Ивайло Мирчев: Герберските калинки се заменят с прогресивни копринки ВИДЕО

"Това, което се случва е, че идват президентски избори и целта на Румен Радев е сложната политика от хора, които гласуваха за него, да се опита да ги задържи. Не може да има подобни послания, че с единия крак отива при Владимир Путин, защото западните партньори виждат България като един ненадежден съюзник".

Това заяви пред Нова телевизия съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Според него десни са в много активна кампания България да има проевропейски президент, без предварителни уговорки, уточни news.bg.

"Румен Радев и Бойко Борисов не са готови за президентските избори, защото не са обявили кандидатите си", смята Мирчев.

Според съпредседателя на "Да, България" "герберските калинки" се заменят с "прогресивни копринки", визирайки съветника на министър-председателя Румен Радев - Николай Копринков.

Впоследствие той обясни и защо "Демократична България" иска спешно свикване на КСНС заради тактическите ядрени удари, обявени от премиера Румен Радев в Народното събрание.

Мирчев отбеляза, че най-малко на 3 месеца трябва да има КСНС, а това не се случва. "Радев направи около 9 КСНС по време на първия си мандат, а през втория му мандат - само два. Сега сме в сходна ситуация - Радев обикаля и говори за сделки и явно България прави завой на изток. Винаги, когато има геополитическа промяна, е нормално да има КСНС при президента Илияна Йотова", настоя той.

News.bg припомня, че парламентарната група на "Демократична България" призова президента Илияна Йотова за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), за да стане ясна пълната информация и геополитическите рискове за тактическия ядрен удар, обявен от премиера Румен Радев в Народното събрание.

На брифинг в Народното събрание съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че премиерът Румен Радев е коментирал редица неверни политики в Народното събрание, които не отговарят на истината. Той открои първо договора с "Боташ", който е неизгоден за България. "Същите тези хора, които ни говориха, че България няма газ и че ще остане на тъмно, чухме днес, че ще има тактически ядрен удар. Факт е, че България е изкарана от "Коалицията на желаещите" и влезе в "Коалицията на нежелаещите", коментира Мирчев.

Вторият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че задължение на президента Илияна Йотова е да свиква КСНС сравнително често. "Още една причина, която може да се обсъди на КСНС е решението на "Прогресивна България" да се спре на Пламен Тончев за председател на ДАНС".