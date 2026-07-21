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Слави Василев за американските самолети: Тънка материя, за която трябват много усилия, здрави нерви и капитанско виждане

Слави Василев за американските самолети: Тънка материя, за която трябват много усилия, здрави нерви и капитанско виждане

21 Юли, 2026 11:37 1 479 93

  • слави василев-
  • тънка талия-
  • американски самолети-
  • здрави нерви-
  • виждане

Външната политика от ерата „Борисов-Пеевски“, а и от преди това, беше абсолютна катастрофа. България беше придатък. Безгласна буква. Сега България е на сцената, коментира още Василев

Слави Василев за американските самолети: Тънка материя, за която трябват много усилия, здрави нерви и капитанско виждане - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В профила си във фейсбук зам.-председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Слави Василев защити предложението на Министерския съвет Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.

„Гледам, че коментиращите външната политика и външния министър продължават да се упражняват по темата. Драги приятели, решението на Народното събрание е част от тази „тънка материя“. Тя е толкова тънка, че не я виждате през дебелите контури, останали от периода на Борисов и Пеевски, през които сте свикнали да гледате“, заявява Василев, цитиран от novini.bg

„Например решението на Народното събрание, което вероятно ще разреши пребиваването на американските самолети на военното летище, ще постави България в положение да поиска нещо от своите съюзници. Нещо, свързано с енергетиката например. Нещо, свързано със суверенитета ни, икономиката, цените на бензина и тока. И т.н. Ето това е национален интерес - понеже има хора, които не могат да го дефинират. След това вероятно ще възникне нов „казус“, по който отново ще трябва да заемем позиция. И ние ще го направим. Това означава да имаш външна политика“, подчертава той.
„Разликата между сега и преди е, че тогава давахме всичко. Срещу какво? Срещу едно потупване по рамото. Самолетите и тогава бяха в България, с единствената разлика, че бяха на гражданското летище в столицата. И не получихме нищо, защото не поискахме нищо. Защото манталитетът беше да се снишаваме. Външна политика на принципа „преклонена глава сабя не я сече”. Външната политика от ерата „Борисов-Пеевски“, а и от преди това, беше абсолютна катастрофа. България беше придатък. Безгласна буква. Сега България е на сцената. Самолетите бяха на гражданско летище. Помолихме любезно да се преместят. Те помолиха любезно да ги върнем. Ние съобщихме за тази молба, без да замазваме, че са „за учения“, и ще решим въпроса в парламента, както е по закон. След това ще дойде наш ред любезно да помолим за нещо друго. Което ще получим. Тънка материя, за която се изискват много усилия, здрави нерви и капитанско виждане”, пише още Слави Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малката мраz

    43 3 Отговор
    вънкашната е мъж!проверил съм

    Коментиран от #3

    11:40 21.07.2026

  • 2 До Румен Радев:

    73 5 Отговор
    Радев, не го показвай това мамино и татино безделниче. Губиш от плезенето му пред микрофоните.

    11:40 21.07.2026

  • 3 А този е

    75 3 Отговор

    До коментар #1 от "малката мраz":

    голям празнодумец, обичащ да се гледа и слуша. Пълен Хахо.

    Коментиран от #49, #57

    11:41 21.07.2026

  • 4 Жалко

    68 5 Отговор
    същество.Същото като румбата.

    11:41 21.07.2026

  • 5 Факт

    55 4 Отговор
    Този компетентния по всяка тема Господ ни го прати всеки ден да обикаля по студиата и акъл да ни дава!

    11:42 21.07.2026

  • 6 поредния

    63 4 Отговор
    дето разбира от "тънки" работи

    Коментиран от #71

    11:42 21.07.2026

  • 7 Робот

    10 4 Отговор
    Онлайн урок за деца в 6 клас в дълбоката мрежа !! Защо политиката и религията са институции който разделят хората предизвикват войни и умират много невинни..? За любовта лекциите са още по интересни..!

    11:43 21.07.2026

  • 8 неможачи

    51 2 Отговор
    Отивайте си с мир.

    11:45 21.07.2026

  • 9 хъхъ

    48 3 Отговор
    Интересно как ще гласува "малкият хладилник", след като баща му през вечер громи "Америка" и "западния империализъм" и хвали Русия по Евроком. Не се страхувай, Слави! :)

    11:45 21.07.2026

  • 10 Колю Гаубицата

    54 4 Отговор
    Като завият сирените в Ямбол лично ти ще им обясниш "тънката работа"!
    Аман от продажници!

    Коментиран от #13

    11:48 21.07.2026

  • 11 Евроатлантик

    9 37 Отговор
    Важното в случая е, че ще бъдат във военно летище, както си му е реда! А не, както предишните управляващи, те дадоха гражданското летище в София и то тайно, без информация и без гласуване в НС ?????

    11:48 21.07.2026

  • 12 Фори

    43 2 Отговор
    Слави си имаше Тошко , Радев си има Слави!

    Коментиран от #62

    11:50 21.07.2026

  • 13 Окооо

    3 26 Отговор

    До коментар #10 от "Колю Гаубицата":

    Спокойно, няма да завият сирените нито в Ямбол, нито в Стамбул ! Това си е военно летище за тези цели, а пък и то не останаха ракети за към нас, чак !!!

    11:50 21.07.2026

  • 14 Боруна Лом

    31 3 Отговор
    ОТПАДЪК ДОЛЕН ЛЯВ

    Коментиран от #91

    11:51 21.07.2026

  • 15 Да,

    40 3 Отговор
    Боже, боже, докъде се докарахме, разни нecpeтнuцu акъл да ни дават. Марш бе!

    11:52 21.07.2026

  • 16 Последния Софиянец

    25 5 Отговор
    В 15 часа протест пред парламента.

    Коментиран от #63

    11:53 21.07.2026

  • 17 Да бе

    22 8 Отговор
    Насадиха ни на пачи яйца роско - водопада ни вкара в съвета за мир на дончо-лудия а той направи война боко - тиквата ходи при тръмп-младши да проси освобождаване на магнитските б-к-уци

    11:53 21.07.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 0 Отговор
    Тънка, тънка, колко да е тънка🤔❗
    Абе направо си е ТЪ.ПА работа❗
    Като ЧАМОВАта дъска Чамова, дето се ИЗЦЕПИ, че България била...
    "НАЙ- МАЛКАТА СТРАНА В ЕС"❗

    Коментиран от #45

    11:56 21.07.2026

  • 19 Майора

    9 9 Отговор
    Ало Слави тако , я погледни реално нщатаи тогава говори и стигас оправдава с Пеевски и Борисов! Стога си защитавлпзициите ма Радев за защита на диктатора Путн и Русия! Затова и Радев като президент не беше поканен в известни държави!

    Коментиран от #55

    11:57 21.07.2026

  • 20 Мекере

    26 2 Отговор
    с крадливи баща и чичо....

    11:57 21.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кривоверен алкаш

    24 2 Отговор
    Кому са нужни заключенията на този комунистически изтърсак...защо въобще му давате платформа.

    12:02 21.07.2026

  • 23 Изокал

    23 2 Отговор
    се и тоя някакъв си никакъв с чужди приказки ! Злобно същество ! И то депутат нагласено в сбирщината на регресивните червени лъжци и хайдути .

    12:02 21.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Възpожденец 🇧🇬

    21 5 Отговор
    А казват, че гените нямат такова значение ...
    Няма как синове и внуци на шумкари и овчари, които Мордор постави начело на България след като ни окупира, да блестят с интелект. Няма как ! Ще са си npocти и ограничени подмазвачи, нагаждачи и крадливи ypoди .

    Коментиран от #27

    12:03 21.07.2026

  • 26 Многопластов

    19 1 Отговор
    0СТАВКА!

    12:05 21.07.2026

  • 27 Трън

    12 1 Отговор

    До коментар #25 от "Възpожденец 🇧🇬":

    трендафил не ражда , както казва народът ни ! Ген !

    12:05 21.07.2026

  • 28 нннн

    20 1 Отговор
    Напредъкът е толкова малък, че прилича на отстъпление. Ставаме съучастник във войната срещу надеждата да ни подхвърлят нещо - образно казано, банан или кора от банан.
    Единственият шанс ПБ за измъкване е да инструктират депутатите си да гласуват против. Радев ще има оправдание пред хамериканците..

    12:05 21.07.2026

  • 29 Спрете го този позор!

    26 1 Отговор
    Славито, ако трябва сам да си печели парите, ще умре от глад!
    Толкова му е тънка тънката работа.
    Поредният малоумен продажен търгаш!

    12:06 21.07.2026

  • 30 Малкия оМРАЗ

    24 1 Отговор
    Мошето Крадев пак си е пуснало помиярите да го четкат през медиите, че много елементарни му станаха лъжите и вече дикиш не фатат, дори сред предизрборно излъганите муньовци.

    12:07 21.07.2026

  • 31 Бърборко

    17 0 Отговор
    Защо лъжете ве

    12:08 21.07.2026

  • 32 Шкиф

    14 1 Отговор
    Славе Василев- тежък наркоман, но много ги разбира.

    12:08 21.07.2026

  • 33 ироней

    9 0 Отговор
    ----Разликата между сега и преди е, че тогава давахме всичко---
    Сега пак даваме, каквото са поискали, но го даваме с "твърди" ултиматуми срещу "нещо", което още не знаем (с визите не стана), евентуално ще изпросиме и виртуално въображаемо ще получим, като гордо го обявим пред обществото как отстояваме в светлото бъдеще интереса си.
    "Разликата" е очебийна, вгледайте се, щом не се забелязва и повярвайте!

    12:10 21.07.2026

  • 34 Много ми е интересно...

    16 0 Отговор
    къде е научил тази "цветуща журналистика " (писача) Слави Василев ???

    ""Ние ще им искаме и те ще ни дадат , това което искаме ""... а стига бе майна!!!!?

    Както казва народната поговорка,

    " Отумрял писмо , няма да получиш"

    12:10 21.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Зъл пес

    13 1 Отговор
    Славчоуууу,кажи какво ще получим сега,остави каквото е било.Много обещавахте,нищо не правите.Хайде,докога щи ви чакат 2,4млн.оффци?

    12:12 21.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Прогресът става упадък

    23 3 Отговор
    Защо трябва да приемаме американските самолети? Така участваме във войната срещу Иран. Не случайно цяла Западна Европа отказаха.

    Коментиран от #44

    12:14 21.07.2026

  • 39 Не знаех , че

    15 0 Отговор
    има такъв пургатив !

    12:15 21.07.2026

  • 40 Живков

    17 1 Отговор
    Жалки слуги!

    12:15 21.07.2026

  • 41 ядем банани но....

    15 0 Отговор
    На всичко отгоре и нагло се хвалят, сравнявайки се с предишни правителства.

    12:17 21.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Радев

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Прогресът става упадък":

    Защото съм натовски генерал.

    12:20 21.07.2026

  • 45 Кирпич

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тя искаше да каже най бедна и с най овчия народ Обикновен ласпУс

    Коментиран от #54, #61

    12:20 21.07.2026

  • 46 Художници

    12 0 Отговор
    ли бяха майка ти и баща ти , че такъв Убав те нарисуваха ?

    12:23 21.07.2026

  • 47 Тодар Живков

    7 6 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-крадливо племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Рова са българските комунисти.

    12:24 21.07.2026

  • 48 E, пудела

    14 1 Отговор
    всеки ден ли ще ни облъчва с глупотевините си?

    12:25 21.07.2026

  • 49 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "А този е":

    Абсолютно съм съгласен с коментара ти.... Това същество ми е адски противно, същото като оня Мирчев.... "Материята" я направи онова недоразумение стани шеф и кал фин, когато подписаха през 2006 година за четирите краварски бази.... С интерес ще гледам Евроком предаването на големия мраз, да видя какви бисери ще изляза и той.....

    12:30 21.07.2026

  • 50 Връщай

    10 1 Отговор
    Парите!

    12:31 21.07.2026

  • 51 Сандо

    9 1 Отговор
    Смешен пропагандист.Но от думите му излиза,че българите отново са сгрешили в избора си - избраха генерал,а е трябвало да сложат на върха капитан.

    12:33 21.07.2026

  • 52 КОМЕНТАР

    8 2 Отговор
    България се вкарва във втора чужда война

    12:35 21.07.2026

  • 53 Фейк - либераст

    9 0 Отговор
    36 ГОДИНИ водещ принцип на българската външна политика е "ПОДАЙ Г.....З" !

    12:39 21.07.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Кирпич":

    Дори един ОБИКНОВЕН човек трябва да се научи ДА МОЖЕ
    да казва това, което иска да каже❗
    А таА П(а/у)ТКА е дори мЕнистЕр❗

    12:41 21.07.2026

  • 55 Дали има

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Майора":

    по-неграмотен "майор" от теб?

    12:50 21.07.2026

  • 56 Мериленд

    6 1 Отговор
    Глупакът си е глупак. Не става за нищо, камо ли за дипломация.

    12:51 21.07.2026

  • 57 Мериленд

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "А този е":

    Подкрепям абсолютно.

    12:52 21.07.2026

  • 58 Срам нямате!

    6 1 Отговор
    Срам нямате ли, бе!
    И чужди нахалници, и наши предатели, лакеи и подмазвачи.
    Как е възможно с такива военни тъпотии да се ангажира битието ни днес!
    Тотален хаос (дали е контролиран хаос) и мърсотия навсякъде -
    духовна и физическа мърсотия по всичко живо, защо?!

    Какво не са поискали още САЩ от България, Европа, Азия,
    Русия, Гренландия, Тайван, Аржентина и целия свят?!?

    Какви самолети ще пускате в България, бе, Насилев,
    за да помагат за РАЗРУШЕНИЯ и УБИЙСТВА в суверенна държава
    Иран, която нищо лошо не е направила на България и на Българския народ?!
    Оставка!
    Всички подкрепящи това нещастно „решение за цистерни самолети“ у нас,
    ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ, отивайте да живеете в САЩ, Израел или Англия...

    Питайте ИИ - колко войни са започнали САЩ от 1776 г. насам.
    По данни на Изследователската служба на Конгреса на САЩ !

    Съединените щати са участвали в над 36 големи войни
    и са провели близо 469 военни интервенции в чужбина от 1776 г. насам!

    Тоест за 250 години съществуване по 2 военни кампании годишно
    срещу чужди държави и народи, за да се разпореждат с ресурсите им,
    вашите краварски ковбои.
    Срам и позор за всички наши предатели и чуждите нахални гринговци

    12:52 21.07.2026

  • 59 Принципно е така

    1 4 Отговор
    Като сме в Нато, това е, въпросът е да се измъкваме с минимални жертви и даже без, щото като нищо ще ни пожертва, Запада не мисли

    12:55 21.07.2026

  • 60 Тоя герой

    2 0 Отговор
    Дали прави разлика между генерал и капитан?!

    Или все е началник!

    12:57 21.07.2026

  • 61 най-бедна?

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Кирпич":

    При последното преброяване, България НЕ Е в списъка с 15те най-бедни страни в Европа. Запомнете го това.

    12:57 21.07.2026

  • 62 Радев винаги си е имал Слави

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Фори":

    Трифонов е на заплата към Радев. Не случайно като изпадна от парламента и веднага започна да рекламира президентската република.

    Коментиран от #67

    13:00 21.07.2026

  • 63 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    АМА СИ ДОНЕСЕТЕ И СТАРИТЕ
    ХЛАДИЛНИЦИ И ЧОРАПИ...☝

    13:02 21.07.2026

  • 64 !!!?

    1 2 Отговор
    Многопластова дипломация "Мистър Кеш" - даваш плацдарм за удари по чужда страна, получаваш тактически ядрен удар !!!?

    Коментиран от #66

    13:06 21.07.2026

  • 65 Стоянов

    4 0 Отговор
    Леко ме дразни това не особено умно момче да ми говори за "тънка материя".

    13:09 21.07.2026

  • 66 А стига бря

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "!!!?":

    До оня ден мин. председателя на мафията ПП и ДБ андрей гюров, друго тролеше.

    13:09 21.07.2026

  • 67 Каква полза имаш

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Радев винаги си е имал Слави":

    са се излагаш с евтини лъжи.

    Коментиран от #70

    13:10 21.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    Ако НС разреши пребиваването на американски самолети и въоръжени войници, просто тези депутати да отиват по дяволите, заедно с любимия премиер и клакьорите като Славчо.

    Коментиран от #73

    13:16 21.07.2026

  • 70 евтин лъжец викаш

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Каква полза имаш":

    Слави Трифонов и партия „Има такъв народ“ (ИТН) инициират идеята за свикване на национален референдум за превръщането на България от парламентарна в президентска република. Въпреки заявките, през април 2023 г. Трифонов признава, че кампанията не събира необходимите 400 000 подписа и не успява да внесе искането в парламента.
    През лятото на 2022 г. лидерът на ИТН обявява, че според него досегашният модел на управление е изчерпан и държавата се нуждае от кардинална промяна чрез нова конституция и президентско управление.Първоначално партията предприема действия за събиране на необходимата обществена подкрепа, за да може въпросът да бъде гласуван на референдум заедно с предстоящите парламентарни избори.Процесът по събиране на легитимен брой подписи среща сериозни обществени и политически дискусии. В крайна сметка през пролетта на 2023 г. инициативният комитет събира около 145 193 подписа, което се оказва недостатъчно според изискванията на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

    Коментиран от #72

    13:16 21.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 И това какво виждане има ИТН

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "евтин лъжец викаш":

    и лъжите на глупака във форума, какво общо има? Задаваш ли си въпроса, каква полза имаш от лъжи. Не си ли ти глупака, като те ползват?

    Коментиран от #74

    13:23 21.07.2026

  • 73 Умник

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Павел Пенев":

    война ли да обявим?Кимиончооо...

    13:23 21.07.2026

  • 74 евтина пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "И това какво виждане има ИТН":

    потърси си статията сам. И не се излагай.

    Коментиран от #76

    13:25 21.07.2026

  • 75 Мраз Джуниър

    2 0 Отговор
    Отново се разтекъл. Карай си поршето, избръсни се и не се тормози.( Без) действията показват всичко. Намажи се да не изгориш. Важно е клюките да вървят.

    13:26 21.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Пропаганда

    4 0 Отговор
    Тинк танка на Радев излезе да манипулира обществените нагласи...
    Излъгахте хората и това си е. Да му мислят пак кога ще се доверяват на празни обещания.

    13:30 21.07.2026

  • 78 Келепир

    2 2 Отговор
    България за да не получи нищо в замяна, явно сделката е за лични облаги за Радев. Сигурно са му обещали пенсиониране в някоя от структурите на НАТО или доживотно финансиране на негово НПО.

    Коментиран от #81

    13:34 21.07.2026

  • 79 Абе

    1 1 Отговор
    нали американците ни управляват!Защо трябва да ни питат ?

    13:34 21.07.2026

  • 80 евтина зеленочорапна пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Така де":

    Въвеждането на машинното гласуване в българския избирателен процес стана с изчичното настояване и диктовката на две партии, които вече не са в парламентарния мир - "Има такъв народ" и “Изправи се! Мутри вън!”, които настояха за това през 2021 година. Тогава ги подкрепиха от БСП, а ДПС се въздържаха.

    Любопитно е да проследим моменти от тогавашния разгорещен парламентарен дебат и драматичното гласуване.

    На 27.04.2021 г. в петчасов маратон на Правната комисия с председател Радостин Василев (ИТН) депутатите приеха ключови промени в Изборния кодекс, с които замениха хартиените бюлетини с мащини. На второ четене народните представители приеха да сменят състава на Централната избирателна комисия (ЦИК), да премахнат ограничението за секциите в чужбина, а вотът в България да става основно с машини.
    ИТН настояваха дори да се гласува и по пощата, на което ЦИК се противопостави с мотива, че няма ресурс за реализацията и на тази идея.
    Правната комисия прие, че първото експериментално дистанционно електронно гласуване ще бъде на изборите за президент през есента на 2021 година.


    Тогава ГЕРБ се противопостави категорично на машинното гласуване.

    Коментиран от #85

    13:35 21.07.2026

  • 81 Лъжата

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Келепир":

    винаги е била приоритет на пропадналите глупаци в едно общество!

    13:35 21.07.2026

  • 82 Ще откажем

    0 0 Отговор
    колкото Лукашенко на Путин!

    13:36 21.07.2026

  • 83 Защо Безмер

    1 1 Отговор
    Защото е няколко метре извън обхвата на иранските ракети!

    Коментиран от #87, #88

    13:38 21.07.2026

  • 84 Морски

    0 1 Отговор
    Имай късмет кън България да полетят ирански ракети,тогава ще видиш къде ще полетиш ти!

    Коментиран от #86

    13:39 21.07.2026

  • 85 И това не какво общо

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "евтина зеленочорапна пропаганда":

    има с лъжите които вменява глупака? Та въпроса стои. Каква полза има глупака да лъже? Замисля ли се, че глупака е той.

    13:41 21.07.2026

  • 86 аве

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Морски":

    направо от Того ще дойдат ракетите, че по-близо. Хумористи.

    13:41 21.07.2026

  • 87 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Защо Безмер":

    не е гражданско летище!

    13:41 21.07.2026

  • 88 ма тва

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Защо Безмер":

    километри - метри - мурзилския тро летариат не го интирисува.

    13:42 21.07.2026

  • 89 хе хе

    2 0 Отговор
    Иранските ракети не можаха да влезнат в Турция, но виж според изрожденците в Болгария ще влезнат как си искат! И една ракета по две цистерни ще убий!

    13:43 21.07.2026

  • 90 Не искаме война

    1 2 Отговор
    Бесилка и въже за народните изедници и националните предатели. Поне другите американски марионетки открито си признаваха, че са такива. Радевото котило е най-гнусно

    13:44 21.07.2026

  • 91 Няма ляво, има само егоизъм

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    Десен е, няма леви след 1989 г.

    13:45 21.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 9999

    0 0 Отговор
    На коя сцена бе Брат , вие не знаете какво говорите ?

    13:49 21.07.2026

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