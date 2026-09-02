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Кандев: Добре дошли в щаба

Кандев: Добре дошли в щаба

2 Септември, 2026 11:22 957 64

  • георги кандев-
  • щаб-
  • видео обръщение-
  • вицепрезидент

"Застанах до господин Гюров, защото той предлага проект за модерна и богата България, България, която стъпва здраво на нашите традиции, но и знае как да използва съвременните достижения на света. Той има сърце и на мен това ми стига за да застана до него", каза кандидатът за вицепрезидент

Кандев: Добре дошли в щаба - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Добре дошли в щаба". Това заяви във видео обръщение кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, цитиран от "Фокус". Вчера той и кандидатът за президент Андрей Гюров официално обявиха кандидатурите си за предстоящите пред октомври избори.

"Вече съм кандидат за вицепрезидент - застанах до господин Гюров, защото той предлага проект за модерна и богата България, България, която стъпва здраво на нашите традиции, но и знае как да използва съвременните достижения на света. Той има сърце и на мен това ми стига за да застана до него", каза Кандев и допълни:

"Какво мога да дам аз? Ще му помагам с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Знам как решенията, взети в кабинетите, се прилагат на терен. Знам, че в живота лесно се вижда една политика дали работи или се заобикаля. Аз съм възпитан да спазвам и внимавам за закона и да казвам каквото мисля. При мен няма втори план -цял живот съм бил деполитизиран и за това най-много се дразня на задкулисни договорки", каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    19 8 Отговор
    Ми той не изгоря ли?

    11:24 02.09.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    8 18 Отговор
    Всички обичаме Гюро и Кандю!💋🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #60

    11:24 02.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    35 7 Отговор
    Питайте хората в Благоевград какъв боклук е.

    Коментиран от #12

    11:25 02.09.2026

  • 4 Георги

    3 27 Отговор
    йотова много трудно може да "бие" тези двамата захаросани медийни проекта гюрров и кандев. И на двамата таргета са жените, а обикновено този, който спечели женските гласове печели и изборите.

    Коментиран от #5, #17, #48

    11:25 02.09.2026

  • 5 хаха

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    тоя коментар под всяка статия ли ще го копи пействаш?

    Коментиран от #53

    11:26 02.09.2026

  • 6 Само да питам

    29 6 Отговор
    Какво стана с Картофа бе Кандев? Човекът каза, че си корумпиран.

    Коментиран от #29

    11:27 02.09.2026

  • 7 Румен Решетников

    5 17 Отговор
    Петолъчниците, юруш да плюете.
    Пасьолството и ПБ плащат двойно!!!

    11:27 02.09.2026

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    21 7 Отговор
    стига ни занимавате с тая геь двойка бе

    11:27 02.09.2026

  • 9 14/88

    13 4 Отговор
    добре дошли в концлагера

    11:28 02.09.2026

  • 10 А, бе Фатмак !

    19 6 Отговор
    Що Не си Стоиш !

    В Щаба !

    11:28 02.09.2026

  • 11 ?????

    22 5 Отговор
    Колко пъти на ден ще четем и слушаме за тия пътеводни звезди на умнокрасивитета?

    11:28 02.09.2026

  • 12 Румен Решетников

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Питай софиянци какъв боклук е правещата кълбета пред полковник Гундяев комунистка-милионер!

    11:29 02.09.2026

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    2 5 Отговор
    НАЧАЛНИК
    МАЧА Е СВИРЕН
    НАД КАМИНАТА НА ДОНДУКОВ ДВЕ
    ВЕЧЕ ИМА ...ЗЕЛЕН ВЪЛНЕН ЧОРАП..☝

    11:30 02.09.2026

  • 14 зИленски

    8 4 Отговор
    Милиционер

    11:31 02.09.2026

  • 15 Нека муньовите

    3 5 Отговор
    лайки да започнат сега да се давят от омраза. Песове муньови

    11:32 02.09.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 3 Отговор
    ВЪЗПИТАНИКА НА ШЗО ПЛЕВЕН Е ДОБРЕ
    ДА ПРОВЕДЕ ЕДИН КУРС ПО ВОЕННА ПОДГОТОВКА НА ШЕФА СИ ,
    ЧЕ НЕ Е ХОДИЛ ЗАВАЛИЯТА ВОЙНИК:)

    Коментиран от #21, #44

    11:33 02.09.2026

  • 17 Трол

    8 9 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Младите моми си падат по г-н Кандев, а по-възрастните дами харесват г-н Гюров.

    11:33 02.09.2026

  • 18 Калин

    8 4 Отговор
    Колко такива станали Генерали , главни секретари ,кметове и подобия на политици трябва да отглеждаме ? Те тоя ще ни оправи . Дърво .

    Коментиран от #23

    11:35 02.09.2026

  • 19 този е сто процента травмиран

    5 5 Отговор
    и изкукуригал пенсиониран полицай

    11:36 02.09.2026

  • 20 Затова ли този човек напесна

    4 3 Отговор
    МВР където го ценяха, да застане до Гюров,?
    Защо хората понякога така грешат?

    11:37 02.09.2026

  • 21 Копейкин Костя

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Другарката Йотова е ходила войник, да!

    11:37 02.09.2026

  • 22 Банцко

    5 3 Отговор
    Кандев случайно да си уволнил полицай глобил роднина на Радослав Ревански дясна ръка на Делян Пеевски помака е бил неправоспособен

    11:38 02.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Всичко е по план както казва Пу

    0 0 Отговор
    Милиционер ще назначат на Йотовата.И то милиционер от обявената със закон БКП и обявена за престъпна.

    11:39 02.09.2026

  • 25 Банцко

    3 1 Отговор
    Също така Кандев тормозил полицай глобил личният охранител на Иван Еринин известен като Големият Джипс лежал в Италиански затвор с Евелин Банев- Брендо

    11:41 02.09.2026

  • 26 Пълни глупости 🐞

    4 2 Отговор
    Какви проекти имат тези. Президентската институция няма никакви правомощия, една бутафорна институция със 172 човека персонал. Какво вършат, никой не знае, тежест на данъкоплатците. Плюс милиони за избори. Да се закрие или на Сакскобургготски да се дадат няколкото правомощия за връщане на законопроект, което е формалност и подписи.

    11:42 02.09.2026

  • 27 Дзак

    2 2 Отговор
    Гюров ще критикува отдясно, Кандев - отляво.

    11:42 02.09.2026

  • 28 Банцко

    4 1 Отговор
    За посочените случаи в ОД на МВР Благоевград има доказателства крил си ДЗ

    11:43 02.09.2026

  • 29 Патриот

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Само да питам":

    Щото Картофа е честен бизнесмен и трябва да му се вярва, да!

    Коментиран от #46

    11:43 02.09.2026

  • 30 Банцко

    3 2 Отговор
    Кандев заради приятелството ти с Радослав Ревански ще провалиш Гюров много обичаш шума на еврото

    11:45 02.09.2026

  • 31 111111

    4 3 Отговор
    Кандев, помисли добре какво ще работиш ако не се класираш за вицепрезидент!
    От коментарите разбирам, че не си харесван! В частния сектор такива като теб трудно пробиват.

    Коментиран от #38

    11:46 02.09.2026

  • 32 Полицай от БГ!!!

    3 0 Отговор
    45000 гласа за изборите ги имате от НАС !

    Коментиран от #36, #43, #51

    11:47 02.09.2026

  • 33 Благоевград

    3 1 Отговор
    Кандев не познаваше и Юлиян Картофа сега трябва да се отрича и от Радослав Ревански

    11:47 02.09.2026

  • 34 Чума

    0 2 Отговор
    Платон, Сократ, Арестотел и Радев са ми симпатични, но истината ми е по мила! А тя е, че тандема Гюров - Дечев - Кандев - Христанов, правеше всичко, което искате Радев да прави, но той се ослушва все още! Благодарение на тези техни честни усилия при упражняване на ограничената власт, която имаха, Радев получи над 125 депутата! Радев, вместо да прави нещо срещу модела Герб, по скоро нападна Асен Василев! Не знам защо все така става, уж ще борят модела, а накрая подгонят Асен Василев!? С какво толкова ги привлича, сигурно има идеалните симптоми да бъде жертва и привлича по хищните породи!? Нещо такова беше Павел Шопов от Атака! При всички протести го дърпаха най много от всички, уж депутат! Помня един клип, няколко полицаи го дърпат, всеки хванал по един - два крайника и дърпат в своята посока и Шопов така само залита и не успява да се подчини и легне на асфалта! Картина, по зловеща от свирепия арест в Струмяни! Факт!

    11:47 02.09.2026

  • 35 Перо

    4 2 Отговор
    Нищо друго, освен селски хитрини и алчност: обвини колегите, че са му пречили и за това напуска МВР, а истината е 20-те брутни заплати, според заемания пост и слагане на съселянина инфлуенсър и “умно-красивите” от жълто-паветата общност! Заложи на куц кон! Ще бъде бързо забравен! Какво да се очаква от милиционер с кариера в мутренската демокрация, без ценностна система! Пуска клишето, че е човек на закона, а на кои закони и морал в мутренската демокрация?

    11:48 02.09.2026

  • 36 111111

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Полицай от БГ!!!":

    Ъхъ, има ги друг път. Полицаите не го харесват!

    11:48 02.09.2026

  • 37 Единствено Кандев, Гюров, Дечев

    3 4 Отговор
    се оказаха на място, тотално ангажирани и тотално 100% профи.

    Останалите зяят, зяят докато докопат до Кокала (Властта) и се започва с Локумите, включително сегашният Премиер и бивш Президент Радев.

    11:48 02.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 И какво като

    4 1 Отговор
    Си кандидат бе позьор !

    11:49 02.09.2026

  • 40 Кендимен

    2 1 Отговор
    Не говори, тетките и педддруханците те искат от банята.

    11:50 02.09.2026

  • 41 Симитли

    3 1 Отговор
    Бойко Рашков се снимаше с куче и пачки с евро Кандев с Радослав Ревански в курорта Семково до град Белица с Радослав Ревански ИЗГОРЯЛ си Гоше

    11:51 02.09.2026

  • 42 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ти още малко ...":

    Ти пък си много чувствителен! Реалността е това което се случва а не какво искаме да се случи!

    11:51 02.09.2026

  • 43 Чума

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Полицай от БГ!!!":

    Защо само 45 хиляди, бе, господин главен инспектор!? Вие семейства нямате ли да гласуват и те като вас!? Ето, учителките сме над 100 000, като поставиш по възрастните деца, съпрузи, любовници и още някои близки, победата е близо!

    11:52 02.09.2026

  • 44 Перо

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Какво ШЗО, тоя никога не е бил командир в армията! Бил е в милиционерската рота - под. 220 по мутренско време за 11 месеца, сигурно последния випуск! Целият му стаж в МВР е в мутренско време, за това е дебил!

    11:53 02.09.2026

  • 45 Гост

    3 1 Отговор
    Шъ ривьеш ли, или после, кат тъ бият с 20% разлика...

    11:53 02.09.2026

  • 46 Само да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Патриот":

    Корумпето Кандев защо тогава се занимава с нечестни хора?

    11:56 02.09.2026

  • 47 Тагарев Тошко

    7 0 Отговор
    Сега видяхте ли защо напусна поста гл. секретар на МВР! Не че е имал морални граници които прекрачвал! Всичко планирано с Гюров още от служебния кабинет! ,, Ще напуснеш предложената работа като по този начин ще урониш малко престижа на кабинета’’ наредено от ПП ДБ! Гласяли го за вице!

    Коментиран от #54

    11:56 02.09.2026

  • 48 Бай Данчо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Те са бити още преди да се кандидатират! Не само Йотова доста от другите кандидат двойки може да ги бият!

    Коментиран от #50, #55

    11:57 02.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 111111

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Бай Данчо":

    Прав си! И от Възраждане ще ги бият!

    11:59 02.09.2026

  • 51 Ристо Иванов

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Полицай от БГ!!!":

    Дали! А след това?

    12:01 02.09.2026

  • 52 Вечерен Час ?

    3 0 Отговор
    Ще Има Ли ?

    12:02 02.09.2026

  • 53 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    не, само под тея свързани с лекето и ченгето

    12:02 02.09.2026

  • 54 Чума

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тагарев Тошко":

    Да, бе! Също както Радев напусна ВВС, без никой да го гони! А Кандев го изгониха с похвати, каквито се ползват някои лидери, когато не могат просто да уволнят някого, защото има рейтинг! Това е отличен похват срещу хора като Кандий, които имат достойнство! Игнорират го и той се маха! Ако е някоя мижитурка ще си наляга пърцалите, колкото изкара, все е висок пост, стаж и файда! Когато министър и подчинени си контактуват като те прескачат, вие може да си траете, но този комисар не е от този сорт!

    12:03 02.09.2026

  • 55 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Бай Данчо":

    а дано, ама надали

    12:03 02.09.2026

  • 56 О, Морес

    3 1 Отговор
    Ако под модерна политика разбирате често да пърхате до Киив,за всяка власт забравете ! Пътувайте си на собствени разноски, щом толкова ви харесва до Киив.

    12:05 02.09.2026

  • 57 За президент

    0 0 Отговор
    се борят ДС ,от първи до шести отдел!

    12:05 02.09.2026

  • 58 Сзо

    2 0 Отговор
    Фатмака си остава фатмак.

    12:05 02.09.2026

  • 59 Троан

    1 0 Отговор
    Щабове има във армията. По време на редовната си военна служба съм стоял караул пред такъв. Тоя е милиционер. Още по големи не е ходил ш във казрма. Щабове, боже.

    Коментиран от #61

    12:08 02.09.2026

  • 60 А Пеко Таков

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":

    и Мако Даков обичате ли, г-жо Кучева?

    12:11 02.09.2026

  • 61 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Троан":

    Казармата е вредна за един съвременен полицай! Гледам един матреал на ранната полиция! Някакви тактически действия по задържане на хулигани! Облечени като военни с едни камуфлажи, викат като овчари! Тогава може да е било необходимо, за да им поставят висока оценка проверяващите, но сега е смешно!

    12:15 02.09.2026

  • 62 Чума

    1 0 Отговор
    Платон, Сократ, Арестотел и Радев са ми симпатични, но истината ми е по мила! А тя е, че тандема Гюров - Дечев - Кандев - Христанов, правеше всичко, което искате Радев да прави, но той се ослушва все още! Благодарение на тези техни честни усилия при упражняване на ограничената власт, която имаха, Радев получи над 125 депутата! Радев, вместо да прави нещо срещу модела Герб, по скоро нападна Асен Василев! Не знам защо все така става, уж ще борят модела, а накрая подгонят Асен Василев!? С какво толкова ги привлича, сигурно има идеалните симптоми да бъде жертва и привлича по хищните породи!? Нещо такова беше Павел Шопов от Атака! При всички протести го дърпаха най много от всички, уж депутат! Помня един клип, няколко полицаи го дърпат, всеки хванал по един - два крайника и дърпат в своята посока и Шопов така само залита и не успява да се подчини и легне на асфалта! Картина, по зловеща от свирепия арест в Струмяни! Факт!

    Коментиран от #64

    12:20 02.09.2026

  • 63 Изчистете МВР

    1 0 Отговор
    Наистина изчистете МВР, не да нагласите новите мамини послушни марионетки. Освободете цялото МВР и назначете наново само хората които биха тръгнали след всеки олигарх, политик, общинар, чиновник, военен, началник, колега, адвокат, съдия, прокурор, които извършват престъпления, корупция и по всякакъв начин вредят на обществото и държавата. Трябват хора, които ще имат смелостта да щракнат белезниците дори на президента или премиера.

    12:28 02.09.2026

  • 64 О, Морес

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Чума":

    Не,не,драги ! Радев е Премиер със 131 депутати единствено и само по две причини-каза "Крим е на Русия" и по-късно,вече като премиер "България за режима е Киив пари няма да дава".Което се споделят от 80 % от българите.А казано е,че гласът народен е глас Божи !

    12:34 02.09.2026

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