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ТОЛ камерите вече ще подават данни директно към таблетите на пътните полицаи

ТОЛ камерите вече ще подават данни директно към таблетите на пътните полицаи

9 Септември, 2026 16:25 689 26

  • тол камери

Той обясни, че се работи да се въведат т. нар. електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства за определен тип нарушения

ТОЛ камерите вече ще подават данни директно към таблетите на пътните полицаи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което в момента правим, е държавата да използва пълноценно ТОЛ камерите, които отдавна ги има, но дълго време се използваха от лица и структури извън държавата. В момента всички данни от тези камери ще ги извадим на таблетите на пътните полицаи, за да е ясно за един полицай кога има водач с рисков профил и този водач ще бъде засечен още в самото си движение от първите камери, тази информация ще се подаде към таблета на пътния полицаи и той ще изведе този водач. По този начин ще реагираме превантивно, а не да следваме събитията, както беше досега. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев за приетия на заседание на Министерския съвет План за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и повишаване безопасността на движението по пътищата.

Той обясни, че се работи да се въведат т. нар. електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства за определен тип нарушения. Работим и по автоматизиране на процеса когато бъдат засечени от камерите определени нарушения, автоматично да се подава информацията и да се генерират по автоматичен път електронни фишове, които да бъдат връчвани от пътните полицаи.

Амбицията ни е, когато се пресича територията на страната от чуждестранни шофьори с пътни превозни средства, регистрирани в чужбина, те да могат да бъдат спирани своевременно, когато са извършили нарушения, и да им бъдат връчвани фишове или актове, преди да са напуснали територията на страната, посочи министърът.

Министърът на вътрешните работи обясни, че най-важното, което касае МВР, е обединяването на контрола по пътя. Установихме, че този контрол е разпокъсан в три институции - БГТОЛ, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и МВР. Много трудно се правеха кординиран акции между трите институции, много трудно се създаваше организация. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ имаше ограничен капацитет, а доста функции по контрол, които нямаше как обективно да изпълнява, включително, че не работеше през почивните дни.

Той обясни, че в момента се обединява контрола в МВР, отделят се достатъчно екипи, които ще спират на пътя и ще правят комплексни проверки - не само нарушения от Закона за движение по пътищата, а и всички нормативни актове, които досега са следени от БГТОЛ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Вярваме, че така ще се подобри ефективността.

Тръгваме амбициозно. Планът за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и повишаване безопасността на движението по пътищата за нас е революционен. Проблемът досега беше липса на отговорности между многого институции, нехомогенна дистрибуция на данни. Различни институции, припокриване на отговорности и по този начин неефективно управление на риска, съчетани с недобрата инфраструктура, води до сериозни пътни произшествия. Тази година имаме рекорден брой жертви. Това каза министърът на транспорта Георги Пеев във връзка с пътната реформа.

Трябва ясно да се каже кой отговаря за безопасността в България, отбеляза той.

Физическият контрол на пътя досега беше разделен между много институции - МВР, ДАИ, АПИ, "Митници".

Ние трябва да имаме един орган, който отговаря за контрола на пътя и това ще бъде МВР, посочи Пеев.

Ще се опитаме да спрем случайните проверки, ще бъдат спирани автомобили и камиони на базата на рисков профил, когато има причина да бъдат спирани, обясни той.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в лицето на АПИ и общините ще запази контрола върху инфраструктурата. Те трябва да се грижат за инфраструктурата, това е тяхното задължение.

По никакъв начин няма да се променят събирането на такси и паричните потоци. Събирането на ТОЛ такси трябва да отива за подобряване на инфраструктурата, каза още министърът.

Той каза, че има план да се направят специализирани полигони, които ще бъдат около шест броя, за младите водачи. Когато някой вземе книжка, ще бъде задължен в следващите две години да премине обучение на такъв полигон, където има специфични ситуации, за да се придобият умения, които не се придобиват с един шофьорски курс.

Ще направим всичко възможно планът да се изпълни, защото вярваме, че той значително ще подобри безопасността. Ще работим за намаляване на жертвите на пътищата, защото полвинчати мерки не водят до нищо и така войната по пътищата ще продължи, категоричен е той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофьор и партизанин

    14 0 Отговор
    Вече е опасно и скъпо да се шофира.

    16:28 09.09.2026

  • 2 Честит 9 lХ

    13 0 Отговор
    Прочетох заглавието.
    А охранителните камери с които са опасани всички населени места някой ще ги наблюдавали??.? Или там няма бързи глоби!

    16:28 09.09.2026

  • 3 Още ли

    15 2 Отговор
    ви е прогресивно?

    16:30 09.09.2026

  • 4 еврозонист

    12 3 Отговор
    Моля държавата да ми сложи камера в кефа да зяпа как излиза пацула ми и цопва в кенефа.И ако прави големи вълни да ме глобява.

    16:32 09.09.2026

  • 5 Поредните

    13 0 Отговор
    глупости за щавене на шофьорите.. най лесния начин за пълнене на хазната. Каква превнция е това? Превенция би било, при подновяване на тапията да минат едни листовки.

    Коментиран от #8, #10

    16:34 09.09.2026

  • 6 Сатана Z

    9 1 Отговор
    В тоталитарната "демокрация" Биг Брадър следи всичко и всички.
    Честит празник 9 Септември

    16:36 09.09.2026

  • 7 КРАЙНО ВРЕМЕ Е!!!

    7 1 Отговор
    Крайно време е полицаите да почнат да събират глобите на пътя…дреме му на турчина гастарбайтер, че някакъв фатмак ще му връчи някаква хартийка, наречена фиш!!! Докато не почнат да събират те парите ще се получава така че чужденците ще си карат както си искат у нас, а ние ще бъдем санкционирани за такива глупости като например, че при ограничение от 30 км в час сме карали с 46…

    16:36 09.09.2026

  • 8 Прогресивна колония

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Поредните":

    Няма как трябват пари за Зеленски.

    Коментиран от #11

    16:36 09.09.2026

  • 9 Докато

    5 1 Отговор
    руснаците ги хакнат !

    16:38 09.09.2026

  • 10 Честит 9 lХ

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Поредните":

    Бих добавил
    Да прочете няколко изречения от ЗДрП на глас пред полицай/ катаджия/
    Познавам шофьори които не могат да четат!!!!!

    Коментиран от #13

    16:39 09.09.2026

  • 11 Ружен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Прогресивна колония":

    смени банката!

    16:39 09.09.2026

  • 12 малко истински факти

    7 1 Отговор
    Пълни болнопрогресистки бръщолевения , и както винаги много жалка саморекламка , а на практика нищо от това няма как да се случи в действителност .

    Коментиран от #20

    16:40 09.09.2026

  • 13 Честит 9 lХ

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Честит 9 lХ":

    ЗДвП

    16:40 09.09.2026

  • 14 Хаха

    6 0 Отговор
    "водач с рисков профил"....

    16:41 09.09.2026

  • 15 ха ха

    7 0 Отговор
    Пак жалък опит за недъгав пиар на демерджийката .

    16:42 09.09.2026

  • 16 Добре

    5 1 Отговор
    а на "партньорските служби" няма ли да се даде възможност да имат достъп до тази информация в реално време?

    16:43 09.09.2026

  • 17 вай вай

    5 0 Отговор
    Господин бях точен с парите , толкова глупости е наговорил , че ако духне в дрегера , нема да излезе от изтрезвителя.

    16:44 09.09.2026

  • 18 А това...

    6 0 Отговор
    нищо ли не значи за за МВР: Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни текстовете, които позволяват на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предоставя данни на Министерството на вътрешните работи (МВР) за цели извън контрола върху пътните такси. Магистратите постановиха, че пътната агенция има законово право да споделя информация с полицията единствено относно плащането на винетки и тол такси.
    Така или иначе не вярвам да се използва за пресичане на нарушения в реално време, но за масово и незаконно следене - да.

    16:47 09.09.2026

  • 19 па ли тоя бе

    5 0 Отговор
    Ха ха , едно е да говори глупости пред камерите , а съвсем друго е някоя от фантазиите му да се сбъдне , щото Коледа е далеч и чудеса не стават ей така.

    16:47 09.09.2026

  • 20 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "малко истински факти":

    В дълбока грешка си - изпитах го на гърба си във Варна още в края на Юли на път към Кранево:Сред морето от коли един Униформен скочи самоотвержено пред мен и ме стопира с палката,след което започнаха да ми пишат 2 акта за движение около родния ми град без Винетка.Накрая го попитах как са ме засекли,а той усмихнато ми отговори:"Техника брат- камерите те засякоха още преди 2 кръстовища и на Таблета ни веднага се появи звуков сигнал"!

    Коментиран от #22

    16:48 09.09.2026

  • 21 111111

    4 0 Отговор
    Магаренце, двуколка, сенник, сандъче с напитки и на пазар и аптека в града! За къде да бързаме?

    16:48 09.09.2026

  • 22 111111

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Е ти не каза ли, че си главния писач у Факти?

    Коментиран от #24

    16:51 09.09.2026

  • 23 Георги

    2 0 Отговор
    сега тази нова агенция що пари ще глътне... това са хора, администрация, организация, хардуер, софтуер... много пари ще се усучат докато обединят системите, а колко време ще мине и какъв ще е резултата никой не знае.

    16:53 09.09.2026

  • 24 съмнителна работа

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "111111":

    Ако наистина са го изпързаляли по тоя начин , да си търси правата в съда и актовете ще отпаднат , защото по закон има право да плати минимална компенсаторна такса в 15 дневен срок ,вместо цялата глоба за движение без винетка . Няма как да му съставят акт .

    Коментиран от #26

    16:55 09.09.2026

  • 25 Василеску

    1 0 Отговор
    Това го слушам най-малкото от 2004-2005-а, ако не и от по-рано, вече над 20 години се "работи".
    Милиционерите се справяха по-добре, 1988-а ме викаха 203 пъти в КАТ да си плащам нарушения от видеокамери в София. "Социалистически" видеокамери.

    16:56 09.09.2026

  • 26 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "съмнителна работа":

    Незнанието много помага на полицаите! А имаме доста права които не знаем!

    16:58 09.09.2026

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