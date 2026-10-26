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Христо Христев: Резултатът на Гюров е личен успех
  Тема: Избори

Христо Христев: Резултатът на Гюров е личен успех

26 Октомври, 2026 20:28 426 25

  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • христо христев

Кандидатпрезидентската двойка Гюров–Кандев получи 31,95% на първия тур. На балотажа на 1 ноември те ще се изправят срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Христо Христев: Резултатът на Гюров е личен успех - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Резултатът на Андрей Гюров и Георги Кандев на първия тур на президентските избори е личен успех на кандидатите, заяви Христо Христев от инициативния комитет, издигнал кандидатурата им. „Това е личен успех на кандидатите“, каза той в предаването „Още от деня“ по БНТ.

При 100% обработени протоколи Гюров и Кандев получават 31,95% от гласовете, или 486 214 гласа. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са първи с 34,76% и 528 929 гласа. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 2,81 процентни пункта.

Така на балотажа на 1 ноември един срещу друг ще се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров. Христев подчерта, че позицията на Гюров и Кандев обединява над 30% от гласувалите и според него това надхвърля резултатите на партии, заявили подкрепа за кандидатурата.

Щабът разчита на негласувалите

Христев определи ниската избирателна активност като един от основните фактори за резултата на първия тур. По думите му около 70% от избирателите не са участвали във вота, а именно сред тях ще бъде търсена допълнителна подкрепа преди балотажа.

„Ще се опитаме да мобилизираме резерва сред тези, които не са гласували“, заяви Христев. Той посочи, че Гюров търси подкрепата на гражданите, които виждат България като част от Европейския съюз и демократичния свят.

Христев се позова и на проучвания, според които 56% от българските граждани споделят тази ориентация. Той представи този дял като основен потенциален източник на подкрепа за Гюров на втория тур.

Основните послания остават

Според Христев кампанията няма да променя основните си послания. По думите му Гюров се позиционира като независим кандидат от европейската демократична част на българското общество и като възможен институционален коректив на изпълнителната власт.

Христев заяви, че партийна подкрепа от ГЕРБ няма да бъде търсена на ниво партии, защото Гюров се е заявил като независим кандидат. Той допълни, че решението за балотажа ще бъде взето от избирателите, а не от политическите лидери.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Бойко Борисов удари едно рамо.

    Коментиран от #10, #17

    20:30 26.10.2026

  • 2 избирател

    3 1 Отговор
    Избора в неделя е между зло и по-малко зло.

    20:31 26.10.2026

  • 3 Българин

    8 1 Отговор
    Хахахахахах,кажи верно.Калушевци,напрееееед
    .

    20:32 26.10.2026

  • 4 И социолозите потвърдиха.

    8 1 Отговор
    Че повечето от ГЕРБ гласуват за Гюров.

    20:32 26.10.2026

  • 5 Мхм

    8 2 Отговор
    Резултатът на Гюров бил личен успех? Да, ама не. Баце каза, че герб нямало да подкрепят никого. Точно герб електоратът вдигна процентите на Гюров. С просташко око се вижда, че герб, пп и дб са едно цяло.

    20:33 26.10.2026

  • 6 Аз държа да спечели Йотова

    5 2 Отговор
    С цялата червена власт ("Вся власть Советам") в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.

    Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.

    Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    Коментиран от #18

    20:33 26.10.2026

  • 7 Истината

    1 10 Отговор
    Никакъв успех не е. Просто хората толкова много мразят прогресираните, че са готови да подкрепят който и да е.

    Коментиран от #25

    20:33 26.10.2026

  • 8 Овчар

    5 2 Отговор
    При новите световни правила когато публикуваш факти без доказателства ставаш ненужен ..! Някой мисирки го осъзнаха.!

    20:34 26.10.2026

  • 9 Явно личният му успех е

    5 2 Отговор
    вдъхновен от приемането на витамини и други вещества, повдигащи духа и увеличаващи харизмата.

    20:36 26.10.2026

  • 10 с рамо

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като не успя да убеди ПП/ДБ да посочат изявен общ проевропейски кандидат, в свой ущърб се отказа да представи кандидат на ГЕРБ , за да не участва в решен предварително мач при разделение на избирателите.

    20:36 26.10.2026

  • 11 Пич

    2 1 Отговор
    Ако мислим логически, електората на ПП е по склонен да излезе на избори, в които машините са задължителни! Затова може да се мисли, че Гюров ще спечели!!!
    Но не бих се хванал на бас!!!
    Защото пък също ако мислим логически, Радевистите не случайно направиха машинното гласуване задължително, и няма да допуснат безобразието Гюров да спечели!

    20:38 26.10.2026

  • 12 Иван

    1 0 Отговор
    Бих посъветвал , нека погледнем лицата в инциативните комитети ( абстрахирайки се от партийната подкрепа на кандидат президентите). Там е заровено кучето.

    20:39 26.10.2026

  • 13 сноу

    2 0 Отговор
    Такива смехории стават в тая държава ,че като нищо ще има голям рев...

    20:39 26.10.2026

  • 14 И тоя си гласи

    2 1 Отговор
    за службичка
    ако
    Ама надали

    20:40 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ИЦЕ УСПЕХ ЩЕ Е

    0 1 Отговор
    АКО СПЕЧЕЛИ. ВСИЧКО ДРУГО Е ПРОВАЛ НА ГЮРО ПП ДБ КАКТО МНОГОТО ПРОВАЛИ ДО СЕГА.

    20:40 26.10.2026

  • 17 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Заглавието не е вярно..... Успеха на Гюро е в следствие мобилизацията на жълтите павета, негласната подкрепата на гербаджиите..... Вероятно Гюро ще получи и подкрепа от ДПС на Пеевски..... Йотова ще играе миротворец и антиукраинец, с което ще затвърди победата си.... Аз определено няма да гласувам за петроханеца и за червената кариеристка с петрохански оттенък, защото на първия Тур убедено гласувах за Костадинов и Волгин.... Определено Йотова е по-малкото зло сравнение с Гюро .....

    20:41 26.10.2026

  • 18 колелото на историята

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аз държа да спечели Йотова":

    Животът е един за всеки и най-доброто е , че някои не познават мизерията на тоталитарното време.(когато само избрани не живееха в мизерия)

    Коментиран от #22

    20:41 26.10.2026

  • 19 Гробар

    0 2 Отговор
    Голем успех ама ше има рев по паветата след неделя. Хаха.

    20:42 26.10.2026

  • 20 ПЕТРОХАНЦИ МИЛИЧКИ

    0 2 Отговор
    БЛАЖЕНИ СА ВЕРВАЩИТЕ .

    20:43 26.10.2026

  • 21 оня с коня

    0 3 Отговор
    Вярно че Резултатът на Гюров е "личен успех" но на БОРИСОВ,който даде Личен пример на ГЕРБ чрез гласуването си на първи тур.Ако не бяха гласовете на Борисовите Войни,Успехът на Гюров щеше да бъде точно колкото предвиждаха Социолог. Агенции.Все пак великодушно да отчетем и успехът на Гюров който се изразява ЕДИНСТВЕНО в това,че Евроатлантическият му Стремеж СЪВПАДА с тоя на ГЕРБ.

    Коментиран от #23

    20:43 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Андрея Гюрова е дупчен билет

    1 0 Отговор
    След Плевнята не искам да виждам повече президент от левия бряг.

    20:52 26.10.2026

  • 25 Не говори!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Истината":

    От името на...,,хората"...!

    20:53 26.10.2026

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