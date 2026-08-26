Новини
България »
Димитър Стоянов: Дроновете няма да спрат

Димитър Стоянов: Дроновете няма да спрат

26 Август, 2026 14:50 313 11

  • димитър стоянов-
  • дронове-
  • война

Войната е близо до нас и това са последиците

Димитър Стоянов: Дроновете няма да спрат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дроновете няма да спрат, защото интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил беше значителна през последните дни, а теченията извеждат части от тези дронове. Хубавото е, че към момента по тях няма боеприпаси, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Войната е близо до нас и това са последиците.

По думите му всички дронове, които бяха открити вчера, днес и преди време, не носят боеприпаси. "Това са разузнавателни дронове, дронове примамки, те не са опасни. Това не бива да успокоява българските граждани, които видят такъв дрон, който изплува на плажа. Задължително трябва да вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далече от тези дронове. Разбира се, имаме формирования, които работят по тях, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места, а все по-често се случва и се налага да се изчака".

Припомняме, че днес дронове изплуваха на български плажове, два от тях бяха взривени в морето.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дронове няма да спрат крадливи заптиета

    2 1 Отговор
    Трима бивши служители на МВР от Плевен са окончателно осъдени на по 7 години затвор при строг режим за кражба на тютюневи изделия в особено големи размери.

    Решението е на Върховния касационен съд и не подлежи на обжалване.

    Осъдените са бивш началник в сектор „Противодействие на икономическата престъпност", младши автоконтрольор от „Пътна полиция" и бивш началник на Второ районно управление, временно изпълнявал и длъжността директор на ОДМВР‑Плевен. Те са признати за виновни, че са отнели 382 134 кутии цигари от склад на областната дирекция. Стоката е била веществени доказателства по друго разследване, а общата ѝ стойност надхвърля 2,36 млн. лв.

    Според обвинението тримата са действали в предварителен сговор и са използвали стълба, метална пластина и лост, за да проникнат в склада. Деянията са извършени като продължавано престъпление и са квалифицирани като особено тежък случай.

    Първоначално Окръжният съд в Плевен им наложи по 10 години затвор, но Великотърновският апелативен съд намали наказанията на 7 години. Сега ВКС потвърждава тази присъда и я прави окончателна.

    14:53 26.08.2026

  • 2 Пич

    3 2 Отговор
    Какви ги говориш бе, лешпер?!
    Русия е точно в противоположна на България посока!!! Откъде накъде ще ми оправдаваш това, че Украйна ни бомбардира...?!
    Вие пари за Зелю давАхте ли...?!

    Коментиран от #6

    14:53 26.08.2026

  • 3 в кратце

    1 1 Отговор
    Дроновете няма да спрат,ще спре България.

    14:54 26.08.2026

  • 4 Тоя току

    5 0 Отговор
    се изтропа !

    14:55 26.08.2026

  • 5 Анонимен

    3 2 Отговор
    Радев и Ти лично заявихте навсякъде че с дипломация ще спрете войната Защо не преговаряте дипломатично с Русия а само се криете тук в европейската ни държава Хайде преговаряйте хахахаха лъжете невиждано оставка

    14:55 26.08.2026

  • 6 ичке

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ти шо береш плата

    Коментиран от #9

    14:55 26.08.2026

  • 7 за яки кинти

    1 0 Отговор
    българските граждани, които видят такъв дрон
    да го шитнат в амазон или ибей кат за руски дрон

    14:57 26.08.2026

  • 8 Дроновете ще спрат

    1 1 Отговор
    когато спрат и парите за наркомана.

    14:57 26.08.2026

  • 9 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ичке":

    Защо вземаш по два на дабъл пентрацион?

    14:58 26.08.2026

  • 10 Ако управляваше

    1 0 Отговор
    друго правителство щяхте да се окакате от плюене. Вашето правителство, вашето НС, вашата държава, "вашите" неопасни дронове и отговорностите са ваши и много. Впрочем тия дронове са ви лошо наследство от предишните. Оставка, льольовци!

    15:00 26.08.2026

  • 11 БОЦ - ко

    0 0 Отговор
    И отново станахме добри,
    Вълците у нас се изпокриха,
    Надеждите ни Рундьо осребри,
    А комунягите го позлатиха...

    15:00 26.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове