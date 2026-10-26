Христо Христев: Резултатът на Гюров е личен успех

Резултатът на Андрей Гюров и Георги Кандев на първия тур на президентските избори е личен успех на кандидатите, заяви Христо Христев от инициативния комитет, издигнал кандидатурата им. „Това е личен успех на кандидатите“, каза той в предаването „Още от деня“ по БНТ.

При 100% обработени протоколи Гюров и Кандев получават 31,95% от гласовете, или 486 214 гласа. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са първи с 34,76% и 528 929 гласа. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 2,81 процентни пункта.

Така на балотажа на 1 ноември един срещу друг ще се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров. Христев подчерта, че позицията на Гюров и Кандев обединява над 30% от гласувалите и според него това надхвърля резултатите на партии, заявили подкрепа за кандидатурата.

Щабът разчита на негласувалите

Христев определи ниската избирателна активност като един от основните фактори за резултата на първия тур. По думите му около 70% от избирателите не са участвали във вота, а именно сред тях ще бъде търсена допълнителна подкрепа преди балотажа.

„Ще се опитаме да мобилизираме резерва сред тези, които не са гласували“, заяви Христев. Той посочи, че Гюров търси подкрепата на гражданите, които виждат България като част от Европейския съюз и демократичния свят.

Христев се позова и на проучвания, според които 56% от българските граждани споделят тази ориентация. Той представи този дял като основен потенциален източник на подкрепа за Гюров на втория тур.

Основните послания остават

Според Христев кампанията няма да променя основните си послания. По думите му Гюров се позиционира като независим кандидат от европейската демократична част на българското общество и като възможен институционален коректив на изпълнителната власт.

Христев заяви, че партийна подкрепа от ГЕРБ няма да бъде търсена на ниво партии, защото Гюров се е заявил като независим кандидат. Той допълни, че решението за балотажа ще бъде взето от избирателите, а не от политическите лидери.

Източници: novini.bg