Тир изгоря на АМ "Тракия"

Тир се запали и изгоря на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен, съобщи БГНЕС.
Инцидентът възникнал минути преди 10 часа в района на 260-ия километър, в платното за движение в посока Бургас. Няма постъпила информация за жертви или пострадали.
Движението в района на инцидента е затруднено. От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 😀😀😀😀😀
ГРАД бе, ГРАД, а не камион‼️
12:18 06.10.2026
3 ТИРамису
12:24 06.10.2026