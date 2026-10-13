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След потопен и ударени кораби Румен Радев ще извика руския посланик Елеонора Митрофанова на разговор
  Тема: Украйна

След потопен и ударени кораби Румен Радев ще извика руския посланик Елеонора Митрофанова на разговор

13 Октомври, 2026 08:20 1 150 76

  • румен радев-
  • елеонора митрофанова-
  • русия-
  • нато-
  • търговски кораби

Премиерът определи като недопустима поредната атака срещу търговски кораби близо до българските териториални води

След потопен и ударени кораби Румен Радев ще извика руския посланик Елеонора Митрофанова на разговор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев ще извика на разговор посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова. Причината е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води.

Радев заяви, че „логиката сочи, че ударът може да е от руска страна“. Той определи случилото се като „абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби“.

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Позицията си премиерът е публикувал във Фейсбук. В съобщението не се посочват подробности за броя на засегнатите кораби, характера на щетите или мястото на атаката.

Уведомени са НАТО и Европейският съюз

За случая са уведомени постоянният представител на България в НАТО и постоянният представител на страната в Европейския съюз, съобщи Българското национално радио.

Предстои и разговор на Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В публикуваната информация не се посочва кога ще се проведе той.

До момента не са обявени допълнителни подробности за атаката или резултатите от предстоящия разговор с руския посланик.

Източници: bnrnews.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааа

    27 6 Отговор
    Айде бе! Първо ще си плюе в пазвата и после евентуално ще звънне...

    Коментиран от #73

    08:22 13.10.2026

  • 2 Без име

    19 2 Отговор
    ""Челси 3" стана обект на удар от три удари." 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    08:22 13.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 13 Отговор
    Извикайте и Буданов

    08:24 13.10.2026

  • 4 Що не извика

    25 10 Отговор
    Олешчук?!?

    Коментиран от #8, #42

    08:24 13.10.2026

  • 5 Знаещ

    23 24 Отговор
    Направо я гонете

    08:25 13.10.2026

  • 6 Пич

    30 11 Отговор
    Какво значи - удара МОЖЕ да е от руска страна...?!
    Ама МОЖЕ и да е от украинска....!!!
    Ние дипломацията върху хвърляне на боб ли ще я основаваме!!!

    Коментиран от #55

    08:25 13.10.2026

  • 7 ГУНДЯЕВ

    8 14 Отговор
    Никой да не Пипа Мутрофанова.

    Ще има Комбали .

    Един път вече ги използвах

    08:25 13.10.2026

  • 8 Трол

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "Що не извика":

    Защото на хубава жена всичко е простено.

    Коментиран от #14, #48

    08:26 13.10.2026

  • 9 Ще се окаже

    6 9 Отговор
    Че в ПАСОЛЯ
    Никой не вдига Телефона.

    Ха ха ха ха ха

    Коментиран от #19

    08:26 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 6 Отговор
    ЩО СИ МИСЛИ ПРЕМИЕРА РАДЕВ
    ЧЕ РФ НЯМАТ ДОСИЕ И ЗА НЕГОВИТЕ ДАЛАВЕРИ ?
    .....

    Коментиран от #23

    08:27 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мунчо да извика Гундяев и Мутрофанова

    8 10 Отговор
    Премиерът Румен Радев ще извика на разговор посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова. Причината е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води.
    -;-
    Да извика Мутрофанова и Гундяев и така ще му се накарат е ще разбере че сме болхари

    08:28 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Леле - леле ! 🤔

    15 7 Отговор
    Радев , след заробването ни към натовска Турция с Боташ , сега ще се прави на интересен и пред посланичката на Русия ?!

    08:29 13.10.2026

  • 16 в кратце

    15 2 Отговор
    След потопени и ударени кораби ,Румен Радев ще извика руската посланничка- Елеонора Митрофанова на разговор и на кафе.

    08:29 13.10.2026

  • 17 ШЕФА

    13 11 Отговор
    Няма как жена на нивото на Митрофанова да се срещне с продажен плъх като Чичо Румен Кеша !

    Коментиран от #61, #62

    08:29 13.10.2026

  • 18 Време беше

    15 12 Отговор
    Направо я изгонете и пипнете активите на руската мафия в България! Варна, Варна, Слънчев бряг!

    08:30 13.10.2026

  • 19 Мутрофанова да отиде при Карбовски

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ще се окаже":

    9 Ще се окаже
    00ОТГОВОР
    Че в ПАСОЛЯ
    Никой не вдига Телефона.

    Ха ха ха ха ха
    -;-
    |Ама 1.4 милиона още си вярват на Мунчо и Наркойотова

    08:30 13.10.2026

  • 20 РЕХАВА РАБОТА

    9 10 Отговор
    Много Руски Ботове
    Рязко изчезнаха .

    08:30 13.10.2026

  • 21 Руменчо

    7 4 Отговор
    Ало, добър ден, аа, заета сте, добре ще се обадя друг път, чаал

    08:30 13.10.2026

  • 22 Пич

    8 3 Отговор
    Разговора:
    Радев:
    - Уважаема г-жо Митрофанова, аз не исках, ама Урсулианците ме накараха да ви кажа...
    Митрофанова:
    - Голубчук, скажи их, что ета казус е през болшой саксофон на таварищ Путин! Пуст надуют цугтромбон!

    08:30 13.10.2026

  • 23 ТРЪМП

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И той има Досие

    Че нашият Мунчо ли
    Няма да има ?

    08:31 13.10.2026

  • 24 венсеремос

    7 8 Отговор
    Румен Радев няма нужда да вика Митрофанова.Русия не е виновна Виновен е Радев и ПБ за лошото отношение към Русия.Радев зае поза на пудел пред овчарските щати и ЕС, пред Урсул/Мърсул.ПБ и Радев са предатели на България и предадоха Освободителката Русия от 500 години Турско Робство.Сега сме турска територия на еничарина Ердоган,който мечтае България пак да е турски чифлик и да му работят българите ангария.Йотова е същата-предателка на България Нарече Русия и Путин агресори.ТАНАТОС на Радев и Йотова.Йотова няма да спечели на 25 октомври.

    Коментиран от #29

    08:31 13.10.2026

  • 25 Гробар

    12 5 Отговор
    И кво ще каже Чорапа? Нямате право да удряте кораби пълни с оръжие за Украйна до нашите брегове?

    08:31 13.10.2026

  • 26 Мутрофанова Вън от БГ

    14 9 Отговор
    До кога ще я търпим тая руска шпионка?!?

    Коментиран от #44

    08:32 13.10.2026

  • 27 Русия

    4 11 Отговор
    Не вярвам нашата представителка в България да падне толкова ниско да се среща с национални предатели,натовски продажници и 100% корумпирани турски подлоги !

    Коментиран от #51, #52

    08:32 13.10.2026

  • 28 Рублен Крадев

    10 2 Отговор
    Верни и излъгани мои избиратели, не се плашете, просто ще ми каже опорките на живо.

    08:32 13.10.2026

  • 29 по добре турско владичество

    8 6 Отговор

    До коментар #24 от "венсеремос":

    Отколкото руски васал

    08:33 13.10.2026

  • 30 Само питам

    5 4 Отговор
    Турция да си прекарва оръжие през нейни води ! Защо ги пробутва през български ❓

    08:33 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Митрофанова значи ...

    9 5 Отговор
    Несериозно. Да извика Путин, новият Хитлер и да започва да бега преговорите с фарфалака от Кремъл нашият негодяй и неграмотник!

    08:33 13.10.2026

  • 33 Веднага Руския Посланик

    9 7 Отговор
    Да бъде обявен
    За
    Персона нон грата.

    08:34 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Едва ли

    6 5 Отговор
    Или пък ще си направят фен клуб на ботокс Диктатора.

    08:35 13.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хъхъ

    5 2 Отговор
    НАТО-вския генерал ви вкарва във война срещу Русия.

    08:37 13.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Лазар

    5 1 Отговор
    Извикайте Кирило да си хортуват с Цв,Цв.,той знае най-добре какво е станало край Бяла!Бум,бум,бум!

    08:39 13.10.2026

  • 41 дядо дръмпир пита...

    3 1 Отговор
    Има ли доказателства ,че е просия или по презумция и ЛОГИКА работи бг....вече.......почнах да си мисля ,че единия кораб е ударен в бг-води ...защо ,ли......

    08:39 13.10.2026

  • 42 Мдааа

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Що не извика":

    Първо ще си плюе в пазвата и после евентуално ще звънне...

    08:39 13.10.2026

  • 43 Тошко

    8 0 Отговор
    И като извадят шишето с водката и една сельотка...

    08:39 13.10.2026

  • 44 Байкал MP-654 K

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мутрофанова Вън от БГ":

    Вечно, ха ха

    08:40 13.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 .....

    8 1 Отговор
    Той ли ще извика мутрофанова или тя е извикала него?

    08:40 13.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мжена ли е,

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    какво ли е?!?

    08:41 13.10.2026

  • 49 Генерал Страхливец

    5 2 Отговор
    Очаквам поредната порция манипулиране и увъртане, само и само да не засегнем диктатора Ким Чен Путин.

    08:41 13.10.2026

  • 50 456

    5 7 Отговор
    Радев- лажеца като извика Митрофонова и какво? А , защо не извика и осраинската..к..?Който и да е ударил корабите ,ударите са били в МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ.

    08:41 13.10.2026

  • 51 България

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Русия":

    Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии на руски или американски например и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не се на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската идентичност.

    Коментиран от #58

    08:42 13.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Олешчук

    4 1 Отговор
    Ами аз...??

    08:44 13.10.2026

  • 54 456

    5 3 Отговор
    А осраинската к.. ще я привика ли? Техните дронове цяло лято тероризират черноморието ни. И защо досега не е привикана? А за баба Алино ,отново трябваше да е привикана. Само за това ,че синът й е убиец трябваше да й се иска смяната й . Колко пъти тази жена се намесвала във вътрешните работи на България?

    Коментиран от #56

    08:45 13.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Каквото повикало такова обадило!

    7 4 Отговор
    А като пращахме оръжия за Украйна да убиват руснаци сигурно очакваме руснаците басма да ни цепят!

    08:48 13.10.2026

  • 58 не чета Партиздат и не слушам Райчевци

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "България":

    51 България
    10ОТГОВОР
    До коментар 27 от "Русия":

    Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране
    -;-
    Не вярвам нито на писаното по историите, нито на говореното по телевизиите- всичко е лъжа и демагогия!

    08:48 13.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мериленд

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "ШЕФА":

    Тя редовно беше в кабинета му, докато беше президент. За какво ли са си говорили.

    08:51 13.10.2026

  • 63 456

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тихо ватнишки примат":

    Що така? Не е ли красавица украинката ?

    08:52 13.10.2026

  • 64 Да бе мирно седяло не би чудо видяло!

    5 7 Отговор
    Митрофанова колко пъти ви предупреждаваше да не пращате оръжия и снаряди за хунтата в Киев! Продължавайте да помагате на фашистка Украйна до последния украинец, а после и до последния българин!!!

    08:56 13.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Ушатия сам ше отиде в руското посолство ,за да не се разкарва бабичкта излишно

    09:22 13.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Въпреки

    2 0 Отговор
    Питане: В “ близост” до български териториални води или “във” български териториални води. Защото и гр. Варна може да се окаже в “ близост” до българските териториални води.

    09:27 13.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Пришелец

    0 0 Отговор
    Тя знае ли английски?На какъв език ще си говорят?

    09:32 13.10.2026

  • 75 Гориил

    3 0 Отговор
    Г-жа Митрофанова е приятел на България и пожелава на всички българи щастие, здраве и прекрасно есенно настроение.

    09:36 13.10.2026

  • 76 Тоя ушатия гологлавец

    1 0 Отговор
    Вместо да се занимава с посланник Митрофанова, като няма никакви доказателства за намеса на Русия в потапянето на корабите, а и дори да е така, какво общо имаме ние с това, та вместо да върши пореднотоьнеадекватно действие да обясни, как обвиняеми по дело в РСМ се озовават в БГ и веднага са настанени на лечение в Пирогов, притположение, че документите им за самоличномт са иззети!
    Радев, не ни прави на глупаци!

    09:41 13.10.2026

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