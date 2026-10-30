Digital Trends 2026: Да изстреляш бранда си пред AI агентите, да отвориш нов пазар в Космоса

Изкуственият интелект вече не стои само в отделен прозорец на екрана. Избира продукти, предлага решения, анализира риск, влиза във финансовите процеси, превръща се едновременно в инструмент за киберзащита и за атака.

Следващият въпрос за компаниите е какво се случва, когато AI започне да участва в управлението на бизнеса, избора на потребителя и решенията къде да отидат парите – докато едновременно променя правилата на киберзащитата и въоръжава атакуващите с нови инструменти.

С отговори на тези предизвикателства идват лекторите на форума DIGITAL TRENDS 2026, който ще се проведе на 5 ноември в Sofia Event Center.

Едно от най-големите технологични събития в региона събира за поредна година международни експерти, инвеститори и бизнес лидери, чийто опит минава през глобални компании, сред които dentsu, WPP, iProspect, Accenture, Google Cloud, Rakuten Viber, Meta, eBay, IBM, Microsoft, Schneider Electric, SiteGround, VMware, Honeywell.

Водещ на форума по традиция е журналистът на bTV Светослав Иванов, който посреща лекторите и публиката за сутрешно кафе и разговори още в 9:00 ч. Официалният старт на DIGITAL TRENDS 2026 е в 10:00 ч.

Ето темите, с които излизат на сцената водещите лектори на Digital Trends 2026:

КОСМОСЪТ ВЕЧЕ Е БИЗНЕС ЛАБОРАТОРИЯ

Японският предприемач Кей Шимада идва в София с лекцията „DORITOS В ОРБИТА: Как да поведеш пазар, преди той да е възникнал“.

Шимада ще покаже как глобални брандове използват космическата среда за реални продуктови експерименти, защо данните, събрани извън условията на Земята, не могат просто да бъдат „измислени“ от AI и как компаниите могат да започнат да трупат опит още преди един нов пазар да е станал очевиден.

Той е основател на Narravity и отговаря за глобалната бизнес стратегия на Innovative Space Carrier, която работи по многократно използваем космически апарат и по амбицията пътуването между две точки на Земята да бъде възможно за под 60 минути.

Професионалният му път минава през IBM Japan и dentsu, а кариерата му е свързана с разработването на продукти и услуги, които са първи за своя пазар, регион или индустрия.

КОЙ РЕШАВА КОЙ СИ? БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ И ЧОВЕШКИ ВКУС В ЕРАТА НА AI АГЕНТИТЕ

Тиа Кастаньо е глобален президент по иновациите в dentsu. В лекцията си тя ще погледне към свят, в който AI агентите вече търсят, сравняват, резервират и купуват от наше име.

Ефектът от това далеч не се изчерпва с онлайн търговията. Когато част от избора се случва още преди човекът да е видял всички възможности, брандовете трябва да знаят как да бъдат разпознаваеми и желани едновременно и от хората, и от машините, които филтрират решенията им.

Кастаньо има дългогодишен опит на пресечната точка между технологии, маркетинг, медии и култура. Преди настоящата си роля в dentsu тя е била глобален управляващ директор на iProspect, работила е десетилетие в WPP и MediaCom. Професионалният ѝ път минава и през Maker Studios – един от пионерите в бизнеса със създатели на дигитално съдържание.

AI ВЛИЗА В РАЗГОВОРА НА СТОТИЦИ МИЛИОНИ ХОРА

Гилад Аялон, старши директор „Продуктово управление“ в Rakuten Viber, отговаря за развитието на съобщенията, разговорите, групите, AI функциите и защитата от измами в платформата.

На сцената на Digital Trends той ще покаже как изкуственият интелект вече влиза във функции, които хората използват всеки ден – от обобщаване на непрочетени съобщения и предложения за отговор до превод и обработка на изображения.

При платформа със стотици милиони потребители тестът за AI е прост: да бъде достатъчно полезен, за да остане, и достатъчно ненатрапчив, за да не застава между хората.

Преди Viber Аялон е ръководил продуктови екипи в Similarweb, Meta и eBay.

26 МЕСЕЦА ЗАД ВРАЖЕСКИТЕ ЛИНИИ: ХАКЕРСКАТА МАШИНА НА СЕВЕРНА КОРЕЯ ОТВЪТРЕ?

В продължение на повече от две години Вангелис Стикас – изследовател по киберсигурност и съосновател и CTO на kumio.ai – наблюдава хакерски операции, свързани със Северна Корея, без хората от другата страна да знаят, че ги следи. На Digital Trends 2026 той ще разкаже как техническо разследване го отвежда до инфраструктурата, грешките и жертвите на кампания, засегнала над 2000 организации в 70 държави.

КЪДЕ КАПИТАЛЪТ ТЪРСИ СЛЕДВАЩИЯ ГОЛЯМ ПРОБИВ?

Тезата на Дейвид Хуг, партньор и един от основателите на инвестиционния фонд REALR, е директна: най-големите проблеми на нашето време могат да се окажат най-големите бизнес възможности на следващото поколение.

В своята лекция по време на Digital Trends 2026 той ще разгледа здравеопазването, храните, енергетиката и критичната инфраструктура като територия за ново поколение технологични компании.

Дейвид Хуг има над 15 години опит в рисковия капитал, подкрепил е два еднорога и един бизнес, достигнал до борсата. Сред инвестициите му са GetYourGuide, About You, Foodspring, Faceshift, N-Dream и MOVU. Компании от портфолиото му са придобивани от Apple, Mars и Qualcomm.

Разговорът за капитала продължава с Даниел Томов, съосновател и партньор в Eleven Ventures, където ръководи инвестициите във финтех сектора, Георги Митов, съосновател и управляващ партньор в BrightCap Ventures, и Георги Ранделов, заместник-директор „Бизнес развитие“ в институт GATE.

Заедно с Дейвид Хуг те ще търсят отговор на три големи въпроса:

Какво трябва да има една компания, за да привлече капитал днес? Променя ли се картата на европейските технологични центрове? Какво още липсва на България, за да превръща добрите технологии и силните екипи в глобални компании?

КОГАТО AI СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ AI

Колкото по-полезен става AI за бизнеса, толкова повече достъп и автономност му даваме. И толкова по-важен става въпросът кой държи контрола.

В този разговор по време на Digital Trends 2026 участват Стоян Попов, директор „Информационна сигурност“ в Amusnet, Лора Иванова, мениджър „Ключови клиенти“ в Google Cloud, и Петър Кирков, съосновател на Stihia.ai. Модератор е Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в A1 България.

Панелът ще влезе в новата надпревара между AI като инструмент за защита и AI като оръжие за атака – кой има предимство, колко автономност можем безопасно да дадем на AI агентите и кога киберсигурността се превръща от задължителен разход в реално бизнес предимство.

БАНКАТА В ЕРАТА НА AI

Технологичната трансформация вече променя и една от най-регулираните индустрии – финансовата.

Румен Радушев, главен директор „Дигитална трансформация“ и член на Управителния съвет на PostBank, ще говори за това как AI променя банковите процеси, клиентското преживяване и възможностите за растеж.

С над 20 години опит във финансовия сектор Радушев е сред хората зад мащабната технологична трансформация на банката – от дигиталните канали и клиентското преживяване до автоматизацията, AI и оптимизацията на вътрешните процеси.

ДА ВНЕДРИШ AI ВЕЧЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО. КАК СЕ ПРОМЕНЯ САМИЯТ НАЧИН НА РАБОТА?

Компаниите вече масово инвестират в AI. Но как тези инвестиции да се превърнат в реална бизнес стойност. Петър Торнев, управляващ директор „Технологии“ в Accenture България ще покаже как компаниите преосмислят процесите, развиват хората си за работа с AI и превръщат технологията в бизнес стойност в голям мащаб.

КАК СЕ СТРОИ ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС ОТ БЪЛГАРИЯ

След разговорите за отделните технологии програмата се обръща към хората, които изграждат и управляват компании с тях.

В специалната поредица водещият на форума Светослав Иванов ще разговаря с предприемачи и бизнес лидери за решенията зад международния растеж, културата, управлението и следващата фаза на бизнеса.

Сред събеседниците в поредицата са Тенко Николов, управляващ директор на българската технологична компания SiteGround, израснала до независим глобален бизнес със собствени софтуерни продукти и милиони клиенти по света, както и Радослав Кошков, който е част от регионалния мениджмънт на Schneider Electric.

КОГАТО МАШИНАТА ВИЖДА ПОВЕЧЕ ХОДОВЕ: КАКВО ОСТАВА ЗА ЧОВЕШКАТА ПРЕЦЕНКА?

Финалът на Digital Trends 2026 е с Белослава Кръстева – гросмайстор при жените и европейска отборна шампионка с България.

В професионалния шах машинният анализ отдавна е част от подготовката. Компютърът може да изчисли повече варианти и по-бързо, но на дъската играчът трябва да реши на какво да се довери, кога да поеме риск и кой ход има смисъл.

Същият въпрос все по-често стои и пред бизнеса, когато AI влиза в анализа и решенията. Разговорът с Белослава ще бъде за това как се използва силата на машината, без да се губят стратегическата преценка, интуицията и способността да вземеш решение под напрежение.

Digital Trends традиционно събира над 500 представители на бизнеса, технологичния сектор, предприемаческата и инвестиционната общност – хора, които идват не само да чуят какво следва, а да обменят опит, идеи и контакти с други, които вече работят по промяната.

И тази година програмата ще комбинира лекции и дискусионни панели с достатъчно време за срещи извън сцената в неформалните зони в Sofia Event Center. Запазете своето място за форума чрез Eventim.bg.