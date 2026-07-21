Новини
България »
Запрянов за самолетите цистерни: На летище София натрупахме огромен опит от предишното разполагане

Запрянов за самолетите цистерни: На летище София натрупахме огромен опит от предишното разполагане

21 Юли, 2026 20:10 678 68

  • атанас запрянов-
  • американски самолети

В правомощията на министъра на отбраната е да вземе решение за до 15 самолета и 500 души. Аз съм взел това решение, уведомил съм с писма президента, премиера и председателя на Народното събрание

Запрянов за самолетите цистерни: На летище София натрупахме огромен опит от предишното разполагане - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В предаването "Лице в лице" по БТВ бившият министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че не е съгласен с думите на премиера Румен Радев, че обществото и президентът не са били уведомени за разполагането на американските самолети цистерни на летището в София в началото на годината.

В закона за преминаване и пребиваване на чужди войски на територията на страната ясно е регламентиран редът, по който се вземат решенията. В нотата на САЩ от февруари се искаше разполагане на сили с невоенен характер. В правомощията на министъра на отбраната е да вземе решение за до 15 самолета и 500 души. Аз съм взел това решение, уведомил съм с писма президента, премиера и председателя на Народното събрание, че ще има такова разполагане на американски сили с невоенен характер. На сайта на министерството бяхме поставили такова уведомление, заяви Запрянов.

Става въпрос за един стратегически съюзник. Не подлагам на никакви съмнения невоенния характер, който те са декларирали. По време на пребиваването не се случи нищо от всички страхове и инсинуации, които се разпространяваха в публичното пространство. Ние не влязохме във война с Иран и не участвахме в операцията. Сега имаме нов момент – искането е за разполагане с военен характер. При това положение не е в правомощията на премиера и на правителството да вземат решението, а правилно въпросът ще се реши от Народното събрание. Ние нямаме натовски елемент, но имаме двустранен елемент, регламентиран в договора между България и САЩ от 2006 г., посочи бившият военен министър.

Важно е как ще гласуват политическите сили в Народното събрание. ГЕРБ категорично ще гласува положително, поясни той.

На летище София натрупахме огромен опит от предишното разполагане, убеден съм че сега в Безмер ще има нови уроци, тъй като то е по-отдалечено логистично. Убеден съм, че ако искаме да имаме стратегически отношения със САЩ, утре трябва да се вземе положително решение. Отношенията между България и САЩ са изключително динамични по отношение на превъоръжаването, енергетиката, дерогацията на "Лукойл " – ако отношенията продължават да се развиват и задълбочават, България ще има големи ползи. Надявам се, че "Прогресивна България" и сегашното правителство ще действат със същото разбиране, отбеляза Атанас Запрянов.

Тези самолети не участват в бойни мисии. Продължава да няма пряк военен риск за страната ни, увери бившият министър на отбраната във връзка с предложението на Министерския съвет Народното събрание да реши дали американски самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза "Безмер".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Има Нота от Иран във Външно министерство.Казват че ще ни бомбят

    Коментиран от #55

    20:11 21.07.2026

  • 2 ЗиЛ131

    21 5 Отговор
    Дъртия перко отдавна трябваше да се е пенсионирал

    Коментиран от #27

    20:11 21.07.2026

  • 3 Данчо

    14 7 Отговор
    ГЕРБ, ДПС и ПП-ДъБъ не знам какво ще кажат на избирателите си?
    Те ги правят мишена на ирански удари!!

    Коментиран от #30

    20:13 21.07.2026

  • 4 Без име

    14 1 Отговор
    За пари и майките си ще ....те.

    20:13 21.07.2026

  • 5 Костадин Костадинов

    13 6 Отговор
    Правителството на Радев предлага американски самолети-цистерни да бъдат разположени на летище Безмер, докато паралелно се отпускат нови средства за военна инфраструктура - разширяване на пристанище Варна и модернизация на военни летища.

    Тези решения превръщат България в част от чужди военни конфликти и увеличават риска за националната ни сигурност.

    „Възраждане“ е категорично против България да бъде въвличана във войни, които не са наши. Нашата държава трябва да защитава българския национален интерес, а не да се превръща във военна база за чужди геополитически цели.
    България трябва да бъде гарант за сигурността на своите граждани, а не мишена в чужди конфликти.

    20:13 21.07.2026

  • 6 Удри

    12 3 Отговор
    Незнам дали руснаците ще ни ударят с атом както казва Румен Радев, но иранците като нищо ще ни запукат с балистични ракети защото ставаме част от войната срещу Иран.

    20:13 21.07.2026

  • 7 Абе подлого

    21 3 Отговор
    В какво натрупа опит? В слугинаж и лъжене пред народа. Боклуци лъжливи!

    20:13 21.07.2026

  • 8 Краварника

    11 2 Отговор
    Значи нямате нужда от повече опит!
    Нали се сещате, що краварите дават толко зор, явно предстои нова голяма офанзива в Иран за останалото се сещате, а бензина 3Е!

    20:14 21.07.2026

  • 9 Антоан

    7 2 Отговор
    Дано поне да няма овации, както навремето са ръкопляскали малко преди поредната национална катастрофа.

    20:14 21.07.2026

  • 10 Петя Киртика

    13 2 Отговор
    Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
    Говорителят на иранското външно министерство Есмаел Багаи е предупредил България да не позволява на САЩ да използва територията ѝ за военни операции срещу Иран. Това съобщи Ройтерс, като се позова на иранската държавна агенция ИРНА.
    Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолети-цистерни във военновъздушна база в балканската страна, която е членка на НАТО и ЕС.
    Иранският говорител заявява, че всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той нарича "агресия и военни престъпления". Багаи призова България да не се превръща в съучастник на "агресорите и закононарушителите".

    20:15 21.07.2026

  • 11 ТоТо

    11 4 Отговор
    Този 3апрянов наистина е голям ШУТ !

    20:15 21.07.2026

  • 12 Горски

    10 1 Отговор
    Това е дефакто съучастие в престъпните бомбандировки на САЩ над Иран. Славчо се надява американците да зарежат самолетите на Безмер и тате да ги приватизира. Иска се гръбнак, Слави, ама при вас липсва. Най-вече при теб, на тате момчето. Приватизатора на фабриката за хладилници. Червените куфарчета Слави развалят човека. Вместо да произвеждате приватизирахте изгонихте работниците и давате под наем заграбеното. Радев просто сменя олигарсите с братя олигарси Познайте кои са?

    20:15 21.07.2026

  • 13 Веско

    5 3 Отговор
    Ако Радев не изпълнява заповедите на Хегемона, ще ни пратят още бури, дъждове, земетресения.

    20:16 21.07.2026

  • 14 Дъртака пак лъже, явно деменцията напред

    9 3 Отговор
    Напредва. Доста неприятна пенсия

    20:16 21.07.2026

  • 15 Исак

    8 2 Отговор
    ГАВРА, ГАВРА, ГАВРА със България и Българите. Българи... не ви ли е останало малко достойнство и чест и самоуправление?

    20:16 21.07.2026

  • 16 Хмм

    9 5 Отговор
    Румбата трябва да го махне този министър както и половината от министрите си. Не става чеп за зеле от тях.

    Коментиран от #42

    20:16 21.07.2026

  • 17 Пришалеца

    10 2 Отговор
    Къде ни е интереса тези цистерни да са на Безмер?

    20:17 21.07.2026

  • 18 Търновец

    9 1 Отговор
    САЩ не са съюзник на България и ЕС а все повече се превръщат в частна армия на Израел и войната срещу Иран е всъщност война на Израел и не е юридически обоснована и Иран може да ни съди за съучастие. Има си ООН и там трябваше да има заседание на съвета и резолюция без която войната е Иран и Ливан са юридически незаконни

    20:17 21.07.2026

  • 19 Симо

    8 0 Отговор
    Ами той Радев си го каза : " Интересите на Америка са интереси и на България ?!

    20:17 21.07.2026

  • 20 Ясно

    9 1 Отговор
    Радев подари националите ни интереси на Ердоган и Тръмп. Правят каквото си искат, с нашия само слуша и изпълнява.

    20:18 21.07.2026

  • 21 Све0слав

    8 3 Отговор
    Това ако стане, ще е адски тъпо. България да участва в чужда война, без да има каквато и да е полза от това. Напротив! Само огромни недостатъци! Може да ни удрят с ракети и дронове! Адски тъпо е, да сме толкова наивни и глупави.

    20:18 21.07.2026

  • 22 Зелю

    5 2 Отговор
    ПО ВРЕМЕ НА ВАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ НИ ОКАПАХА КОСИТЕ И СЕГА НЯМА КАКВО ДА СИ СКУБЕМ...

    20:18 21.07.2026

  • 23 Този

    6 3 Отговор
    дърт КОЗЕЛ да ходи да си полива доматите и пипера на село. Защото зимата ще ми яде патката.

    20:18 21.07.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    АКО ФБР ПРЕБИЕ ШИШИ , МУЛТИГРУП И СИКАДЖИИТЕ
    ...
    Е В БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ДА ИМА АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ В БЕЗМЕР
    ..... А АКО ИМ ПОВДИГНЕ ФБР ФЕДЕРАЛНИ ОБВИНЕНИЯ В САЩ, ЩЕ ГИ ЕКСРАДИРАМЕ МАЙМУНИТЕ С РАДОСТ В САЩ - И БЕЗ ДА СЕ СТИГА ДО НАРОДЕН СЪД - ДА ЛЕЖАТ В САЩ:)

    20:19 21.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АМГ63

    6 4 Отговор
    Не сме мишена на Иран, защото Иран няма желание да воюва с всички страни от НАТО.
    В момента конфликта е САЩ срещу Иран, а не НАТО срещу Иран.
    Що се отнася, до това, че САЩ ни командват - ами нали вече имаме проруско правителство ?
    Нека да се опълчи на САЩ и Тръмп.
    Да въведе визи за гражданите на САЩ например.
    Или да наложи мито от 50% на всички американски стоки.

    20:19 21.07.2026

  • 27 Търновец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЗиЛ131":

    Народна мъдрост - умиращият кон рита най силно. Той ни наложи търговски мита и ние губим милиони

    20:20 21.07.2026

  • 28 Хаха

    4 4 Отговор
    Петроханската секта го назначи този за министър в правителството на Денков. Сега Радев го върна на бял кон.

    20:20 21.07.2026

  • 29 Спасимира

    6 2 Отговор
    Подигравка с интелигентността на българина.....всички знаят ,че ще станем цел....за каква отговорност става дума от тези хора

    20:20 21.07.2026

  • 30 Спокойно

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данчо":

    След като знаеш какво ще каже Радев на теб и другите си избиратели като теб.

    20:20 21.07.2026

  • 31 Хмм

    6 2 Отговор
    този забърка кашата, да си помисли за внуците, как би преживял ако им се случи нещо, като на децата в Иран, да помисли същото и Радев, да не се измъква с НС, неговите ще гласуват както им нареди

    20:20 21.07.2026

  • 32 предположение

    6 3 Отговор
    Аз пък предлагам този и другите агресивни евроатлантици да бъдат въдворени да живеят на летище Безмер. Няма от какво да се страхуват, нали всички казват, че не участваме в чуждата война.

    20:21 21.07.2026

  • 33 Христо Иваноф

    5 1 Отговор
    Ама по-важното е, че ще чакаме да махнат туристическите визи за Америката. Ще ходим на море във Флорида и Калифорния. Стига с тая Гърция.

    20:21 21.07.2026

  • 34 Maikяти

    6 1 Отговор
    Лопата в главата докато стане на клечки.

    20:22 21.07.2026

  • 35 КиКи

    5 0 Отговор
    С една дума се оказа, че генералът е най-обикновен слуга на чужди сили, и мошеник на дребно пред българския народ. Но не е виновен той, явно му е в природата да се навежда, виновни са тези, които го избраха.

    Коментиран от #39

    20:23 21.07.2026

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    В СОФИЯ БЕШЕ ОПАСНО - ЗАЩОТО РАКЕТАТА ТРЯБВА ДА МИНЕ НАД ГРЪЦКИТЕ МАЛАКИТА
    ......
    А В БЕЗМЕР РАКЕТАТА ОТ ИРАН ТРЯБВА ДА МИНЕ НАД ПОЛОВИН ТУРЦИЯ .. И ТУРЦИТЕ ПОНЕЖЕ НЕ ЗНАЯТ КЪДЕ ОТИВА ЩЕ В ДУМНАТ

    Коментиран от #41

    20:24 21.07.2026

  • 37 Димитър Георгиев

    4 3 Отговор
    Този усмихнат дядо Цар.Вулек преди месеци смело ни убеждаваше ,че нямало военни самолети на летището в София ,що не е в панделата ?

    20:24 21.07.2026

  • 38 ГРАД ВРАЦА

    8 0 Отговор
    Онези, които посмеят да гласуват “ЗА” трябва да бъдат изправени пред Народен съд заедно с премиер, президент и външен министър.

    20:24 21.07.2026

  • 39 Муки

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "КиКи":

    Генерала си е дъртапедеруга

    20:25 21.07.2026

  • 40 Дидо

    6 0 Отговор
    Даваме си задните части под наем за една война, която не е наша. Безмер и безмерен слугинаж!

    20:25 21.07.2026

  • 41 Майор Мишев

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не може ли ракетата да мине покрай Турция през Карабах ,Армения ,Грузия и Черно море където никой няма да я усети ,пък още по малко има способност да я спре .

    20:26 21.07.2026

  • 42 Спокойно

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    Не се вълнувай много. Димитър Стоянов освен полковник от резерва е другарче на Радев още от ВВС като началник щаб.

    20:27 21.07.2026

  • 43 дьоиас

    4 2 Отговор
    Тоя гнусния предател вече можеше да е в затвора. Боклук със боклук, натрупал бил опит??? Нагла дърта ГЕРБ мажоретка. Че поставя българите на дузпата, този дърт глупак хич не се и сеща. Даваха му някои лев и боклука предаде каквото можа. Слава на Господ Иисус Христос вече го изритаха този паразит. Лошото е че доидоха същите предатели. Българи няма в Българския парламент. Само лакеи и готови за чиния с леща да продадат всичко и всеки. Срамота.

    20:28 21.07.2026

  • 44 фен на сидеров

    3 0 Отговор
    Бог забавя , но не забравя ! Народът също !

    20:28 21.07.2026

  • 45 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Помияров ум.....

    20:30 21.07.2026

  • 46 Хайвана

    1 2 Отговор
    Мирише на пръст, ама и той нареден на лизането.

    20:32 21.07.2026

  • 47 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Дъи+бъ тия шахти дето ги чистехме, ама сигъ и Радев ше ги чисти в Безмер. Задръстени са.

    20:32 21.07.2026

  • 48 ЦСКА

    2 2 Отговор
    Абе тоя нац.предател май не е сменял скоро памперса,усмърдя целият ефир.

    20:32 21.07.2026

  • 49 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    2 1 Отговор
    НАЦИОНАЛЕН...ПРЕСТЪПНИК

    20:33 21.07.2026

  • 50 марийке мари

    2 2 Отговор
    тоз човечец от епопоя на забравените мишоци що ни го курдисваш кво изплямпал

    20:34 21.07.2026

  • 51 Въпросче

    3 0 Отговор
    Как може, възрастен човек, предполагам с внуци, как предава страната си , и бъдещето на децата ни, има ли грам морал и човещина да лъже и маже, Ами да си вземе семейството и това на премиера и да живеят в Безмер, тогава ще видим как мисли, и дали е спокоен, на стари години продажник на страната си ,защооо

    20:34 21.07.2026

  • 52 Тая

    3 1 Отговор
    продажна от-е-ка да се прати при бандеровските укри или в Белене

    20:34 21.07.2026

  • 53 Йоца

    2 0 Отговор
    и мундю лъжат и двамата са за аут

    20:35 21.07.2026

  • 54 с лупинга си юни пилота катастрофира юли

    2 0 Отговор
    Запрянов прозорливо разреши на цистерните да са паркирали със статут на учение на НАТО, защото НАТО отказва участие в конфликта САЩ с Иран.
    Самонадеяния премиер реши да го охули и даде срок до края на юни цистерните да напуснат страната, понеже не е такъв българския интерес.
    Само 20дни по-късно със същия патос предлага на НС да формализира пребиваването на самолетите цистерни и 250 американски военни, но с официално тяхно участие в конфликта САЩ с Иран. Вече има и ясна предупредителна нота от Иран, за да няма недоразумение..

    20:35 21.07.2026

  • 55 фен на сидеров

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    най -доброто за България и народа е да ни бомбят, че да се осъзнаем в какви ни 💩💩💩💩 набутват !

    20:35 21.07.2026

  • 56 Констатация

    2 2 Отговор
    """""""Запрянов за самолетите цистерни: На летище София натрупахме огромен опит от предишното разполагане"""""" --------- Тоест, признаваш, че не е било "учение", а логистично участие от наша страна във войната на Щатите срещу Иран??? Що излъгахте тогава, бе, старче?

    Коментиран от #67

    20:36 21.07.2026

  • 57 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 2 Отговор
    ТОЗ...СТАРЧОК...НИЩО НЕ Е.РЕШИЛ...ПРОСТО СА МО ЗАПОВЯДАЛИ

    20:36 21.07.2026

  • 58 ДрБр

    0 2 Отговор
    Тоя сричаше като първолак при всеки зададен въпрос, пълен нещастник.

    20:37 21.07.2026

  • 59 Спокойно

    4 1 Отговор
    Интересно защо всички гласували за Радев изпадат в истерия и търсят виновни за неговите решения. Нали си го подкрепихте на избирите. Подкрепата трябва да продължава, защото не ви е обещавал нищо конкретно, а за това че сте си въобразили някакви неща той няма вина.

    20:37 21.07.2026

  • 60 Този жив ли е още

    1 3 Отговор
    Да заминава на фронта да защитава любимата си Украйна.

    Коментиран от #61

    20:39 21.07.2026

  • 61 Спокойно

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Този жив ли е още":

    Статията е за Иран и САЩ. За Украйна има други статии за компетентна изява.

    20:42 21.07.2026

  • 62 Не зная кои натрупахме

    2 0 Отговор
    ...огромен опит от предишно разполагане..., но България струпа тинята на държавата на управленски позиции. Този е срам за българския генералитет. Ако съм предполагал някога, че стада продажни маймуни упражняват властта, т.е. продават властта.

    20:46 21.07.2026

  • 63 все за българсия интерес

    1 0 Отговор
    След ултиматума на пилота миналия месец за оттегляне на цистерните, този месец чича му Дончо му секна ентусиазма с нота и се налага на пилота (с връткане на очи) да призове НС да гласува съгласие за участие на цистерните в операцията на САЩ в Иран.

    20:47 21.07.2026

  • 64 Баба Кина

    1 0 Отговор
    Тоя дъртофей е голям палячо! За да "натрупаш" трябва да имаш капацитет и възможности. Това с белия пешкир и таблата леко приведен е сервилност!

    20:48 21.07.2026

  • 65 АМАН ОТ ИДИОТИ

    2 0 Отговор
    Овенни говеда

    20:49 21.07.2026

  • 66 Уха

    0 0 Отговор
    Това е генерал да се хвали че първия път го е поел дълбоко в задния двор ама вече има опит и ще влиза по лесно. Добре че е Шиши да свети

    20:51 21.07.2026

  • 67 не си доразбрал

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Констатация":

    Офищиално по военните документи самолетите са за учение на НАТО, понеже също официално НАТО отказва участие на страната на САЩ в Иран. Затова Запрянов не е излъгал.

    20:51 21.07.2026

  • 68 Казуар

    0 0 Отговор
    Друго си е, България да няма добре въоръжена армия и руски зелени човечета да ни освободят.

    20:54 21.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове