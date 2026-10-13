Полк. Миланов: Нужна е цялостна защита срещу дронове

България се нуждае от цялостна система за защита срещу дронове, която да обхваща не само корабите и критичната инфраструктура, но и екипажите, гражданите и населението във вътрешността на страната. Това заяви полк. Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дроновете пред БНТ.

Коментарът му идва след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По данни на БНТ корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил ударен на около 15 морски мили от Бяла. Целият му екипаж от 15 души е спасен. Друг кораб – „Азов Конкорд“, е потънал на 17 мили източно от Крапец.

Ранното откриване е решаващо

Миланов подчерта, че основният въпрос не е точното разстояние, на което е станал инцидентът, а наличието на единна система за реакция.

„Няма ефективна защита без цялостна система. Наблюдение, откриване, идентификация, оценка на заплахата, решение за въздействие и въздействие“, заяви полк. Иван Миланов.

По думите му при подобна заплаха всяка секунда е важна. Той посочи, че 13 мили могат да бъдат изминати за 10-15 секунди и през този период всеки обект може да бъде поразен, ако дронът не е открит своевременно.

Миланов заяви, че според него сигналът за атаката е бил подаден от дежурен по морския трафик след инцидента. В тази връзка той постави въпроса за готовността, координацията и отговорността при вземането и изпълнението на решенията.

Системата трябва да защитава и хората

Експертът настоя публичният разговор да не се ограничава до предположенията за произхода на дроновете. Според него водещият въпрос трябва да бъде дали страната разполага с готовност да открие и неутрализира заплахата, преди тя да достигне до набелязаната цел.

„Защитата на хората следва да е водеща. Не само кораби, критична инфраструктура, а екипажи, граждани, населението, включително вътре в страната“, каза Миланов.

Той посочи, че дрон, който се движи със скорост от 300 до 500 км/ч, може да достигне до обект за 3-5 минути. Затова според него откриването трябва да става не на 13, 15 или 20 мили, а на повече от 100 мили.

Миланов описа необходимата защита като последователност от взаимосвързани действия – наблюдение, откриване, идентификация, оценка на заплахата, решение и въздействие. В заключение той настоя системата за противодействие на дронове да бъде свързана с националната противовъздушна отбрана.

Източници: bntnews.bg