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Полк. Миланов: Нужна е цялостна защита срещу дронове

Полк. Миланов: Нужна е цялостна защита срещу дронове

13 Октомври, 2026 08:46 641 22

  • дронове-
  • иван миланов-
  • черно море-
  • кораби-
  • противовъздушна отбрана

Експертът настоя системата да открива заплахите на повече от 100 мили и да защитава не само корабите, но и хората

Полк. Миланов: Нужна е цялостна защита срещу дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се нуждае от цялостна система за защита срещу дронове, която да обхваща не само корабите и критичната инфраструктура, но и екипажите, гражданите и населението във вътрешността на страната. Това заяви полк. Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дроновете пред БНТ.

Коментарът му идва след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По данни на БНТ корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил ударен на около 15 морски мили от Бяла. Целият му екипаж от 15 души е спасен. Друг кораб – „Азов Конкорд“, е потънал на 17 мили източно от Крапец.

Ранното откриване е решаващо

Миланов подчерта, че основният въпрос не е точното разстояние, на което е станал инцидентът, а наличието на единна система за реакция.

„Няма ефективна защита без цялостна система. Наблюдение, откриване, идентификация, оценка на заплахата, решение за въздействие и въздействие“, заяви полк. Иван Миланов.

По думите му при подобна заплаха всяка секунда е важна. Той посочи, че 13 мили могат да бъдат изминати за 10-15 секунди и през този период всеки обект може да бъде поразен, ако дронът не е открит своевременно.

Миланов заяви, че според него сигналът за атаката е бил подаден от дежурен по морския трафик след инцидента. В тази връзка той постави въпроса за готовността, координацията и отговорността при вземането и изпълнението на решенията.

Системата трябва да защитава и хората

Експертът настоя публичният разговор да не се ограничава до предположенията за произхода на дроновете. Според него водещият въпрос трябва да бъде дали страната разполага с готовност да открие и неутрализира заплахата, преди тя да достигне до набелязаната цел.

„Защитата на хората следва да е водеща. Не само кораби, критична инфраструктура, а екипажи, граждани, населението, включително вътре в страната“, каза Миланов.

Той посочи, че дрон, който се движи със скорост от 300 до 500 км/ч, може да достигне до обект за 3-5 минути. Затова според него откриването трябва да става не на 13, 15 или 20 мили, а на повече от 100 мили.

Миланов описа необходимата защита като последователност от взаимосвързани действия – наблюдение, откриване, идентификация, оценка на заплахата, решение и въздействие. В заключение той настоя системата за противодействие на дронове да бъде свързана с националната противовъздушна отбрана.

Източници: bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    България прави най добрите електронни защити срещу дронове.Изнасяме ги за Шейховете.

    08:47 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    8 3 Отговор
    И като как го вижда това поредния малоумник на хранилка, след като в цял свят няма ефективна работеща система за защита от дронове...?!

    Коментиран от #16

    08:48 13.10.2026

  • 4 реалист

    3 0 Отговор
    Абе къде е Батко, къде е НАТО.

    08:49 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Искаме Мир, а не НАТО!

    3 2 Отговор
    За каква защита врякате сега бе? От 20 г. сме в НАТО, колко милиарда потънаха в него с резултат НУЛА? А сега ми ревете и се вайкате ..

    08:54 13.10.2026

  • 11 Специалист

    5 1 Отговор
    Обяснете на полковника( не е ясно как е станал такъв), че към момента няма изобретена такава система, която да покрива такъв голям периметър. Няма такава дори за отделен кораб, в противен случай украинците нямаше безпроблемно да потопят целия руски Черноморски флот. А дори да има измислена такава , то нейното придобиване и въвеждане в експлоатация ще отнеме години да не кажа десетилетия

    08:57 13.10.2026

  • 12 Спец

    1 0 Отговор
    Има решение. Закриваме неефективните и скъпи ВВС и ВМС и ги заместваме с ефективна система за борба със дробове, ракети и самолети. Даже ще останат пари

    09:04 13.10.2026

  • 13 Васил

    2 0 Отговор
    Амиииииииииииии господин Топ Гън е зает със своите държавни служители така и не ги съкрати да ги прати да ни бранят от дроновете да свършат някаква полезна работа.

    09:07 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да, да

    1 0 Отговор
    Няма такива цялостни системи другарю полковник.

    09:10 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 В Опака България !

    0 0 Отговор
    Властва !

    Опакото !

    Коментиран от #19

    09:22 13.10.2026

  • 18 737373737272

    1 0 Отговор
    Няма такова нещо като антидронова защита с голям обсег — има само заглушаване на сигнала и честотите, на които работят дроновете, независимо дали се управляват оптично, чрез мобилна карта или чрез Wi‑Fi ретранслатор. А ако се управляват чрез сателит — и чушки няма да го спрат. Ако имаш късмет, ще го видиш и ще го свалиш.
    Не можеш да накичиш цялата граница с датчици и камери като коледна елха и да разчиташ на тях за ранно предупреждение. Ще предупредят, ама ако човешкият материал е калпав, каква файда?

    09:23 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Коалиция на нежелаещите

    0 0 Отговор
    Цяла инициатива имаше за това, ама ви наредиха да ни оставите беззащитни, за да могат терористите да правят това, което умеят най-добре - да тероризират...

    09:33 13.10.2026

  • 21 Фори

    0 0 Отговор
    Йотова отказа да се включим в групата за защита от дронове.Мисли си че така ще се подмаже на Путин.

    09:37 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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