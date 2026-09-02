Благомир Коцев е подписал нови три заповеди за премахване на незаконни сгради в "Баба Алино"

Кметът на Варна Благомир Коцев обяви на страницата си във фейсбук , че е подписал три нови заповеди за премахване на незаконно строителство в местността "Баба Алино", информират от news.bg.

В социалната мрежа Коцев уточнява, че по този начин заповедите стават общо 19, като други 4 ще бъдат готови до дни.

След като ВиК и Енерго ПРО приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще пристъпим и към ограничаване на физическия достъп до тях, посочва още кметът на Варна.

На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти.

Коцев отбелязва, че законът позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел.

Припомняме, че вчера стана ясно, че тази седмица ще започне запечатването на незаконните обекти в местността "Баба Алино" край Варна.