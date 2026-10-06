Тир изгоря на АМ "Тракия"

Тир се запали и изгоря на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен, съобщи БГНЕС.

Инцидентът възникнал минути преди 10 часа в района на 260-ия километър, в платното за движение в посока Бургас. Няма постъпила информация за жертви или пострадали.

Движението в района на инцидента е затруднено. От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето.