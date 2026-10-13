Полк. Миланов: Нужна е цялостна защита срещу дронове

България се нуждае от цялостна система за защита срещу дронове, която да обхваща не само корабите и критичната инфраструктура, но и екипажите, гражданите и населението във вътрешността на страната. Това заяви полк. Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дроновете пред БНТ.
Коментарът му идва след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По данни на БНТ корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил ударен на около 15 морски мили от Бяла. Целият му екипаж от 15 души е спасен. Друг кораб – „Азов Конкорд“, е потънал на 17 мили източно от Крапец.
Ранното откриване е решаващо
Миланов подчерта, че основният въпрос не е точното разстояние, на което е станал инцидентът, а наличието на единна система за реакция.
По думите му при подобна заплаха всяка секунда е важна. Той посочи, че 13 мили могат да бъдат изминати за 10-15 секунди и през този период всеки обект може да бъде поразен, ако дронът не е открит своевременно.
Миланов заяви, че според него сигналът за атаката е бил подаден от дежурен по морския трафик след инцидента. В тази връзка той постави въпроса за готовността, координацията и отговорността при вземането и изпълнението на решенията.
Системата трябва да защитава и хората
Експертът настоя публичният разговор да не се ограничава до предположенията за произхода на дроновете. Според него водещият въпрос трябва да бъде дали страната разполага с готовност да открие и неутрализира заплахата, преди тя да достигне до набелязаната цел.„Защитата на хората следва да е водеща. Не само кораби, критична инфраструктура, а екипажи, граждани, населението, включително вътре в страната“, каза Миланов.
Той посочи, че дрон, който се движи със скорост от 300 до 500 км/ч, може да достигне до обект за 3-5 минути. Затова според него откриването трябва да става не на 13, 15 или 20 мили, а на повече от 100 мили.
Миланов описа необходимата защита като последователност от взаимосвързани действия – наблюдение, откриване, идентификация, оценка на заплахата, решение и въздействие. В заключение той настоя системата за противодействие на дронове да бъде свързана с националната противовъздушна отбрана.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:47 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Коментиран от #16
08:48 13.10.2026
4 реалист
08:49 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Искаме Мир, а не НАТО!
08:54 13.10.2026
11 Специалист
08:57 13.10.2026
12 Спец
09:04 13.10.2026
13 Васил
09:07 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да, да
09:10 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 В Опака България !
Опакото !
Коментиран от #19
09:22 13.10.2026
18 737373737272
Не можеш да накичиш цялата граница с датчици и камери като коледна елха и да разчиташ на тях за ранно предупреждение. Ще предупредят, ама ако човешкият материал е калпав, каква файда?
09:23 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Коалиция на нежелаещите
09:33 13.10.2026
21 Фори
09:37 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.