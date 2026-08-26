Димитър Стоянов: Дроновете няма да спрат

Дроновете няма да спрат, защото интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил беше значителна през последните дни, а теченията извеждат части от тези дронове. Хубавото е, че към момента по тях няма боеприпаси, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Войната е близо до нас и това са последиците.
По думите му всички дронове, които бяха открити вчера, днес и преди време, не носят боеприпаси. "Това са разузнавателни дронове, дронове примамки, те не са опасни. Това не бива да успокоява българските граждани, които видят такъв дрон, който изплува на плажа. Задължително трябва да вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далече от тези дронове. Разбира се, имаме формирования, които работят по тях, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места, а все по-често се случва и се налага да се изчака".
Припомняме, че днес дронове изплуваха на български плажове, два от тях бяха взривени в морето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дронове няма да спрат крадливи заптиета
Решението е на Върховния касационен съд и не подлежи на обжалване.
Осъдените са бивш началник в сектор „Противодействие на икономическата престъпност", младши автоконтрольор от „Пътна полиция" и бивш началник на Второ районно управление, временно изпълнявал и длъжността директор на ОДМВР‑Плевен. Те са признати за виновни, че са отнели 382 134 кутии цигари от склад на областната дирекция. Стоката е била веществени доказателства по друго разследване, а общата ѝ стойност надхвърля 2,36 млн. лв.
Според обвинението тримата са действали в предварителен сговор и са използвали стълба, метална пластина и лост, за да проникнат в склада. Деянията са извършени като продължавано престъпление и са квалифицирани като особено тежък случай.
Първоначално Окръжният съд в Плевен им наложи по 10 години затвор, но Великотърновският апелативен съд намали наказанията на 7 години. Сега ВКС потвърждава тази присъда и я прави окончателна.
14:53 26.08.2026
2 Пич
Русия е точно в противоположна на България посока!!! Откъде накъде ще ми оправдаваш това, че Украйна ни бомбардира...?!
Вие пари за Зелю давАхте ли...?!
Коментиран от #6
14:53 26.08.2026
3 в кратце
14:54 26.08.2026
4 Тоя току
14:55 26.08.2026
5 Анонимен
14:55 26.08.2026
6 ичке
До коментар #2 от "Пич":ти шо береш плата
Коментиран от #9
14:55 26.08.2026
7 за яки кинти
да го шитнат в амазон или ибей кат за руски дрон
14:57 26.08.2026
8 Дроновете ще спрат
14:57 26.08.2026
9 А ти
До коментар #6 от "ичке":Защо вземаш по два на дабъл пентрацион?
14:58 26.08.2026
10 Ако управляваше
15:00 26.08.2026
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