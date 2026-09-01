Вучев: Победителят в президентските избори е предрешен до известна степен

Андрей Гюров и Георги Кандев не са кандидат-президентска двойка, която се припознава от много от десните избиратели. Това заяви в ефира ни членът на Изпълнителната комисия на ГЕРБ Димитър Вучев. Според него ще е най-добре втората политическа сила да издигне своя кандидатура.
ГЕРБ все още няма окончателно решение за участието си в президентските избори, но според новия член на Изпълнителната комисия на партията Димитър Вучев формацията трябва да има собствен кандидат или такъв, подкрепен от нея. Той заяви, че не би подкрепил очакваната кандидат-президентска двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, тъй като според него тя не е убедително дясна алтернатива.
„Аз подкрепям казаното от г-н Делян Добрев – считам, че втората политическа сила и фактически най-голямата политическа партия в България… следва да има собствен кандидат“, каза Вучев. Окончателното решение се очаква в следващите дни.
Вучев коментира и тезата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че президентската надпревара може да е предварително предрешена. Според него Илияна Йотова е успяла първа да заяви кандидатурата си и така да консолидира подкрепа около себе си. „Победителят е предрешен до известна степен, може да се тълкува по този начин“, заяви той. В същото време Вучев отхвърли обвиненията, че ГЕРБ атакува десния кандидат, като подчерта, че партията просто изразява позиция и не оценява персонално качествата на Гюров и Кандев.
По отношение на вътрешното обновление в ГЕРБ Вучев беше категоричен, че лидерството на Бойко Борисов не е поставено под въпрос. „Лидерството в тази партия е ясно, категорично и безспорно. Бойко Борисов е лидерът на партията и там обновление няма“, каза той. Според него промените са насочени към втория ешелон на партията, като на по-младите кадри трябва да бъде даден шанс, но „не защото са млади, а защото имат действително качества“.
Като областен координатор на ГЕРБ за София Вучев обяви, че започва активен диалог със столичани в навечерието на местните избори. Той отхвърли възможността ГЕРБ да не участва в местния вот и защити позицията на партията в Столичния общински съвет. По думите му твърденията, че ГЕРБ блокира работата на столичното управление, не се потвърждават от гласуванията: „96% от предложенията на господин Васил Терзиев и на хората около него… са одобрени с почти пълно мнозинство в общинския съвет“. Според Вучев проблемите на София са свързани не толкова с решенията на общинския съвет, колкото с „управлението на столицата“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
10:23 01.09.2026
2 Българин
За това г-жа Йотова ще бъде президент на България!
Коментиран от #5
10:23 01.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14
10:23 01.09.2026
4 Хасковски каунь
Давай Костадинов!
Коментиран от #7, #12
10:24 01.09.2026
5 Защо само за това
До коментар #2 от "Българин":Стига демонстрация на неразбиране лаф да стане
10:26 01.09.2026
6 хехе
Коментиран от #8
10:28 01.09.2026
7 Ами, от къде да го вземат
До коментар #4 от "Хасковски каунь":Нали лидера се маркира
Не е ли достатъчно
Толкова могат
10:29 01.09.2026
8 койдазнай
До коментар #6 от "хехе":Бойко ще остави президенството за Радев, а Радев ще остави милиардите за Бойко, и бизнеса на неговите обръчи от фирми! Защото държавните мъже се разбират, а неможачите хленчат, че пак са ги измамили!
10:31 01.09.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #15
10:35 01.09.2026
10 Красимир Петров
10:41 01.09.2026
11 Гюров ще бъде следвашия Президент !!!
Мястото на БЪлгария е в Европейската Общност ,всичко друго е катастрофа!!
Видяхме, че котилото на Генерал " Кимон Георгиев " не разполага с
демократичен капацитет за управление!
ЕО не гледа с добро око на" Кимоновците"!!!
А и сянката на войната на Кремъл е надвесена над България,
като тъмен буреносен облак!!!
Никой български демократ в Българската история не е обичал Руското " имперско " влияние,
то винаги е водело до поробване на България като държава!!!
Ботев и Левски добре са описали тази Империя на злото!
Свободата на Българите винаги е била трън в очите на Руската власт
независимо кой е "Императора или секретаря им"!!!!
10:48 01.09.2026
12 Гласоподавател
До коментар #4 от "Хасковски каунь":Копейкин Волгин. Велики и двамата като джуджето Путин. Гордост българска или ганьовска всеки да преценя.
10:48 01.09.2026
13 ?????
Кво му е чудното?
Баце пак са го натиснали от посолствата както при сглобката и при избора на софийския кмет и той няма избор щото иначе лошо персонално за него.
Честито на гербаджиите и на ПП-тата които без Баце не стават и за чеп на каца за зеле.
10:50 01.09.2026
14 Анонимен
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Викат му гюров 2. Никой не би гласувал за този вандал и побойник, мястото му е в затвора!
10:57 01.09.2026
15 Удавник , като него...
До коментар #9 от "Боруна Лом":и за "руска" сламка се хваща!
Политиката е до време , а живота му е много скъп ,... точно сега !!!
Не само той и "Феномена " се "наигра" на политика и далавери ,
и сега гледа изборите за Президент , през" крив макарон" от Дюбай!!!
"Чистката" явно още не е започнала !!!
10:57 01.09.2026