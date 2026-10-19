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Корабът „Челси 3“ има сериозни щети по конструкцията, пробойните са големи

Корабът „Челси 3“ има сериозни щети по конструкцията, пробойните са големи

19 Октомври, 2026 13:18 505 9

  • кораб-
  • челси 3-
  • пробойни

Не е ясно колко дълго ще остане удареният кораб на бургаското пристанище

Корабът „Челси 3“ има сериозни щети по конструкцията, пробойните са големи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е ясно колко дълго ще остане удареният от дронове кораб "Челси 3" на бургаското пристанище, каза директорът на Морска администрация в града капитан Живко Петров, предава БНТ. Това ще зависи от хода на разследването, както и от решението на собственика за бъдещата му съдба.

Вероятно огледите на прокуратурата ще продължат и днес, допълни Живко Петров. Самата операция е била сложна както заради сериозните пробойни, така и заради лошото време:

"Пробойните са големи, затова беше и моето опасение, един от рисковете, този кораб по време на буксировката да се пречупи, тъй като наистина има сериозни щети по конструкцията. По време на самата буксировка на борда на кораба нямаше хора точно поради тази причина - ако се влоши ситуацията и корабът тръгва да потъва да може влекачът да отдаде бързо буксирното въже, корабът да потъне, но да не пострадат хора. Пробойните са сериозни, като едната е на левия борд, другата на десния, почти в средата на съда, а третата е в кърмата, там, където са машините, и именно затова "Челси 3" е бил оставен без управление, обясни капитан Петров. И допълни, че буксирането е отнело повече време и заради ниските скорости на морските съдове:

"В морето скоростите са малко по-различни, максималната скорост на влекача е 8-9 до 10 възела - до 15 км в час, при това лошо време пада значително, това първо. Второ, самата работа на място, докато се качат екипите, докато се подготвят въжета, да се освободи котвата отнема време. А след това вече самата буксировка беше извършвана със скоро около 2,5 възела - около 4-4,5 км в час", каза кап. Живко Петров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    Това е работа на ЦРУ, Мосад и МИ6

    13:23 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дайте Го на Ман !

    2 0 Отговор
    Галите !

    Те Ще Го Оправят !

    13:32 19.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Маре пак не ти е дошъл но споко от сега нататък ще е така .Свиква се ВЕрвай ми

    13:36 19.10.2026

  • 9 Никой не казва

    0 0 Отговор
    Има ли нещо в товарните помещения?

    Забранено ли е да се разгласява?

    Кой забранява?

    Къде са снимките от товарните помещения?

    14:10 19.10.2026

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