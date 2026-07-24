Проданов към Теменужка Петкова: Това, че сте си глътнали корема за снимка, не значи, че ставате за фотомодел

Председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов от "Прогресивна България" (ПБ) нагруби от трибуната в дебатите за Бюджет 2026 вчера колегата си от ГЕРБ Теменужка Петкова, която беше финансов министър в предходния редовен кабинет.

В продължилите до късно снощи дискусии на второ четене той си позволи обидно сравнение между оставеното според него лошо наследство от предишните управляващи и нейния външен вид.

"Госпожо Петкова, какво наследство се оставили януари месец... Знаете ли, това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел", каза Проданов.

Усетил по реакцията на залата, че е направил гаф, той побърза да замаже ситуацията:

"Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип."

Репликата му беше в отговор на изказване на Петкова, според което кабинетът "Желязков" е оставил на 31 януари положително бюджетно салдо в размер на 212 млн. евро и фискален резерв от 8,2 млрд. евро.

"Не се смейте, защото вие не сте отваряли сайта на МФ", заяви тя. От ГЕРБ публикуваха запис от изказването ѝ във фейсбук, придружен от коментар, че "колегите от "Прогресивна България" подвеждат и това е нормално, защото дори не знаят как изглежда сайтът на Министерство на финансите".