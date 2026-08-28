Здравното министерство предлага промени в електронното здравно досие при осиновяване

Създадена работна група, в която участват представители от няколко министерства и от "Информационно обслужване" АД е достигнала да извода за разработване на нормативни промени, с които да се разширят разпоредбите за поддържането на електронните пациентски досиета в актуален вид с коригиране на данни, като се предлага това да става по искане на осиновителите или осиновения, ако е пълнолетен. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народни представители от "Прогресивна България" за непрекъснатост на електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система при пълно осиновяване.

Министерството на здравеопазването разработи правила за коригиране във връзка с пълното осиновяване и следващата седмица ще ги изпрати за съгласуване към Комисията за защита на личните данни, допълни тя.

Следващата седмица ще ги изпратим за съгласуване към Комисията за защита на личните данни“, посочи здравният министър.

Целта е да бъде гарантирана актуалността на информацията в електронното здравно досие, като същевременно се спазват изискванията за защита на личните данни и особените правила при пълното осиновяване.

Въпросът е свързан с необходимостта промяната на личните данни след осиновяване да бъде отразена и в Националната здравноинформационна система, без да се губи медицинската информация, натрупана за пациента през годините.