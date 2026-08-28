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Здравното министерство предлага промени в електронното здравно досие при осиновяване

Здравното министерство предлага промени в електронното здравно досие при осиновяване

28 Август, 2026 11:42 726 20

  • информационно обслужване ад-
  • здравно досие-
  • катя ивкова-
  • осиновяване

Разработени са правила за коригиране във връзка с пълното осиновяване

Здравното министерство предлага промени в електронното здравно досие при осиновяване - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Създадена работна група, в която участват представители от няколко министерства и от "Информационно обслужване" АД е достигнала да извода за разработване на нормативни промени, с които да се разширят разпоредбите за поддържането на електронните пациентски досиета в актуален вид с коригиране на данни, като се предлага това да става по искане на осиновителите или осиновения, ако е пълнолетен. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народни представители от "Прогресивна България" за непрекъснатост на електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система при пълно осиновяване.

Министерството на здравеопазването разработи правила за коригиране във връзка с пълното осиновяване и следващата седмица ще ги изпрати за съгласуване към Комисията за защита на личните данни, допълни тя.

Следващата седмица ще ги изпратим за съгласуване към Комисията за защита на личните данни“, посочи здравният министър.

Целта е да бъде гарантирана актуалността на информацията в електронното здравно досие, като същевременно се спазват изискванията за защита на личните данни и особените правила при пълното осиновяване.

Въпросът е свързан с необходимостта промяната на личните данни след осиновяване да бъде отразена и в Националната здравноинформационна система, без да се губи медицинската информация, натрупана за пациента през годините.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква

    24 0 Отговор
    е тая имитация на Майкъл Джексън ?

    Коментиран от #19

    11:44 28.08.2026

  • 2 Ринопластика

    16 0 Отговор
    Аз предлага промяна на нослето. Прекалено късо носле и твъде вирнато ми се струва , даже е леко смачкано.

    11:49 28.08.2026

  • 3 Макъв е тоя

    20 1 Отговор
    майкълджаксън. бе? От минчовите копринки ли е или от шишевобоковите калинки, не че имат разлика.

    11:59 28.08.2026

  • 4 НАП лийкс

    11 0 Отговор
    Като започнат с тези "електронните здравни досиета", къде ще се съхраняват данните и кой ще има достъп?

    11:59 28.08.2026

  • 5 Всичката ! Мара !

    10 0 Отговор
    Втасала !

    12:10 28.08.2026

  • 6 Бръчките На Челото !

    15 0 Отговор
    Не Я Правят !

    Много !

    Умна !

    Коментиран от #9

    12:11 28.08.2026

  • 7 Какво стана

    11 0 Отговор
    , приключихте ли реформата в РЗИ -тата ?Хубаво беше написал Кунчев , че министърката е умна , интелигентна и много работна , но когато тази енергия е насочена в грешната посока се получава катастрофа . Тая само се намира на работа като всички от това правителство .

    12:12 28.08.2026

  • 8 Тая прилича

    17 0 Отговор
    На Майкъл Джексън в късните му години😃

    12:12 28.08.2026

  • 9 Както И !

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бръчките На Челото !":

    Да се Пули !

    12:12 28.08.2026

  • 10 ФАКТИ

    6 0 Отговор
    ТАЗИ ГРОБАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА СЕ ПРОМЕНЯ ЧЕ НЕ ОСТАНАХА ХОРА.

    12:21 28.08.2026

  • 11 Не е ново

    11 0 Отговор
    Нищо ново. Само претопляне на стари инициативи.

    12:23 28.08.2026

  • 12 Нищо ново

    7 0 Отговор
    Нищо ново. Само претопляне на стари инициативи. Работни групи вместо да се върши работа.

    12:34 28.08.2026

  • 13 Реалист

    7 0 Отговор
    Ако може копринките на кРадев да не правят нищо! Ама абсолютно нищо.
    Да не ходят на работа. Така ще има много по малко поражения за държавата, отколкото да се опитват да симулират дейност. Нямат капацитет, не знам от къде се събраха толкова npocти хора.

    12:35 28.08.2026

  • 14 Шишман

    4 0 Отговор
    Много е гадно да имаш такъв нос, всичко се вижда в него :)

    12:44 28.08.2026

  • 15 УдоМача

    5 0 Отговор
    Каква е пък тази?? Че е еврейка виждаме..

    12:52 28.08.2026

  • 16 така

    5 0 Отговор
    Наистина си е шок да видиш М.Джаксън. Интересно това какви комплекси и носи и как се отразяват на работата и. И тази ли е от намръщената групичка Радев-Йотова и много други. Как един път не се усмихнаха тия хора, освен с назидателен тон да обясняват кашите в които и те участват.

    12:54 28.08.2026

  • 17 Бфбж

    4 0 Отговор
    Тази снимка от "Семейство Адамс" ли е извадена?

    12:54 28.08.2026

  • 18 Цвете

    3 0 Отговор
    А КОГА ЩЕ ИМАТ БЪЛГАРИТЕ ЕЛЕКТРОННА ЗДРАВНА КАРТА ? ИЗКЛЮЧИТЕЛНО Е ЗА ДА БЪДЕ ВСИЧКО ПОД КОНТРОЛ ,КОЙТО Е СИЛНО НЕОБХОДИМ ЗА НЗОК И ФАРМАЦИЯТА ? 🚑🛌👍

    12:58 28.08.2026

  • 19 ежко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Каква":

    Мортиша Адамс.

    13:00 28.08.2026

  • 20 Опааа

    0 0 Отговор
    Салчев, Бенишев, Кунчев... чудя се кой още ще напусне и каква ли е причината да тръгват хора с опит

    13:04 28.08.2026

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