Проф. Константинов: Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран

Очевидно САЩ са взели решение за повишаване на интензитета на ударите срещу Иран и това причината за искането за разполагане на самолети-цистерни на летището в Безмер. Според мен САЩ са решили да печелят войната, но това няма да се случи никак лесно, ако изобщо се случи.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS проф. Михаил Константинов, който коментира темата за искането от страна на САЩ да се разположат самолети-цистерни на летището в Безмер, цитиран от novini.bg

"В момента българското общество не знае на какво да вярва. Не може външната министърка да казва, че България е най-малката държава в ЕС. България е средноевропейска държава. За нейно сведение най-малката държава в ЕС е Малта. Трябва да се говори компетентно. Не може в тези трудни времена да говориш такива неща и по този начин да караш обществото да се чуди на какво да вярва. Ясно е, че американските самолети ще се разположат на летище Безмер, но там логистиката ще е много по-трудна", прогнозира той.

"Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран и там няма да има победител. Доналд Тръмп иска да реши проблемите си с Иран с идеята да спечели предстоящите междинни избори. В Украйна нещата също не се развиват добре. Нито Украйна, нито Русия искат мирни преговори и се надяват на победа. Ние трябва да излезем с максимално най-малки щети от тези ситуации. Черни облаци са надвиснали над Европа, защото ръководството ѝ е изключително слабо. Всички хора в ЕК трябва да си ходят, а те не искат", завърши проф. Константинов.