:16 19.07.2026

  • 6 оня с коня

    7 13 Отговор
    като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн

    18:16 19.07.2026

  • 7 Най големите калинки

    47 5 Отговор
    Са в ППДБ. И сред тях Мирчев се откроява с особена некомпетентност и комплексарщина. Жалко е, че в опозицията не останаха много интелигентно хора, които да разбират и с градивна критика да помагат на ПБ.

    Коментиран от #8, #36, #66

    18:16 19.07.2026

  • 8 Лопата Орешник

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "Най големите калинки":

    Евала!!!

    Коментиран от #78

    18:18 19.07.2026

  • 9 Бесен психо десен

    43 4 Отговор
    Жълто паветен, Неумен и Некрасив, неполезен и както е модерно да се казва сега “с отпаднал необходимост”.

    18:19 19.07.2026

  • 10 Уфффффф....!

    36 4 Отговор
    Пак ли ни досаждате,с мисловните упражнения,на това набръчкано ниско чело...?!

    18:19 19.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фен

    31 3 Отговор
    На този бурсук му стрябваха 2-3 месеца, да му мине от пердаха от куриера на Глово, и пак навири перчема. Явно Маджо пак му звънна....

    Коментиран от #81

    18:21 19.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хехе

    28 3 Отговор
    Друго си е Шиши да те дундурка на мазно турско кафе.

    18:22 19.07.2026

  • 15 земеделец

    24 2 Отговор
    "Герберските калинки се заменят с прогресивни копринки " а, крушарските цървули ще лапат мамули!

    18:23 19.07.2026

  • 16 Шорт

    23 6 Отговор
    ГЕРБЕРАСТИТЕ пеперастите Деберастите Депесарите начело с вождовете ТИКВАТА прасето Гнома и Про100 Киро фалираха държавата! И я дадоха на радев да я оправя!

    18:24 19.07.2026

  • 17 ТИР

    3 3 Отговор
    Защо триете 13, няма обиди.,,,?

    18:24 19.07.2026

  • 18 не ве ивко

    8 5 Отговор
    а Герберските чекмеджари се заменят с прогресивни връмвари калинки малинки
    които не търсят къде са скрили чекмеджетата

    Коментиран от #82

    18:25 19.07.2026

  • 19 Въпрос

    27 5 Отговор
    Към т.нар. “Градска десница”
    Не знам колко сте на брой, но ако е вярно че сте “един файтон хора”, тогава защо и по силата на какво трябва българския народ да се съобразява с вас?

    Благодаря

    18:26 19.07.2026

  • 20 Радев

    17 4 Отговор
    Свирчев иска да се заменят с джендърски пепейки 🤣😂

    18:26 19.07.2026

  • 21 исмиту от изгрев

    5 3 Отговор
    кът малък все искаше да му го показвам голям мий от малък и тоя много му се радваше

    18:26 19.07.2026

  • 22 Анонимен

    17 4 Отговор
    Бияча се прави и на умен

    18:27 19.07.2026

  • 23 Анонимен

    22 5 Отговор
    Народа каза ще стоите от страни и нищо не зависи от вас

    Коментиран от #80, #88

    18:28 19.07.2026

  • 24 хихи

    15 2 Отговор
    Мирчев!? Ти да не искаш да ги замени с тротинетки!

    18:28 19.07.2026

  • 25 Атина Палада

    4 14 Отговор
    Фатмака бори ли модела?

    18:29 19.07.2026

  • 26 ТИР

    8 2 Отговор
    Ако се наложи да ходи на фронта гумена та лодка изправна ли е да стигне,,

    18:29 19.07.2026

  • 27 павела митова

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    върли комунисти , самите те първи в чавдарче,първи в пионерче ,първи в комсомола .....

    Коментиран от #35

    18:29 19.07.2026

  • 28 Весело

    15 4 Отговор
    Неможачи такива, нали сте много умни, как вече 6 години не можете да разберете какво искат мнозинството от бг избирателите. Обещайте им го и ще имате възможност поне за един мандат вие да замените прогресивните копринки с демократични прокопиевчета.

    Как пък 25 години не можаха да ви загреят аналоговите вакуумни лампи между ушите. Че щом бг избирателите не искат да гласуват за вас, пробрема не е у избирателите, пробрема е у вас демокпатичниге прокопиевчета.

    Коментиран от #31, #34

    18:29 19.07.2026

  • 29 Който е бил в казарма

    5 8 Отговор
    не може да гласува за фатмак Крадев.

    Извод - всички гласували за Крадев са джендъри.

    18:30 19.07.2026

  • 30 ДъБили

    8 4 Отговор
    Друго си е петрохански наденици според Лама Мирчев!

    Коментиран от #32

    18:31 19.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "ДъБили":

    като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн

    Коментиран от #73

    18:32 19.07.2026

  • 33 Дзак

    8 2 Отговор
    Не че нещо, но не разбрахме в какво се състои вината на Копринков!

    Коментиран от #40

    18:32 19.07.2026

  • 34 Реалист

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Весело":

    България кoчина ли е? Кочина е. Проблемът не е у патагонците. Проблемът е у БГ избирателя.

    Пpocт народ, баце! 500 години затуй е бил на турска власт. Ако не беше пpocт, щеше сам да се управлява, а не да вика гърци, турци и руснаци да го управляват.

    18:33 19.07.2026

  • 35 Чиниш ми се

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "павела митова":

    Закоравял минедчия.

    Коментиран от #43, #46, #48

    18:33 19.07.2026

  • 36 Копринки

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Най големите калинки":

    Калинки.... все е тая. Политическата система в БГ е на принципа: стани да седна! Българина е срещу всяка делавера, в която не участва лично. "Поканят" ли го, тутакси приема поканата и е "на разположение" забравил до вчера, не до тази сутрин какви ги е говорил.
    Класика Алекова.

    18:34 19.07.2026

  • 37 Тоя

    7 1 Отговор
    Спуканкапут , още ли се вози по преднита капаци на колите

    18:34 19.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Неутрален

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "П рос т въпрос":

    Про-руското правителство правилно е да прати русофилите в Русия на фронта, рамо до рамо с братушките да атакувате Константинивка..

    Щото супер странно, направо предателско ще е про-руско правителство да помага на Украйна.

    Айде, мешката, влака и в запас в Донбас!

    18:35 19.07.2026

  • 40 Така и ще си пукяасаш

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дзак":

    Неразбрал😸

    18:35 19.07.2026

  • 41 Анонимен

    12 2 Отговор
    По-добре Калинка и копринки отколкото петрохански педофили@

    18:36 19.07.2026

  • 42 кофин

    8 1 Отговор
    По паркингите какво ли неа да научи пишман политика.

    18:36 19.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Леприкон

    11 1 Отговор
    Тоя колко алчен и мазен и как го яд ….

    18:36 19.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Божеее

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Чиниш ми се":

    Колко си неумен.
    И това ли не знаеш, че втората дума се пише с “Т”

    18:37 19.07.2026

  • 47 Така е

    6 1 Отговор
    А променладжииските и демократичните калинки се облизват и си лаят покрай кервана. Файтонджийска му работа.

    18:37 19.07.2026

  • 48 павела митова

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Чиниш ми се":

    дай телефон ,ше те врътна безплатно

    18:37 19.07.2026

  • 49 По-пpocт въпрост към пpocтия човек

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "П рос т въпрос":

    задаващ пpocтия въпрос: "Защо държите да помагате на Украйна, включително с жива сила, а не желаете да помагате на Русия?"

    18:40 19.07.2026

  • 50 Правилното действие

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "П рос т въпрос":

    Е да ви мобилизират и да ви пратят в Русия. Руснаците са ви освободили, сега вий помагайте да се освободят.

    Танто за кукуриго!

    18:42 19.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Госあ

    4 0 Отговор
    каза питекантропа ха ха ха ха

    18:47 19.07.2026

  • 54 Z-вездоглед

    6 0 Отговор
    Не депутати,а артисти от високо ниво.Вижда се ,че тази постановка е репитирана с Лора...

    18:48 19.07.2026

  • 55 Оземпика

    7 0 Отговор
    Пак не си е улучил дозата, пак е нервен

    18:48 19.07.2026

  • 56 Анджо

    7 0 Отговор
    Тоя да каже за техните успехи и тия и ония какво са развалили. То няма какво да се разваля повече, защото като гледам техните поразии никой не може да поправи и понеже никой не си признава грешките ,за това в тази държава хаосът е пълен. Така бяха комунистите, ръководеха само с лозунги и колко е хубав социализъма.

    18:50 19.07.2026

  • 57 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Другарю Мирчев, заменете ги с демократични оземпички!🐞🐞🐞🥳🤣👍

    18:53 19.07.2026

  • 58 Механик

    5 3 Отговор
    ПОСОЛСТВОТО са задействали тоя син на изтъкнати комуняги, но допуснаха поредната грешка. Тоя точно не го харесва никой и се постига обратен ефект.
    ОБРАТЕН ефект

    18:56 19.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Сега пък и другият се изтропа

    7 0 Отговор
    Е не, що им отделят толкова много време медиите на тези двамата, представляващи една шепа неадеквятни с времето си избиратели? Плащат ли си, що ли? Ама само дразнят и стават още по-противни.

    19:06 19.07.2026

  • 61 Хайде,

    5 0 Отговор
    стига бе калмуш! Вие пък Сте дървеници.Оттърване няма. 😡

    19:06 19.07.2026

  • 62 Тройчо

    3 2 Отговор
    Мирчев, остави тези неща за разбиращите, ти сподели как върви контрола върху доставчиците на пици?

    19:12 19.07.2026

  • 63 Сашо Шорош

    3 2 Отговор
    Браво мойто момче, не съм си хвърлил парите на вятъра, т@пичък си, НО послушен и раболепен.

    19:14 19.07.2026

  • 64 Ами

    6 1 Отговор
    Цялата работа е че потомците на партийните функционери ги нема в "целата схема".
    Те са готови да седнат и в скута на Радев, но той пък не ги иска.
    Защо ли не ги иска?
    Може би защото са сядали в много скутове :)

    Коментиран от #76

    19:16 19.07.2026

  • 65 Баце

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    Добър риторичен въпрос задаваш, но си пропуснал поне още 200-300 подобни демократи, до един хрантутници, които за разлика от бащите и дедите си не са работили НИ-ЩО, освен усвояване на грантове.

    Коментиран от #87

    19:17 19.07.2026

  • 66 Баце

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Най големите калинки":

    Мирчев е калинка с размерите на Галапагоска костенурка, в буквален и преносен смисъл.

    19:19 19.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Вярващ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    От комунистически.Най гомемите демократи са децста на бившите коминисти. Като се има на предвид, че Европа се управлява от либерали- комунисти не е чудно!

    Коментиран от #86

    19:27 19.07.2026

  • 69 Мериленд

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Мирчев си се изказва съвсем точно

    19:28 19.07.2026

  • 70 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Е тоя много му е мерак калинките да ги смеят с шебеци като него!!!!

    19:30 19.07.2026

  • 71 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    По-точно казано - КОПРИНЕНИ БУБИ .

    Коментиран от #79

    19:30 19.07.2026

  • 72 Мериленд

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "П рос т въпрос":

    Какво ли е това паветник. Сигурно Радев бори олигархията, която му плати изборите и сега го командва

    19:30 19.07.2026

  • 73 Мериленд

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Тъпанар нали и ти ще гръмнеш барабар с русофилското си семе

    19:32 19.07.2026

  • 74 Никой не се интересува от

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    исторически личности.
    Ти да не си работил в ДС, че им търсиш досиета.
    България се разграничава от ченгесарщината на началниците ти.

    19:34 19.07.2026

  • 75 Сигналите са в Хага

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    от началото на войната. Бъди рахат, локуме.

    19:35 19.07.2026

  • 76 Питане

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    А задаваш ли си въпроса в колко скута на мастити олигарси се е настанило Решетниковото отроче - Муньо Крадев Боташов ???

    19:37 19.07.2026

  • 77 Не става

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "П рос т въпрос":

    Още Тагарев заяви, че българи няма да ходят на фронта.
    Допълвам: копейки може. Те не са българи.

    19:37 19.07.2026

  • 78 Защо си хвалиш сам коментарите ве?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    Гласове ли чуваш?

    19:38 19.07.2026

  • 79 Малййй,

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "АГАТ а Кристи":

    Една "буба" вече ти тури нинус.
    Честито за сефтето !

    19:40 19.07.2026

  • 80 Откога

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    копейките са народ? Те нацисти.В България нацизмът е забранен със закон, но Радев не го прилага, защото сте му електорат, балъците.

    19:42 19.07.2026

  • 81 Наци, ти вероятно си биеш жената

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    и ще свършиш в затвора.
    Най-ниската прослойка си.

    19:43 19.07.2026

  • 82 Защото чекмеджета няма

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "не ве ивко":

    Нали правиха независими експертизи на фалшивите снимки,включително в Русия.
    Оказа се разработка на Радевите служби. Та Рашков отнесе целия страм.
    С мухлясали опорки не става, копей. Дай нещо доказано.

    19:46 19.07.2026

  • 83 Дебелата свиня

    0 2 Отговор
    В този тон на мисли , къде е онази дебела гербаджийска свиня Силвия Хубенова от Асеновград, която обеща работа на половината град и ги излъга .След това се намърда в борда на директорите на летище Крумово?

    19:49 19.07.2026

  • 84 Сфинкс 🐈

    0 1 Отговор
    Ми те ако не са калинките и копринките, няма кой да обърка живота на хората, бе, ей.

    19:50 19.07.2026

  • 85 Народа

    0 3 Отговор
    искаше петрохански лами !

    19:57 19.07.2026

  • 86 По тази логика

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Вярващ":

    ти трябваше да си баш демократ, предвид партизанската ти семка.

    20:06 19.07.2026

  • 87 Правилно, защо изтърва

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Баце":

    жената на Коцето Копейкин и няколко видни персони от Възраждане, които са ползвали грантове?
    Имената се пазят в регионалните общински регистри и могат да се проверят.

    20:09 19.07.2026

  • 88 Споко, излъганите от Радев копейки

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    не са народът.

    20:11 19.07.2026

  • 89 Охлювите обиждат калинки

    1 0 Отговор
    Каква зоологическа градина, Дарвин , трябва да си преразглефа теорията за еволюцията, може би маимуните са произлезли от хората, а не обратно?!

    20:33 19.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове