Wizz Air потвърди за отклонен полет Лондон–София след бомбена заплаха

Полет на Wizz Air от Лондон (Лутън) за София е бил пренасочен към Будапеща след сигнал за бомбена заплаха по време на полета. Самолетът е кацнал безопасно на международното летище „Ференц Лист“, потвърдиха от авиокомпанията.
След промяната на маршрута пътническият самолет е бил ескортиран до Будапеща от унгарски изтребител „Грипен“. Унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди съобщи, че заради сигнала е била задействана въздушната готовност на НАТО с тревога тип „Алфа“, след което изтребителят е излетял в рамките на минути.
Самолетът е отведен на отделна стоянка
След кацането машината е била отведена на определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки за сигурност на самолета и пътниците. Унгарският изтребител впоследствие се е върнал в базата си, а действията по случая са продължили на земята.
От Wizz Air заявиха, че оказват пълно съдействие на компетентните власти. „Безопасността на пътниците и екипажа е най-голям приоритет за авиокомпанията“, се посочва в становището.
Към момента няма съобщение за пострадали. В предоставената информация не се посочва и резултатът от извършените проверки, нито кога полетът ще продължи към София.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Надявам Се !
Да Зачести !
Коментиран от #2, #11
16:55 02.11.2026
2 Със сигурност
До коментар #1 от "Надявам Се !":И с дроновете, мините и потопените кораби.
Радев и Йотова започнаха инициативата "Отворени Врати" за подобни руски подаръци.
16:57 02.11.2026
3 Денонощен труд
Коментиран от #4
16:57 02.11.2026
4 Поправка
До коментар #3 от "Денонощен труд":Прави го само с украински дечица.
16:58 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Аксиома
Корабите спряха да пътуват към България.
Сега остава и самолетите да спрат, да опънат бодливата тел по границата и добре дошли в Прогресивния рашистки концлагер.
Коментиран от #15
17:03 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе
17:18 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Руски
17:21 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цвете
17:26 02.11.2026
13 Мдаа
17:27 02.11.2026
14 Чапай
17:32 02.11.2026
15 Пръц
До коментар #6 от "Аксиома":Ами ,взимай чемодана и заминавай за Украйна при Гюров ,който вече е там след загубата.
17:52 02.11.2026