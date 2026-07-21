Запрянов за самолетите цистерни: На летище София натрупахме огромен опит от предишното разполагане

В предаването "Лице в лице" по БТВ бившият министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че не е съгласен с думите на премиера Румен Радев, че обществото и президентът не са били уведомени за разполагането на американските самолети цистерни на летището в София в началото на годината.

В закона за преминаване и пребиваване на чужди войски на територията на страната ясно е регламентиран редът, по който се вземат решенията. В нотата на САЩ от февруари се искаше разполагане на сили с невоенен характер. В правомощията на министъра на отбраната е да вземе решение за до 15 самолета и 500 души. Аз съм взел това решение, уведомил съм с писма президента, премиера и председателя на Народното събрание, че ще има такова разполагане на американски сили с невоенен характер. На сайта на министерството бяхме поставили такова уведомление, заяви Запрянов.

Става въпрос за един стратегически съюзник. Не подлагам на никакви съмнения невоенния характер, който те са декларирали. По време на пребиваването не се случи нищо от всички страхове и инсинуации, които се разпространяваха в публичното пространство. Ние не влязохме във война с Иран и не участвахме в операцията. Сега имаме нов момент – искането е за разполагане с военен характер. При това положение не е в правомощията на премиера и на правителството да вземат решението, а правилно въпросът ще се реши от Народното събрание. Ние нямаме натовски елемент, но имаме двустранен елемент, регламентиран в договора между България и САЩ от 2006 г., посочи бившият военен министър.

Важно е как ще гласуват политическите сили в Народното събрание. ГЕРБ категорично ще гласува положително, поясни той.

На летище София натрупахме огромен опит от предишното разполагане, убеден съм че сега в Безмер ще има нови уроци, тъй като то е по-отдалечено логистично. Убеден съм, че ако искаме да имаме стратегически отношения със САЩ, утре трябва да се вземе положително решение. Отношенията между България и САЩ са изключително динамични по отношение на превъоръжаването, енергетиката, дерогацията на "Лукойл " – ако отношенията продължават да се развиват и задълбочават, България ще има големи ползи. Надявам се, че "Прогресивна България" и сегашното правителство ще действат със същото разбиране, отбеляза Атанас Запрянов.

Тези самолети не участват в бойни мисии. Продължава да няма пряк военен риск за страната ни, увери бившият министър на отбраната във връзка с предложението на Министерския съвет Народното събрание да реши дали американски самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза "Безмер".