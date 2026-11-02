Wizz Air потвърди за отклонен полет Лондон–София след бомбена заплаха

Полет на Wizz Air от Лондон (Лутън) за София е бил пренасочен към Будапеща след сигнал за бомбена заплаха по време на полета. Самолетът е кацнал безопасно на международното летище „Ференц Лист“, потвърдиха от авиокомпанията.

След промяната на маршрута пътническият самолет е бил ескортиран до Будапеща от унгарски изтребител „Грипен“. Унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди съобщи, че заради сигнала е била задействана въздушната готовност на НАТО с тревога тип „Алфа“, след което изтребителят е излетял в рамките на минути.

Самолетът е отведен на отделна стоянка

След кацането машината е била отведена на определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки за сигурност на самолета и пътниците. Унгарският изтребител впоследствие се е върнал в базата си, а действията по случая са продължили на земята.

От Wizz Air заявиха, че оказват пълно съдействие на компетентните власти. „Безопасността на пътниците и екипажа е най-голям приоритет за авиокомпанията“, се посочва в становището.

Към момента няма съобщение за пострадали. В предоставената информация не се посочва и резултатът от извършените проверки, нито кога полетът ще продължи към София.

Източници: bta.bg