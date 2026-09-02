Кандев: Добре дошли в щаба

"Добре дошли в щаба". Това заяви във видео обръщение кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, цитиран от "Фокус". Вчера той и кандидатът за президент Андрей Гюров официално обявиха кандидатурите си за предстоящите пред октомври избори.

"Вече съм кандидат за вицепрезидент - застанах до господин Гюров, защото той предлага проект за модерна и богата България, България, която стъпва здраво на нашите традиции, но и знае как да използва съвременните достижения на света. Той има сърце и на мен това ми стига за да застана до него", каза Кандев и допълни:

"Какво мога да дам аз? Ще му помагам с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Знам как решенията, взети в кабинетите, се прилагат на терен. Знам, че в живота лесно се вижда една политика дали работи или се заобикаля. Аз съм възпитан да спазвам и внимавам за закона и да казвам каквото мисля. При мен няма втори план -цял живот съм бил деполитизиран и за това най-много се дразня на задкулисни договорки", каза още той.