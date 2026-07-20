Проф. Константинов: Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран

Очевидно САЩ са взели решение за повишаване на интензитета на ударите срещу Иран и това причината за искането за разполагане на самолети-цистерни на летището в Безмер. Според мен САЩ са решили да печелят войната, но това няма да се случи никак лесно, ако изобщо се случи.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS проф. Михаил Константинов, който коментира темата за искането от страна на САЩ да се разположат самолети-цистерни на летището в Безмер, цитиран от novini.bg
"В момента българското общество не знае на какво да вярва. Не може външната министърка да казва, че България е най-малката държава в ЕС. България е средноевропейска държава. За нейно сведение най-малката държава в ЕС е Малта. Трябва да се говори компетентно. Не може в тези трудни времена да говориш такива неща и по този начин да караш обществото да се чуди на какво да вярва. Ясно е, че американските самолети ще се разположат на летище Безмер, но там логистиката ще е много по-трудна", прогнозира той.
"Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран и там няма да има победител. Доналд Тръмп иска да реши проблемите си с Иран с идеята да спечели предстоящите междинни избори. В Украйна нещата също не се развиват добре. Нито Украйна, нито Русия искат мирни преговори и се надяват на победа. Ние трябва да излезем с максимално най-малки щети от тези ситуации. Черни облаци са надвиснали над Европа, защото ръководството ѝ е изключително слабо. Всички хора в ЕК трябва да си ходят, а те не искат", завърши проф. Константинов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
18:19 20.07.2026
2 Без име
Коментиран от #6
18:23 20.07.2026
3 Не го харесвам този човечец
Радев надскача себе си. Дали от инат, злоба, подсинение, липса на ясна изразена позиция или некомпетентност не знам, но едно е ясно като бял ден, че ни влече все повече към отчаяние, безизходица и пълна парализа във всички направления!
Коментиран от #12
18:23 20.07.2026
4 докато викаме срещу русия ще е така
айде викай за осраййна и закривайте вече и наша държава
Коментиран от #15
18:30 20.07.2026
5 потрес
18:30 20.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Деций
18:31 20.07.2026
8 Кажи
18:35 20.07.2026
9 Мнение
18:40 20.07.2026
10 Теб
18:44 20.07.2026
11 Ауууу,колко трогателно...!
18:49 20.07.2026
12 Викаш!
До коментар #3 от "Не го харесвам този човечец":Не го харесвам тоя,но щом плюе по Радев...- с двете ръце си за него...😝!
18:51 20.07.2026
13 Никой
18:52 20.07.2026
14 Очаква се Иран ,Китай, Русия и Корея
19:00 20.07.2026
15 А коя
До коментар #4 от "докато викаме срещу русия ще е така":е правилната страна?Руzия и иран?Заблудена копейка.
19:06 20.07.2026