Сезираха прокуратурата за сделки на „ВиК Енерджи Груп“, отчетени са близо 1,8 млн. евро загуби

Близо 1,8 млн. евро са изчислените до юли загуби, свързани с търг и три договора за електроенергия на „ВиК Енерджи Груп“. Това съобщи членът на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ Явор Стойчев на брифинг, на който бяха представени резултати от проверка на сделки за доставка и търговия с ток, цитиран от Нова ТВ.

По думите му установената до момента сума възлиза на около 1,755 млн. евро, като оценката е консервативна. „Числото е изчислено, без да се включва пропуснатата печалба от януарската сделка и ефектите до края на 2026 година“, уточни Стойчев.

Заради констатациите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е сезирал Софийската градска прокуратура, като към сигнала е приложена пълната документация за разглежданите сделки. „Дали има извършено нарушение или престъпление и какво е то, ще прецени прокуратурата като компетентен орган“, заяви Стойчев.

Паралелно ще бъде анализирана и възможността нанесените вреди да бъдат претендирани по граждански ред.

По време на брифинга беше представена и разбивка на загубите от три договора за електроенергия. Според Стойчев те възлизат общо на около 800 хил. евро и са понесени от „ВиК Енерджи Груп“ и ВиК операторите във Враца, Пловдив, Добрич, Шумен, Сливен и Ямбол. Около 247 хил. евро от сумата са останали за сметка на самата „ВиК Енерджи Груп“.

Регионалният министър Иван Шишков обясни, че проблемът според направената проверка се крие в механизма на договорите. При тях е била определена фиксирана цена, но продавачите не са имали задължение да доставят постоянно определени количества електроенергия.

„Когато токът е скъп, той не продава, а когато е евтин, продава“, обясни Шишков. В периодите без доставки ВиК дружествата е трябвало да купуват необходимата им електроенергия от други източници на текущите пазарни цени.

Като един от основните случаи Стойчев посочи обществена поръчка на ВиК-Бургас от ноември 2024 г. за доставка на електроенергия и координатор на балансираща група за четири години. Стойността ѝ е 48 млн. лева без ДДС.

По думите му „ВиК Енерджи Груп“ е предложила най-ниската надбавка - 2,69 лева за мегаватчас, докато друга от офертите е била за 12,88 лева. Впоследствие обаче участниците били отстранени с изключение на кандидат с по-висока оферта.

След сключването на договора условията били променени с два анекса, като вместо борсова цена плюс надбавка били договорени фиксирани цени. Според представените от Стойчев данни това е довело до допълнително оскъпяване за ВиК-Бургас от приблизително 324 хил. евро само до края на 2025 г.

На брифинга бяха представени данни и за шестмесечен договор на „ВиК Енерджи Груп“ за покупка на електроенергия, сключен през май 2025 г. Според Стойчев първоначално договорената фиксирана цена е била с около 50% над пазарната към момента на сделката.

След медиен интерес условията били предоговорени, но според представените изчисления дотогава вече била натрупана значителна загуба. За разглеждания период тя е приблизително 954 хил. евро.

Стойчев обърна внимание и на сделка от края на 2025 г., при която „ВиК Енерджи Груп“ закупила 37 200 мегаватчаса електроенергия за нуждите на ВиК операторите. Само 17 дни по-късно същото количество било продадено на частно търговско дружество.

„Ако тези количества бяха реализирани към клиентите на „ВиК Енерджи Груп“, дружеството е щяло да спечели 909 хил. евро, а е спечелило едва 18 хил. евро“, заяви Стойчев.

Новото ръководство на „ВиК Енерджи Груп“ е започнало пълна ревизия на договорите след смяната му в края на март 2026 г. През юли е сменено и ръководството на „Български ВиК холдинг“, след което са започнали нови преговори с доставчиците.

По думите на Стойчев през август са прекратени договорите с две от компаниите. Съветът на директорите на „Български ВиК холдинг“ е отказал и да освободи от отговорност бившия управител на „ВиК Енерджи Груп“. Стойчев обясни, че това е стъпка, с която се запазва възможността дружеството впоследствие да претендира обезщетение за евентуално нанесени вреди.