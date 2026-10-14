Новини
България »
София »
НСИ отчете 0,2% дефлация през септември, инфлацията е 5,7%

НСИ отчете 0,2% дефлация през септември, инфлацията е 5,7%

14 Октомври, 2026 13:52 403 15

  • нси-
  • инфлация-
  • дефлация-
  • цени-
  • икономика

Цените са се понижили на месечна база, но годишното поскъпване се е ускорило спрямо август. Най-силно са поевтинели развлеченията, спортът и културата

НСИ отчете 0,2% дефлация през септември, инфлацията е 5,7% - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Месечна дефлация от 0,2% е отчетена в България през септември, показват окончателните данни на Националния статистически институт. На годишна база обаче инфлацията се е ускорила до 5,7% спрямо 5,1% през август. Натрупаното поскъпване от началото на годината достига 4,2%.

„През септември 2026 г. месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, е отрицателна – 0,2 на сто, а годишната инфлация е 5,7 на сто“, съобщи НСИ.

Развлеченията и туризмът поевтиняват

Най-голямо намаление на цените през септември е отчетено в групата „Развлечения, спорт и култура“ – с 10,2%. Услугите на ресторантите и хотелите са поевтинели с 1,1%, а жилищното обзавеждане, стоките и услугите за домакинството са поевтинели с 0,5%.

Спадът на цените не е обхванал всички стоки и услуги. Транспортът е поскъпнал с 3,7%, образователните услуги – с 3,2%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия – с 1,1%. Увеличение от 0,9% е отчетено при облеклото и обувките, а хранителните продукти и безалкохолните напитки са поскъпнали с 0,7%.

Как са се променили цените на храните

Сред храните най-съществено са поевтинели гроздето – с 11,2%, пиперът – с 10,3%, цитрусовите плодове – с 3,4%, зрелият лук – с 3,2%, макаронените изделия и кореноплодните зеленчуци – с по 2,6%. Намаление е отчетено и при ябълките, бананите, прясната риба, зрелия боб, нискомасленото прясно мляко и кафето.

В същото време при нехранителните стоки и услугите са поскъпнали метанът за автомобили – със 7,4%, бензинът А95Н – с 6,4%, бензинът А100Н – с 5,6%, и дизеловото гориво – с 5,5%.

Хармонизираният индекс остава без месечно изменение

По хармонизирания индекс на потребителските цени, използван за сравнение между държавите в Европейския съюз, месечното изменение през септември е 0%. Годишната инфлация по този показател е 5,6%, а натрупаната от началото на годината – 4,9%.

Експресната оценка на НСИ от 1 октомври сочеше по-голяма месечна дефлация – 0,3%, и годишна инфлация от 5,6%. Окончателните данни показват понижение на цените от 0,2% и малко по-висока годишна инфлация.

Следващата експресна оценка на НСИ ще обхване октомври и е насрочена за 3 ноември.

Източници: economic.bg, investor.bg, novini.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маг

    10 1 Отговор
    Абе от скъпо става още по скъпо, къде са видели тая дефлация не е ясно!

    13:54 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чорбара

    8 0 Отговор
    Нещастници ,срам няматели?

    13:59 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лольо

    3 0 Отговор
    Инфлацията в България, отдавна е двуцифрено число! С увеличението на газа
    от Булгаргаз, само с 34%,вероятно ще гоним и следваме 30% инфлация!Горивата са европейски, а храните... световни!!!
    Мунчо, мълчи! Чубака е в Космоса, а Гълъба се рее в синевата!
    Черно море е разграден двор и това ни спасява, за сега!

    14:01 14.10.2026

  • 7 Човек

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Добре ли ти плащат?

    14:02 14.10.2026

  • 8 Всичко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    е заради леврото !

    14:03 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нека

    2 0 Отговор
    Владо Кошницата да каже !

    14:06 14.10.2026

  • 11 боян расате

    3 1 Отговор
    Много по-удобно и хубаво е да се работи с ЕВРО - не е то проблема а българския алчен народ.

    14:08 14.10.2026

  • 12 1488

    2 0 Отговор
    преди фатмака инфлация = отрицателна, в магазина ти даваха пари

    след фатмака = глад, мизерия, война

    14:09 14.10.2026

  • 13 АБЕ

    1 0 Отговор
    АЗ СЕ ЧУДЕХ ЗАЩО ТАКА РЯЗКО ЗАБОГАТЯХ,А ТО ИМАЛО ДЕФЛАЦИЯ.

    14:11 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахахаха,

    0 0 Отговор
    Хахаха🤣😂🤣😂🤣

    14:20 14.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове