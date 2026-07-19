Ивайло Мирчев: Герберските калинки се заменят с прогресивни копринки ВИДЕО

"Това, което се случва е, че идват президентски избори и целта на Румен Радев е сложната политика от хора, които гласуваха за него, да се опита да ги задържи. Не може да има подобни послания, че с единия крак отива при Владимир Путин, защото западните партньори виждат България като един ненадежден съюзник".
Това заяви пред Нова телевизия съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев.
Според него десни са в много активна кампания България да има проевропейски президент, без предварителни уговорки, уточни news.bg.
"Румен Радев и Бойко Борисов не са готови за президентските избори, защото не са обявили кандидатите си", смята Мирчев.
Според съпредседателя на "Да, България" "герберските калинки" се заменят с "прогресивни копринки", визирайки съветника на министър-председателя Румен Радев - Николай Копринков.
Впоследствие той обясни и защо "Демократична България" иска спешно свикване на КСНС заради тактическите ядрени удари, обявени от премиера Румен Радев в Народното събрание.
Мирчев отбеляза, че най-малко на 3 месеца трябва да има КСНС, а това не се случва. "Радев направи около 9 КСНС по време на първия си мандат, а през втория му мандат - само два. Сега сме в сходна ситуация - Радев обикаля и говори за сделки и явно България прави завой на изток. Винаги, когато има геополитическа промяна, е нормално да има КСНС при президента Илияна Йотова", настоя той.
News.bg припомня, че парламентарната група на "Демократична България" призова президента Илияна Йотова за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), за да стане ясна пълната информация и геополитическите рискове за тактическия ядрен удар, обявен от премиера Румен Радев в Народното събрание.
На брифинг в Народното събрание съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че премиерът Румен Радев е коментирал редица неверни политики в Народното събрание, които не отговарят на истината. Той открои първо договора с "Боташ", който е неизгоден за България. "Същите тези хора, които ни говориха, че България няма газ и че ще остане на тъмно, чухме днес, че ще има тактически ядрен удар. Факт е, че България е изкарана от "Коалицията на желаещите" и влезе в "Коалицията на нежелаещите", коментира Мирчев.
Вторият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че задължение на президента Илияна Йотова е да свиква КСНС сравнително често. "Още една причина, която може да се обсъди на КСНС е решението на "Прогресивна България" да се спре на Пламен Тончев за председател на ДАНС".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лама Мирчев, регулировчик
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
Коментиран от #13, #27, #65, #67, #68, #74
18:12 19.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лопата Орешник
Коментиран от #69, #75
18:15 19.07.2026
4 П рос т въпрос
- Какво е правилното действие на правителството, да ви мобилизират и да ви изпратят в Украйна ли?
Коментиран от #39, #49, #50, #72, #77
18:16 19.07.2026
5 Окооо
18:16 19.07.2026
6 оня с коня
18:16 19.07.2026
7 Най големите калинки
Коментиран от #8, #36, #66
18:16 19.07.2026
8 Лопата Орешник
До коментар #7 от "Най големите калинки":Евала!!!
Коментиран от #78
18:18 19.07.2026
9 Бесен психо десен
18:19 19.07.2026
10 Уфффффф....!
18:19 19.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фен
Коментиран от #81
18:21 19.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хехе
18:22 19.07.2026
15 земеделец
18:23 19.07.2026
16 Шорт
18:24 19.07.2026
17 ТИР
18:24 19.07.2026
18 не ве ивко
които не търсят къде са скрили чекмеджетата
Коментиран от #82
18:25 19.07.2026
19 Въпрос
Не знам колко сте на брой, но ако е вярно че сте “един файтон хора”, тогава защо и по силата на какво трябва българския народ да се съобразява с вас?
Благодаря
18:26 19.07.2026
20 Радев
18:26 19.07.2026
21 исмиту от изгрев
18:26 19.07.2026
22 Анонимен
18:27 19.07.2026
23 Анонимен
Коментиран от #80, #88
18:28 19.07.2026
24 хихи
18:28 19.07.2026
25 Атина Палада
18:29 19.07.2026
26 ТИР
18:29 19.07.2026
27 павела митова
До коментар #1 от "Лама Мирчев, регулировчик":върли комунисти , самите те първи в чавдарче,първи в пионерче ,първи в комсомола .....
Коментиран от #35
18:29 19.07.2026
28 Весело
Как пък 25 години не можаха да ви загреят аналоговите вакуумни лампи между ушите. Че щом бг избирателите не искат да гласуват за вас, пробрема не е у избирателите, пробрема е у вас демокпатичниге прокопиевчета.
Коментиран от #31, #34
18:29 19.07.2026
29 Който е бил в казарма
Извод - всички гласували за Крадев са джендъри.
18:30 19.07.2026
30 ДъБили
Коментиран от #32
18:31 19.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 оня с коня
До коментар #30 от "ДъБили":като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн
Коментиран от #73
18:32 19.07.2026
33 Дзак
Коментиран от #40
18:32 19.07.2026
34 Реалист
До коментар #28 от "Весело":България кoчина ли е? Кочина е. Проблемът не е у патагонците. Проблемът е у БГ избирателя.
Пpocт народ, баце! 500 години затуй е бил на турска власт. Ако не беше пpocт, щеше сам да се управлява, а не да вика гърци, турци и руснаци да го управляват.
18:33 19.07.2026
35 Чиниш ми се
До коментар #27 от "павела митова":Закоравял минедчия.
Коментиран от #43, #46, #48
18:33 19.07.2026
36 Копринки
До коментар #7 от "Най големите калинки":Калинки.... все е тая. Политическата система в БГ е на принципа: стани да седна! Българина е срещу всяка делавера, в която не участва лично. "Поканят" ли го, тутакси приема поканата и е "на разположение" забравил до вчера, не до тази сутрин какви ги е говорил.
Класика Алекова.
18:34 19.07.2026
37 Тоя
18:34 19.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Неутрален
До коментар #4 от "П рос т въпрос":Про-руското правителство правилно е да прати русофилите в Русия на фронта, рамо до рамо с братушките да атакувате Константинивка..
Щото супер странно, направо предателско ще е про-руско правителство да помага на Украйна.
Айде, мешката, влака и в запас в Донбас!
18:35 19.07.2026
40 Така и ще си пукяасаш
До коментар #33 от "Дзак":Неразбрал😸
18:35 19.07.2026
41 Анонимен
18:36 19.07.2026
42 кофин
18:36 19.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Леприкон
18:36 19.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Божеее
До коментар #35 от "Чиниш ми се":Колко си неумен.
И това ли не знаеш, че втората дума се пише с “Т”
18:37 19.07.2026
47 Така е
18:37 19.07.2026
48 павела митова
До коментар #35 от "Чиниш ми се":дай телефон ,ше те врътна безплатно
18:37 19.07.2026
49 По-пpocт въпрост към пpocтия човек
До коментар #4 от "П рос т въпрос":задаващ пpocтия въпрос: "Защо държите да помагате на Украйна, включително с жива сила, а не желаете да помагате на Русия?"
18:40 19.07.2026
50 Правилното действие
До коментар #4 от "П рос т въпрос":Е да ви мобилизират и да ви пратят в Русия. Руснаците са ви освободили, сега вий помагайте да се освободят.
Танто за кукуриго!
18:42 19.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Госあ
18:47 19.07.2026
54 Z-вездоглед
18:48 19.07.2026
55 Оземпика
18:48 19.07.2026
56 Анджо
18:50 19.07.2026
57 Mими Кучева🐕🦺
18:53 19.07.2026
58 Механик
ОБРАТЕН ефект
18:56 19.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Сега пък и другият се изтропа
19:06 19.07.2026
61 Хайде,
19:06 19.07.2026
62 Тройчо
19:12 19.07.2026
63 Сашо Шорош
19:14 19.07.2026
64 Ами
Те са готови да седнат и в скута на Радев, но той пък не ги иска.
Защо ли не ги иска?
Може би защото са сядали в много скутове :)
Коментиран от #76
19:16 19.07.2026
65 Баце
До коментар #1 от "Лама Мирчев, регулировчик":Добър риторичен въпрос задаваш, но си пропуснал поне още 200-300 подобни демократи, до един хрантутници, които за разлика от бащите и дедите си не са работили НИ-ЩО, освен усвояване на грантове.
Коментиран от #87
19:17 19.07.2026
66 Баце
До коментар #7 от "Най големите калинки":Мирчев е калинка с размерите на Галапагоска костенурка, в буквален и преносен смисъл.
19:19 19.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Вярващ
До коментар #1 от "Лама Мирчев, регулировчик":От комунистически.Най гомемите демократи са децста на бившите коминисти. Като се има на предвид, че Европа се управлява от либерали- комунисти не е чудно!
Коментиран от #86
19:27 19.07.2026
69 Мериленд
До коментар #3 от "Лопата Орешник":Мирчев си се изказва съвсем точно
19:28 19.07.2026
70 идиоти вън
19:30 19.07.2026
71 АГАТ а Кристи
Коментиран от #79
19:30 19.07.2026
72 Мериленд
До коментар #4 от "П рос т въпрос":Какво ли е това паветник. Сигурно Радев бори олигархията, която му плати изборите и сега го командва
19:30 19.07.2026
73 Мериленд
До коментар #32 от "оня с коня":Тъпанар нали и ти ще гръмнеш барабар с русофилското си семе
19:32 19.07.2026
74 Никой не се интересува от
До коментар #1 от "Лама Мирчев, регулировчик":исторически личности.
Ти да не си работил в ДС, че им търсиш досиета.
България се разграничава от ченгесарщината на началниците ти.
19:34 19.07.2026
75 Сигналите са в Хага
До коментар #3 от "Лопата Орешник":от началото на войната. Бъди рахат, локуме.
19:35 19.07.2026
76 Питане
До коментар #64 от "Ами":А задаваш ли си въпроса в колко скута на мастити олигарси се е настанило Решетниковото отроче - Муньо Крадев Боташов ???
19:37 19.07.2026
77 Не става
До коментар #4 от "П рос т въпрос":Още Тагарев заяви, че българи няма да ходят на фронта.
Допълвам: копейки може. Те не са българи.
19:37 19.07.2026
78 Защо си хвалиш сам коментарите ве?
До коментар #8 от "Лопата Орешник":Гласове ли чуваш?
19:38 19.07.2026
79 Малййй,
До коментар #71 от "АГАТ а Кристи":Една "буба" вече ти тури нинус.
Честито за сефтето !
19:40 19.07.2026
80 Откога
До коментар #23 от "Анонимен":копейките са народ? Те нацисти.В България нацизмът е забранен със закон, но Радев не го прилага, защото сте му електорат, балъците.
19:42 19.07.2026
81 Наци, ти вероятно си биеш жената
До коментар #12 от "Фен":и ще свършиш в затвора.
Най-ниската прослойка си.
19:43 19.07.2026
82 Защото чекмеджета няма
До коментар #18 от "не ве ивко":Нали правиха независими експертизи на фалшивите снимки,включително в Русия.
Оказа се разработка на Радевите служби. Та Рашков отнесе целия страм.
С мухлясали опорки не става, копей. Дай нещо доказано.
19:46 19.07.2026
83 Дебелата свиня
19:49 19.07.2026
84 Сфинкс 🐈
19:50 19.07.2026
85 Народа
19:57 19.07.2026
86 По тази логика
До коментар #68 от "Вярващ":ти трябваше да си баш демократ, предвид партизанската ти семка.
20:06 19.07.2026
87 Правилно, защо изтърва
До коментар #65 от "Баце":жената на Коцето Копейкин и няколко видни персони от Възраждане, които са ползвали грантове?
Имената се пазят в регионалните общински регистри и могат да се проверят.
20:09 19.07.2026
88 Споко, излъганите от Радев копейки
До коментар #23 от "Анонимен":не са народът.
20:11 19.07.2026
89 Охлювите обиждат калинки
20:33 19.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.