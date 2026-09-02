Благомир Коцев е подписал нови три заповеди за премахване на незаконни сгради в "Баба Алино"

Кметът на Варна Благомир Коцев обяви на страницата си във фейсбук , че е подписал три нови заповеди за премахване на незаконно строителство в местността "Баба Алино", информират от news.bg.
В социалната мрежа Коцев уточнява, че по този начин заповедите стават общо 19, като други 4 ще бъдат готови до дни.
След като ВиК и Енерго ПРО приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще пристъпим и към ограничаване на физическия достъп до тях, посочва още кметът на Варна.
На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти.
Коцев отбелязва, че законът позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел.
Припомняме, че вчера стана ясно, че тази седмица ще започне запечатването на незаконните обекти в местността "Баба Алино" край Варна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
08:37 02.09.2026
2 Потрес
08:37 02.09.2026
3 Правилно и наложително
Те тук са само вредни
08:39 02.09.2026
4 Окооо
08:40 02.09.2026
5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
08:41 02.09.2026
6 мдаа
08:48 02.09.2026
7 нннн
Ще му позволят ли да се изсули?
Всъщност, най- виновни са общинските и държавни служители, начело с кмета.
08:48 02.09.2026
8 Баба Алино
08:48 02.09.2026
9 Няко.й
08:49 02.09.2026
10 Димитър Георгиев
08:50 02.09.2026
11 Тик-Ток
08:53 02.09.2026
12 Васил
08:56 02.09.2026
13 Грозев е еничарин
08:57 02.09.2026
14 Госあ
08:59 02.09.2026
15 890
09:51 02.09.2026
16 Българин
09:56 02.09.2026
17 МОРСКАТА ГРАДИНА
10:03 02.09.2026
18 Слави
10:17 02.09.2026
19 Абе
10:20 02.09.2026