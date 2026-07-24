Проданов към Теменужка Петкова: Това, че сте си глътнали корема за снимка, не значи, че ставате за фотомодел

Председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов от "Прогресивна България" (ПБ) нагруби от трибуната в дебатите за Бюджет 2026 вчера колегата си от ГЕРБ Теменужка Петкова, която беше финансов министър в предходния редовен кабинет.
В продължилите до късно снощи дискусии на второ четене той си позволи обидно сравнение между оставеното според него лошо наследство от предишните управляващи и нейния външен вид.
"Госпожо Петкова, какво наследство се оставили януари месец... Знаете ли, това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел", каза Проданов.
Усетил по реакцията на залата, че е направил гаф, той побърза да замаже ситуацията:
"Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип."
Репликата му беше в отговор на изказване на Петкова, според което кабинетът "Желязков" е оставил на 31 януари положително бюджетно салдо в размер на 212 млн. евро и фискален резерв от 8,2 млрд. евро.
"Не се смейте, защото вие не сте отваряли сайта на МФ", заяви тя. От ГЕРБ публикуваха запис от изказването ѝ във фейсбук, придружен от коментар, че "колегите от "Прогресивна България" подвеждат и това е нормално, защото дори не знаят как изглежда сайтът на Министерство на финансите".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Герберски отпадък
Коментиран от #11, #38
14:34 24.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
👏👏👏👏👏
14:34 24.07.2026
4 "Спартакус"
14:36 24.07.2026
5 Мунчо Копейкин празнодумеца
Още малко и ще надминат хyнтата на Къстадин cKoneйкин
Коментиран от #81
14:36 24.07.2026
6 Сила
Теменужката обаче е еднакво видима отвсякъде , трудно може да се определи кое е корем и кое г.з...!!?
Коментиран от #8, #87, #102
14:36 24.07.2026
7 бат Данчо
Коментиран от #39, #105
14:37 24.07.2026
8 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #6 от "Сила":👏👏👏👏👏👏
14:37 24.07.2026
9 Софиянец
14:38 24.07.2026
10 Твоя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"коктейл Молотов" е кафяво в пам.пер. Са ти, когато пуснеш гълъба
14:38 24.07.2026
11 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #2 от "Герберски отпадък":Ако беше така, тези плащания щеше да ги има записани в бюджета. Такива няма, но има 3,5 млрд. €, които са подготвени за кражба, също неописани в разчетите
14:38 24.07.2026
12 Хипотетично
За наглеците е естествено и да са грубияни и да са самохвалковци.
Числата разобличават алибитата на прогресивно оплитащите се в прокламиране на радевите разпоредени опорки.
14:38 24.07.2026
13 Милиони
14:38 24.07.2026
14 Касиерката
14:39 24.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ТОЗИ ЗАЩО ОБИЖДА
14:42 24.07.2026
17 Мазен,гаден,
Коментиран от #40
14:42 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 дам
Коментиран от #26
14:43 24.07.2026
20 Без име
Коментиран от #34
14:43 24.07.2026
21 Хахахаааа
14:43 24.07.2026
22 Цвете
14:44 24.07.2026
23 ДрайвингПлежър
14:46 24.07.2026
24 Баща му
14:46 24.07.2026
25 ШРЕК
14:47 24.07.2026
26 Сила
До коментар #19 от "дам":Не го сравнявай с провинциалните чалгари и мизерници ....виж му биографията на тоя младеж , къде е роден , учил , завършил , работил и от какво семейство и социална и интелектуална среда идва ....
Ония са провинциални злобни , завистливи , крадливи , неграмотни примитиви ....!!!
А лафа не е обида а точна и на място констатация !!!
Коментиран от #43
14:48 24.07.2026
27 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
14:48 24.07.2026
28 Тошко
14:49 24.07.2026
29 Лайкучка
По- възмутителното е, че номерът им за пореден път минава.
14:50 24.07.2026
30 Гост
14:53 24.07.2026
31 Въй
14:54 24.07.2026
32 КОЕ НЕ ВИ ХАРЕСВА
14:54 24.07.2026
33 Пенсионер
Коментиран от #36, #113
14:55 24.07.2026
34 ПРАВСИ
До коментар #20 от "Без име":ТИПИЧНА ДРОПЛА.
14:55 24.07.2026
35 Иван
14:57 24.07.2026
36 Баща му ,
До коментар #33 от "Пенсионер":Васил Проданов (агент Иванов от ДС ) , винаги по какви ли не линии начело на БКП по големи държавни хранилки !
14:58 24.07.2026
37 2 - и прогресивен отпадък
Коментиран от #57
15:00 24.07.2026
38 Данчо
До коментар #2 от "Герберски отпадък":Нищо не е прехвърлила , това само в главата на Мунчо за милиарди неразплатени и се оказа , че само фактурите за Боташ не са платени . Вярно си отпадък и лъжеш !
15:00 24.07.2026
39 Кандидат депутат
До коментар #7 от "бат Данчо":Не , не става въпрос за визите а за горивата . Махаме самолетите , спират ни петрола .
От всякъде сме прецакани и нямаме право на избор.
Коментиран от #101
15:01 24.07.2026
40 кой
До коментар #17 от "Мазен,гаден,":по-точно?
15:01 24.07.2026
41 Фростак
15:01 24.07.2026
42 И двамата са
Коментиран от #108
15:03 24.07.2026
43 Драго
До коментар #26 от "Сила":Това е падение за този мушмул , работил в японска банка ? Японците са фини хора , повярвай , не някакви прости балкански субекти . Родил се е със златна лъжичка в устата , но простотията избива когато не можеш да опонираш , дебатираш и т.н .
Коментиран от #79
15:04 24.07.2026
44 От комунист
15:04 24.07.2026
45 ДОБРЕ ГО Е КАЗАЛ ПРОДАНОВ,
ВСИЧКИ КРАДЦИ НА НАРОДНИ ПАРИ СА ДОСТА ОХРАНЕНИ.
15:05 24.07.2026
46 Мнение
15:05 24.07.2026
47 Проданов
15:05 24.07.2026
48 Жалка
15:06 24.07.2026
49 25 - и Шрек
Коментиран от #59
15:06 24.07.2026
50 Всички
15:08 24.07.2026
51 Лопата Орешник
15:08 24.07.2026
52 стринка темерутка
важното е че няма да ни разследвате за яката софра
стрижете ги повече наште наивни избиратели
15:09 24.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 !!!?
15:10 24.07.2026
55 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
Коментиран от #68
15:11 24.07.2026
56 Казуар
Коментиран от #84
15:11 24.07.2026
57 Леко е
До коментар #37 от "2 - и прогресивен отпадък":братчед, ще се гътнеш от злоба!
15:12 24.07.2026
58 Правилно име
15:13 24.07.2026
59 Оня Шемет с коня
До коментар #49 от "25 - и Шрек":Палячо, скоро всички вие от ГЕРБ ще бъдете по затворите 👊🪓
15:13 24.07.2026
60 Чочо
15:13 24.07.2026
61 46 - о "мнение"
15:14 24.07.2026
62 Накрая
Коментиран от #77
15:14 24.07.2026
63 Гербавите крадци
15:15 24.07.2026
64 Проданов
15:15 24.07.2026
65 Радостин
15:16 24.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Казал
Противна, нагла, устата, безскрупулна, лъжлива и крадлива гербаджийска подлога.
15:16 24.07.2026
68 !!!?
До коментар #55 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":Бъркаш уравнението !
Мистър Кеш + Шиши = Бюджет - 7,2 млрд.€ Кеш !!!?
15:16 24.07.2026
69 6 - и прогресивен мерзавец
15:18 24.07.2026
70 Тази
15:19 24.07.2026
71 63 - и прогресивне адвокатин
15:22 24.07.2026
72 точно това заслужава
Какво се правят на ощипани??? Цялата опозиция се нахвърля върху ПБ поради своите шашми и незнания. СТИГА ПОШЛОСТ и Лицемерие!!!
Танкирете в София на гражданското летище ги докара тъхомълком Водопада-Желязков, докато беше премиер и НИКОЙ НЕ ГЪКНА освен Радев. Сега олеле!!!! Ами излезте и протестирайте срещу самолетите-цистерни в Безмер!!! Ама НЕ ИСКАТЕ да декларирате настроения срещу САЩ, но искате ПБ да обере негативите. Подлеци!
15:23 24.07.2026
73 Игумен Румен
15:24 24.07.2026
74 А нямаше
15:26 24.07.2026
75 Всичко това
15:27 24.07.2026
76 Много единни бре
15:28 24.07.2026
77 А той
До коментар #62 от "Накрая":Не е ли?
15:28 24.07.2026
78 57 - и прогресивен лизач
15:29 24.07.2026
79 Сила
До коментар #43 от "Драго":Е кво друго да и каже на тая вкисната разплута пача ....!?!
И аз го проверих и видях , че човека е софиянец , образован и от добро семейство , учил и работил в Япония , с няколко езика , но в крайна сметка освен да ги "нахраниш " наглите и гнусни герберопитеци не ти остава нищо друго ....те само от това разбират , с простаците трябва да се държиш просташки ...!!!
Коментиран от #83
15:29 24.07.2026
80 тиририрам
15:30 24.07.2026
81 Така е
До коментар #5 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":Много точно. От комунисти какво друго да се очаква - само заплахи, простотии, ругатни и цинизми.
15:32 24.07.2026
82 Дедо му
15:32 24.07.2026
83 Абе, прав е
До коментар #79 от "Сила":Голямо засмукване и трябва!
С гълтане няма да стане😜
15:33 24.07.2026
84 симптоматично
До коментар #56 от "Казуар":В парламента е пълно с низши създания👻, а умовете на депутатите ни са лесни за обсебване.🤫
15:35 24.07.2026
85 Даката
Коментиран от #94
15:36 24.07.2026
86 Коафьора
Коментиран от #88
15:36 24.07.2026
87 Пенчо
До коментар #6 от "Сила":Теменужката е по-лесно да я прескочиш, отколкото да я заобиколиш.
15:37 24.07.2026
88 Тихо
До коментар #86 от "Коафьора":Че се води " женен". Да не развалим едно оараван семейство.
15:37 24.07.2026
89 Хмм
15:39 24.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Чукан,
15:44 24.07.2026
93 Стига!
15:46 24.07.2026
94 Съществата
До коментар #85 от "Даката":са нагли и чугунени комунисти като Радев. Това е фашистка казарма! Избраха ги ромите и разбира се Пеевски и Борисов се договориха с руския агент да спечели изборите, като му прехвърлиха електорат. 7 сега ще бъдат спасени. И какво стана с новопостроения квартал Бабино във Варна? Оказа се, че е на Весела Лечева и кланът й, а зад нея стои агент Гоце и шадраванчето, както и Радев.
15:46 24.07.2026
95 Уха
15:47 24.07.2026
96 Теменуга първо да каже
Коментиран от #109
15:51 24.07.2026
97 Тошо
15:52 24.07.2026
98 Мюмюн
15:55 24.07.2026
99 Пенка!
15:56 24.07.2026
100 потрес
15:56 24.07.2026
101 Кой
До коментар #39 от "Кандидат депутат":Кой подписа договора 2006 год.? Кой ни вкара в НАТО без да ни попита? Него ругайте, не тези, които изпълняват приети преди тях задължетия.
15:56 24.07.2026
102 Искаш да кажеш
До коментар #6 от "Сила":Еднакво изглеждаща отвсякъде. А че е видима, видима е, като кашалот.
15:59 24.07.2026
103 Плъдльо
.
15:59 24.07.2026
104 Пръдльо
16:01 24.07.2026
105 Някой
До коментар #7 от "бат Данчо":Не, няма да отпаднат, но поне няма да му спретнат някой майдан както на времето спретнаха на Жан Виденов. Защото реши, че може да бъде много самостоятелен и да изгони Сорос.
16:03 24.07.2026
106 Срам
Коментиран от #112
16:06 24.07.2026
107 Камион
16:06 24.07.2026
108 Ха ХаХа
До коментар #42 от "И двамата са":Виденов не продаде Нефтохим на Рей Вахирев без пари и отказа на Нато.
Блокираха сметките на България.Вис и Сик даваха по 70 ДМ за да крещят Кой не скач
а е червен.
Доган сложи Костов начело и той продаде Нефтохим без пари.Авио Балкан и пр.
Проведе единственият в света Закон за ликвидация.
Българите позволиха това и се чудят защо не произвеждаме нищо.
16:08 24.07.2026
109 Питай Атанасов ,
До коментар #96 от "Теменуга първо да каже":само той я е виждал , но не си спомня къде . Смешко !
16:11 24.07.2026
110 И още
16:12 24.07.2026
111 Пластик Фантастик
Ботокса ти е за рефреш, не е и правилно поставен, сваля ти окото, вероятно си и за блефаропластика.
Хиалурона в устните леко кривичко идва на, една страна. Не прекалявайте, до 0,4 е добре, но правилно поставен.
Оператора е всичко.
Цунки
16:12 24.07.2026
112 Колко
До коментар #106 от "Срам":Млад - 65 г, добре че е боядисан и модерно избелен
16:13 24.07.2026
113 Умен
До коментар #33 от "Пенсионер":Леля Нуша не ми е любимка,но този няма никакво възпитание.Явно не се е виждал в огледалото каква карикатура е с боядисаната си косичка и ботокса дето си слага .
16:17 24.07.2026
114 Вярно
Коментиран от #115
16:20 24.07.2026
115 Много лошо
До коментар #114 от "Вярно":Се издаде този модерен прогресист, един истински мъж никога не би направил такъв коментар. Защото няма да му боде очите, но за модернист с боядисана коса, това е редно.
16:21 24.07.2026
116 вътрешен човек
16:23 24.07.2026