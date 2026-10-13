След потопен и ударени кораби Румен Радев ще извика руския посланик Елеонора Митрофанова на разговор

Премиерът Румен Радев ще извика на разговор посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова. Причината е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води.
Радев заяви, че „логиката сочи, че ударът може да е от руска страна“. Той определи случилото се като „абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби“.
Позицията си премиерът е публикувал във Фейсбук. В съобщението не се посочват подробности за броя на засегнатите кораби, характера на щетите или мястото на атаката.
Уведомени са НАТО и Европейският съюз
За случая са уведомени постоянният представител на България в НАТО и постоянният представител на страната в Европейския съюз, съобщи Българското национално радио.
Предстои и разговор на Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В публикуваната информация не се посочва кога ще се проведе той.
До момента не са обявени допълнителни подробности за атаката или резултатите от предстоящия разговор с руския посланик.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
Коментиран от #73
08:22 13.10.2026
2 Без име
Коментиран от #10
08:22 13.10.2026
3 Последния Софиянец
08:24 13.10.2026
4 Що не извика
Коментиран от #8, #42
08:24 13.10.2026
5 Знаещ
08:25 13.10.2026
6 Пич
Ама МОЖЕ и да е от украинска....!!!
Ние дипломацията върху хвърляне на боб ли ще я основаваме!!!
Коментиран от #55
08:25 13.10.2026
7 ГУНДЯЕВ
Ще има Комбали .
Един път вече ги използвах
08:25 13.10.2026
8 Трол
До коментар #4 от "Що не извика":Защото на хубава жена всичко е простено.
Коментиран от #14, #48
08:26 13.10.2026
9 Ще се окаже
Никой не вдига Телефона.
Ха ха ха ха ха
Коментиран от #19
08:26 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ РФ НЯМАТ ДОСИЕ И ЗА НЕГОВИТЕ ДАЛАВЕРИ ?
.....
Коментиран от #23
08:27 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мунчо да извика Гундяев и Мутрофанова
-;-
Да извика Мутрофанова и Гундяев и така ще му се накарат е ще разбере че сме болхари
08:28 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Леле - леле ! 🤔
08:29 13.10.2026
16 в кратце
08:29 13.10.2026
17 ШЕФА
Коментиран от #61, #62
08:29 13.10.2026
18 Време беше
08:30 13.10.2026
19 Мутрофанова да отиде при Карбовски
До коментар #9 от "Ще се окаже":9 Ще се окаже
00ОТГОВОР
Че в ПАСОЛЯ
Никой не вдига Телефона.
Ха ха ха ха ха
-;-
|Ама 1.4 милиона още си вярват на Мунчо и Наркойотова
08:30 13.10.2026
20 РЕХАВА РАБОТА
Рязко изчезнаха .
08:30 13.10.2026
21 Руменчо
08:30 13.10.2026
22 Пич
Радев:
- Уважаема г-жо Митрофанова, аз не исках, ама Урсулианците ме накараха да ви кажа...
Митрофанова:
- Голубчук, скажи их, что ета казус е през болшой саксофон на таварищ Путин! Пуст надуют цугтромбон!
08:30 13.10.2026
23 ТРЪМП
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И той има Досие
Че нашият Мунчо ли
Няма да има ?
08:31 13.10.2026
24 венсеремос
Коментиран от #29
08:31 13.10.2026
25 Гробар
08:31 13.10.2026
26 Мутрофанова Вън от БГ
Коментиран от #44
08:32 13.10.2026
27 Русия
Коментиран от #51, #52
08:32 13.10.2026
28 Рублен Крадев
08:32 13.10.2026
29 по добре турско владичество
До коментар #24 от "венсеремос":Отколкото руски васал
08:33 13.10.2026
30 Само питам
08:33 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Митрофанова значи ...
08:33 13.10.2026
33 Веднага Руския Посланик
За
Персона нон грата.
08:34 13.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Едва ли
08:35 13.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хъхъ
08:37 13.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Лазар
08:39 13.10.2026
41 дядо дръмпир пита...
08:39 13.10.2026
42 Мдааа
До коментар #4 от "Що не извика":Първо ще си плюе в пазвата и после евентуално ще звънне...
08:39 13.10.2026
43 Тошко
08:39 13.10.2026
44 Байкал MP-654 K
До коментар #26 от "Мутрофанова Вън от БГ":Вечно, ха ха
08:40 13.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 .....
08:40 13.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мжена ли е,
До коментар #8 от "Трол":какво ли е?!?
08:41 13.10.2026
49 Генерал Страхливец
08:41 13.10.2026
50 456
08:41 13.10.2026
51 България
До коментар #27 от "Русия":Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии на руски или американски например и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не се на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската идентичност.
Коментиран от #58
08:42 13.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Олешчук
08:44 13.10.2026
54 456
Коментиран от #56
08:45 13.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Каквото повикало такова обадило!
08:48 13.10.2026
58 не чета Партиздат и не слушам Райчевци
До коментар #51 от "България":51 България
10ОТГОВОР
До коментар 27 от "Русия":
Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране
-;-
Не вярвам нито на писаното по историите, нито на говореното по телевизиите- всичко е лъжа и демагогия!
08:48 13.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Мериленд
До коментар #17 от "ШЕФА":Тя редовно беше в кабинета му, докато беше президент. За какво ли са си говорили.
08:51 13.10.2026
63 456
До коментар #56 от "Тихо ватнишки примат":Що така? Не е ли красавица украинката ?
08:52 13.10.2026
64 Да бе мирно седяло не би чудо видяло!
08:56 13.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Бай Араб
09:22 13.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Въпреки
09:27 13.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Пришелец
09:32 13.10.2026
75 Гориил
09:36 13.10.2026
76 Тоя ушатия гологлавец
Радев, не ни прави на глупаци!
09:41 13.10.2026