Христо Христев: Резултатът на Гюров е личен успех

Резултатът на Андрей Гюров и Георги Кандев на първия тур на президентските избори е личен успех на кандидатите, заяви Христо Христев от инициативния комитет, издигнал кандидатурата им. „Това е личен успех на кандидатите“, каза той в предаването „Още от деня“ по БНТ.
При 100% обработени протоколи Гюров и Кандев получават 31,95% от гласовете, или 486 214 гласа. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са първи с 34,76% и 528 929 гласа. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 2,81 процентни пункта.
Така на балотажа на 1 ноември един срещу друг ще се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров. Христев подчерта, че позицията на Гюров и Кандев обединява над 30% от гласувалите и според него това надхвърля резултатите на партии, заявили подкрепа за кандидатурата.
Щабът разчита на негласувалите
Христев определи ниската избирателна активност като един от основните фактори за резултата на първия тур. По думите му около 70% от избирателите не са участвали във вота, а именно сред тях ще бъде търсена допълнителна подкрепа преди балотажа.
„Ще се опитаме да мобилизираме резерва сред тези, които не са гласували“, заяви Христев. Той посочи, че Гюров търси подкрепата на гражданите, които виждат България като част от Европейския съюз и демократичния свят.
Христев се позова и на проучвания, според които 56% от българските граждани споделят тази ориентация. Той представи този дял като основен потенциален източник на подкрепа за Гюров на втория тур.
Основните послания остават
Според Христев кампанията няма да променя основните си послания. По думите му Гюров се позиционира като независим кандидат от европейската демократична част на българското общество и като възможен институционален коректив на изпълнителната власт.
Христев заяви, че партийна подкрепа от ГЕРБ няма да бъде търсена на ниво партии, защото Гюров се е заявил като независим кандидат. Той допълни, че решението за балотажа ще бъде взето от избирателите, а не от политическите лидери.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #17
20:30 26.10.2026
2 избирател
20:31 26.10.2026
3 Българин
.
20:32 26.10.2026
4 И социолозите потвърдиха.
20:32 26.10.2026
5 Мхм
20:33 26.10.2026
6 Аз държа да спечели Йотова
А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.
Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!
Коментиран от #18
20:33 26.10.2026
7 Истината
Коментиран от #25
20:33 26.10.2026
8 Овчар
20:34 26.10.2026
9 Явно личният му успех е
20:36 26.10.2026
10 с рамо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Като не успя да убеди ПП/ДБ да посочат изявен общ проевропейски кандидат, в свой ущърб се отказа да представи кандидат на ГЕРБ , за да не участва в решен предварително мач при разделение на избирателите.
20:36 26.10.2026
11 Пич
Но не бих се хванал на бас!!!
Защото пък също ако мислим логически, Радевистите не случайно направиха машинното гласуване задължително, и няма да допуснат безобразието Гюров да спечели!
20:38 26.10.2026
12 Иван
20:39 26.10.2026
13 сноу
20:39 26.10.2026
14 И тоя си гласи
ако
Ама надали
20:40 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ИЦЕ УСПЕХ ЩЕ Е
20:40 26.10.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Заглавието не е вярно..... Успеха на Гюро е в следствие мобилизацията на жълтите павета, негласната подкрепата на гербаджиите..... Вероятно Гюро ще получи и подкрепа от ДПС на Пеевски..... Йотова ще играе миротворец и антиукраинец, с което ще затвърди победата си.... Аз определено няма да гласувам за петроханеца и за червената кариеристка с петрохански оттенък, защото на първия Тур убедено гласувах за Костадинов и Волгин.... Определено Йотова е по-малкото зло сравнение с Гюро .....
20:41 26.10.2026
18 колелото на историята
До коментар #6 от "Аз държа да спечели Йотова":Животът е един за всеки и най-доброто е , че някои не познават мизерията на тоталитарното време.(когато само избрани не живееха в мизерия)
Коментиран от #22
20:41 26.10.2026
19 Гробар
20:42 26.10.2026
20 ПЕТРОХАНЦИ МИЛИЧКИ
20:43 26.10.2026
21 оня с коня
Коментиран от #23
20:43 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Андрея Гюрова е дупчен билет
20:52 26.10.2026
25 Не говори!
До коментар #7 от "Истината":От името на...,,хората"...!
20:53 26.10.2026