Запрянов за самолетите цистерни: На летище София натрупахме огромен опит от предишното разполагане

В предаването "Лице в лице" по БТВ бившият министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че не е съгласен с думите на премиера Румен Радев, че обществото и президентът не са били уведомени за разполагането на американските самолети цистерни на летището в София в началото на годината.
В закона за преминаване и пребиваване на чужди войски на територията на страната ясно е регламентиран редът, по който се вземат решенията. В нотата на САЩ от февруари се искаше разполагане на сили с невоенен характер. В правомощията на министъра на отбраната е да вземе решение за до 15 самолета и 500 души. Аз съм взел това решение, уведомил съм с писма президента, премиера и председателя на Народното събрание, че ще има такова разполагане на американски сили с невоенен характер. На сайта на министерството бяхме поставили такова уведомление, заяви Запрянов.
Става въпрос за един стратегически съюзник. Не подлагам на никакви съмнения невоенния характер, който те са декларирали. По време на пребиваването не се случи нищо от всички страхове и инсинуации, които се разпространяваха в публичното пространство. Ние не влязохме във война с Иран и не участвахме в операцията. Сега имаме нов момент – искането е за разполагане с военен характер. При това положение не е в правомощията на премиера и на правителството да вземат решението, а правилно въпросът ще се реши от Народното събрание. Ние нямаме натовски елемент, но имаме двустранен елемент, регламентиран в договора между България и САЩ от 2006 г., посочи бившият военен министър.
Важно е как ще гласуват политическите сили в Народното събрание. ГЕРБ категорично ще гласува положително, поясни той.
На летище София натрупахме огромен опит от предишното разполагане, убеден съм че сега в Безмер ще има нови уроци, тъй като то е по-отдалечено логистично. Убеден съм, че ако искаме да имаме стратегически отношения със САЩ, утре трябва да се вземе положително решение. Отношенията между България и САЩ са изключително динамични по отношение на превъоръжаването, енергетиката, дерогацията на "Лукойл " – ако отношенията продължават да се развиват и задълбочават, България ще има големи ползи. Надявам се, че "Прогресивна България" и сегашното правителство ще действат със същото разбиране, отбеляза Атанас Запрянов.
Тези самолети не участват в бойни мисии. Продължава да няма пряк военен риск за страната ни, увери бившият министър на отбраната във връзка с предложението на Министерския съвет Народното събрание да реши дали американски самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза "Безмер".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #55
20:11 21.07.2026
2 ЗиЛ131
Коментиран от #27
20:11 21.07.2026
3 Данчо
Те ги правят мишена на ирански удари!!
Коментиран от #30
20:13 21.07.2026
4 Без име
20:13 21.07.2026
5 Костадин Костадинов
Тези решения превръщат България в част от чужди военни конфликти и увеличават риска за националната ни сигурност.
„Възраждане“ е категорично против България да бъде въвличана във войни, които не са наши. Нашата държава трябва да защитава българския национален интерес, а не да се превръща във военна база за чужди геополитически цели.
България трябва да бъде гарант за сигурността на своите граждани, а не мишена в чужди конфликти.
20:13 21.07.2026
6 Удри
20:13 21.07.2026
7 Абе подлого
20:13 21.07.2026
8 Краварника
Нали се сещате, що краварите дават толко зор, явно предстои нова голяма офанзива в Иран за останалото се сещате, а бензина 3Е!
20:14 21.07.2026
9 Антоан
20:14 21.07.2026
10 Петя Киртика
Говорителят на иранското външно министерство Есмаел Багаи е предупредил България да не позволява на САЩ да използва територията ѝ за военни операции срещу Иран. Това съобщи Ройтерс, като се позова на иранската държавна агенция ИРНА.
Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолети-цистерни във военновъздушна база в балканската страна, която е членка на НАТО и ЕС.
Иранският говорител заявява, че всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той нарича "агресия и военни престъпления". Багаи призова България да не се превръща в съучастник на "агресорите и закононарушителите".
20:15 21.07.2026
11 ТоТо
20:15 21.07.2026
12 Горски
20:15 21.07.2026
13 Веско
20:16 21.07.2026
14 Дъртака пак лъже, явно деменцията напред
20:16 21.07.2026
15 Исак
20:16 21.07.2026
16 Хмм
Коментиран от #42
20:16 21.07.2026
17 Пришалеца
20:17 21.07.2026
18 Търновец
20:17 21.07.2026
19 Симо
20:17 21.07.2026
20 Ясно
20:18 21.07.2026
21 Све0слав
20:18 21.07.2026
22 Зелю
20:18 21.07.2026
23 Този
20:18 21.07.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
Е В БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ДА ИМА АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ В БЕЗМЕР
..... А АКО ИМ ПОВДИГНЕ ФБР ФЕДЕРАЛНИ ОБВИНЕНИЯ В САЩ, ЩЕ ГИ ЕКСРАДИРАМЕ МАЙМУНИТЕ С РАДОСТ В САЩ - И БЕЗ ДА СЕ СТИГА ДО НАРОДЕН СЪД - ДА ЛЕЖАТ В САЩ:)
20:19 21.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АМГ63
В момента конфликта е САЩ срещу Иран, а не НАТО срещу Иран.
Що се отнася, до това, че САЩ ни командват - ами нали вече имаме проруско правителство ?
Нека да се опълчи на САЩ и Тръмп.
Да въведе визи за гражданите на САЩ например.
Или да наложи мито от 50% на всички американски стоки.
20:19 21.07.2026
27 Търновец
До коментар #2 от "ЗиЛ131":Народна мъдрост - умиращият кон рита най силно. Той ни наложи търговски мита и ние губим милиони
20:20 21.07.2026
28 Хаха
20:20 21.07.2026
29 Спасимира
20:20 21.07.2026
30 Спокойно
До коментар #3 от "Данчо":След като знаеш какво ще каже Радев на теб и другите си избиратели като теб.
20:20 21.07.2026
31 Хмм
20:20 21.07.2026
32 предположение
20:21 21.07.2026
33 Христо Иваноф
20:21 21.07.2026
34 Maikяти
20:22 21.07.2026
35 КиКи
Коментиран от #39
20:23 21.07.2026
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
А В БЕЗМЕР РАКЕТАТА ОТ ИРАН ТРЯБВА ДА МИНЕ НАД ПОЛОВИН ТУРЦИЯ .. И ТУРЦИТЕ ПОНЕЖЕ НЕ ЗНАЯТ КЪДЕ ОТИВА ЩЕ В ДУМНАТ
Коментиран от #41
20:24 21.07.2026
37 Димитър Георгиев
20:24 21.07.2026
38 ГРАД ВРАЦА
20:24 21.07.2026
39 Муки
До коментар #35 от "КиКи":Генерала си е дъртапедеруга
20:25 21.07.2026
40 Дидо
20:25 21.07.2026
41 Майор Мишев
До коментар #36 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не може ли ракетата да мине покрай Турция през Карабах ,Армения ,Грузия и Черно море където никой няма да я усети ,пък още по малко има способност да я спре .
20:26 21.07.2026
42 Спокойно
До коментар #16 от "Хмм":Не се вълнувай много. Димитър Стоянов освен полковник от резерва е другарче на Радев още от ВВС като началник щаб.
20:27 21.07.2026
43 дьоиас
20:28 21.07.2026
44 фен на сидеров
20:28 21.07.2026
45 ШЕФА
20:30 21.07.2026
46 Хайвана
20:32 21.07.2026
47 Хасковски каунь
20:32 21.07.2026
48 ЦСКА
20:32 21.07.2026
49 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
20:33 21.07.2026
50 марийке мари
20:34 21.07.2026
51 Въпросче
20:34 21.07.2026
52 Тая
20:34 21.07.2026
53 Йоца
20:35 21.07.2026
54 с лупинга си юни пилота катастрофира юли
Самонадеяния премиер реши да го охули и даде срок до края на юни цистерните да напуснат страната, понеже не е такъв българския интерес.
Само 20дни по-късно със същия патос предлага на НС да формализира пребиваването на самолетите цистерни и 250 американски военни, но с официално тяхно участие в конфликта САЩ с Иран. Вече има и ясна предупредителна нота от Иран, за да няма недоразумение..
20:35 21.07.2026
55 фен на сидеров
До коментар #1 от "Последния Софиянец":най -доброто за България и народа е да ни бомбят, че да се осъзнаем в какви ни 💩💩💩💩 набутват !
20:35 21.07.2026
56 Констатация
Коментиран от #67
20:36 21.07.2026
57 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
20:36 21.07.2026
58 ДрБр
20:37 21.07.2026
59 Спокойно
20:37 21.07.2026
60 Този жив ли е още
Коментиран от #61
20:39 21.07.2026
61 Спокойно
До коментар #60 от "Този жив ли е още":Статията е за Иран и САЩ. За Украйна има други статии за компетентна изява.
20:42 21.07.2026
62 Не зная кои натрупахме
20:46 21.07.2026
63 все за българсия интерес
20:47 21.07.2026
64 Баба Кина
20:48 21.07.2026
65 АМАН ОТ ИДИОТИ
20:49 21.07.2026
66 Уха
20:51 21.07.2026
67 не си доразбрал
До коментар #56 от "Констатация":Офищиално по военните документи самолетите са за учение на НАТО, понеже също официално НАТО отказва участие на страната на САЩ в Иран. Затова Запрянов не е излъгал.
20:51 21.07.2026
68 Казуар
20:54 21.07.2026