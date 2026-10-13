След потопен и ударени кораби Румен Радев ще извика руския посланик Елеонора Митрофанова на разговор

Премиерът Румен Радев ще извика на разговор посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова. Причината е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води.

Радев заяви, че „логиката сочи, че ударът може да е от руска страна“. Той определи случилото се като „абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби“.

Още новини от Украйна

Позицията си премиерът е публикувал във Фейсбук. В съобщението не се посочват подробности за броя на засегнатите кораби, характера на щетите или мястото на атаката.

Уведомени са НАТО и Европейският съюз

За случая са уведомени постоянният представител на България в НАТО и постоянният представител на страната в Европейския съюз, съобщи Българското национално радио.

Предстои и разговор на Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В публикуваната информация не се посочва кога ще се проведе той.

До момента не са обявени допълнителни подробности за атаката или резултатите от предстоящия разговор с руския посланик.

Източници: bnrnews.bg