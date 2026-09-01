Вучев: Победителят в президентските избори е предрешен до известна степен

Андрей Гюров и Георги Кандев не са кандидат-президентска двойка, която се припознава от много от десните избиратели. Това заяви в ефира ни членът на Изпълнителната комисия на ГЕРБ Димитър Вучев. Според него ще е най-добре втората политическа сила да издигне своя кандидатура.

ГЕРБ все още няма окончателно решение за участието си в президентските избори, но според новия член на Изпълнителната комисия на партията Димитър Вучев формацията трябва да има собствен кандидат или такъв, подкрепен от нея. Той заяви, че не би подкрепил очакваната кандидат-президентска двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, тъй като според него тя не е убедително дясна алтернатива.

„Аз подкрепям казаното от г-н Делян Добрев – считам, че втората политическа сила и фактически най-голямата политическа партия в България… следва да има собствен кандидат“, каза Вучев. Окончателното решение се очаква в следващите дни.

Вучев коментира и тезата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че президентската надпревара може да е предварително предрешена. Според него Илияна Йотова е успяла първа да заяви кандидатурата си и така да консолидира подкрепа около себе си. „Победителят е предрешен до известна степен, може да се тълкува по този начин“, заяви той. В същото време Вучев отхвърли обвиненията, че ГЕРБ атакува десния кандидат, като подчерта, че партията просто изразява позиция и не оценява персонално качествата на Гюров и Кандев.

По отношение на вътрешното обновление в ГЕРБ Вучев беше категоричен, че лидерството на Бойко Борисов не е поставено под въпрос. „Лидерството в тази партия е ясно, категорично и безспорно. Бойко Борисов е лидерът на партията и там обновление няма“, каза той. Според него промените са насочени към втория ешелон на партията, като на по-младите кадри трябва да бъде даден шанс, но „не защото са млади, а защото имат действително качества“.

Като областен координатор на ГЕРБ за София Вучев обяви, че започва активен диалог със столичани в навечерието на местните избори. Той отхвърли възможността ГЕРБ да не участва в местния вот и защити позицията на партията в Столичния общински съвет. По думите му твърденията, че ГЕРБ блокира работата на столичното управление, не се потвърждават от гласуванията: „96% от предложенията на господин Васил Терзиев и на хората около него… са одобрени с почти пълно мнозинство в общинския съвет“. Според Вучев проблемите на София са свързани не толкова с решенията на общинския съвет, колкото с „управлението на столицата“.