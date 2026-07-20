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Проф. Константинов: Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран

Проф. Константинов: Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран

20 Юли, 2026 18:13 774 15

  • михаил константинов-
  • международен план-
  • ожесточаване-
  • войната в иран

"Черни облаци са надвиснали над Европа, защото ръководството ѝ е изключително слабо. Всички хора в ЕК трябва да си ходят, а те не искат", коментира анализаторът

Проф. Константинов: Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очевидно САЩ са взели решение за повишаване на интензитета на ударите срещу Иран и това причината за искането за разполагане на самолети-цистерни на летището в Безмер. Според мен САЩ са решили да печелят войната, но това няма да се случи никак лесно, ако изобщо се случи.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS проф. Михаил Константинов, който коментира темата за искането от страна на САЩ да се разположат самолети-цистерни на летището в Безмер, цитиран от novini.bg

"В момента българското общество не знае на какво да вярва. Не може външната министърка да казва, че България е най-малката държава в ЕС. България е средноевропейска държава. За нейно сведение най-малката държава в ЕС е Малта. Трябва да се говори компетентно. Не може в тези трудни времена да говориш такива неща и по този начин да караш обществото да се чуди на какво да вярва. Ясно е, че американските самолети ще се разположат на летище Безмер, но там логистиката ще е много по-трудна", прогнозира той.
"Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран и там няма да има победител. Доналд Тръмп иска да реши проблемите си с Иран с идеята да спечели предстоящите междинни избори. В Украйна нещата също не се развиват добре. Нито Украйна, нито Русия искат мирни преговори и се надяват на победа. Ние трябва да излезем с максимално най-малки щети от тези ситуации. Черни облаци са надвиснали над Европа, защото ръководството ѝ е изключително слабо. Всички хора в ЕК трябва да си ходят, а те не искат", завърши проф. Константинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    11 2 Отговор
    Стига бе гербавата по.лога откри топлата вода интересно какво мисли вожда му по въпроса за ЕК.

    18:19 20.07.2026

  • 2 Без име

    7 5 Отговор
    Скоро хусите ще ни пратят хабер с някоя ракета.

    Коментиран от #6

    18:23 20.07.2026

  • 3 Не го харесвам този човечец

    8 5 Отговор
    Но в случая, всяка дума е на мястото си и изводите са правилни!
    Радев надскача себе си. Дали от инат, злоба, подсинение, липса на ясна изразена позиция или некомпетентност не знам, но едно е ясно като бял ден, че ни влече все повече към отчаяние, безизходица и пълна парализа във всички направления!

    Коментиран от #12

    18:23 20.07.2026

  • 4 докато викаме срещу русия ще е така

    7 3 Отговор
    всичко е хубаво в международен план само дето ние пак сме на грешната страна

    айде викай за осраййна и закривайте вече и наша държава

    Коментиран от #15

    18:30 20.07.2026

  • 5 потрес

    10 1 Отговор
    Този отвратителен дъртак, деот 15 годиин осигуряваше "победа" на СИКаджийския престъпник от подземния свят, отново изрпълзял! Господи, каква гадна и мръсна мутра!

    18:30 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Деций

    6 3 Отговор
    С Иран е ясно.Кажи на гражданите ,че България я подготвят за война с Русия.Строят се бази,центрове!Това беше целта на насилственото вкарване в НАТО и ЕС който вече е военен съюз.

    18:31 20.07.2026

  • 8 Кажи

    4 4 Отговор
    Кажи си,че и Радев е слаб и сега ще ни вкара във война с Иран.Ще полетят оттам ракети към София заради просто Тръмп и Славяновския Каун,как ще защити интересите ни.Или какво му пука за българите.?За него е важно да са доволни путкеровите империалисти олигарси.

    18:35 20.07.2026

  • 9 Мнение

    8 0 Отговор
    Няма страх от грях пред Бог за това, че 200 хиляди починали гласуваха за ГЕРБ. Червеят Константинов тормозеше умрелите да гласуват за ГЕРБ

    18:40 20.07.2026

  • 10 Теб

    3 0 Отговор
    те очаква Страшния съд и всички , за които слугуваш десетилетия наред !

    18:44 20.07.2026

  • 11 Ауууу,колко трогателно...!

    4 0 Отговор
    Добре че беТи,че да се сетим...🤪!

    18:49 20.07.2026

  • 12 Викаш!

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Не го харесвам този човечец":

    Не го харесвам тоя,но щом плюе по Радев...- с двете ръце си за него...😝!

    18:51 20.07.2026

  • 13 Никой

    1 0 Отговор
    Пак излезе - няма ли някакви санаториуми летни - някъде да си отпочива - ето че пак се изказва.

    18:52 20.07.2026

  • 14 Очаква се Иран ,Китай, Русия и Корея

    0 0 Отговор
    Координирано мощно и хирургически точно да унищожат само с една атака всички заплахи от така наречения колективен запад и НАТО

    19:00 20.07.2026

  • 15 А коя

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "докато викаме срещу русия ще е така":

    е правилната страна?Руzия и иран?Заблудена копейка.

    19:06 20.07.2026

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