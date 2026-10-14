НСИ отчете 0,2% дефлация през септември, инфлацията е 5,7%

Месечна дефлация от 0,2% е отчетена в България през септември, показват окончателните данни на Националния статистически институт. На годишна база обаче инфлацията се е ускорила до 5,7% спрямо 5,1% през август. Натрупаното поскъпване от началото на годината достига 4,2%.

„През септември 2026 г. месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, е отрицателна – 0,2 на сто, а годишната инфлация е 5,7 на сто“, съобщи НСИ.

Развлеченията и туризмът поевтиняват

Най-голямо намаление на цените през септември е отчетено в групата „Развлечения, спорт и култура“ – с 10,2%. Услугите на ресторантите и хотелите са поевтинели с 1,1%, а жилищното обзавеждане, стоките и услугите за домакинството са поевтинели с 0,5%.

Спадът на цените не е обхванал всички стоки и услуги. Транспортът е поскъпнал с 3,7%, образователните услуги – с 3,2%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия – с 1,1%. Увеличение от 0,9% е отчетено при облеклото и обувките, а хранителните продукти и безалкохолните напитки са поскъпнали с 0,7%.

Как са се променили цените на храните

Сред храните най-съществено са поевтинели гроздето – с 11,2%, пиперът – с 10,3%, цитрусовите плодове – с 3,4%, зрелият лук – с 3,2%, макаронените изделия и кореноплодните зеленчуци – с по 2,6%. Намаление е отчетено и при ябълките, бананите, прясната риба, зрелия боб, нискомасленото прясно мляко и кафето.

В същото време при нехранителните стоки и услугите са поскъпнали метанът за автомобили – със 7,4%, бензинът А95Н – с 6,4%, бензинът А100Н – с 5,6%, и дизеловото гориво – с 5,5%.

Хармонизираният индекс остава без месечно изменение

По хармонизирания индекс на потребителските цени, използван за сравнение между държавите в Европейския съюз, месечното изменение през септември е 0%. Годишната инфлация по този показател е 5,6%, а натрупаната от началото на годината – 4,9%.

Експресната оценка на НСИ от 1 октомври сочеше по-голяма месечна дефлация – 0,3%, и годишна инфлация от 5,6%. Окончателните данни показват понижение на цените от 0,2% и малко по-висока годишна инфлация.

Следващата експресна оценка на НСИ ще обхване октомври и е насрочена за 3 ноември.

Източници: economic.bg, investor.bg, novini.bg