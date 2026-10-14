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Важните новини във ФАКТИ на 14.10.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 14.10.2026 г.

14 Октомври, 2026 23:30 367 1

  • илияна йотова-
  • николай найденов-
  • со-
  • данс-
  • бюджет 2027

Двете държави подготвят обща позиция за ЕС и настояват сигурността в региона да бъде отделна точка на предстоящата среща на върха

Важните новини във ФАКТИ на 14.10.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България и Румъния искат спиране на боевете с дронове в Черно море

България и Румъния ще настояват пред Европейския съюз за спиране на всички бойни действия и използването на дронове в Черно море. Двете държави подготвят обща позиция и искат сигурността в региона да бъде обсъдена като отделна извънредна точка на предстоящата европейска среща на върха, съобщи президентът Илияна Йотова на брифинг в Бургас.

Министър Найденов: Заложили сме надграждане на електронното правосъдие и ясни правила за използване на AI

В управленската програма сме заложили надграждането на електронното правосъдие, което да обхване целия съдебен процес - от подаването и връчването на документи, достъпа до електронното дело, плащанията и възможността за дистанционно участие в съдебни заседания. За адвокатите това означава по-лесен и по-достъпен начин за достъп до делата, по-малко административни затруднения и по-добри условия за защита правата на клиентите. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов при откриването на 21-вата учебна година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в София.

СО спечели делото за прекратяване на обществената поръчка за чистотата в Зона 1

“С това решение Върховният административен съд доказа, че нашата последователна позиция бе юридически и икономически издържана. Ние отказахме да подпишем дългосрочни договори при условията на монопол и оферти с цена, надвишаваща неколкократно пазарната логика. Не се огънахме пред натиска и доказахме, че Столичната община ще определя правилата в интерес на гражданите, а няма да приема изнудване“.

ДАНС предупреди за бъдещи саботажи в България

Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев предупреди, че на територията на България не са изключени бъдещи саботажни действия. Той направи изявлението по време на изслушване в Народното събрание, посветено на палежа на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край София.

Радев представи Бюджет 2027, изпращат го на ЕК

Правителството ще изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата бюджетния план на България за 2027 г. Премиерът Румен Радев представи основните параметри в началото на заседанието на Министерския съвет и заяви, че финансовата рамка ще бъде внесена в установените срокове.


България
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  • 1 Софето

    0 0 Отговор
    Какво важно има в тази дойна крава на снимката!?

    23:32 14.10.2026

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