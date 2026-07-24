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Проданов към Теменужка Петкова: Това, че сте си глътнали корема за снимка, не значи, че ставате за фотомодел

Проданов към Теменужка Петкова: Това, че сте си глътнали корема за снимка, не значи, че ставате за фотомодел

24 Юли, 2026 14:30 2 922 116

  • константин проданов-
  • теменужка петкова-
  • фиск

Репликата му беше в отговор на изказване на Петкова за фискалното състояние, в което ГЕРБ са оставили страната

Проданов към Теменужка Петкова: Това, че сте си глътнали корема за снимка, не значи, че ставате за фотомодел - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов от "Прогресивна България" (ПБ) нагруби от трибуната в дебатите за Бюджет 2026 вчера колегата си от ГЕРБ Теменужка Петкова, която беше финансов министър в предходния редовен кабинет.

В продължилите до късно снощи дискусии на второ четене той си позволи обидно сравнение между оставеното според него лошо наследство от предишните управляващи и нейния външен вид.

"Госпожо Петкова, какво наследство се оставили януари месец... Знаете ли, това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел", каза Проданов.

Усетил по реакцията на залата, че е направил гаф, той побърза да замаже ситуацията:

"Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип."

Репликата му беше в отговор на изказване на Петкова, според което кабинетът "Желязков" е оставил на 31 януари положително бюджетно салдо в размер на 212 млн. евро и фискален резерв от 8,2 млрд. евро.

"Не се смейте, защото вие не сте отваряли сайта на МФ", заяви тя. От ГЕРБ публикуваха запис от изказването ѝ във фейсбук, придружен от коментар, че "колегите от "Прогресивна България" подвеждат и това е нормално, защото дори не знаят как изглежда сайтът на Министерство на финансите".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Герберски отпадък

    111 38 Отговор
    Тази герберастка Теменужка на мафията дружка скалъпи стъкмистика за 3% дефицит, като прехвърли всички пращания от 2025 за 2026 и затова държавата сега фалира.

    Коментиран от #11, #38

    14:34 24.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 14 Отговор
    👍👍👍👍👍
    👏👏👏👏👏

    14:34 24.07.2026

  • 4 "Спартакус"

    32 25 Отговор
    Умоляваме нашите дългогодишни членове да бъдат по-дискретни в изказванията си към дами - все пак сте от. "един" пол

    14:36 24.07.2026

  • 5 Мунчо Копейкин празнодумеца

    41 63 Отговор
    Нали виждате колко са npocти тия деца и внуци на БКП-ДС шумкари.
    Още малко и ще надминат хyнтата на Къстадин cKoneйкин

    Коментиран от #81

    14:36 24.07.2026

  • 6 Сила

    110 26 Отговор
    Не го знам кой е тоя изпънат гъзар , на лафа му е много добро попадение !!!
    Теменужката обаче е еднакво видима отвсякъде , трудно може да се определи кое е корем и кое г.з...!!?

    Коментиран от #8, #87, #102

    14:36 24.07.2026

  • 7 бат Данчо

    40 16 Отговор
    Г-н Радев да ви питам , американските самолети да в Безмер , ами ВИЗИТЕ ще отпаднат ли....

    Коментиран от #39, #105

    14:37 24.07.2026

  • 8 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    19 8 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    👏👏👏👏👏👏

    14:37 24.07.2026

  • 9 Софиянец

    60 19 Отговор
    😂😂😂 абсолютна гавра и ритник в корумпираната евроатлантическа сура на сглобката

    14:38 24.07.2026

  • 10 Твоя

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "коктейл Молотов" е кафяво в пам.пер. Са ти, когато пуснеш гълъба

    14:38 24.07.2026

  • 11 Дрън, дрън съветски чугун

    42 13 Отговор

    До коментар #2 от "Герберски отпадък":

    Ако беше така, тези плащания щеше да ги има записани в бюджета. Такива няма, но има 3,5 млрд. €, които са подготвени за кражба, също неописани в разчетите

    14:38 24.07.2026

  • 12 Хипотетично

    28 37 Отговор
    ----Репликата му беше в отговор на изказване на Петкова, според което кабинетът "Желязков" е оставил на 31 януари положително бюджетно салдо в размер на 212 млн. евро и фискален резерв от 8,2 млрд. евро.-------
    За наглеците е естествено и да са грубияни и да са самохвалковци.
    Числата разобличават алибитата на прогресивно оплитащите се в прокламиране на радевите разпоредени опорки.

    14:38 24.07.2026

  • 13 Милиони

    26 13 Отговор
    нагълта Теменужката , остави ѝ корема , другарино ! И тя като ваши

    14:38 24.07.2026

  • 14 Касиерката

    26 10 Отговор
    на мафията реди бюджета на частната държава. Ха, ха! Пък после да гласуваме за бъдещето на милата родина. Пълни глупости за абдалите. Всичко е пари и корупция.

    14:39 24.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ТОЗИ ЗАЩО ОБИЖДА

    48 9 Отговор
    Счетоводителката на Маджо?

    14:42 24.07.2026

  • 17 Мазен,гаден,

    30 24 Отговор
    прогресивен мршляк.

    Коментиран от #40

    14:42 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 дам

    45 13 Отговор
    доста тъпо изказване и не е на нивото на парламент, но в България след Тошко и Балабанов сме се наслушали на всякакви простащини

    Коментиран от #26

    14:43 24.07.2026

  • 20 Без име

    46 18 Отговор
    Много правилно е коментирал. Това е истината. Да вземе да отслабне малко.

    Коментиран от #34

    14:43 24.07.2026

  • 21 Хахахаааа

    33 8 Отговор
    Абе, Проданов, то бая засмукване ще е било да глътне този дериджабал.

    14:43 24.07.2026

  • 22 Цвете

    30 23 Отговор
    И ДА СЕ ИЗВИНЯВА И ДА НЕ СЕ ИЗВИНЯВА ПРОСТАКЪТ СИ ОСТАВА ТАКЪВ. ПРОДАНОВ, КОГАТО БЕШЕ ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО С Г.ДОНЕВ, КАКВО ЗАВАРИ АСЕН ВАСИЛЕВ? ТОВА Е ФИНАНСИСТ ОТ КЛАСА, А ВИЕ СТОИТЕ СЪС ЗЯПНАЛА УСТА И ДОРИ НЕ ДОУМЯВАТЕ ,КАКВО ВИ ГОВОРИ В ПРАВ ТЕКСТ. ДОНЕВ НАПРАВИ ФИНАНСОВАТА КАША, НО МЪЛЧИШ НАЛИ? ВСИЧКОТО ПОТРЪГНА ТОГАВА, А СЕГА? ЗА МЕН, ЗА ТЕБ, ЗА НАС, А ЗА НАРОДА ,КАКВО ОСТАНА? 👀🫵🍌

    14:44 24.07.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    25 16 Отговор
    При нея е корема... при тебе акъла!

    14:46 24.07.2026

  • 24 Баща му

    38 8 Отговор
    ДС продукт , той и сина му все около тлъстия кокал ! Теменужката е ясна много отдавна - и тя колкото тях "скромна и почтена" , бъка от милиони ! Но ехидността и абсолютната нетактичност и пълен резил на Пулев нямат сравнение ! Отврат !

    14:46 24.07.2026

  • 25 ШРЕК

    24 24 Отговор
    АБСОЛЮТНО ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТЛЪ СТАТА ФИОНА

    14:47 24.07.2026

  • 26 Сила

    16 24 Отговор

    До коментар #19 от "дам":

    Не го сравнявай с провинциалните чалгари и мизерници ....виж му биографията на тоя младеж , къде е роден , учил , завършил , работил и от какво семейство и социална и интелектуална среда идва ....
    Ония са провинциални злобни , завистливи , крадливи , неграмотни примитиви ....!!!
    А лафа не е обида а точна и на място констатация !!!

    Коментиран от #43

    14:48 24.07.2026

  • 27 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    11 7 Отговор
    Този е доста по-npocт от цомчо мекото, но все пак Цомчо е най-умния сред вgъZpogeните .

    14:48 24.07.2026

  • 28 Тошко

    23 13 Отговор
    И какво общо има този отговор с темата за имономиката, човек като няма аргументи почва да обижда на лична основа.

    14:49 24.07.2026

  • 29 Лайкучка

    25 4 Отговор
    Леле, ей така отклоняват вниманието от важните неща - скандалът около скапания проолигархичен бюджет е заметен от плоските реплики на безполезни човеци.
    По- възмутителното е, че номерът им за пореден път минава.

    14:50 24.07.2026

  • 30 Гост

    12 10 Отговор
    Хахааа, добре казано.

    14:53 24.07.2026

  • 31 Въй

    6 8 Отговор
    Теменужка с чушка.

    14:54 24.07.2026

  • 32 КОЕ НЕ ВИ ХАРЕСВА

    16 11 Отговор
    МНОГО ТОЧНО КАЗАНО ЗА ЛЕЛЯ НУША ЛИЧНАТА ПРИЯТЕЛКА НА ГИНКА ВЪРБАКОВА ИЛИ СТЕ ЗАБРАВИЛИ.А ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ ДА РАЗРОВИ ДАЛАВЕРИТЕ НА СИНЪТ И НА ЗАГУБЕНАТА КАРТА.

    14:54 24.07.2026

  • 33 Пенсионер

    29 5 Отговор
    Наглеца проданов, конто каза че не всички пенсионери щели да умрат. Само че неразбрах неговите родители към коя група спадат.

    Коментиран от #36, #113

    14:55 24.07.2026

  • 34 ПРАВСИ

    11 8 Отговор

    До коментар #20 от "Без име":

    ТИПИЧНА ДРОПЛА.

    14:55 24.07.2026

  • 35 Иван

    25 5 Отговор
    В предишния Парламент имаше един простак, тошко африкански, сега тоя ще го наследи

    14:57 24.07.2026

  • 36 Баща му ,

    26 4 Отговор

    До коментар #33 от "Пенсионер":

    Васил Проданов (агент Иванов от ДС ) , винаги по какви ли не линии начело на БКП по големи държавни хранилки !

    14:58 24.07.2026

  • 37 2 - и прогресивен отпадък

    18 9 Отговор
    Не, нищоежство прогресивно, дето лижеш задн--а на този потресаващ с простащината си мерзавец от "Прогресивната партия" на фатмак Рундю Радев - пррононсиран кремълски лаекй! Не! Не може жевна да бъде обиждана по толкова грозен и просташки начин, не може! Тъкмо се зарадвахме, че от трибуната на парламента няма да слушаме ужасавящата простащина, цинизъм и мръсни обиди на чалгарите Хаджи Тошко АФрикански Шимпанзето и Балбана Джебчията Орангутана, тъкмо залата се проветри от чалгарската простащина на "избраниците" на сакатото учиндолско нищожество и ето- появи се много "достоен" последовател на чалгарските простаци, който дори ги надмина в чалгарската им простащиан! Българи! Видяхте ли за какъв мерзавец сте си дали гласа, българи?! И сега не се ли срамувате? Той няма да се засрами, опериран е от чувство за срам, ами вие?!

    Коментиран от #57

    15:00 24.07.2026

  • 38 Данчо

    14 7 Отговор

    До коментар #2 от "Герберски отпадък":

    Нищо не е прехвърлила , това само в главата на Мунчо за милиарди неразплатени и се оказа , че само фактурите за Боташ не са платени . Вярно си отпадък и лъжеш !

    15:00 24.07.2026

  • 39 Кандидат депутат

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "бат Данчо":

    Не , не става въпрос за визите а за горивата . Махаме самолетите , спират ни петрола .
    От всякъде сме прецакани и нямаме право на избор.

    Коментиран от #101

    15:01 24.07.2026

  • 40 кой

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мазен,гаден,":

    по-точно?

    15:01 24.07.2026

  • 41 Фростак

    13 5 Отговор
    пълен!

    15:01 24.07.2026

  • 42 И двамата са

    9 6 Отговор
    от котилото на БКП-ДС.Както се обиждат утре ще се сдобрят и всичко пак на гърба на народа. Последният проект на статуквото зацикли и почнаха да се хапят по между си. Едната с прическа на Цола Драгойчевица а другия с плам в очите като Виденов! Успех партийци но след Вас пак идва виденова зима!

    Коментиран от #108

    15:03 24.07.2026

  • 43 Драго

    19 5 Отговор

    До коментар #26 от "Сила":

    Това е падение за този мушмул , работил в японска банка ? Японците са фини хора , повярвай , не някакви прости балкански субекти . Родил се е със златна лъжичка в устата , но простотията избива когато не можеш да опонираш , дебатираш и т.н .

    Коментиран от #79

    15:04 24.07.2026

  • 44 От комунист

    16 7 Отговор
    какво да очакваш?

    15:04 24.07.2026

  • 45 ДОБРЕ ГО Е КАЗАЛ ПРОДАНОВ,

    13 10 Отговор
    НО ТЕМЕРУТА КОЛКОТО И ДА СЕ ОПИТВА НЯМА КАК ДА ГЛЪТНЕ ТОЗИ ТЪРБУХ.
    ВСИЧКИ КРАДЦИ НА НАРОДНИ ПАРИ СА ДОСТА ОХРАНЕНИ.

    15:05 24.07.2026

  • 46 Мнение

    7 8 Отговор
    Предполагам, че по-скоро става дума за случайна грешка. Човекът не е съобразил че тази метафора не е подходяща да Теменужка. Какво да кажем за простаците от Възраждане и Дпс, които не спряха до бълват гнусотии в предходния парламент?

    15:05 24.07.2026

  • 47 Проданов

    13 5 Отговор
    имам чувството,че само с модели движи!

    15:05 24.07.2026

  • 48 Жалка

    15 4 Отговор
    имитация на Тошко!

    15:06 24.07.2026

  • 49 25 - и Шрек

    14 10 Отговор
    Простак си се пръкнал, нищожество "Прогресивно", и простак ще се споминеш! От утре рейтингът на кремълския лакей и ваксаджия на КГЛ- ейските обтуши на злодея Путин - нашият Фатмак селяндурин от Славяново, директно пада на бунището, където са чалгарските простаци! Пък и тоиз мерзавец Праданов, дето татко му е висш ДС - кадър и е съсипал не малко човешки животи, се оказа много "достоен" наследник на чалгарстите простаци на сакотия от Учиндол бе!

    Коментиран от #59

    15:06 24.07.2026

  • 50 Всички

    11 6 Отговор
    свестни депутати да бойкотират заседанията,докато не подаде оставка!Вежди за по-малко си отиде!

    15:08 24.07.2026

  • 51 Лопата Орешник

    6 12 Отговор
    Човекът трябва да се извинява за абсолютно адекватното и подходящо във всички форми сравнение!

    15:08 24.07.2026

  • 52 стринка темерутка

    5 6 Отговор
    кво кво каза

    важното е че няма да ни разследвате за яката софра
    стрижете ги повече наште наивни избиратели

    15:09 24.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 !!!?

    13 5 Отговор
    Комсомолски секретар² - по остроумието ще го познаете...но файда от него няма !!!?

    15:10 24.07.2026

  • 55 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    10 9 Отговор
    Човека е казал самата истина, какво толкова е станало ⁉️⁉️⁉️ Прасето си остава прасе, какво друго може да бъде.

    Коментиран от #68

    15:11 24.07.2026

  • 56 Казуар

    10 6 Отговор
    Проданов и ти като Тошко ли започна.

    Коментиран от #84

    15:11 24.07.2026

  • 57 Леко е

    9 0 Отговор

    До коментар #37 от "2 - и прогресивен отпадък":

    братчед, ще се гътнеш от злоба!

    15:12 24.07.2026

  • 58 Правилно име

    8 3 Отговор
    продажник....

    15:13 24.07.2026

  • 59 Оня Шемет с коня

    5 7 Отговор

    До коментар #49 от "25 - и Шрек":

    Палячо, скоро всички вие от ГЕРБ ще бъдете по затворите 👊🪓

    15:13 24.07.2026

  • 60 Чочо

    2 5 Отговор
    Само така

    15:13 24.07.2026

  • 61 46 - о "мнение"

    7 3 Отговор
    Прав си, брато! Копейките на лудия Копейкин и мариоентките на уродливото 190 - килограмово туловище са същата стока като тоиз нагъл и отвратителен "Прогресист"- ПРоданов! Само че, никога няма да се случи в парламентарния живот да бъде надмината простащината на чалгарските простаци с отвратителния, мръсен, каруцарски и циничен език! Първенството, разбирла се, винаги ще е на простак Хаджи Тошко Африкански Шимпанзето, дето не се къпе по два месеца и смърди от пет километра!

    15:14 24.07.2026

  • 62 Накрая

    13 3 Отговор
    ще се окаже обратен!

    Коментиран от #77

    15:14 24.07.2026

  • 63 Гербавите крадци

    6 6 Отговор
    Трябва да бъдат бити с пръти, а не да се отнасят с тях вежливо! Това не са човешки същества!

    15:15 24.07.2026

  • 64 Проданов

    7 5 Отговор
    Оставка!!!

    15:15 24.07.2026

  • 65 Радостин

    5 3 Отговор
    шеше да му бие шамарите!

    15:16 24.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Казал

    9 5 Отговор
    Е ИСТИНАТА.
    Противна, нагла, устата, безскрупулна, лъжлива и крадлива гербаджийска подлога.

    15:16 24.07.2026

  • 68 !!!?

    9 4 Отговор

    До коментар #55 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    Бъркаш уравнението !
    Мистър Кеш + Шиши = Бюджет - 7,2 млрд.€ Кеш !!!?

    15:16 24.07.2026

  • 69 6 - и прогресивен мерзавец

    7 3 Отговор
    Също като при теб, наглецо прогресиевн! Само че, при теб става дума за мутра и зад---к! Напълно еднакви са на външен вид!

    15:18 24.07.2026

  • 70 Тази

    6 6 Отговор
    е толкова отвратителна, че като мине пред някое огледало и то се пръска. Цачева си беше красавица пред нея. Само като й видиш сурата и настръхваш. Отврат! Но трябва да признаем, че са й хубави мустаците и бакенбардите.

    15:19 24.07.2026

  • 71 63 - и прогресивне адвокатин

    5 4 Отговор
    Чакай бе, брато! Объркал си се, или си объркан по рождение! Че каква е разликата между ГЕРБерастите и "Прогресивните"? Няма никаква разлика бе, брато! те са едно и също! Една престъпна и кървава БКП ги е откърмила и "възпитала", забрави ли червената книжка на СИКаджийската мутра, скрита в малкото му джобче? Пък и, както се оказа, правителството на Фатмака от село Славяноов вече прогизна от депутати, далавераджии и все верни кадри на Боко Тиквата от Банкя! Едан стока са бе, брато!

    15:22 24.07.2026

  • 72 точно това заслужава

    10 6 Отговор
    табуретката теменужка, която се оказа по-изпечена лъжкиня и от Влади Горанов Магнитски, възпитаник на Паричко Мадамов в Свищов.
    Какво се правят на ощипани??? Цялата опозиция се нахвърля върху ПБ поради своите шашми и незнания. СТИГА ПОШЛОСТ и Лицемерие!!!

    Танкирете в София на гражданското летище ги докара тъхомълком Водопада-Желязков, докато беше премиер и НИКОЙ НЕ ГЪКНА освен Радев. Сега олеле!!!! Ами излезте и протестирайте срещу самолетите-цистерни в Безмер!!! Ама НЕ ИСКАТЕ да декларирате настроения срещу САЩ, но искате ПБ да обере негативите. Подлеци!

    15:23 24.07.2026

  • 73 Игумен Румен

    6 2 Отговор
    Чадо,къде си виждал модел?

    15:24 24.07.2026

  • 74 А нямаше

    5 3 Отговор
    вид на фростак!

    15:26 24.07.2026

  • 75 Всичко това

    5 4 Отговор
    От лошо боядисан, да кажем мъж, с предаващ се ботокс и гривничка с талисманче.

    15:27 24.07.2026

  • 76 Много единни бре

    6 2 Отговор
    Многотиражката "Сега" коментира това изказване на Проданов като ужасно обидно за Теменужка!

    15:28 24.07.2026

  • 77 А той

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Накрая":

    Не е ли?

    15:28 24.07.2026

  • 78 57 - и прогресивен лизач

    4 6 Отговор
    Пък много си "деликатен" бе, братчед, много! Отлично разбираш, че става дума не за злоба, а за огромна, неизмерима чисто човешка омраза към един наглец и отвратителен простак, чийто баща, знаков ДС - началник и изверг, е съсипал безброй човешки жиовти! Омраза се вика бе, братчед, омраза, не злоба! Злобата в случая е дори комплимент!

    15:29 24.07.2026

  • 79 Сила

    9 3 Отговор

    До коментар #43 от "Драго":

    Е кво друго да и каже на тая вкисната разплута пача ....!?!
    И аз го проверих и видях , че човека е софиянец , образован и от добро семейство , учил и работил в Япония , с няколко езика , но в крайна сметка освен да ги "нахраниш " наглите и гнусни герберопитеци не ти остава нищо друго ....те само от това разбират , с простаците трябва да се държиш просташки ...!!!

    Коментиран от #83

    15:29 24.07.2026

  • 80 тиририрам

    8 4 Отговор
    Проданов, и ти не ставаш за фотомодел! Приличаш на замразен паламуд!

    15:30 24.07.2026

  • 81 Така е

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":

    Много точно. От комунисти какво друго да се очаква - само заплахи, простотии, ругатни и цинизми.

    15:32 24.07.2026

  • 82 Дедо му

    6 3 Отговор
    ли пишеше Работническо дело?

    15:32 24.07.2026

  • 83 Абе, прав е

    5 4 Отговор

    До коментар #79 от "Сила":

    Голямо засмукване и трябва!
    С гълтане няма да стане😜

    15:33 24.07.2026

  • 84 симптоматично

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Казуар":

    В парламента е пълно с низши създания👻, а умовете на депутатите ни са лесни за обсебване.🤫

    15:35 24.07.2026

  • 85 Даката

    7 8 Отговор
    Само вижте колко отвратителни същества са това русофилите от "Прогресивна България"... аз не виждам нищо прогресивно в тези неподготвени, събрани от кол и въже плебеи които си нямат идея от финанси и изработване на балансиран бюджет според чергата ни... как може да коментира теглото на бившата финансова министърка Теменужка Петкова, толкова ли не му достигнаха думи, а започна да говори за теглото и... Що за същества е събрал Румен Радев в своето правителство, как може такова нещо?

    Коментиран от #94

    15:36 24.07.2026

  • 86 Коафьора

    7 4 Отговор
    Проданчо, това боядисаните червени пен-де-ли сте много злобни ма!

    Коментиран от #88

    15:36 24.07.2026

  • 87 Пенчо

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Теменужката е по-лесно да я прескочиш, отколкото да я заобиколиш.

    15:37 24.07.2026

  • 88 Тихо

    4 3 Отговор

    До коментар #86 от "Коафьора":

    Че се води " женен". Да не развалим едно оараван семейство.

    15:37 24.07.2026

  • 89 Хмм

    7 2 Отговор
    усетил се, на наглостта трябва да се отговаря подобаващо

    15:39 24.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Чукан,

    7 3 Отговор
    и ти не ставаш за фотомодел, всъщност абсолютно за нищо не ставаш. Серсемин

    15:44 24.07.2026

  • 93 Стига!

    6 4 Отговор
    Стига сте трили! И да се съдерете да триете, което и правите, няма да можете да изтриете потресаващата простащина на "прогресивния" мерзавец на снимката! Но задължително ще можете да повишите всенародната омраза към човекоподобното на снимката и към "прогресивната" му партия!

    15:46 24.07.2026

  • 94 Съществата

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Даката":

    са нагли и чугунени комунисти като Радев. Това е фашистка казарма! Избраха ги ромите и разбира се Пеевски и Борисов се договориха с руския агент да спечели изборите, като му прехвърлиха електорат. 7 сега ще бъдат спасени. И какво стана с новопостроения квартал Бабино във Варна? Оказа се, че е на Весела Лечева и кланът й, а зад нея стои агент Гоце и шадраванчето, както и Радев.

    15:46 24.07.2026

  • 95 Уха

    2 3 Отговор
    Е така е като Шефът играе казачок като баджанак със Славуца и Жорката. Когато жената вземе цирковата трупа на Славуца се получава това

    15:47 24.07.2026

  • 96 Теменуга първо да каже

    3 1 Отговор
    къде глътна пътната карта с Русия,а после за останалото.

    Коментиран от #109

    15:51 24.07.2026

  • 97 Тошо

    4 1 Отговор
    Тя кака Теменужка си е "като" фотомодел, "като " и "3" % дефицит за влизане в еврозоната.

    15:52 24.07.2026

  • 98 Мюмюн

    2 1 Отговор
    нови кухи лейки

    15:55 24.07.2026

  • 99 Пенка!

    2 2 Отговор
    Браво! Сложи я на място тая свинка!

    15:56 24.07.2026

  • 100 потрес

    3 2 Отговор
    "Прогресивната" простащина на "прогресивните" ваксаджии на КГБ-ейсикет ботуши на кермълския злодей от ден на ден става все по-"прогресивна"! Имам предвид не само този "прогресивен" простак на снимката с боядисаната коса!

    15:56 24.07.2026

  • 101 Кой

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Кандидат депутат":

    Кой подписа договора 2006 год.? Кой ни вкара в НАТО без да ни попита? Него ругайте, не тези, които изпълняват приети преди тях задължетия.

    15:56 24.07.2026

  • 102 Искаш да кажеш

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Еднакво изглеждаща отвсякъде. А че е видима, видима е, като кашалот.

    15:59 24.07.2026

  • 103 Плъдльо

    5 1 Отговор
    къносан, грозен комплексар. Прогресивен простак, оставка!
    .

    15:59 24.07.2026

  • 104 Пръдльо

    3 1 Отговор
    смрадлив, оставка!

    16:01 24.07.2026

  • 105 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "бат Данчо":

    Не, няма да отпаднат, но поне няма да му спретнат някой майдан както на времето спретнаха на Жан Виденов. Защото реши, че може да бъде много самостоятелен и да изгони Сорос.

    16:03 24.07.2026

  • 106 Срам

    4 2 Отговор
    Млад човек, така да се изказва не му прави чест. Какво е това възпитание да обиждат така една жена. Падна ми много в очите. А и финансите не му са много добре. Не знам в кой Харвард е завършил, но се пропуква сериозно.

    Коментиран от #112

    16:06 24.07.2026

  • 107 Камион

    3 2 Отговор
    Пълен кретен!

    16:06 24.07.2026

  • 108 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "И двамата са":

    Виденов не продаде Нефтохим на Рей Вахирев без пари и отказа на Нато.
    Блокираха сметките на България.Вис и Сик даваха по 70 ДМ за да крещят Кой не скач
    а е червен.
    Доган сложи Костов начело и той продаде Нефтохим без пари.Авио Балкан и пр.
    Проведе единственият в света Закон за ликвидация.
    Българите позволиха това и се чудят защо не произвеждаме нищо.

    16:08 24.07.2026

  • 109 Питай Атанасов ,

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Теменуга първо да каже":

    само той я е виждал , но не си спомня къде . Смешко !

    16:11 24.07.2026

  • 110 И още

    2 2 Отговор
    Прав е Константин Проданов. Глътнаха си корема за 3 % дефицит, за да ни вкарат където не ни е мястото и да лапнат златните резерви на България. Сега нанай пари, само издути от преяждане кореми. А вие/ние гълтаме колкото можем. И колкото остана.

    16:12 24.07.2026

  • 111 Пластик Фантастик

    2 0 Отговор
    На пръв поглед, мила имаш нужда от професионално боядисване, не така домашно.
    Ботокса ти е за рефреш, не е и правилно поставен, сваля ти окото, вероятно си и за блефаропластика.
    Хиалурона в устните леко кривичко идва на, една страна. Не прекалявайте, до 0,4 е добре, но правилно поставен.
    Оператора е всичко.
    Цунки

    16:12 24.07.2026

  • 112 Колко

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Срам":

    Млад - 65 г, добре че е боядисан и модерно избелен

    16:13 24.07.2026

  • 113 Умен

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пенсионер":

    Леля Нуша не ми е любимка,но този няма никакво възпитание.Явно не се е виждал в огледалото каква карикатура е с боядисаната си косичка и ботокса дето си слага .

    16:17 24.07.2026

  • 114 Вярно

    2 0 Отговор
    ли е , че това просто момче от Проста България си боядисва косата и си е сложил ботокс ? Ако е така , това е за да прикрие незнанията си как се прави бюджет и най вече да го защити . А Петкова за 60 -те си години изглежда добре жената , искам да го видя този оръфляк след 10 години.

    Коментиран от #115

    16:20 24.07.2026

  • 115 Много лошо

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Вярно":

    Се издаде този модерен прогресист, един истински мъж никога не би направил такъв коментар. Защото няма да му боде очите, но за модернист с боядисана коса, това е редно.

    16:21 24.07.2026

  • 116 вътрешен човек

    2 0 Отговор
    тоя ходи перука или си боядисва косата

    16:23 24.07.2026

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