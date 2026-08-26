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И увеличените заплати в МВР не спират войната на пътя : Челен удар между два тира на пътя София – Плевен
  Тема: Войната на пътя

И увеличените заплати в МВР не спират войната на пътя : Челен удар между два тира на пътя София – Плевен

26 Август, 2026 11:06 1 306 28

  • плевен-
  • катастрофа-
  • два тира

Товарът на камионите е разпилян на земята, пътят е затворен. Обходният маршрут е през село Дерманци

И увеличените заплати в МВР не спират войната на пътя : Челен удар между два тира на пътя София – Плевен - 1
Снимка: Цветелин Цветанов
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа – челен удар, между два тира стана на главния път от София към Плевен, съобщи bTV.

Камионите са се ударили между селата Румянцево и Петров дол.

Единият водач е тежко ранен и ще бъде транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение. Другият е по-леко пострадал и е откаран в болницата в Плевен.

Товарът на камионите е разпилян на земята, пътят е затворен. Обходният маршрут е през село Дерманци.

И увеличените заплати в МВР не спират войната на пътя : Челен удар между два тира на пътя София – Плевен
Снимка: Цветелин Цветанов

На първокласния път, но след Луковит откъм Плевен, стана тежката катастрофа на 31 март 2025 г., при която загина 12-годишната Сияна.

През последните 24 часа в страната са станали 18 тежки пътни инцидента, при които са ранени 22 души, няма загинали, обяви тази сутрин МВР.

В София е имало 26 леки катастрофи и една тежка, при които са ранени двама души, като един от тях е с опасност за живота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъка

    38 7 Отговор
    Само не разбрах какво общо имат заплатите на милицията с безопасността на движението по пътищата .

    Коментиран от #11, #20

    11:09 26.08.2026

  • 2 българина

    10 6 Отговор
    явно единия е влязъл в насрещното, сигурно е както винаги тесен път в завой, клони и храсти принуждаващи ги да карат по средата.... или просто трапове....

    11:10 26.08.2026

  • 3 1488

    13 5 Отговор
    и гласовете за ✊ не спряха олигархията
    пълна трагедия е 🧦

    11:11 26.08.2026

  • 4 Аз съм

    17 0 Отговор
    Петров дол нема там,там е Петревене

    11:14 26.08.2026

  • 5 щом има ранен се води среден пътен

    8 3 Отговор
    инцидент . малкия дявол . няма измрели . единия е карал срещу другия и го е блъснал . това при тираджистите е често . кат кара с 60 по наклон с тея 40 тона трудно маневрира . 2 психотеста и липсата на наркотици не ги обезопасява . стоката леш . има виновен . застраховката ще покрие щетите . ако беше помел лека кола щеше да е по лошо . повече са кекави .

    11:18 26.08.2026

  • 6 Оня

    24 3 Отговор
    Ами да ги върнат на старите заплати.

    11:19 26.08.2026

  • 7 Между Румянцево и ПЕТРЕВЕНЕ

    13 0 Отговор
    , а не Петров дол.!

    11:19 26.08.2026

  • 8 ту-туу

    13 2 Отговор
    Как да спрат като корумпирани сержанти от гранична ги местят в гдбоп

    Коментиран от #19

    11:20 26.08.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    Напротив - за да си изкарат парите имат нужда от още повече нарушения и още повече щуротия - те нямат нужда от ред и безопасност

    11:22 26.08.2026

  • 10 Някой

    11 0 Отговор
    Там и в прокуратурата гледат как нищо да не правят. И да умират хора, важното е да нямат работа.

    11:23 26.08.2026

  • 11 Предполага се, че ако платишповече

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "мъка":

    за някаква дейност, а именно прилагане на Закона за пътищата от съответните органи, дейността ще доведе до по-добри резултати.
    Явно в МВР и КАТ не е така.

    11:23 26.08.2026

  • 12 МПС

    16 2 Отговор
    Срамота е че държавата не купува линейки, а патрулки за паразитите от МВР

    Коментиран от #21

    11:26 26.08.2026

  • 13 смях в залата

    12 1 Отговор
    Тираджиите се блъскат заради повишените заплати на полицаите за да им намират работа

    11:26 26.08.2026

  • 14 Шумен

    9 1 Отговор
    Увеличените заплати на Шапкарите са за да пазят тая гнус властта от натрупалата се народна любов към тях през годините, проста са ги направили кучета да лаят по Овцете

    Коментиран от #22

    11:27 26.08.2026

  • 15 е поне контрола е прозрачен

    7 3 Отговор
    от проверените тираджии се видя - карат без колан , по чехли , накои гуми не са им изправни , а като няма сцепление се пльзка на горещия асвалт . ако кара с 30 няма да е силна катастрофата .

    Коментиран от #24

    11:29 26.08.2026

  • 16 Не съм съгласен с анонса

    15 2 Отговор
    Милиционерите изкарват заплатите си на гърба на вече ограбения народ. Крият се в храстите, за да припечелят няколко хиляди евро месечно. И накрая какво- вместо да получат уважение, те вземат по двадесет брутни заплати. Мъка, мъка!

    11:30 26.08.2026

  • 17 Селянин

    10 0 Отговор
    Изключително тъпо и манипулативно заглавие! До всеки шофьор да седне полицай ли? Никой не казва какви са по народност, защо? Никой не казва събират ли се и колко глоби са събрани от чуждестранни шофьори? Всички знаят, че румънци и турци карат като откачени! Ако искаме промяна, нормални заплати са задължителни, с цел намаляване на корупцията, а който служител, все пак, вземе подкуп, задължително зад решетките!!! Освен това, проверки във всички школи, аз ром в учебна кола не съм виждал, а имат книжки даже такива, които не могат да пишат. Школа позволила книжка на такъв да и се отнема лиценза и сериозна глоба. Чужденци с наложени глоби да не могат да напускат държавата, докато не ги платят!....Това са основните стъпки за нормална пътна обстановка, всичко друго е хранилка и прах в очите...

    Коментиран от #28

    11:47 26.08.2026

  • 18 Боко

    6 0 Отговор
    УВЕЛИЧЕНИТЕ ЗАПЛАТИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС СИГУРНОСТА И БЕЗОПАСНОСТА НА ПЪТЯ!
    УВЕЛИЧЕНИТЕ ЗАПЛАТИ ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ПОДПОМОГНАТ 40 ДНЕВНАТА ОТПУСКА НА ПОЦОЛАЙТЕ
    ДА ТИЧАТ ПО ГЪРЦИЯ ,ТУРЦИЯ !БОЛИ ГИ ФАРА ЗА БЕЗОПАСНОСТА!

    11:50 26.08.2026

  • 19 ny тууу

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ту-туу":

    кии сержанти та гонят ?пюлюцията е девоенизирана

    11:58 26.08.2026

  • 20 отговар на мъката

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "мъка":

    Защото милицията-полиция главно задължение е да помага,упътва трафика.Това е изместено от една единствена точка-криене зад храсти,местене на пътни знаци нарочно за постигане на глоби.Така например всеки развод има задание колко пари да събере по време на дежурство от глоби.На другия полюс е учения процес при новите шофьори-плащаш-получаваш свидетелство.Защо например в другите държава същите нашенски шофьори карат като препарирани и спазват всички закони,а тук карат като изтървани луди от клиниката на д-р Гълъбова?Защото тук все още върви рушвета,затова.А в Гърция ти откачат табелите веднага за най-малкатадреболия,че и Зевс не може да ти помогне.Вдигането на заплатите беше груба политическа грешка.Та къде по света лекар получава по-малка заплата от полуграмотен полицай с шестмесечен курс?Единия учил 10 години,че и продължава да се квалифицира до живот,а другия в съда не може да си прочете какъв акт е написал,че е нужен да викат графолог за разчитане?Ето,това е връзката приятелю.Заплати се вдигат когата липсват кадри в даден сектор.

    11:58 26.08.2026

  • 21 ПМС

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "МПС":

    за тебе кат.фалка

    11:59 26.08.2026

  • 22 шумли

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Шумен":

    на платото одиш ли?черна пантера да не те гони

    12:01 26.08.2026

  • 23 нурс

    0 2 Отговор
    Колко трябва да си тъп за да измислиш подобно заглавие...

    12:22 26.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Проблема

    0 1 Отговор
    никога не е бил в заплатата, а в това как органите си вършат работата. Като всичко на територята е през пръсти и отчитанде на дейност. Къде къде по лесно да е скриеш на сянка, зад изгнил знак и да щавиш "джигитите" осмелили се да преминат с +10 или на магистралата, в отсечките за средна скорсот да заложиш тринога.
    Съвсем отделна тема е, какъв е ефекта от тази средна скорост на магистралата.. но да, отчита се дейност, ама точно там където няма нужда.
    Дори вчера нагледна ситуация - червен светофар, голямо кръстовище.. един спря не на стоп линията а 20м след нея, аха в кръстовището. в съседната лента полицейска кола.. ако някой си мили, че реагираха, да му продам парцел на Луната с излаз на средиземно море...

    12:26 26.08.2026

  • 26 Предлагам

    0 1 Отговор
    Да увеличат заплатите на полицаите още веднъж. Двойно.

    12:29 26.08.2026

  • 27 Имаше една смешка навремето

    1 0 Отговор
    Че катаджиите седяли на пост да следят колите, които отиват към морето, а не обратното. Щото тия дето се връщат са без пари.

    12:31 26.08.2026

  • 28 разбор

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Селянин":

    Напомням,че нито една държава няма изискване за образователен ценз.Нито една.Но не се избиват по пътищата.В Индия и Пакистан се шофира на една боя разстояние.Живях там затова споделям.Жертвите което даваме всеки ден за размера на страната ни са чудовищни.Та ние останахме около 5 млн.Една махала на Истанбул или Атина.

    12:32 26.08.2026

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