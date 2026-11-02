Новини
България »
Wizz Air потвърди за отклонен полет Лондон–София след бомбена заплаха

Wizz Air потвърди за отклонен полет Лондон–София след бомбена заплаха

2 Ноември, 2026 16:51 742 15

  • wizz air-
  • бомбена заплаха-
  • будапеща-
  • лондон–софия-
  • грипен

Самолетът е кацнал безопасно в Будапеща, ескортиран от унгарски изтребител „Грипен“. На борда и около машината са извършени проверки за сигурност

Wizz Air потвърди за отклонен полет Лондон–София след бомбена заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Полет на Wizz Air от Лондон (Лутън) за София е бил пренасочен към Будапеща след сигнал за бомбена заплаха по време на полета. Самолетът е кацнал безопасно на международното летище „Ференц Лист“, потвърдиха от авиокомпанията.

След промяната на маршрута пътническият самолет е бил ескортиран до Будапеща от унгарски изтребител „Грипен“. Унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди съобщи, че заради сигнала е била задействана въздушната готовност на НАТО с тревога тип „Алфа“, след което изтребителят е излетял в рамките на минути.

Самолетът е отведен на отделна стоянка

След кацането машината е била отведена на определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки за сигурност на самолета и пътниците. Унгарският изтребител впоследствие се е върнал в базата си, а действията по случая са продължили на земята.

От Wizz Air заявиха, че оказват пълно съдействие на компетентните власти. „Безопасността на пътниците и екипажа е най-голям приоритет за авиокомпанията“, се посочва в становището.

Към момента няма съобщение за пострадали. В предоставената информация не се посочва и резултатът от извършените проверки, нито кога полетът ще продължи към София.

Източници: bta.bg


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Надявам Се !

    1 5 Отговор
    Тази Пракстика !

    Да Зачести !

    Коментиран от #2, #11

    16:55 02.11.2026

  • 2 Със сигурност

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Надявам Се !":

    И с дроновете, мините и потопените кораби.
    Радев и Йотова започнаха инициативата "Отворени Врати" за подобни руски подаръци.

    16:57 02.11.2026

  • 3 Денонощен труд

    2 3 Отговор
    Руските хибридници се трудят денонощно за тоя, дето духа.

    Коментиран от #4

    16:57 02.11.2026

  • 4 Поправка

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Денонощен труд":

    Прави го само с украински дечица.

    16:58 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аксиома

    2 2 Отговор
    Преклонена главица най-много отнася руския ботуш.
    Корабите спряха да пътуват към България.
    Сега остава и самолетите да спрат, да опънат бодливата тел по границата и добре дошли в Прогресивния рашистки концлагер.

    Коментиран от #15

    17:03 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    0 2 Отговор
    Когато няма реална бомба, има заплаха, с цел предизвикване на паника.Бомбата се поставя да гръмне, а не да плаши гаргите.

    17:18 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Руски

    1 2 Отговор
    И,z,мети

    17:21 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цвете

    0 1 Отговор
    НЯМА НАЧИН ДА НЕ СЕ ЗНАЕ ОТ КЪДЕ Е ДОШЛА ЗАПЛАХАТА И ПОРАДИ ЩО ЗАЧЕСТИХА ТЕЗИ ИДИОТЩИНИ ? ✈️✈️✈️✈️✈️✈️

    17:26 02.11.2026

  • 13 Мдаа

    0 0 Отговор
    Колко случая има в авиационната и друга практика, някой да предупледи за поставено взривно устройство и това да се е оказало истина?Май нито един.По казуса трябва да работят психолози на плинципа изключване на риска.Другото е залудо работи.

    17:27 02.11.2026

  • 14 Чапай

    0 1 Отговор
    Ниско тарифна компания която използва момента за да си направи реклама.

    17:32 02.11.2026

  • 15 Пръц

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аксиома":

    Ами ,взимай чемодана и заминавай за Украйна при Гюров ,който вече е там след загубата.

    17:52 02.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове