Кандев: Добре дошли в щаба

"Добре дошли в щаба". Това заяви във видео обръщение кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, цитиран от "Фокус". Вчера той и кандидатът за президент Андрей Гюров официално обявиха кандидатурите си за предстоящите пред октомври избори.
"Вече съм кандидат за вицепрезидент - застанах до господин Гюров, защото той предлага проект за модерна и богата България, България, която стъпва здраво на нашите традиции, но и знае как да използва съвременните достижения на света. Той има сърце и на мен това ми стига за да застана до него", каза Кандев и допълни:
"Какво мога да дам аз? Ще му помагам с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Знам как решенията, взети в кабинетите, се прилагат на терен. Знам, че в живота лесно се вижда една политика дали работи или се заобикаля. Аз съм възпитан да спазвам и внимавам за закона и да казвам каквото мисля. При мен няма втори план -цял живот съм бил деполитизиран и за това най-много се дразня на задкулисни договорки", каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
11:24 02.09.2026
2 Мими Кучева🐕
Коментиран от #60
11:24 02.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #12
11:25 02.09.2026
4 Георги
Коментиран от #5, #17, #48
11:25 02.09.2026
5 хаха
До коментар #4 от "Георги":тоя коментар под всяка статия ли ще го копи пействаш?
Коментиран от #53
11:26 02.09.2026
6 Само да питам
Коментиран от #29
11:27 02.09.2026
7 Румен Решетников
Пасьолството и ПБ плащат двойно!!!
11:27 02.09.2026
8 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
11:27 02.09.2026
9 14/88
11:28 02.09.2026
10 А, бе Фатмак !
В Щаба !
11:28 02.09.2026
11 ?????
11:28 02.09.2026
12 Румен Решетников
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Питай софиянци какъв боклук е правещата кълбета пред полковник Гундяев комунистка-милионер!
11:29 02.09.2026
13 НИЩО МУ НЯМА
МАЧА Е СВИРЕН
НАД КАМИНАТА НА ДОНДУКОВ ДВЕ
ВЕЧЕ ИМА ...ЗЕЛЕН ВЪЛНЕН ЧОРАП..☝
11:30 02.09.2026
14 зИленски
11:31 02.09.2026
15 Нека муньовите
11:32 02.09.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПРОВЕДЕ ЕДИН КУРС ПО ВОЕННА ПОДГОТОВКА НА ШЕФА СИ ,
ЧЕ НЕ Е ХОДИЛ ЗАВАЛИЯТА ВОЙНИК:)
Коментиран от #21, #44
11:33 02.09.2026
17 Трол
До коментар #4 от "Георги":Младите моми си падат по г-н Кандев, а по-възрастните дами харесват г-н Гюров.
11:33 02.09.2026
18 Калин
Коментиран от #23
11:35 02.09.2026
19 този е сто процента травмиран
11:36 02.09.2026
20 Затова ли този човек напесна
Защо хората понякога така грешат?
11:37 02.09.2026
21 Копейкин Костя
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Другарката Йотова е ходила войник, да!
11:37 02.09.2026
22 Банцко
11:38 02.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Всичко е по план както казва Пу
11:39 02.09.2026
25 Банцко
11:41 02.09.2026
26 Пълни глупости 🐞
11:42 02.09.2026
27 Дзак
11:42 02.09.2026
28 Банцко
11:43 02.09.2026
29 Патриот
До коментар #6 от "Само да питам":Щото Картофа е честен бизнесмен и трябва да му се вярва, да!
Коментиран от #46
11:43 02.09.2026
30 Банцко
11:45 02.09.2026
31 111111
От коментарите разбирам, че не си харесван! В частния сектор такива като теб трудно пробиват.
Коментиран от #38
11:46 02.09.2026
32 Полицай от БГ!!!
Коментиран от #36, #43, #51
11:47 02.09.2026
33 Благоевград
11:47 02.09.2026
34 Чума
11:47 02.09.2026
35 Перо
11:48 02.09.2026
36 111111
До коментар #32 от "Полицай от БГ!!!":Ъхъ, има ги друг път. Полицаите не го харесват!
11:48 02.09.2026
37 Единствено Кандев, Гюров, Дечев
Останалите зяят, зяят докато докопат до Кокала (Властта) и се започва с Локумите, включително сегашният Премиер и бивш Президент Радев.
11:48 02.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 И какво като
11:49 02.09.2026
40 Кендимен
11:50 02.09.2026
41 Симитли
11:51 02.09.2026
42 111111
До коментар #38 от "Ти още малко ...":Ти пък си много чувствителен! Реалността е това което се случва а не какво искаме да се случи!
11:51 02.09.2026
43 Чума
До коментар #32 от "Полицай от БГ!!!":Защо само 45 хиляди, бе, господин главен инспектор!? Вие семейства нямате ли да гласуват и те като вас!? Ето, учителките сме над 100 000, като поставиш по възрастните деца, съпрузи, любовници и още някои близки, победата е близо!
11:52 02.09.2026
44 Перо
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Какво ШЗО, тоя никога не е бил командир в армията! Бил е в милиционерската рота - под. 220 по мутренско време за 11 месеца, сигурно последния випуск! Целият му стаж в МВР е в мутренско време, за това е дебил!
11:53 02.09.2026
45 Гост
11:53 02.09.2026
46 Само да питам
До коментар #29 от "Патриот":Корумпето Кандев защо тогава се занимава с нечестни хора?
11:56 02.09.2026
47 Тагарев Тошко
Коментиран от #54
11:56 02.09.2026
48 Бай Данчо
До коментар #4 от "Георги":Те са бити още преди да се кандидатират! Не само Йотова доста от другите кандидат двойки може да ги бият!
Коментиран от #50, #55
11:57 02.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 111111
До коментар #48 от "Бай Данчо":Прав си! И от Възраждане ще ги бият!
11:59 02.09.2026
51 Ристо Иванов
До коментар #32 от "Полицай от БГ!!!":Дали! А след това?
12:01 02.09.2026
52 Вечерен Час ?
12:02 02.09.2026
53 Георги
До коментар #5 от "хаха":не, само под тея свързани с лекето и ченгето
12:02 02.09.2026
54 Чума
До коментар #47 от "Тагарев Тошко":Да, бе! Също както Радев напусна ВВС, без никой да го гони! А Кандев го изгониха с похвати, каквито се ползват някои лидери, когато не могат просто да уволнят някого, защото има рейтинг! Това е отличен похват срещу хора като Кандий, които имат достойнство! Игнорират го и той се маха! Ако е някоя мижитурка ще си наляга пърцалите, колкото изкара, все е висок пост, стаж и файда! Когато министър и подчинени си контактуват като те прескачат, вие може да си траете, но този комисар не е от този сорт!
12:03 02.09.2026
55 Георги
До коментар #48 от "Бай Данчо":а дано, ама надали
12:03 02.09.2026
56 О, Морес
12:05 02.09.2026
57 За президент
12:05 02.09.2026
58 Сзо
12:05 02.09.2026
59 Троан
Коментиран от #61
12:08 02.09.2026
60 А Пеко Таков
До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":и Мако Даков обичате ли, г-жо Кучева?
12:11 02.09.2026
61 Чума
До коментар #59 от "Троан":Казармата е вредна за един съвременен полицай! Гледам един матреал на ранната полиция! Някакви тактически действия по задържане на хулигани! Облечени като военни с едни камуфлажи, викат като овчари! Тогава може да е било необходимо, за да им поставят висока оценка проверяващите, но сега е смешно!
12:15 02.09.2026
62 Чума
Коментиран от #64
12:20 02.09.2026
63 Изчистете МВР
12:28 02.09.2026
64 О, Морес
До коментар #62 от "Чума":Не,не,драги ! Радев е Премиер със 131 депутати единствено и само по две причини-каза "Крим е на Русия" и по-късно,вече като премиер "България за режима е Киив пари няма да дава".Което се споделят от 80 % от българите.А казано е,че гласът народен е глас Божи !
12:34 02.09.2026