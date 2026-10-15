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Мъжът, ударен от клон в Сливен, остава в тежко състояние

Мъжът, ударен от клон в Сливен, остава в тежко състояние

15 Октомври, 2026 08:04 586 0

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  • паднал клон-
  • пострадал мъж-
  • щети

Пострадалият е с политравма, счупени прешлени и пробит бял дроб. Предвижда се да бъде транспортиран до София за операция

Мъжът, ударен от клон в Сливен, остава в тежко състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мъжът, върху когото падна голям клон в Сливен, остава в много тежко и животозастрашаващо състояние. Той е с политравма, счупени прешлени и пробит бял дроб вследствие на счупени ребра.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров е посетил пострадалия в спешното отделение. Пред NOVA той съобщи, че през нощта лекарите са се борили да стабилизират пациента, така че той да може да бъде транспортиран.

„Състоянието на пострадалия е много тежко, има политравма, има счупени прешлени, пробит бял дроб от счупени ребра. Тази нощ е преминало доста тежко, а лекарите са се борили той да остане в състояние, което да позволи транспортирането му“, каза Кашеров.

Предвижда се мъжът да бъде откаран в София за операция, тъй като състоянието му е животозастрашаващо. Инцидентът е станал при силни пориви на вятъра, които в района са достигнали и надхвърлили 100 километра в час.

Близо 100 сигнала за щети в Сливен

Стихията е нанесла щети по инфраструктурата и тролейбусната мрежа. Дърво е паднало върху тролейбусни жици, съборена е и част от покрива на хотел. Няколко тежкотоварни камиона са се обърнали на Подбалканския път.

Заместник-кметът на Сливен Камен Костов съобщи, че общината е получила близо 100 сигнала през деня и е реагирала на всички.

„Имаше доста щети по инфраструктурата, по тролейбусната мрежа, по автомобили, за съжаление и пострадал човек. Веднага се свързахме с близките му, със 112 и ще съдействаме с каквото е необходимо“, каза Костов.

По думите му падането на клоните е било улеснено и от факта, че листата все още са по дърветата. Те увеличават площта, върху която действа вятърът, и натоварването върху дървесната структура.

Костов посочи, че в Сливен е направена карта на около 50 000 дървета, а общината ежегодно отделя средства за поддръжка и подкастряне на зелената система. Областният управител Михаил Кашеров настоя огледите на рисковите дървета да бъдат по-сериозни и при прогноза за силен вятър да има по-ранни предупреждения към гражданите.

От общината са призовали хората да избягват паркове и места с големи дървета, както и да бъдат внимателни около сгради и инфраструктура.

Източници: nova.bg, bntnews.bg


Сливен / България
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