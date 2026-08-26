Димитър Стоянов: Дроновете няма да спрат

Дроновете няма да спрат, защото интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил беше значителна през последните дни, а теченията извеждат части от тези дронове. Хубавото е, че към момента по тях няма боеприпаси, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Войната е близо до нас и това са последиците.

По думите му всички дронове, които бяха открити вчера, днес и преди време, не носят боеприпаси. "Това са разузнавателни дронове, дронове примамки, те не са опасни. Това не бива да успокоява българските граждани, които видят такъв дрон, който изплува на плажа. Задължително трябва да вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далече от тези дронове. Разбира се, имаме формирования, които работят по тях, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места, а все по-често се случва и се налага да се изчака".

Припомняме, че днес дронове изплуваха на български плажове, два от тях бяха взривени в морето.