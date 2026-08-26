И увеличените заплати в МВР не спират войната на пътя : Челен удар между два тира на пътя София – Плевен

Катастрофа – челен удар, между два тира стана на главния път от София към Плевен, съобщи bTV.
Камионите са се ударили между селата Румянцево и Петров дол.
Единият водач е тежко ранен и ще бъде транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение. Другият е по-леко пострадал и е откаран в болницата в Плевен.
Товарът на камионите е разпилян на земята, пътят е затворен. Обходният маршрут е през село Дерманци.
На първокласния път, но след Луковит откъм Плевен, стана тежката катастрофа на 31 март 2025 г., при която загина 12-годишната Сияна.
През последните 24 часа в страната са станали 18 тежки пътни инцидента, при които са ранени 22 души, няма загинали, обяви тази сутрин МВР.
В София е имало 26 леки катастрофи и една тежка, при които са ранени двама души, като един от тях е с опасност за живота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъка
Коментиран от #11, #20
11:09 26.08.2026
2 българина
11:10 26.08.2026
3 1488
пълна трагедия е 🧦
11:11 26.08.2026
4 Аз съм
11:14 26.08.2026
5 щом има ранен се води среден пътен
11:18 26.08.2026
6 Оня
11:19 26.08.2026
7 Между Румянцево и ПЕТРЕВЕНЕ
11:19 26.08.2026
8 ту-туу
Коментиран от #19
11:20 26.08.2026
9 ДрайвингПлежър
11:22 26.08.2026
10 Някой
11:23 26.08.2026
11 Предполага се, че ако платишповече
До коментар #1 от "мъка":за някаква дейност, а именно прилагане на Закона за пътищата от съответните органи, дейността ще доведе до по-добри резултати.
Явно в МВР и КАТ не е така.
11:23 26.08.2026
12 МПС
Коментиран от #21
11:26 26.08.2026
13 смях в залата
11:26 26.08.2026
14 Шумен
Коментиран от #22
11:27 26.08.2026
15 е поне контрола е прозрачен
Коментиран от #24
11:29 26.08.2026
16 Не съм съгласен с анонса
11:30 26.08.2026
17 Селянин
Коментиран от #28
11:47 26.08.2026
18 Боко
УВЕЛИЧЕНИТЕ ЗАПЛАТИ ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ПОДПОМОГНАТ 40 ДНЕВНАТА ОТПУСКА НА ПОЦОЛАЙТЕ
ДА ТИЧАТ ПО ГЪРЦИЯ ,ТУРЦИЯ !БОЛИ ГИ ФАРА ЗА БЕЗОПАСНОСТА!
11:50 26.08.2026
19 ny тууу
До коментар #8 от "ту-туу":кии сержанти та гонят ?пюлюцията е девоенизирана
11:58 26.08.2026
20 отговар на мъката
До коментар #1 от "мъка":Защото милицията-полиция главно задължение е да помага,упътва трафика.Това е изместено от една единствена точка-криене зад храсти,местене на пътни знаци нарочно за постигане на глоби.Така например всеки развод има задание колко пари да събере по време на дежурство от глоби.На другия полюс е учения процес при новите шофьори-плащаш-получаваш свидетелство.Защо например в другите държава същите нашенски шофьори карат като препарирани и спазват всички закони,а тук карат като изтървани луди от клиниката на д-р Гълъбова?Защото тук все още върви рушвета,затова.А в Гърция ти откачат табелите веднага за най-малкатадреболия,че и Зевс не може да ти помогне.Вдигането на заплатите беше груба политическа грешка.Та къде по света лекар получава по-малка заплата от полуграмотен полицай с шестмесечен курс?Единия учил 10 години,че и продължава да се квалифицира до живот,а другия в съда не може да си прочете какъв акт е написал,че е нужен да викат графолог за разчитане?Ето,това е връзката приятелю.Заплати се вдигат когата липсват кадри в даден сектор.
11:58 26.08.2026
21 ПМС
До коментар #12 от "МПС":за тебе кат.фалка
11:59 26.08.2026
22 шумли
До коментар #14 от "Шумен":на платото одиш ли?черна пантера да не те гони
12:01 26.08.2026
23 нурс
12:22 26.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Проблема
Съвсем отделна тема е, какъв е ефекта от тази средна скорост на магистралата.. но да, отчита се дейност, ама точно там където няма нужда.
Дори вчера нагледна ситуация - червен светофар, голямо кръстовище.. един спря не на стоп линията а 20м след нея, аха в кръстовището. в съседната лента полицейска кола.. ако някой си мили, че реагираха, да му продам парцел на Луната с излаз на средиземно море...
12:26 26.08.2026
26 Предлагам
12:29 26.08.2026
27 Имаше една смешка навремето
12:31 26.08.2026
28 разбор
До коментар #17 от "Селянин":Напомням,че нито една държава няма изискване за образователен ценз.Нито една.Но не се избиват по пътищата.В Индия и Пакистан се шофира на една боя разстояние.Живях там затова споделям.Жертвите което даваме всеки ден за размера на страната ни са чудовищни.Та ние останахме около 5 млн.Една махала на Истанбул или Атина.
12:32 26.08.2026