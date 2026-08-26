И увеличените заплати в МВР не спират войната на пътя : Челен удар между два тира на пътя София – Плевен

Катастрофа – челен удар, между два тира стана на главния път от София към Плевен, съобщи bTV.

Камионите са се ударили между селата Румянцево и Петров дол.

Единият водач е тежко ранен и ще бъде транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение. Другият е по-леко пострадал и е откаран в болницата в Плевен.

Товарът на камионите е разпилян на земята, пътят е затворен. Обходният маршрут е през село Дерманци.

Снимка: Цветелин Цветанов

На първокласния път, но след Луковит откъм Плевен, стана тежката катастрофа на 31 март 2025 г., при която загина 12-годишната Сияна.

През последните 24 часа в страната са станали 18 тежки пътни инцидента, при които са ранени 22 души, няма загинали, обяви тази сутрин МВР.

В София е имало 26 леки катастрофи и една тежка, при които са ранени двама души, като един от тях е с опасност за живота.