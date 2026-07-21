Слави Василев за американските самолети: Тънка материя, за която трябват много усилия, здрави нерви и капитанско виждане

В профила си във фейсбук зам.-председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Слави Василев защити предложението на Министерския съвет Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.
„Гледам, че коментиращите външната политика и външния министър продължават да се упражняват по темата. Драги приятели, решението на Народното събрание е част от тази „тънка материя“. Тя е толкова тънка, че не я виждате през дебелите контури, останали от периода на Борисов и Пеевски, през които сте свикнали да гледате“, заявява Василев, цитиран от novini.bg
„Например решението на Народното събрание, което вероятно ще разреши пребиваването на американските самолети на военното летище, ще постави България в положение да поиска нещо от своите съюзници. Нещо, свързано с енергетиката например. Нещо, свързано със суверенитета ни, икономиката, цените на бензина и тока. И т.н. Ето това е национален интерес - понеже има хора, които не могат да го дефинират. След това вероятно ще възникне нов „казус“, по който отново ще трябва да заемем позиция. И ние ще го направим. Това означава да имаш външна политика“, подчертава той.
„Разликата между сега и преди е, че тогава давахме всичко. Срещу какво? Срещу едно потупване по рамото. Самолетите и тогава бяха в България, с единствената разлика, че бяха на гражданското летище в столицата. И не получихме нищо, защото не поискахме нищо. Защото манталитетът беше да се снишаваме. Външна политика на принципа „преклонена глава сабя не я сече”. Външната политика от ерата „Борисов-Пеевски“, а и от преди това, беше абсолютна катастрофа. България беше придатък. Безгласна буква. Сега България е на сцената. Самолетите бяха на гражданско летище. Помолихме любезно да се преместят. Те помолиха любезно да ги върнем. Ние съобщихме за тази молба, без да замазваме, че са „за учения“, и ще решим въпроса в парламента, както е по закон. След това ще дойде наш ред любезно да помолим за нещо друго. Което ще получим. Тънка материя, за която се изискват много усилия, здрави нерви и капитанско виждане”, пише още Слави Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малката мраz
Коментиран от #3
11:40 21.07.2026
2 До Румен Радев:
11:40 21.07.2026
3 А този е
До коментар #1 от "малката мраz":голям празнодумец, обичащ да се гледа и слуша. Пълен Хахо.
Коментиран от #49, #57
11:41 21.07.2026
4 Жалко
11:41 21.07.2026
5 Факт
11:42 21.07.2026
6 поредния
Коментиран от #71
11:42 21.07.2026
7 Робот
11:43 21.07.2026
8 неможачи
11:45 21.07.2026
9 хъхъ
11:45 21.07.2026
10 Колю Гаубицата
Аман от продажници!
Коментиран от #13
11:48 21.07.2026
11 Евроатлантик
11:48 21.07.2026
12 Фори
Коментиран от #62
11:50 21.07.2026
13 Окооо
До коментар #10 от "Колю Гаубицата":Спокойно, няма да завият сирените нито в Ямбол, нито в Стамбул ! Това си е военно летище за тези цели, а пък и то не останаха ракети за към нас, чак !!!
11:50 21.07.2026
14 Боруна Лом
Коментиран от #91
11:51 21.07.2026
15 Да,
11:52 21.07.2026
16 Последния Софиянец
Коментиран от #63
11:53 21.07.2026
17 Да бе
11:53 21.07.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Абе направо си е ТЪ.ПА работа❗
Като ЧАМОВАта дъска Чамова, дето се ИЗЦЕПИ, че България била...
"НАЙ- МАЛКАТА СТРАНА В ЕС"❗
Коментиран от #45
11:56 21.07.2026
19 Майора
Коментиран от #55
11:57 21.07.2026
20 Мекере
11:57 21.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кривоверен алкаш
12:02 21.07.2026
23 Изокал
12:02 21.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Възpожденец 🇧🇬
Няма как синове и внуци на шумкари и овчари, които Мордор постави начело на България след като ни окупира, да блестят с интелект. Няма как ! Ще са си npocти и ограничени подмазвачи, нагаждачи и крадливи ypoди .
Коментиран от #27
12:03 21.07.2026
26 Многопластов
12:05 21.07.2026
27 Трън
До коментар #25 от "Възpожденец 🇧🇬":трендафил не ражда , както казва народът ни ! Ген !
12:05 21.07.2026
28 нннн
Единственият шанс ПБ за измъкване е да инструктират депутатите си да гласуват против. Радев ще има оправдание пред хамериканците..
12:05 21.07.2026
29 Спрете го този позор!
Толкова му е тънка тънката работа.
Поредният малоумен продажен търгаш!
12:06 21.07.2026
30 Малкия оМРАЗ
12:07 21.07.2026
31 Бърборко
12:08 21.07.2026
32 Шкиф
12:08 21.07.2026
33 ироней
Сега пак даваме, каквото са поискали, но го даваме с "твърди" ултиматуми срещу "нещо", което още не знаем (с визите не стана), евентуално ще изпросиме и виртуално въображаемо ще получим, като гордо го обявим пред обществото как отстояваме в светлото бъдеще интереса си.
"Разликата" е очебийна, вгледайте се, щом не се забелязва и повярвайте!
12:10 21.07.2026
34 Много ми е интересно...
""Ние ще им искаме и те ще ни дадат , това което искаме ""... а стига бе майна!!!!?
Както казва народната поговорка,
" Отумрял писмо , няма да получиш"
12:10 21.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Зъл пес
12:12 21.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Прогресът става упадък
Коментиран от #44
12:14 21.07.2026
39 Не знаех , че
12:15 21.07.2026
40 Живков
12:15 21.07.2026
41 ядем банани но....
12:17 21.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Радев
До коментар #38 от "Прогресът става упадък":Защото съм натовски генерал.
12:20 21.07.2026
45 Кирпич
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тя искаше да каже най бедна и с най овчия народ Обикновен ласпУс
Коментиран от #54, #61
12:20 21.07.2026
46 Художници
12:23 21.07.2026
47 Тодар Живков
12:24 21.07.2026
48 E, пудела
12:25 21.07.2026
49 Европеец
До коментар #3 от "А този е":Абсолютно съм съгласен с коментара ти.... Това същество ми е адски противно, същото като оня Мирчев.... "Материята" я направи онова недоразумение стани шеф и кал фин, когато подписаха през 2006 година за четирите краварски бази.... С интерес ще гледам Евроком предаването на големия мраз, да видя какви бисери ще изляза и той.....
12:30 21.07.2026
50 Връщай
12:31 21.07.2026
51 Сандо
12:33 21.07.2026
52 КОМЕНТАР
12:35 21.07.2026
53 Фейк - либераст
12:39 21.07.2026
54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Кирпич":Дори един ОБИКНОВЕН човек трябва да се научи ДА МОЖЕ
да казва това, което иска да каже❗
А таА П(а/у)ТКА е дори мЕнистЕр❗
12:41 21.07.2026
55 Дали има
До коментар #19 от "Майора":по-неграмотен "майор" от теб?
12:50 21.07.2026
56 Мериленд
12:51 21.07.2026
57 Мериленд
До коментар #3 от "А този е":Подкрепям абсолютно.
12:52 21.07.2026
58 Срам нямате!
И чужди нахалници, и наши предатели, лакеи и подмазвачи.
Как е възможно с такива военни тъпотии да се ангажира битието ни днес!
Тотален хаос (дали е контролиран хаос) и мърсотия навсякъде -
духовна и физическа мърсотия по всичко живо, защо?!
Какво не са поискали още САЩ от България, Европа, Азия,
Русия, Гренландия, Тайван, Аржентина и целия свят?!?
Какви самолети ще пускате в България, бе, Насилев,
за да помагат за РАЗРУШЕНИЯ и УБИЙСТВА в суверенна държава
Иран, която нищо лошо не е направила на България и на Българския народ?!
Оставка!
Всички подкрепящи това нещастно „решение за цистерни самолети“ у нас,
ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ, отивайте да живеете в САЩ, Израел или Англия...
Питайте ИИ - колко войни са започнали САЩ от 1776 г. насам.
По данни на Изследователската служба на Конгреса на САЩ !
Съединените щати са участвали в над 36 големи войни
и са провели близо 469 военни интервенции в чужбина от 1776 г. насам!
Тоест за 250 години съществуване по 2 военни кампании годишно
срещу чужди държави и народи, за да се разпореждат с ресурсите им,
вашите краварски ковбои.
Срам и позор за всички наши предатели и чуждите нахални гринговци
12:52 21.07.2026
59 Принципно е така
12:55 21.07.2026
60 Тоя герой
Или все е началник!
12:57 21.07.2026
61 най-бедна?
До коментар #45 от "Кирпич":При последното преброяване, България НЕ Е в списъка с 15те най-бедни страни в Европа. Запомнете го това.
12:57 21.07.2026
62 Радев винаги си е имал Слави
До коментар #12 от "Фори":Трифонов е на заплата към Радев. Не случайно като изпадна от парламента и веднага започна да рекламира президентската република.
Коментиран от #67
13:00 21.07.2026
63 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #16 от "Последния Софиянец":АМА СИ ДОНЕСЕТЕ И СТАРИТЕ
ХЛАДИЛНИЦИ И ЧОРАПИ...☝
13:02 21.07.2026
64 !!!?
Коментиран от #66
13:06 21.07.2026
65 Стоянов
13:09 21.07.2026
66 А стига бря
До коментар #64 от "!!!?":До оня ден мин. председателя на мафията ПП и ДБ андрей гюров, друго тролеше.
13:09 21.07.2026
67 Каква полза имаш
До коментар #62 от "Радев винаги си е имал Слави":са се излагаш с евтини лъжи.
Коментиран от #70
13:10 21.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Павел Пенев
Коментиран от #73
13:16 21.07.2026
70 евтин лъжец викаш
До коментар #67 от "Каква полза имаш":Слави Трифонов и партия „Има такъв народ“ (ИТН) инициират идеята за свикване на национален референдум за превръщането на България от парламентарна в президентска република. Въпреки заявките, през април 2023 г. Трифонов признава, че кампанията не събира необходимите 400 000 подписа и не успява да внесе искането в парламента.
През лятото на 2022 г. лидерът на ИТН обявява, че според него досегашният модел на управление е изчерпан и държавата се нуждае от кардинална промяна чрез нова конституция и президентско управление.Първоначално партията предприема действия за събиране на необходимата обществена подкрепа, за да може въпросът да бъде гласуван на референдум заедно с предстоящите парламентарни избори.Процесът по събиране на легитимен брой подписи среща сериозни обществени и политически дискусии. В крайна сметка през пролетта на 2023 г. инициативният комитет събира около 145 193 подписа, което се оказва недостатъчно според изискванията на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Коментиран от #72
13:16 21.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 И това какво виждане има ИТН
До коментар #70 от "евтин лъжец викаш":и лъжите на глупака във форума, какво общо има? Задаваш ли си въпроса, каква полза имаш от лъжи. Не си ли ти глупака, като те ползват?
Коментиран от #74
13:23 21.07.2026
73 Умник
До коментар #69 от "Павел Пенев":война ли да обявим?Кимиончооо...
13:23 21.07.2026
74 евтина пропаганда
До коментар #72 от "И това какво виждане има ИТН":потърси си статията сам. И не се излагай.
Коментиран от #76
13:25 21.07.2026
75 Мраз Джуниър
13:26 21.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Пропаганда
Излъгахте хората и това си е. Да му мислят пак кога ще се доверяват на празни обещания.
13:30 21.07.2026
78 Келепир
Коментиран от #81
13:34 21.07.2026
79 Абе
13:34 21.07.2026
80 евтина зеленочорапна пропаганда
До коментар #76 от "Така де":Въвеждането на машинното гласуване в българския избирателен процес стана с изчичното настояване и диктовката на две партии, които вече не са в парламентарния мир - "Има такъв народ" и “Изправи се! Мутри вън!”, които настояха за това през 2021 година. Тогава ги подкрепиха от БСП, а ДПС се въздържаха.
Любопитно е да проследим моменти от тогавашния разгорещен парламентарен дебат и драматичното гласуване.
На 27.04.2021 г. в петчасов маратон на Правната комисия с председател Радостин Василев (ИТН) депутатите приеха ключови промени в Изборния кодекс, с които замениха хартиените бюлетини с мащини. На второ четене народните представители приеха да сменят състава на Централната избирателна комисия (ЦИК), да премахнат ограничението за секциите в чужбина, а вотът в България да става основно с машини.
ИТН настояваха дори да се гласува и по пощата, на което ЦИК се противопостави с мотива, че няма ресурс за реализацията и на тази идея.
Правната комисия прие, че първото експериментално дистанционно електронно гласуване ще бъде на изборите за президент през есента на 2021 година.
Тогава ГЕРБ се противопостави категорично на машинното гласуване.
Коментиран от #85
13:35 21.07.2026
81 Лъжата
До коментар #78 от "Келепир":винаги е била приоритет на пропадналите глупаци в едно общество!
13:35 21.07.2026
82 Ще откажем
13:36 21.07.2026
83 Защо Безмер
Коментиран от #87, #88
13:38 21.07.2026
84 Морски
Коментиран от #86
13:39 21.07.2026
85 И това не какво общо
До коментар #80 от "евтина зеленочорапна пропаганда":има с лъжите които вменява глупака? Та въпроса стои. Каква полза има глупака да лъже? Замисля ли се, че глупака е той.
13:41 21.07.2026
86 аве
До коментар #84 от "Морски":направо от Того ще дойдат ракетите, че по-близо. Хумористи.
13:41 21.07.2026
87 Защото
До коментар #83 от "Защо Безмер":не е гражданско летище!
13:41 21.07.2026
88 ма тва
До коментар #83 от "Защо Безмер":километри - метри - мурзилския тро летариат не го интирисува.
13:42 21.07.2026
89 хе хе
13:43 21.07.2026
90 Не искаме война
13:44 21.07.2026
91 Няма ляво, има само егоизъм
До коментар #14 от "Боруна Лом":Десен е, няма леви след 1989 г.
13:45 21.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 9999
13:49 21.07.2026