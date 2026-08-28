Здравното министерство предлага промени в електронното здравно досие при осиновяване

Създадена работна група, в която участват представители от няколко министерства и от "Информационно обслужване" АД е достигнала да извода за разработване на нормативни промени, с които да се разширят разпоредбите за поддържането на електронните пациентски досиета в актуален вид с коригиране на данни, като се предлага това да става по искане на осиновителите или осиновения, ако е пълнолетен. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народни представители от "Прогресивна България" за непрекъснатост на електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система при пълно осиновяване.
Министерството на здравеопазването разработи правила за коригиране във връзка с пълното осиновяване и следващата седмица ще ги изпрати за съгласуване към Комисията за защита на личните данни, допълни тя.
Следващата седмица ще ги изпратим за съгласуване към Комисията за защита на личните данни“, посочи здравният министър.
Целта е да бъде гарантирана актуалността на информацията в електронното здравно досие, като същевременно се спазват изискванията за защита на личните данни и особените правила при пълното осиновяване.
Въпросът е свързан с необходимостта промяната на личните данни след осиновяване да бъде отразена и в Националната здравноинформационна система, без да се губи медицинската информация, натрупана за пациента през годините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каква
Коментиран от #19
11:44 28.08.2026
2 Ринопластика
11:49 28.08.2026
3 Макъв е тоя
11:59 28.08.2026
4 НАП лийкс
11:59 28.08.2026
5 Всичката ! Мара !
12:10 28.08.2026
6 Бръчките На Челото !
Много !
Умна !
Коментиран от #9
12:11 28.08.2026
7 Какво стана
12:12 28.08.2026
8 Тая прилича
12:12 28.08.2026
9 Както И !
До коментар #6 от "Бръчките На Челото !":Да се Пули !
12:12 28.08.2026
10 ФАКТИ
12:21 28.08.2026
11 Не е ново
12:23 28.08.2026
12 Нищо ново
12:34 28.08.2026
13 Реалист
Да не ходят на работа. Така ще има много по малко поражения за държавата, отколкото да се опитват да симулират дейност. Нямат капацитет, не знам от къде се събраха толкова npocти хора.
12:35 28.08.2026
14 Шишман
12:44 28.08.2026
15 УдоМача
12:52 28.08.2026
16 така
12:54 28.08.2026
17 Бфбж
12:54 28.08.2026
18 Цвете
12:58 28.08.2026
19 ежко
До коментар #1 от "Каква":Мортиша Адамс.
13:00 28.08.2026
20 Опааа
13:04 28.08.2026