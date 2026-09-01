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Вучев: Победителят в президентските избори е предрешен до известна степен

Вучев: Победителят в президентските избори е предрешен до известна степен

1 Септември, 2026 10:21 559 15

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Той отхвърли възможността ГЕРБ да не участва в местния вот и защити позицията на партията в Столичния общински съвет

Вучев: Победителят в президентските избори е предрешен до известна степен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров и Георги Кандев не са кандидат-президентска двойка, която се припознава от много от десните избиратели. Това заяви в ефира ни членът на Изпълнителната комисия на ГЕРБ Димитър Вучев. Според него ще е най-добре втората политическа сила да издигне своя кандидатура.

ГЕРБ все още няма окончателно решение за участието си в президентските избори, но според новия член на Изпълнителната комисия на партията Димитър Вучев формацията трябва да има собствен кандидат или такъв, подкрепен от нея. Той заяви, че не би подкрепил очакваната кандидат-президентска двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, тъй като според него тя не е убедително дясна алтернатива.

„Аз подкрепям казаното от г-н Делян Добрев – считам, че втората политическа сила и фактически най-голямата политическа партия в България… следва да има собствен кандидат“, каза Вучев. Окончателното решение се очаква в следващите дни.

Вучев коментира и тезата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че президентската надпревара може да е предварително предрешена. Според него Илияна Йотова е успяла първа да заяви кандидатурата си и така да консолидира подкрепа около себе си. „Победителят е предрешен до известна степен, може да се тълкува по този начин“, заяви той. В същото време Вучев отхвърли обвиненията, че ГЕРБ атакува десния кандидат, като подчерта, че партията просто изразява позиция и не оценява персонално качествата на Гюров и Кандев.

По отношение на вътрешното обновление в ГЕРБ Вучев беше категоричен, че лидерството на Бойко Борисов не е поставено под въпрос. „Лидерството в тази партия е ясно, категорично и безспорно. Бойко Борисов е лидерът на партията и там обновление няма“, каза той. Според него промените са насочени към втория ешелон на партията, като на по-младите кадри трябва да бъде даден шанс, но „не защото са млади, а защото имат действително качества“.

Като областен координатор на ГЕРБ за София Вучев обяви, че започва активен диалог със столичани в навечерието на местните избори. Той отхвърли възможността ГЕРБ да не участва в местния вот и защити позицията на партията в Столичния общински съвет. По думите му твърденията, че ГЕРБ блокира работата на столичното управление, не се потвърждават от гласуванията: „96% от предложенията на господин Васил Терзиев и на хората около него… са одобрени с почти пълно мнозинство в общинския съвет“. Според Вучев проблемите на София са свързани не толкова с решенията на общинския съвет, колкото с „управлението на столицата“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    7 0 Отговор
    и той решил да прави манипулации , едва ли не Пиги и никой друг ?

    10:23 01.09.2026

  • 2 Българин

    3 10 Отговор
    г-жа Йотова падна ничком пред Руския Патриарх и с това спечели сърцата на българите!
    За това г-жа Йотова ще бъде президент на България!

    Коментиран от #5

    10:23 01.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.

    Коментиран от #14

    10:23 01.09.2026

  • 4 Хасковски каунь

    8 10 Отговор
    Ако Възраждане издигнат читав и разпознаваем кандидат, нищо няма да е загубено.
    Давай Костадинов!

    Коментиран от #7, #12

    10:24 01.09.2026

  • 5 Защо само за това

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Стига демонстрация на неразбиране лаф да стане

    10:26 01.09.2026

  • 6 хехе

    8 0 Отговор
    Гербавите ако не издигнат кандидат лошо, ако издигнат пак лошо защото ще лъсне истината, че са изтекли в канала.

    Коментиран от #8

    10:28 01.09.2026

  • 7 Ами, от къде да го вземат

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    Нали лидера се маркира
    Не е ли достатъчно
    Толкова могат

    10:29 01.09.2026

  • 8 койдазнай

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Бойко ще остави президенството за Радев, а Радев ще остави милиардите за Бойко, и бизнеса на неговите обръчи от фирми! Защото държавните мъже се разбират, а неможачите хленчат, че пак са ги измамили!

    10:31 01.09.2026

  • 9 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    БАЦЕЕЕ, НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С ПОТЪВАЩ ФЕРИБОТ! ВИДЯ КАКВО СТАНА В КИПЪР

    Коментиран от #15

    10:35 01.09.2026

  • 10 Красимир Петров

    4 4 Отговор
    Обзалагам се,че Йотова ще спечели на първият тур

    10:41 01.09.2026

  • 11 Гюров ще бъде следвашия Президент !!!

    7 3 Отговор
    Човек с принципи и достатъчна нагласа за Европейското развитие на България!
    Мястото на БЪлгария е в Европейската Общност ,всичко друго е катастрофа!!
    Видяхме, че котилото на Генерал " Кимон Георгиев " не разполага с
    демократичен капацитет за управление!
    ЕО не гледа с добро око на" Кимоновците"!!!
    А и сянката на войната на Кремъл е надвесена над България,
    като тъмен буреносен облак!!!
    Никой български демократ в Българската история не е обичал Руското " имперско " влияние,
    то винаги е водело до поробване на България като държава!!!

    Ботев и Левски добре са описали тази Империя на злото!

    Свободата на Българите винаги е била трън в очите на Руската власт
    независимо кой е "Императора или секретаря им"!!!!

    10:48 01.09.2026

  • 12 Гласоподавател

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    Копейкин Волгин. Велики и двамата като джуджето Путин. Гордост българска или ганьовска всеки да преценя.

    10:48 01.09.2026

  • 13 ?????

    2 2 Отговор
    Ха ха.
    Кво му е чудното?
    Баце пак са го натиснали от посолствата както при сглобката и при избора на софийския кмет и той няма избор щото иначе лошо персонално за него.
    Честито на гербаджиите и на ПП-тата които без Баце не стават и за чеп на каца за зеле.

    10:50 01.09.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Викат му гюров 2. Никой не би гласувал за този вандал и побойник, мястото му е в затвора!

    10:57 01.09.2026

  • 15 Удавник , като него...

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    и за "руска" сламка се хваща!
    Политиката е до време , а живота му е много скъп ,... точно сега !!!

    Не само той и "Феномена " се "наигра" на политика и далавери ,
    и сега гледа изборите за Президент , през" крив макарон" от Дюбай!!!

    "Чистката" явно още не е започнала !!!

    10:57 01.09.2026

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