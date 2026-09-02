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Благомир Коцев е подписал нови три заповеди за премахване на незаконни сгради в "Баба Алино"

Благомир Коцев е подписал нови три заповеди за премахване на незаконни сгради в "Баба Алино"

2 Септември, 2026 08:33 1 527 19

  • благомир коцев-
  • нови заповеди-
  • баба алино-
  • незаконно строителство

В социалната мрежа фейсбук Коцев уточнява, че по този начин заповедите стават общо 19, като други 4 ще бъдат готови до дни

Благомир Коцев е подписал нови три заповеди за премахване на незаконни сгради в "Баба Алино" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кметът на Варна Благомир Коцев обяви на страницата си във фейсбук , че е подписал три нови заповеди за премахване на незаконно строителство в местността "Баба Алино", информират от news.bg.

В социалната мрежа Коцев уточнява, че по този начин заповедите стават общо 19, като други 4 ще бъдат готови до дни.

След като ВиК и Енерго ПРО приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще пристъпим и към ограничаване на физическия достъп до тях, посочва още кметът на Варна.

На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти.

Коцев отбелязва, че законът позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел.

Припомняме, че вчера стана ясно, че тази седмица ще започне запечатването на незаконните обекти в местността "Баба Алино" край Варна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    24 1 Отговор
    С дядовото ти Алено нищо няма да стане ,докато не го погнат багерите.И газ до ламарините!

    08:37 02.09.2026

  • 2 Потрес

    22 3 Отговор
    С вратички за падане в съда, като първите 5 предполагам?

    08:37 02.09.2026

  • 3 Правилно и наложително

    18 2 Отговор
    Имплантираха се хора избягали от родината си когато тя има нужда от тях
    Те тук са само вредни

    08:39 02.09.2026

  • 4 Окооо

    14 2 Отговор
    Ето пак опряхме до сглобката!!! Горещият картоф се прехвърля от едното крило на сглобката ГЕРБ- ДПС срещу другото крило на сглобката ПП- ДБ.... Хвани едните, удри другите! На два пъти се сглобяваха, за пистата власт и направиха куп бели! Слава Богу, вече имаме ново управление, следва най- после след дъъълго чакане, започна истинска съдебна реформа!

    08:40 02.09.2026

  • 5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    8 0 Отговор
    Следим и чакаме до 104...!

    08:41 02.09.2026

  • 6 мдаа

    23 2 Отговор
    Първите заповеди на Коцев бяха отменени от съда, защото не бяха мотивирани. Този пропуск няма как да е случаен, защото юристите в общината би трябвало да знаят, че заповедите за премахване на незаконни сгради трябва да бъдат мотивирани. Да видим дали новите заповеди имат мотиви или пак правим нещо колкото да хвърлим прах в очите и да изкараме съда виновен.

    08:48 02.09.2026

  • 7 нннн

    20 1 Отговор
    Коцев всичко ще подпише, за да избегне среща с Бай Ставри.
    Ще му позволят ли да се изсули?
    Всъщност, най- виновни са общинските и държавни служители, начело с кмета.

    08:48 02.09.2026

  • 8 Баба Алино

    13 0 Отговор
    А с дядо Алино ,кво прайм ?

    08:48 02.09.2026

  • 9 Няко.й

    19 0 Отговор
    Спете спокойно деца - справедливият български съд няма да допусне тези заповеди да бъдат изпълнение. То и затова Коцев ги е издал, де. Защото знае, че няма да се изпълнят, но ще имат положителен ефект върху създаването на реноме на борец срещу неправдата.

    08:49 02.09.2026

  • 10 Димитър Георгиев

    16 0 Отговор
    Абе подават си топката докато мине време и публичният интерес спадне ,редовни практики .

    08:50 02.09.2026

  • 11 Тик-Ток

    17 1 Отговор
    Тоя негодник само хаби хартията и мастилото,направо да праща багерите

    08:53 02.09.2026

  • 12 Васил

    14 3 Отговор
    Коцев взе парите на укропа и го излъга. Егати измамника е Коцев, също като съпартиеца си Асан Василев.

    08:56 02.09.2026

  • 13 Грозев е еничарин

    14 1 Отговор
    Аз съм от Варна,чудя се как малкия Рубинчо,който пое незаконния корабен бизнес на баща си може да е кмет ?! Ама щом Тиквата стана Премиер какво се чудим ! Баща му е бивш офицер от ДС,получи 3 кораба без пари и започна дейността.Главно незаконна,то там направиха милиони,отвлякоха го от нарко монопола,върнаха го след като плати стойността на изгубените наркотици.После избяга по острповите,които не предвиждат екстрадиция,защото го търсят от Интерпол.Сега Малкия Рубинчо продължава в същия дух.Защо вместо да лежи в затвора,тоя б оклук управлява Варна ? Е тняма такава държава !

    08:57 02.09.2026

  • 14 Госあ

    8 1 Отговор
    петроханеца проспал това чутовно безобразие го натиснаха и почна да подписва

    08:59 02.09.2026

  • 15 890

    5 0 Отговор
    Реже се до здраво, иначе няма ефект.

    09:51 02.09.2026

  • 16 Българин

    5 0 Отговор
    Давай Коце, сривай из основи Баба Алино.

    09:56 02.09.2026

  • 17 МОРСКАТА ГРАДИНА

    1 0 Отговор
    БАЩА МУ ДА РАЗГРАДИ ЗАГРАБЕНОТО В ГРАДИНАТА. ДА ПОЧНАТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО СИ.

    10:03 02.09.2026

  • 18 Слави

    1 0 Отговор
    Той самия Благо се е нагушил с подкупи от украйниците и сега се прави на невинен и демонстративно подписва нещо си там. Егати мизерника

    10:17 02.09.2026

  • 19 Абе

    1 0 Отговор
    Тиа бандеровците да не пуцнат Блажко.

    10:20 02.09.2026

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